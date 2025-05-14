«В мае сорок четвертого»: ради жизни на земле

В Казани прошел закрытый показ фильма о суровой жизни в тылу

В главной роли — Резеда Саляхова. Фото: Предоставлено Александром Далматовым

Фильм «Кырык дүртнең май аенда»/«В мае сорок четвертого» (12+) режиссера Александра Далматова должен был выйти еще в прошлом году. В результате, если все сложится, у него в этом году будет две картины, включая стартовавший на канале «ТНВ» сериал на татарском языке «Кеше китә, җыры кала» («Человек уходит — песня остается»). Премьера ленты по повести Нурихана Фаттаха ожидается осенью, а в эти дни в трех залах кинотеатра «Родина» прошел закрытый показ.

Откровение оттепели

Нурихан Фаттах, которого сейчас больше знают как автора исторических романов, на самом деле был разноплановым писателем. В декабре 1965 года в журнале, который за несколько месяцев до этого сменил название с «Совет әдәбияты» на «Казан утлары», вышла его повесть «Арттан калган юллар»/«Дороги, оставшиеся позади» о жизни ТАССР в годы Великой Отечественной войны.

У повести был мрачный финал, который по настоянию маститого Гумера Баширова был изменен на оптимистичный — в конце Хамдия встречает военного, потерявшего на фронте руку. Позднее текст вышел уже в новом журнале «Идел», где была возвращена изначальная трагичная концовка.

Но сначала о режиссере. Александр Далматов отметился в программе Казанского фестиваля мусульманского кино с дипломной работой для ВГИК «Меня ждут дома». В основе — книга Набиры Гиматдиновой «Боламык», сценарий написал Шамиль Идиатуллин (он рассказал, что скорее редактировал текст): это история про афганца-интернационалиста, который не смог уехать из чужой деревни, устроившись на работу к гробовщику. Тогда, кстати, старшее поколение зрителей требовало, чтобы в конце главный герой возвратился к маме.

Мама — Зульфира Зарипова. предоставлено Александром Далматовым

В 2022-м Далматов представил картину «Татарский край. Троицк», а в конце года подал заявку на кинопитчинг Минкульта РТ, выиграв субсидию в два миллиона. Документы подавала общественная организация «Арское землячество», которую возглавляет директор Тинчуринского театра Фанис Мусагитов, где Далматов одно время работал.

Кастинг на роли в фильме начался в феврале 2023 года. Причем в выборе актеров участвовала и вдова писателя Руфина Фаттахова. Сценарий Далматов писал вместе с «домашним» драматургом Тинчуринского Шамилем Фархутдиновым. После появилась помощь от «Татнефти».

Вскоре начались съемки, оператором фильма стал москвич Максим Самсонов. Затем был долгий процесс постпродакшена. Потому Далматов к закрытому кинопоказу подошел с расширенным портфолио. Он участвовал в съемках киноспектакля «Фәхрине үтереп ташладылар»/ «Час суда» для Альметьевского театра. А на канале «ТНВ» идет созданный под его началом сериал «Кеше китә, җыры кала» («Человек уходит — песня остается»). Можно уверенно сказать, что теперь именно Далматов превратился в главную надежду татарского кино.

Султан Нотфуллин. Он, кстати, снимался и в фильме «823-й километр». предоставлено Александром Далматовым

Ради кого умирать?

Фильм начинается со сцены в бараке, в котором нетрудно узнать поселок «Семрук», сохранившийся после съемок «Зулейха открывает глаза».

Главная героиня Хамдия (актриса Тинчуринского театра Резеда Саляхова) работает на заготовках леса и добыче торфа в Свердловской области. Она приехала сюда потому, что ее любимый Азат (кариевец Муса Камалов) ушел на войну, а раненный в бою односельчанин (актер театра Sdvig Сайдаш Шарапов) надругался над ней. Хамдия рожает ребенка, дает ему имя Ирек (сын камаловской актрисы Гульчачак Гайфетдиновой Хасан).

И не выдерживая моральных и физических нагрузок, бежит. В кадре — вагон, заполненный разнообразными, но внимательными пассажирами, потом — река, разделяющая жизнь и смерть, надежду и отчаяние. И вот — родная деревня. Уже не та, что была до войны.

Мама Хамдии Камиляттай (звезда Камаловского Зульфира Зарипова) сообщает, что от отца с фронта нет вестей, как и от брата, а второй потерял ногу. Жена брата получила срок за то, что унесла пригоршню гороха с поля. Дома — только она да внук племянника Альтаф (Султан Нотфуллин). А Хамдие придется сидеть тихо, потому что то, что она сделала, карается семью годами лишения свободы.

Но Хамдия не может выдержать полуголодного существования, не может видеть вымотанную донельзя мать и идет просить работу, что оборачивается визитом ГПУ, новым побегом и финалом, в котором брезжит крохотный луч надежды, что хотя бы ее сын останется в живых.

На показе Далматов указал, что в фильм еще будут вносить изменения, а официальная премьера ожидается осенью.

Для Далматова это дебют в полном метре. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первый план, второй план

Фильм интересен прежде всего уровнем подготовки. В кадре собрались представители многих театров, включая таких мастодонтов, как Равиль Шарафеев, Дания Нуруллина, Алсу Гайнуллина, Халима Искандерова, Ильдар Хайруллин. Удалось найти подходящие духу времени деревянные дома, старинную одежду, включая десятки фуфаек. В целом картина получается достоверной (разве что бескрайние поля теперь выглядят иначе). Но обратите внимание, как, к примеру, смотрится интерьер избы главной героини!



Татарская деревня — одна из любимых локаций наших режиссеров. Кажется, уже давно пора сохранять какие-то дома хотя бы для съемок, иначе скоро их придется строить с нуля. В титрах указаны места съемок — это родной для Далматова Пестречинский район, а также Арский и Атнинский.

То же самое касается звука. Не знаю, что будет с ним дальше, но надрывный плач ребенка работает лучше любых спецэффектов.

Оператор Максим Самсонов активно работает с крупными планами, пришедшими в моду как раз в то время, когда Нурихан Фаттах написал свою повесть. К примеру, в финальной для Хамдии сцене так и видится что-то от фильма «Летят журавли», а на титрах передается привет Алексею Герману. При этом лейтмотивом фильма становится песня «Хамдия».

Гульчак Гайфетдинова и Хасан. предоставлено Александром Далматовым

Нурихан Фаттах, сочиняя в 60-е годы повесть о военном прошлом, говорил о сложном, страшном мире на другой стороне от линии фронта, где одни жировали, а другие пухли с голоду.



Фильм «В мае сорок четвертого» не просто переводит его текст в картинку и звук, он дополняет, усиливает это ощущение с учетом прошедшего с момента публикации времени. Война должна завершиться победой для того, чтобы мальчик главной героини выжил. А потому жертва Хамдии не напрасна, как бы тяжело не было это смотреть на экране. Пожелаем авторам удачи, чтобы их картину увидел широкий зритель.