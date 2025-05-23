«Три звезды» на М-12, петровские «Дубравы России» и молоко: Кайбицы ждут новых инвесторов

Глава Кайбицкого района Татарстана «отвоевал» развязку на платной трассе Москва—Казань, а теперь договаривается с «Росавтодором» об условиях строительства зеркального придорожного комплекса

. Фото: предоставлено пресс-службой АИР

«А в чем дело? Вы предлагаете бизнесу супер-лакомый проект, а инвесторов нет. В чем подвох?», — попытался разобраться вице-президент «Опоры России» Азат Газизов в слабом интересе девелоперов к строительству придорожного отеля на участке М-12, проходящем вдоль территории Кайбицкого района Татарстана. Традиционно аграрный район притянул за три года почти 7 млрд рублей частных инвестиций от ГК «Август», ООО «Туган як — Агро» и ХК «Ак Барс», но не оставляет попыток диверсифицировать экономику в новых координатах. Власти активно ищут инвестора на трехзвездочный отель для дальнобойщиков, а также спасателя проекта «Дубравы России», который так и остался лежать под сукном из-за ухода его «покровителя». О чем договорились на «Муниципальном часе» с главой Альбертом Рахматуллиным — в материале «Реального времени».

Кумыс в молочном крае

Сельскохозяйственный Кайбицкий район не входит в лидеры гонки по привлечению инвестиций в экономику, но имеет большой нераскрытый потенциал, заявила глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина во время «Муниципального часа» с его руководителем Альбертом Рахматуллиным. На завтрак она успела попробовать кефир, привезенный из муниципалитета Кайбицкого района, а затем восхитилась лечебными свойствами местного кумыса. «Обычно кумысом славится соседний Башкортостан, а в республике мы, пожалуй, немногие, кто выращивает лошадей для сбора этого напитка», — похвалился глава Кайбиц, добавив, что и в Арске есть кумыс.

предоставлено пресс-службой АИР

Сам глава КФХ Фасахов, занимающийся разведением лошадей, не смог приехать из-за травмы, но о нем тепло отзывались как о благородном бизнесмене. «Во время пандемии он безвозмездно отправлял в РКБ партии коробок с бутылками кумыса, чтобы больные COVID-19 быстрее выздоравливали», — напомнили его коллеги. Сейчас он надаивает до 100 литров полезного напитка.

Впрочем, кумыс — это как вишенка на торте сельскохозяйственной экономики Кайбицкого района. В основном, она базируется на молочном животноводстве. По итогам 2024 года валовой территориальный продукт района составил 6,1 млрд рублей, увеличившись на 5,7%. По словам главы района, наибольший вклад в формирование ВТП внесли предприятия сельскохозяйственной отрасли — на них пришлось 36%. Второй по значимости является стройиндустрия, чьи предприятия поднялись во время строительства М-12. На них пришлось 20,6% ВТП. Правда, выручка в прошлом году составила 1 млрд, снизившись после закрытия асфальтобетонного завода в связи с завершением работ по строительству дороги М-12.

Отчаянные парни из «Туган-Як» и «Ягодное королевство»

Основными агроинвесторами района являются ГК «Август», ХК «Ак барс» и ООО «Туган як — Агро». В совокупности они направили 5,2 млрд рублей в развитие животноводства на территории района. В июне этого года ожидается официальное открытие крупнейшей в Поволжье молочной фермы на 3700 голов, построенной ГК «Август». Не дожидаясь формальностей, комплекс начал давать молоко. «Инвестор завез 2 тысячи голов дойного стада. Около 700 из них отелились», — сообщил Альберт Рахматуллин.

Но и без торжеств по этому случаю не обойдется. «Мы хотим пригласить раиса нашей республики [Рустама Минниханова] ближе к [началу] уборочной кампании, показать эту мегаферму. Это действительно мегаферма: под одной крышей 3700 голов. По-моему, в Поволжье это единственный такой комплекс», — сообщил глава района. Кроме того, ГК «Август» направила почти 400 млн рублей на строительство оросительной системы.

Другой инвестор ООО «Туган як — Агро» построил ферму почти на тысячу голов. Инвестиции составили 1,2 млрд рублей, а после чего предприниматели взялись за переработку сырого молока. «Это был пилотный проект, опыта не было. Пришлось изучать логистику, маркетинг», — поделился гендиректор «Туган як –Агро» Альберт Хаялиев.

предоставлено пресс-службой АИР

— Отчаянный вы человек. У нас обычно первое правило инвестора — не лезь в ту сферу, в которой ты ничего не понимаешь, и работай там, где ты разбираешься. У вас все наоборот получается, — похвалила его за смелось глава АИР. Правда, ему не удалось получить субсидии Минсельхоза, о чем высказал сожаление предприниматель.

ХК «Ак барс», которая ушла с полей, тем не менее инвестировала 1,5 млрд рублей в строительство комбикормового завода. Он станет обособленным подразделением птицефабрики «Яратель». А двое кайбицких фермера выиграли федеральные гранты на развитие агротуризма. Первый получил 7 млн рублей на «Рыболовный туризм в Кайбицком рыбхозе», второй — 10 млн рублей на «Ягодное королевство «АртСад»».

Вдоль района проходит 60 км М-12, а деньги «проезжают» мимо

Открытие трассы М-12 стало важным событием, но принесло немало хлопот для главы района, который взялся за продвижение строительства придорожного отеля. Ему пришлось всерьез побороться с проектировщиками, которые не сразу согласились включить строительство транспортной развязки в генплан района. А без нее невозможен заезд/выезд на территорию района, а значит деньги проезжают мимо.

— Вдоль территории района проходит 60 км из всего татарстанского отрезка пути в 142 км. А бонуса от этого нет», — сокрушался он. По его словам, препятствием для остановки дальнобойщиков являлось отсутствие транспортной развязки, которую сначала включили, а потом убрали. Но ему удалось отстоять интересы района, после чего развязку год назад построили, а дальнобойщики стали останавливаться на ночлег.

По его оценкам, около 50 фур паркуются вдоль трассы, и есть смысл строить придорожный отель. «Здесь нужен гостиничный комплекс. Небольшой, на 40-50 мест, но с двух сторон от трассы», — заявил Альберт Рахматуллин. По классу — уровня три звезды. Переговоры идут, но пока ни один инвестор не решился вкладываться.

предоставлено пресс-службой АИР

— А в чем дело? Вы предлагаете бизнесу супер-лакомый проект, а инвесторов нет. В чем подвох?, — высказал недоумение вице-президент «Опоры России» Азат Газизов. Выяснилось, что инвесторов отпугивает условия аренды, которые предлагает «Росавтодор». Но глава района пообещал, что сумеет предложить подходящие условия по земле и по цене.

Кайбицы — корабельная роща Петра Первого

Давняя боль — проект «Дубравы России» по выращиванию дубов в питомнике Кайбицкого района. Изначально его утвердили еще в 2013 году, когда министром лесного хозяйства РТ был Наиль Магдеев. Тогда проект прошел госэкспертизу для участия в федеральной программе, инвестиции оценивались в 500 млн рублей. «Договаривались, что 50% дает республика, 50% — из Москвы», — рассказал глава района.

Заявку, судя по всему, подать не успели, так как министр лесного хозяйства неожиданно пошел на повышение и был назначен главой Набережных Челнов. «Если бы на два месяца позже прошло назначение», — с горечью вспоминал сегодня Альберт Рахматуллин. С тех пор проект лежит под сукном, хотя есть все природные условия для выращивания дуба в этой местности.

Особенно этому способствует почва. В этом убедились научные исследователи из Германии, приехавшие изучать местность. «Немцы встали на колени, когда увидели деревья», — заявил Альберт Рахматуллин. По его словам, в лесничестве сохранились дубы возрастом более 350 лет, а диаметром ствола — 1,5 метра.

предоставлено пресс-службой АИР

Исторически здесь вели вырубку леса для строительства флота, и даже обустройства паркетных полов в Зимнем дворце. «Еще Петр Первый пометил на своей карте Кайбицы как корабельную рощу», — напомнила Талия Минуллина. И уже в конце заседания стало понятно, что спаситель, кажется, нашелся. По крайней мере, желающие им заняться есть.

Кстати, вся молочная продукция кайбицких производителей продается в фермерских магазинах или в специальных точках. Ее не найти в доступных сетях, чем также озадачился вице-президент «Опоры России» Азат Газизов. «Во всех регионах работает островок фермера, но не в Татарстане», — заметил он. Гендиректор «Туган як –Агро» Альберт Хаялиев пояснил, что они сами не стремятся попасть на полку «Пятерочки», так как их продукция на проходит по срокам — она хранится не более 3 дней, поэтому покупают те, кто пьет натуральное.