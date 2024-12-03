Нияз Игламов: «Для того чтобы фестиваль вырос — должен измениться бюджет»

В Казани начинает работу Всероссийский театральный фестиваль «Ремесло»

«Шайтан. Он. Она» в театре Кариева. Фото: предоставлено пресс-службой театра Кариева

Сегодня, 3 декабря, в Казани стартует XVI Всероссийский фестиваль молодой режиссуры «Ремесло»/«Һөнәр», который продлится до 8 декабря. В татарстанской столице представят 14 спектаклей из восьми городов от разных коллективов, включая государственные и частные. При этом организаторы уже говорят, что их детищу на 15-м году проведения нужны серьезные перемены: в бюджете, концепции, датах.

«Нам казалось, что это будет разовое мероприятие»

— Когда в 2009-м мы начинали, в Татарстане и ближайших регионах молодые режиссеры ставили мало или очень редко, — говорит программный директор фестиваля Нияз Игламов. — Тогда Фарид Бикчантаев выпустил группу режиссеров. Мы показывали их дипломные работы. И еще Булата Бадреева и Нафисы Исмагиловой. Было всего шесть спектаклей. Нам казалось, что это будет разовое мероприятие. Но общественный резонанс был велик, и мы решили продолжать.

С 2019 года фестиваль перешел от театра Камала к Кариевскому. Возглавляющий с этой осени татарский ТЮЗ директор Ильнур Ганиев отмечает, что в 2024-м его проводят «по шаблону прошлых лет». Но в этот раз «Ремесло» проходит, к примеру, без мастер-классов.

— В будущем мы ждем от фестиваля еще большей отдачи, мы это связываем и с директором, который третий месяц возглавляет театр, — отметил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

— У нас самый демократичный фестиваль, потому что только три условия. Режиссер должен быть моложе 40 лет, это должен быть либо режиссерский дебют, либо должно пройти пять лет после получения высшего образования, — указал Игламов.

Дни Гатауллина, классиков и сильных женщин

Сегодня, 3 декабря, фестиваль открывается двумя режиссерскими постановками актера Кариевского театра Булата Гатауллина. Днем в театре Тинчурина покажут «Гульджамал»/«Гөлҗамал» (12+) по дебютному рассказу Миргазияна Юнуса «Наш дом находился под ивой» 1967 года. Мореход Габдрахман Рахманкулов встречает в Генуе татарскую старушку, имя ей дал сам Булат.

Вечером в родном театре пройдет премьера спектакля «Шайтан. Егет. Кыз»/«Шайтан. Он. Она» (12+). К слову, обе пьесы инсценировала завлит ТЮЗа Лейсан Фаизова. Средства на постановку Гатауллин выиграл на конкурсе мэрии «Үз телем». Здесь он продолжает идеи страшных сказок, опробованных в постановке «Гөлчәчәк»/«Гульчачак». Песни к спектаклю пишут при участии учеников 18-й музыкальной школы Казани.

«Гульджамал» Буинского театра. предоставлено пресс-службой театра Кариева

Второй день фестиваля, 4 декабря, в 11 утра откроется спектаклем «Кошкин дом» (5+), а продолжится «Господином Скороходовым» (12+). Рассказ Мамина-Сибиряка — о неизлечимо больном мальчике и сапожнике Гаврилыче. Его инсценировал и поставил Ильгиз Зайниев, который продолжает оставаться самым успешным режиссером Татарстана. Завершится день показом от Лысьвенского театра драмы в театре Камала. «Господа Головлевы» (16+) — это работа Дмитрия Акимова.

5 декабря программа начнется в театре Камала. Сначала здесь покажут «Казанга Тукай кайткан»/«Возвращение Тукая» (12+), хит академического театра этого года от драматурга Резеды Губаевой (которая в афише названа Зайниевой) и режиссера Айдара Заббарова. Выросший из мероприятия к рождению поэта, он превратился в смелый для Татарстана опыт осмысления жизни Тукая как молодого героя с непростой судьбой.

«Девушки в любви» — компактный спектакль из Челябинска. предоставлено пресс-службой театра Кариева

Вечером в малом зале Кариевском — частный «mini театр» из Челябинска. В родном городе они работают в подвале на 45 человек. У Ирины Васьковской «Девушки в любви» (16+) — одна из популярных пьес: Варя и Катя живут в однокомнатной квартире, их жизнь сильно меняется за три года.

Тему своеобразно в тот же день продолжает «Табу» (12+) — история просветительницы Фатихи Аитовой, математика Сары Шакуловой и композитора Сары Садыковой в версии Дины Сафиной и постановке Лилии Нурель в Особняке Демидова.

«Женитьба» в Бугульминском театре. предоставлено пресс-службой театра Кариева

Кто они — боги?

6 декабря в полдень театр Тинчурина принимает бугульминцев. Главный режиссер Александр Лебедев поставил «Женитьбу» (12+) Гоголя. С приездом выпускника Щукинского училища тот же Игламов связывает перемены в Бугульме.



Вечером в театре Камала туймазинцы показывают «Материнское поле» (12+). Инсценировку по Айтматову делали Артем Казюханов и Дмитрий Акимов. Второй, после Зайниева, «рекордсмен» фестиваля, Акимов возглавлял театры в Черемхово (Иркутская область), Томске, а с октября 2021-го работает в Мотыгинском драматическом театре в Красноярском крае. К слову, для «Материнского поля» музыку написала знакомая по масштабной постановке «О чем поют деревья» в парке Горького Сойжин Жамбалова.

7 декабря в театре Камала ежедневно меняющий в этом году локации казанский ТЮЗ разворачивает пушкинскую «Барышню-крестьянку» (12+). Кстати, режиссеру Юрию Печенежскому — 47 лет, правда, спектакли он начал ставить в 40.

«Амфитрион» из Пскова. предоставлено пресс-службой театра Кариева

Вечером в театре Тинчурина покажут «Туган-тумача»/«Родные люди» (12+), к слову, одну из ранних пьес Ильгиза Зайниева, основанную на воспоминаниях его бабушки. Много деревенских традиций и размышлений на тему судьбы одинокой татарской женщины.

8 декабря в родном театре «Экият» Зайниев показывает Мольера. «Амфитрион» (16+) он поставил в Пскове в мае этого года. Это история, как Юпитер принял облик фиванского военачальника Амфитриона и таким образом добился расположения его жены Алкмены. Зайниев задался вопросом, кто же тогда является современными богами? Команду он привез казанскую: музыку написал Эльмир Низамов, свет ставил альметьевский художник Ильшат Саяхов, а сценографию и костюмы подготовил Геннадий Скоморохов.

Завершается фестиваль премьерой Кариевского театра — «Куркак батыр»/«Трусливый батыр» (12+), инсценировкой сказки Ахмета Файзи в версии Лилии Гибадуллиной и Ильсура Казакбаева. Последний, как режиссер, внес свои правки. История конфликта отца и сына перенесена в эпоху 90-х.

Закрывает фестиваль «Трусливый батыр» от кариевцев. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Почему нет тех или иных

Проект «Театры малых городов» изменил ситуацию с молодыми режиссерами — они стали востребованы, говорит Игламов.

— Но, к сожалению, чтобы фестиваль вырос, изменился, обрел новое дыхание, должен измениться и бюджет. Он остается таким же, а цены растут, — отмечает критик.

К примеру, в Пензенском театре имени Луначарского в сентябре Гульназ Минкина поставила «Евгения Онегина», из-за финансовых ограничений его не смогли привезти. В целом, глядя на афишу, можно заметить, что в ней нет нескольких спектаклей молодых режиссеров.



Как объясняет директор фестиваля, помешали разные обстоятельства. К примеру, «Фәхрине үтереп ташладылар»/«Час суда» из Альметьевска не смогли привезти по техническим причинам. Вместо спектакля «Тахир и Зухра» Зульфата Закирова Тинчуринский театр предложил «Родных людей» в инсценировке и постановке Ильгиза Зайниева. Сократилось количество казанских площадок — ТЮЗ проводит сезон в разъездах.

— Уровень некоторых спектаклей не дотягивает до включения в «Ремесло», — указал Игламов. — Не хочется видеть избиение младенцев, приезжие критики могут уничтожить спектакль, обрушить надежды. Не все еще готовы, чтобы участвовать в фестивале.

— Для организаторов проведение фестиваля в декабре создает сложности, — добавил Ганиев. — С финансовой точки зрения нужно закрывать год. Октябрь — декабрь в России заполнены фестивалями. Все театры заняты новогодней кампанией.

Так что в следующем году, вероятно, должны измениться и даты проведения, и концепция, и, самое важное, финансовая составляющая фестиваля.