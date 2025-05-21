Forland в Нижнем, Dongfeng в Ульяновске: кого позовет Татарстан из Чунцина
Татарстан ищет выход на глобальный рынок Китая: возможно, с партнерами из Чунцина будет налажен выпуск компонентов из пластика
Экономическое сотрудничество между поволжскими регионами и провинциями расположенными вдоль реки Янцзы играет ключевую роль в двусторонних отношениях России и Китая. По итогам 2024 года товарооборот ПФО и КНР вырос на 6,9%, и для большинства регионов Китай является основным торговым партнером, заявил полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров на открытии 5-го заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы» в Казани. Несмотря на удаленность от дальневосточной границы, китайский бизнес успел пустить «корни» в Поволжье. Forland наладил сборку коммерческих автомобилей в Нижнем Новгороде, Dongfeng Motor прорабатывает сборку грузовиков в Ульяновской области. Татарстан решил налаживать контакты с многопрофильной провинцией Чунцин, но что нашел в ней интересного, не оглашалось. Подробнее — в материале «Реального времени».
В Казань — после московского парада 9 мая
Казань впервые принимает у себя в гостях заместителя премьера Госсовета КНР Чжана Гоцина, под председательством которого «коммунистическая делегация» из Китая приехала на сегодняшнее заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы». 59-летний член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая является третьим по рангу вице-премьером Государственного совета КНР и считается политическим тяжеловесом, чей карьерный взлет начинался как раз с партийной деятельности в провинции Чунцин.
В Казань Чжан Гоцин прилетел по приглашению полпреда президента России Игоря Комарова. А численность его делегации оказалась не самой большой: гости уместились в шести белых микроавтобусах, которые активно перемещаются по городу. Рано утром центральная улица Пушкина была перекрыта на несколько минут постами ГИБДД, пока кортеж продвигался в Казанскую ратушу.
Тут нужно добавить, что сегодняшняя встреча оказалась знаменательной для обеих сторон. Ее созвали сразу после того, как лидер КНР Си Цзиньпин побывал на праздновании Дня Победы в Москве, а до этого провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. «2025 год ознаменован памятными событиями, которые еще теснее сближают наши страны и определяют их роль в мире», — отметил Игорь Комаров в приветственной речи.
По его словам, наши страны объединяет общий взгляд на достижение Победы, а сейчас Россия и Китай ищут новые пути движения в будущее. Межрегиональное сотрудничество в формате «Волга-Янцзы» как раз один из ресурсов для налаживания прямых контактов, уверен полпред. Кстати, этот формат существует 12 лет, и в последний раз встреча проходила в ноябре 2024-го в Китае.
От Нижнего Новгорода до Ульяновска: куда едет китайский автопром
Чего смогли достичь регионы? Оказалось, договорная база насчитывает 54 рамочных соглашения в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Грубо говоря, практически у каждого на руках по пять-шесть соглашений. «Показатели внешней торговли свидетельствуют о взаимной заинтересованности и позитивном развитии партнерства наших стран. По итогам 2024 года товарооборот между регионами ПФО и КНР вырос на 6,9% по сравнению с предыдущим годом. Для Приволжского федерального округа доля Китая во внешней торговле составила 23%. При этом для большинства регионов округа Китай является основным торговым партнером», — рассказал Игорь Комаров.
Несмотря на большую удаленность от дальневосточной границы, китайский бизнес успел пустить «корни» в Поволжье. По словам Комарова, китайская компания Forland год назад наладила сборку коммерческих автомобилей в Нижнем Новгороде, в Ульяновской области с компанией из провинции Хубэй прорабатывается проект по созданию производства компонентов для станков с ЧПУ, а также идет проработка условий по созданию производства грузовых автомобилей Dongfeng Motor. В Саратовской области китайские инвесторы собирают разбить сады и построить плодоовощное хранилище с упаковкой. Компания «Рустехнологии Ижевск», принадлежащая китайским предпринимателям, откроет в 2025 году комбинат по обработке рулонной стали в Удмуртии. Общую сумму инвестиций он не называл, но очевидно, что китайский бизнес более решительно входит в Поволжье.
Россия и Китай могли бы нарастить сотрудничество в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Некоторое время назад он вернулся из Китая, после чего внес предложения по направлениям сотрудничества. Во-первых, в области градостроительства и жилищного строительства. Во-вторых — в области интеллектуального управления дорогами. «В России и в Китае существует множество государственных программ для улучшения качества жизни, которыми нужно обмениваться», — считает он.
Чжан Гоцин не скрывал, что рад продвижению автомобильных брендов КНР. По его словам, Chery, JAC и Dongfeng, происходящие из регионов, расположенных по берегам реки Янцзы, уверено занимают позиции в РФ. И еще Китай заинтересован в поставках пшеницы и рапсового масла.
Заход слева: сыграет ли ставка поставщика
Инвестиции КНР в Татарстан пока застопорились. Как сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов, внешнеторговый оборот Татарстана и КНР по итогам 2024 года вырос на 9% — $3,3 млрд. Но динамика инвестиций пока не впечатляет — рост на $39 млн. Самым крупным инвестором по-прежнему остается компания Haier, построившая шесть заводов в Набережных Челнах. Глава республики призвал активнее использовать промышленный потенциал республики, отметив, что в регионе выпускается 24% общероссийского объема полиэтилена, 41% синтетических каучуков, 62% автомобильных шин и 30% грузовых автомобилей. Судя по всему, руководство республики нацелено привлечь КНР для расширения переработки сырьевой базы.
— Активная поддержка малого и среднего бизнеса, развитая инфраструктура и стратегическое расположение на перекрестке торговых путей делает регион привлекательным для инвестиций. Мы располагаем большими возможностями для работы с Китаем, которые необходимо шире использовать, — сказал Рустам Минниханов. Добавим, что в Зеленодольске с участием китайских партнеров строится завод по производству лифтов, а КАМАЗ сотрудничает с JAC Motors в области сборки и продажи легковых грузовиков.
После этого Татарстан и крупнейшая промышленная провинция Китая Чунцин договорились о развитии сотрудничества в разных сферах жизнедеятельности на 2025—2027 годы. Соответствующий план мероприятий между правительством Татарстана и Муниципальным народным правительством города Чунцина сегодня подписали глава республики Рустам Минниханов и вице-мэр Чунцина господин Чэнь Синьву. Он, наряду с Пекином, Шанхаем и Тяньцзинем, является одним из четырех городов центрального подчинения КНР. В Чунцине функционирует 10 тыс. промышленных предприятий, основные фонды которых оцениваются в $9,2 млрд. Здесь развивается химическая, машиностроительная, электронная и металлургическая промышленность, а также производят электромобили, аккумуляторы, интегральные схемы, биофармацевтические препараты, медицинское оборудование и авиаракетную технику.
В прошлом году делегация Татарстана трижды была в Китае, посетив провинции Цзилинь, Сычуань и Чунцин. Но в итоге было решено подписать соглашение с последней, а партнерами двух других провинций станут Самарская область и Чувашия. Интересно, что ничего не прозвучало о перспективах перевозок с ОЭЗ «Алабуга», которая строит логистический центр имени Дэн Сяопина.
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