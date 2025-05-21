Forland в Нижнем, Dongfeng в Ульяновске: кого позовет Татарстан из Чунцина

Татарстан ищет выход на глобальный рынок Китая: возможно, с партнерами из Чунцина будет налажен выпуск компонентов из пластика

. Фото: Динар Фатыхов

Экономическое сотрудничество между поволжскими регионами и провинциями расположенными вдоль реки Янцзы играет ключевую роль в двусторонних отношениях России и Китая. По итогам 2024 года товарооборот ПФО и КНР вырос на 6,9%, и для большинства регионов Китай является основным торговым партнером, заявил полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров на открытии 5-го заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы» в Казани. Несмотря на удаленность от дальневосточной границы, китайский бизнес успел пустить «корни» в Поволжье. Forland наладил сборку коммерческих автомобилей в Нижнем Новгороде, Dongfeng Motor прорабатывает сборку грузовиков в Ульяновской области. Татарстан решил налаживать контакты с многопрофильной провинцией Чунцин, но что нашел в ней интересного, не оглашалось. Подробнее — в материале «Реального времени».

В Казань — после московского парада 9 мая

Казань впервые принимает у себя в гостях заместителя премьера Госсовета КНР Чжана Гоцина, под председательством которого «коммунистическая делегация» из Китая приехала на сегодняшнее заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы». 59-летний член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая является третьим по рангу вице-премьером Государственного совета КНР и считается политическим тяжеловесом, чей карьерный взлет начинался как раз с партийной деятельности в провинции Чунцин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Казань Чжан Гоцин прилетел по приглашению полпреда президента России Игоря Комарова. А численность его делегации оказалась не самой большой: гости уместились в шести белых микроавтобусах, которые активно перемещаются по городу. Рано утром центральная улица Пушкина была перекрыта на несколько минут постами ГИБДД, пока кортеж продвигался в Казанскую ратушу.

Тут нужно добавить, что сегодняшняя встреча оказалась знаменательной для обеих сторон. Ее созвали сразу после того, как лидер КНР Си Цзиньпин побывал на праздновании Дня Победы в Москве, а до этого провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. «2025 год ознаменован памятными событиями, которые еще теснее сближают наши страны и определяют их роль в мире», — отметил Игорь Комаров в приветственной речи.

По его словам, наши страны объединяет общий взгляд на достижение Победы, а сейчас Россия и Китай ищут новые пути движения в будущее. Межрегиональное сотрудничество в формате «Волга-Янцзы» как раз один из ресурсов для налаживания прямых контактов, уверен полпред. Кстати, этот формат существует 12 лет, и в последний раз встреча проходила в ноябре 2024-го в Китае.

От Нижнего Новгорода до Ульяновска: куда едет китайский автопром

Чего смогли достичь регионы? Оказалось, договорная база насчитывает 54 рамочных соглашения в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Грубо говоря, практически у каждого на руках по пять-шесть соглашений. «Показатели внешней торговли свидетельствуют о взаимной заинтересованности и позитивном развитии партнерства наших стран. По итогам 2024 года товарооборот между регионами ПФО и КНР вырос на 6,9% по сравнению с предыдущим годом. Для Приволжского федерального округа доля Китая во внешней торговле составила 23%. При этом для большинства регионов округа Китай является основным торговым партнером», — рассказал Игорь Комаров.

Несмотря на большую удаленность от дальневосточной границы, китайский бизнес успел пустить «корни» в Поволжье. По словам Комарова, китайская компания Forland год назад наладила сборку коммерческих автомобилей в Нижнем Новгороде, в Ульяновской области с компанией из провинции Хубэй прорабатывается проект по созданию производства компонентов для станков с ЧПУ, а также идет проработка условий по созданию производства грузовых автомобилей Dongfeng Motor. В Саратовской области китайские инвесторы собирают разбить сады и построить плодоовощное хранилище с упаковкой. Компания «Рустехнологии Ижевск», принадлежащая китайским предпринимателям, откроет в 2025 году комбинат по обработке рулонной стали в Удмуртии. Общую сумму инвестиций он не называл, но очевидно, что китайский бизнес более решительно входит в Поволжье.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Россия и Китай могли бы нарастить сотрудничество в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Некоторое время назад он вернулся из Китая, после чего внес предложения по направлениям сотрудничества. Во-первых, в области градостроительства и жилищного строительства. Во-вторых — в области интеллектуального управления дорогами. «В России и в Китае существует множество государственных программ для улучшения качества жизни, которыми нужно обмениваться», — считает он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Чжан Гоцин не скрывал, что рад продвижению автомобильных брендов КНР. По его словам, Chery, JAC и Dongfeng, происходящие из регионов, расположенных по берегам реки Янцзы, уверено занимают позиции в РФ. И еще Китай заинтересован в поставках пшеницы и рапсового масла.

Заход слева: сыграет ли ставка поставщика

Инвестиции КНР в Татарстан пока застопорились. Как сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов, внешнеторговый оборот Татарстана и КНР по итогам 2024 года вырос на 9% — $3,3 млрд. Но динамика инвестиций пока не впечатляет — рост на $39 млн. Самым крупным инвестором по-прежнему остается компания Haier, построившая шесть заводов в Набережных Челнах. Глава республики призвал активнее использовать промышленный потенциал республики, отметив, что в регионе выпускается 24% общероссийского объема полиэтилена, 41% синтетических каучуков, 62% автомобильных шин и 30% грузовых автомобилей. Судя по всему, руководство республики нацелено привлечь КНР для расширения переработки сырьевой базы.

— Активная поддержка малого и среднего бизнеса, развитая инфраструктура и стратегическое расположение на перекрестке торговых путей делает регион привлекательным для инвестиций. Мы располагаем большими возможностями для работы с Китаем, которые необходимо шире использовать, — сказал Рустам Минниханов. Добавим, что в Зеленодольске с участием китайских партнеров строится завод по производству лифтов, а КАМАЗ сотрудничает с JAC Motors в области сборки и продажи легковых грузовиков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После этого Татарстан и крупнейшая промышленная провинция Китая Чунцин договорились о развитии сотрудничества в разных сферах жизнедеятельности на 2025—2027 годы. Соответствующий план мероприятий между правительством Татарстана и Муниципальным народным правительством города Чунцина сегодня подписали глава республики Рустам Минниханов и вице-мэр Чунцина господин Чэнь Синьву. Он, наряду с Пекином, Шанхаем и Тяньцзинем, является одним из четырех городов центрального подчинения КНР. В Чунцине функционирует 10 тыс. промышленных предприятий, основные фонды которых оцениваются в $9,2 млрд. Здесь развивается химическая, машиностроительная, электронная и металлургическая промышленность, а также производят электромобили, аккумуляторы, интегральные схемы, биофармацевтические препараты, медицинское оборудование и авиаракетную технику.

В прошлом году делегация Татарстана трижды была в Китае, посетив провинции Цзилинь, Сычуань и Чунцин. Но в итоге было решено подписать соглашение с последней, а партнерами двух других провинций станут Самарская область и Чувашия. Интересно, что ничего не прозвучало о перспективах перевозок с ОЭЗ «Алабуга», которая строит логистический центр имени Дэн Сяопина.

1 / 24 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов



Динар Фатыхов

Динар Фатыхов



Динар Фатыхов



Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов