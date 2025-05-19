«Для нас интересно развитие генерации на основе мощных газовых турбин»

ТГК-16 принял участие на KazanForum

Фото: Динар Фатыхов

Участники из 103 стран мира и 82 регионов России — в выставочном центре «Казань Экспо» состоялся XVI Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum». Деловая программа форума охватила порядка 200 мероприятий. Традиционно в нем участвовало АО «ТГК-16». Стенд энергетической компании был представлен в составе экспозиции ГК «ТАИФ» на площадке выставки Russia Halal Expo 2025. «Это очень полезный форум, где можно наладить контакты, обсудить возможности будущего сотрудничества», — объясняет интерес энергопредприятия главный инженер Алмаз Латыпов. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Нам есть что показать коллегам»

KazanForum призван укрепить торгово-экономические, научно-технические, социальные и культурные связи России и исламских стран.

— Форум способствуют обмену опытом и лучшими практиками в халяль-индустрии, развитию культурного обмена, созданию возможности для обсуждения новых технологий и устойчивого развития, укреплению взаимопонимания между народами, политических связей между государствами, — отметил на церемонии открытия раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Одним из эффективных инструментов в этом вопросе является выставка Russia Halal Expo, которая ежегодно проводится в рамках работы форума. Это крупнейшая в России выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов.

Рустам Минниханов: «Форум способствуют обмену опытом и лучшими практиками в халяль-индустрии». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Нам, как компании, которая всегда смотрит в сторону развития, есть что показать коллегам, поэтому мы ежегодно принимаем участие в этой выставке, — говорит главный инженер ТГК-16 Алмаз Латыпов.

Энергетикам, действительно, есть чем гордиться. На сегодняшний день удельный расход топлива на выработку электроэнергии на предприятии составляет 260 г/кВт·ч, притом что целевые показатели по России в «Энергостратегии-2035» — 313,1 г/кВт·ч. Коэффициент использования установленной электроэнергетической мощности составляет 61,4%, а в среднем по России этот показатель — всего 53,6%.

Повышению эффективности казанского филиала энергокомпании послужила модернизация ТЭЦ-3 на базе ГТУ GE 9HA.01. Свой опыт донастройки существующей станции газотурбинной установкой энергетики также презентовали в рамках форума.

— Мы пошли не по пути строительства отдельного блока, а установили газовую турбину и котел-утилизатор. Пары с котла-утилизатора пустили на существующие паровые турбины, тем самым замкнув цикл парогазовой установки (ПГУ). Это дало эффект увеличения мощности станции: она удвоилась. Утроилась комбинированная выработка электроэнергии, и почти на 30% снизился удельный расход условного топлива на производство электроэнергии, то есть это повышение эффективности станции. Но и в целом удельный CapEx проекта был достаточно низок в сравнении со строительством парогазовой установки, потому что мы исключили строительство паровой турбины, а использовали нашу существующую, — объяснил Алмаз Латыпов.

Алмаз Латыпов: «Мы рассматриваем все дружественные страны как для поставки запчастей, так и для поставки нового оборудования». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Иранская компания готова локализовать производство газовых турбин в России

Все дни форума энергетики активно принимали участие в деловой программе, проводили переговоры.

— Мы рассматриваем все дружественные страны как для поставки запчастей, так и для поставки нового оборудования. Большие успехи есть в этом направлении у Ирана. В том числе в изготовлении газовых турбин. Поэтому это очень полезный форум, где можно наладить контакты, обсудить возможности будущего сотрудничества, — рассказал главный инженер ТГК-16.

Все дни форума энергетики активно принимали участие в деловой программе, проводили переговоры. Реклама АО «ТГК-16». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

По его словам, именно поэтому особый интерес вызывала сессия «Россия — Иран: локализация производства газовых турбин», где иранская компания Mapna презентовала свой опыт локализации производства турбин Е и F классов в своей стране. И выразила готовность за 5 лет произвести локализацию в России. При этом до 92% составляющих будут российские.

Статистические данные показывают, что необходимость в этом есть. Как было озвучено на сессии: до 2031 года в России необходимо ввести 38 ГВт новых мощностей. Отечественные машиностроители готовы покрыть из этого только 18 ГВт.

— Для нас интересно развитие генерации на основе мощных газовых турбин. Пока о каких-то результатах говорить рано. Но очевидно, что потребность есть. Есть и предложение. Наши государства, производители, генерация, потребители — все в этом заинтересованы. Надеюсь, это станет импульсом для нового пути развития как газового машиностроения в России, так и в целом энергетики, — поделился мыслями после обсуждения Алмаз Латыпов.