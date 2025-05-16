Виталий Савельев: «Ключевое для МТК «Север-Юг» — единая тарифная политика, без нее груз не поедет»

Когда международный транспортный коридор «Север-Юг заработает в полную мощность, путь от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Бендер-Аббаса в Иране сократится в два раза: с 30-45 дней до 15-20 дней. Об этом на полях KazanForum заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев. Он подчеркнул, что МТК обретает стратегическое значение для торговли России со странами Южной Азии и Африки, через дружественные страны Закавказья, Каспийского региона, Средней Азии. Подробнее — о том, насколько возрастут объемы грузоперевозок, снизится время пропуска грузов на границах стран и когда первый поезд по маршруту приедет в Пакистан — в материале «Реального времени».

Путь от Усть-Луги до Бендер-Аббаса сократится в два раза

Международный транспортный коридор «Север-Юг» — крупная логистическая система, куда входят морской, железнодорожный и автомобильный транспорт и в работе которой участвует несколько стран. Что делает каждая из них для развития пропускной способности и унификации тарифной политики? — обозначила вектор беседы в начале встречи модератор, ведущая телеканала «РЖД-ТВ» Марианна Ожерельева.

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев в ноябре прошлого года был назначен спецпредставителем по развитию МТК «Север-Юг». Хотя работа в этом направлении ведется с 2000 года, реальные очертания проект получил лишь в последние годы. Вице-премьер рассказал о недавних достижениях и основных задачах.

Хотя работа по МТК «Север-Юг» ведется с 2000 года, реальные очертания проект получил лишь в последние годы. Анатолий Медведь/РИА Новости

— Действительно, за последние три года нам удалось значительно продвинуться в развитии инфраструктуры МТК «Север-Юг», — отметил Виталий Савельев, — Сегодня он обретает стратегическое значение для торговли со странами Южной Азии, Африки через дружественные страны Закавказья, Каспийского региона, Средней Азии. Когда коридор заработает в полную мощность, то путь от Усть-Луги до Бендер-Аббаса, по нашим оценкам, сократится с 30-45 дней до 15-20 дней.

По его словам, в планах — развитие всех трех маршрутов коридора: транскаспийскому — с использованием портов России и Ирана, западному — через Азербайджан, восточному — через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Россия, Иран и Индия договорились развивать МТК «Север-Юг» еще в 2000 году, в марте этого года заявку на присоединение к международному соглашению подал Узбекистан. Два года назад было принято решение о важнейшем инфраструктурном проекте на западном маршруте коридора — это строительство железнодорожной линии Решт — Астара длиной 162 км на территории Ирана.

— Эта линия обеспечит беспрерывный транзитный поток и перевозку не менее 15 млн тонн грузов в год. Практическая реализация проекта уже стартовала, а накануне, 15 мая, в иранской провинции Гилян состоялась торжественная церемония передачи правительством Ирана первых земельных участков для изысканий. Работу будут вести российские строительные компании, — сообщил Савельев.

Что делает каждая из стран для развития пропускной способности МТК и унификации тарифной политики? — обозначила вектор беседы модератор встречи Марианна Ожерельева. Анатолий Медведь/РИА Новости

С Азербайджаном достигнута договоренность о формировании стабильного транзитного грузопотока по данному маршруту: на первом этапе — 5 млн тонн грузов, на втором — 15 млн тонн. Ожидается, что пропускная способность автомобильных пунктов пропуска на границе с Азербайджаном к 2030 году вырастет более, чем 7 раз по сравнению с 2021 годом.

На восточном маршруте с 2022 года запущен регулярный железнодорожный контейнерный сервис. Представители железных дорог России, Казахстана, Туркменистана и Ирана ввели единые тарифные условия. На транскаспийском маршруте мощность российских морских портов на Каспии увеличится с 19 млн тонн до 24 млн к 2030 году. Два года назад в Волго-Каспийском морском судоходном канале провели дноуглубительные работы, обеспечив проход судов с осадкой до 4,5 метров. Эти работы продолжаются и сейчас.

— Ожидаем, что на пространстве Большой Евразии МТК «Север — Юг» в перспективе будет соединён с проектом Трансафганской железной магистрали — это позволит связать железнодорожные сети Узбекистана, Ирана и Туркменистана с дальнейшим выходом на инфраструктуру Южной Азии, — сообщил Савельев, — Нам поставлена задача по увеличению перевозок по МТК к 2030 году не менее, чем в полтора раза по сравнению с показателями 2021 года — за счёт повышения глобальной конкурентоспособности маршрутов.

Представители железных дорог России, Казахстана, Туркменистана и Ирана ввели единые тарифные условия. Анатолий Медведь/РИА Новости

«Бизнес не ждёт от нас решения — едет по тем дорогам, которые есть»

Тему транспортной логистики продолжил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, рассказав о реализации нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Подготовлен шестилетний план строительства дорог, в котором учтены все международные транспортные коридоры, подчеркнул он: «Мы увязали МТК, федеральные, региональные и муниципальные дороги в одну большую программу. Задача — максимально увеличить их пропускную способность и скорость передвижения пассажиров и грузов».

Все дороги к пропускным пограничным пунктам будут приведены в нормативное состояние. Поскольку исторически автомобильная сеть со странами бывшего Советского Союза у России сохранилась, задача в том, чтобы синхронизировать и сделать одинаковую пропускную способность. Причем работа идет и по другим МТК, например, «Европа — Западный Китай» — от Южного моря в Китае до Санкт-Петербурга — это 12 тысяч км автомобильных дорог, по которым уже идёт полноценное движение. В прошлом году объемы доставки грузов автомобильным транспортом из Китая выросли на 70%.

Часть коридора «Север-Юг» проходит через Центральную Азию, все страны которой очень заинтересованы в том, чтобы время в пути было максимально коротким, а грузоподъёмность машин максимальной. Поэтому России и ее коллегам в Центральной Азии предстоит синхронизировать работу по дорогам, в том числе в транзитных странах в направлении Персидского залива, то есть с Ираном, подчеркнул Марат Хуснуллин:

— Мы считаем очень интересной перспективой работу с выходом на Пакистан через Афганистан и Иран. Например, вчера мы провели встречу с коллегами из Афганистана. Может, не все знают, но последние два года через Афганистан на Пакистан свободно, без всяких препятствий идут все машины. То есть бизнес не ждёт от нас решения, он едет по тем дорогам, которые есть, работает по тем условиям, везёт свой груз, зарабатывает доход. Поэтому наша задача — создать максимально комфортные условия.

«Два года через Афганистан на Пакистан свободно, без всяких препятствий идут машины, то есть бизнес не ждёт от нас решения, он едет по тем дорогам, которые есть», отметил вице-премьер РФ. Анатолий Медведь/РИА Новости

Границу с Азербайджаном сможет проходить до 861 тысяч большегрузов в год

Важно внедрить «бесшовную логистику» в части пунктов пропуска, таможенных документов, единой информационной системы, отметил вице-премьер. «Поставлена задача, чтобы время прохождения транспорта на пунктах пропуска соответствовало международным стандартам — 10 минут на проверку одного транспортного средства. Непростая задача, но коллеги минтранса занимаются», добавил Хуснуллин.

В подтверждение министр транспорта России Роман Старовойт привел некоторые результаты этой работы. В частности, за последние четыре года пункты пропуска на границе с Азербайджаном увеличили пропускную способность в пять раз — с 400 до 1900 большегрузов. На границе с Грузией — в два с лишним раза, вместо 700 автомобилей проезжает порядка 1500.

В дальнейшем на автомобильном погранпереходе «Яраг-Казмаляр» на российско-азербайджанской границе планируется нарастить пропускную способность до 861 тысяч транспортных средств в год, при том, что в 2023 году было всего 73 тысячи машин.

За четыре года пункты пропуска на границе с Азербайджаном увеличили пропускную способность в пять раз — с 400 до 1900 большегрузов, сообщил Роман Старовойт. Анатолий Медведь/РИА Новости

Об увеличении объемов перевозок по транскаспийскому участку коридора «Север-Юг» рассказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Большая часть грузов по маршруту идёт через Астрахань: из 8 млн тонн, перевезённых по этой ветви МТК, 6 млн приходится на область — такого результата не было на протяжении последних 10 лет. «У нас увеличивается количество судозаходов — 14 тысяч тонн в 2024 году, из них 1,5 тысячи — это иностранные суда. Порядка 95% грузов идёт в сторону Ирана и в обратном направлении», отметил спикер.

Два морских порта в регионе — Астрахань и Оля полностью загружены, в сумме могут обеспечить перевалку грузов в 16 млн тонн. При этом работа по их модернизации продолжается. Стратегическую роль играет порт Оля, который уже показал в 2024 году рекордные показатели перевалки груза, сегодня здесь развивается единственная в России особая экономическая портовая зона. Здесь действуют три резидента, которые ведут работы по строительству крупного контейнерного терминала, а также зернового и холодильного.

— Дальнейшее развитие морских грузоперевозок, конечно, потребует обновления флота, — отметил Бабушкин, — Мы об этом говорим с правительством, и оно принимает необходимые решения. Сегодня на астраханских верфях реализуется несколько проектов российских и иранских судоходных компаний, продолжается строительство контейнеровозов-сухогрузов, которые планируются к использованию именно в акватории Каспийского моря.

Дальнейшее развитие морских грузоперевозок, конечно, потребует обновления флота, отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Анатолий Медведь/РИА Новости

До 50% скидки на ж/д перевозки по МТК «Север-Юг»

Порядка 87% грузооборота в России приходится на железную дорогу, напомнил гендиректор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров. В прошлом году из 1,2 млрд грузов по линии ж/д перевозок 529 млн тонн пришлось на международное сообщение — это экспорт, импорт и транзит.

— Динамично растёт динамика перевозок прежде всего с дружественными странами. Если в 2019 году в эти страны ехал 161 млн тонн грузов, то сейчас — это 361 млн тонн экспорта в 2024 году, доля приблизилась к 90%. Это говорит о том, что меняется вектор и направление перевозок грузов, и коридор «Север-Юг» как раз является одним из основных направлений, куда трансформируются потоки, — подчеркнул глава РЖД.

В развитии коридора участвуют Казахстан, Туркменистан, Иран, Азербайджан и другие страны, которые присоединяются не только железнодорожными, но и в том числе автомобильными перевозками. В этой связи на повестку выходит один из ключевых вопросов — тарифные решения. «Мы договорились о том, что снижаем тарифы. Традиционно коридоры раскатываются при снижении тарифов для того, чтобы выработать основные алгоритмы. Скидки составят порядка 50%. Причём это сквозные договорённости», сообщил Белозеров.

Важное значение приобретают контейнерные перевозки, в прошлом году РЖД достигли рекорда — внутри страны было перевезено свыше 7,8 млн контейнеров. На международном направлении — также прирост, за первые четыре месяца 2025 года через туркмено-иранские железнодорожные пункты пропуска прошло более, чем в 2,4 раза грузов — это 1344 контейнера. Прирост ожидается и по западной ветви, через Азербайджан, когда будет запущена линия через Астару.

Динамично растёт динамика перевозок прежде всего с дружественными странами, заявил глава РЖД Олег Белозеров. Анатолий Медведь/РИА Новости

«У России пришло время посмотреть налево»

Коридор «Север-Юг» может кардинально изменить ситуацию не только для своего региона, но и для гораздо большей части Земли, убежден Абдула Алим Хан, министр по приватизации, инвестициям и коммуникациям Исламской Республики Пакистан. Его страна готова предложить кратчайший путь к ряду государств Центральной Азии. Даже если нужно отправить груз из стран Персидского залива в Китай, самый короткий маршрут проляжет через Пакистан, заявил он.

— Представьте, сколько пользы и прибыли мы получим, соединив маршруты. Когда такие связи появятся, вы увидите рост благосостояния не только для бюджетов стран, но и для промышленности, бизнеса, торговли. Это действительно положительно скажется на процветании всех государств региона, — добавил он, — В прошлом году я шутил: если раньше Россия смотрела только направо, на Европу, теперь у России пришло время посмотреть налево, на азиатские страны, и на Пакистан.

Если раньше Россия смотрела только направо, на Европу, теперь у России пришло время посмотреть налево, на азиатские страны, считает министр по приватизации, инвестициям и коммуникациям Пакистана. Анатолий Медведь/РИА Новости

— Ключевое для нас — это единая тарифная политика, без нее груз не поедет. Мы можем, что угодно построить, но, если тарифная политика бизнесом не будет принята, груз не сможет идти по этим направлениям, — резюмировал дискуссию Виталий Савельев и добавил, — Нам надо понимать, что мы повезём обратно. Мы задавали этот вопрос по импорту. Это ключевой вопрос для нас, для всех.

Первый поезд в Пакистан в рамках маршрута, по его словам, должен прибыть в июне. В любом случае последние результаты работы МТК «Север-Юг» выглядят многообещающими. Около 24 млн тонн перевезенных грузов по итогам прошлого года говорят сами за себя.