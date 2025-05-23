В Нижнекамске открыт учебный центр «СИБУРИНТЕХ-НК» на базе НХТИ КНИТУ

. Фото: взято с сайта tatarstan.ru

В Татарстане запущен совместный учебный центр СИБУРа и НХТИ КНИТУ. Проект реализован в рамках празднования 30-летия компании СИБУР. На открытии присутствовал замглавы Минобрнауки России Айрат Гатиятов.

Центр площадью более 3 тысяч кв. м оснащен 42 аудиториями, пятью уличными полигонами и 47 стендами. Он сможет обучать до 15 тыс. человек ежегодно. Инвестиции СИБУРа составили 1,8 млрд рублей.

Проект станет частью научно-образовательного кампуса НХТИ КНИТУ, включающего ремонт корпусов и строительство нового общежития на 368 мест. Замминистра подчеркнул важность распространения такого опыта на другие вузы страны.

Матвей Гавриков