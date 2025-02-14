На форуме «Казаныш» представили пространства Новой Портовой и стенды с использованием ИИ

Обретает зримые очертания облик первых жилых и общественных пространств Новой Портовой, ряд застройщиков представили интерактивные стенды

Фото: предоставлено ГК "СМУ-88"

Архитектурно-строительный форум «Казаныш», прошедший на минувшей неделе, уже назвали одним из крупнейших профильных мероприятий, проходящих в мире. В этом году он собрал более 45 тысяч гостей, в деловой программе форума выступили более 400 спикеров. Стенды на экспозиции представили ведущие застройщики Татарстана и ряд федеральных игроков. Тренд на использование нейросетей подхватила ГК «СМУ-88» — на ее стенде можно было почувствовать себя архитектором будущего и получить собственную фотографию в исторической, архитектурной и футуристической стилистике. Большой интерес аудитории вызвала сессия деловой программы, посвященная трендам развития общественных пространств — тут впервые публично представили концепцию общественных пространств на Новой Портовой.

Торжество нейросетей: интерактивный эксперимент и пять фотообразов

Вот уже четвертый год в Казани проходит архитектурно-строительный форум «Казаныш». Второй год подряд он носит международный статус: на форум 2025 года прибыло более шестидесяти зарубежных спикеров, которые приняли участие в деловой программе. Они представляли ОАЭ, Индию, Египет, Эфиопию, Китай, Катар, Саудовскую Аравию, Бразилию, Аргентину, Марокко, Иран и другие страны мира.

Во время форума были презентованы громкие проекты (например, крупнейшая в России яхтенная марина, которую планируется построить в Казани или анонс нового международного архитектурного конкурса, объявленный главой «Сириуса» Еленой Шмелевой). Мэры, главные архитекторы городов стран БРИКС и представители высших учебных заведений делились лучшими практиками градостроительства и архитектуры. Кроме обширной деловой программы, большой интерес вызвало выставочное пространство форума. Крупнейшие казанские застройщики представили свои проекты, ряд федеральных поставщиков строительных и отделочных материалов — свою продукцию, федеральные девелоперы, заходящие в Татарстан, тоже организовали свои стенды, на которых можно было познакомиться с их деятельностью.

Одним из самых интересных и востребованных на выставке, пожалуй, стал стенд ГК «СМУ-88». Только за первый день его посетили 5 тысяч человек. Одними из первых гостей стенда стали раис Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина. Вслед за ними фотографию сделал владелец и главный архитектор Footprints E.A.R.T.H. Ятин Пандья (Индия) — он выбрал сценарий «Все мы немного татары». К слову, Пандья в дни форума неоднократно возвращался на стенд, чтобы попробовать и другие образы.

Фотографию на стенде сделал владелец и главный архитектор Footprints E.A.R.T.H. Ятин Пандья (Индия) — он выбрал сценарий «Все мы немного татары». предоставлено ГК "СМУ-88"

Создатели стенда сделали ставку на нейросети — на обеих интерактивных локациях стенда использовались возможности ИИ. Профессиональных архитекторов, проектировщиков, студентов архитектурных вузов и просто всех желающих ждала зона проектирования: с помощью искусственного интеллекта можно было стать соавтором городской среды будущего. Выбрав одну из 12 тематик (культурные пространства, жилые здания, детские сады, офисная среда, парки и т. д.), посетитель рисовал на электронном холсте наброски, а нейросеть их тут же перерабатывала в оформленные концепции. Получившийся эскиз можно было сохранить, по желанию посетителя. За три дня выставки посетителями стенда было сгенерировано 553 эскиза.

— Так строится будущее — от простого штриха к сложной и гармоничной среде. Этот интерактивный эксперимент показывает, как технологии и творческое мышление могут работать вместе, создавая комфортные и вдохновляющие пространства, — рассуждает генеральный директор «СМУ-88» Наиль Галеев. — Город формируется не абстрактными решениями, а сотнями идей и жестов людей, которым в нем жить. На стенде можно стать частью этого процесса и предложить свою интерпретацию того, как может выглядеть в будущем та же Казань. Возможно, со временем эскизы, которые нам оставят участники форума, найдут свое воплощение в реальность на Новой Портовой.

Настоящим хитом выставки стала фотолокация: к ней то и дело выстраивалась очередь. На основе фотографии посетителя нейросеть почти мгновенно (что пока редкость) генерировала открытку, где человек представал в одном из пяти образов: правителя Волжской Булгарии, жителя Казани 2088 года (СМУ-2088), строителя на стройплощадке, на фоне коллажа казанских достопримечательностей или на традиционном татарском празднике. Распечатанную открытку можно было забрать со стойки, расположенной рядом, а цифровую копию картинки — скачать по QR-коду. За время выставки посетители сгенерировали 2 611 образов.

За три дня выставки посетителями стенда было сгенерировано 553 эскиза. предоставлено ГК "СМУ-88"

Казанская проектировщица Алина Ефимова, ожидая свою фотографию, отметила:

— Мне понравилось, что тут предложены несколько вариантов национального флёра — можно предстать и в эклектичном виде, и в декорациях города будущего. Но я для себя выбрала образ из древней Булгарии. Совмещение современной культуры с исторической на таких проектах мне кажется очень правильным решением, это однозначно притягивает внимание.

Макет «Яналифа» как точка притяжения в фойе

На входе в главное фойе театра посетителей встречал макет ЖК «Яналиф»* (это первый жилой комплекс, строящийся в районе Новой Портовой). Площадь макета — 10 квадратных метров, а высотой в верхней точке он достигает 1,7 метра! Макет визуализирует, как будет выглядеть преображенный район: здесь и плавная береговая линия с набережной, и бульвары, открывающие видовую перспективу даже из глубины жилого комплекса, и, конечно же, дома, выполненные во всех архитектурных подробностях.

Риелтор Екатерина Иваньшина из казанского агентства недвижимости «Лас-Вегас» сказала нашему корреспонденту:

— Это перспективная локация, в Казани до сих пор почти не было проектов, выходящих к Волге. Мы считаем, что у него хорошие перспективы и большое будущее. И очень важно, что застройщик представил его здесь так подробно — мало кто делает макеты в таком масштабе и настолько тонко исполненными. Можно посмотреть мельчайшие детали, как это все будет выглядеть — ведь даже самые подробные рендеры не дадут такой полной картины.

На входе в главное фойе театра посетителей встречал макет ЖК «Яналиф». предоставлено ГК "СМУ-88"

В беседах с «Реальным временем» посетители макета отмечали богатую архитектуру, в которой чувствуется полет фантазии и уважение к городской идентичности. Алексей Май, представитель компании «Инженерное оборудование», восторгался:

— Макет отличный, на нем хорошее представление набережной, которую мы увидим в будущем. Хочется даже присоединиться к этому комьюнити — купить квартиру в каком-нибудь из домов ЖК «Яналиф».

Директор проектной организации «Сплайн» Юрий Перевозчиков из Ижевска отметил, как эстетично выполнен проект благоустройства территории в ЖК «Яналиф»: ему очень понравились многочисленные острова зелени, светлое цветовое решение набережной и тротуаров.

Сады Портовой бухты: видовые площади, игровые парки и зеленые бульвары

К слову, благоустройству ЖК «Яналиф» на форуме уделили довольно большое внимание — впервые была публично представлена концепция первых общественных пространств, которые появятся в составе жилого комплекса по заказу СМУ-88. Об этом участники профессионального сообщества говорили в ходе тренд-сессии «Общественные пространства: новые подходы и работающие решения».

Представители крупных казанских и федеральных застройщиков обсуждали, какие тренды складываются в оформлении скверов, бульваров и дворовых пространств, какие малые архитектурные формы сегодня в моде, как концептуально «подружить» приватность и открытость в проектировании. Участники сессии шутили о том, что «продуктологи» застройщиков постоянно должны отстаивать свою точку зрения перед проектировщиками и архитекторами, чтобы получившийся продукт удовлетворял запросу самых взыскательных покупателей жилья.

Становится ясно главное: организация общественных пространств на сегодняшний день перестает быть заботой исключительно городского муниципалитета, а застройщик больше не ограничивается только жилым домом и двором. Он создает сценарий для жизни, в который входят и общественные пространства.

Большой интерес аудитории вызвала сессия деловой программы, посвященная трендам развития общественных пространств с участием ведущего архитектора бюро Orchestra Design Камиллы Ибрагимовой. предоставлено ГК "СМУ-88"

Проект «Сады Портовой бухты» презентовала ведущий архитектор бюро Orchestra Design Камилла Ибрагимова. Она рассказывала:

— Чтобы найти идентичность места, мы обратились к истории. Территория Новой Портовой с течением времени претерпевала критические изменения. Исторически тут были заливные луга. Затем выросла Татарская слобода, следом появился индустриальный речной порт, а сейчас эта территория трансформируется в жилую гавань. Эти трансформации и легли в основу концепции общественных пространств. Мы отталкивались от образов, с которыми они были связаны: пасторальность ландшафтов, уют и тепло родного дома, открытость гостям и новому.

Общественные пространства ЖК «Яналиф» проектируются не только для будущих жильцов этой территории, но и для туристов, и для других горожан. В будущем эта часть города станет мощной точкой притяжения, и нужно было спроектировать так, чтобы они отвечали и внутреннему запросу жителей на приватность, и внешней востребованности этих территорий. Для этого использовали зонирование: разные уровни доступности пространств. Внутри комплекса запроектированы приватные дворы, открытые для всех зеленые бульвары и парковое пространство. Три площади, выходящие к Волге, гармонично связывают территорию «Яналиф» с набережной, которая протянется вдоль всей новой территории — на 12 км.

Общественные пространства ЖК «Яналиф» проектируются не только для будущих жильцов этой территории, но и для туристов, и для других горожан. предоставлено ГК "СМУ-88"

— Все крупные «шумные» спортивные зоны расположены в зоне парка: это футбольные и баскетбольные поля. Зоны площадей, с одной стороны, деловые, с другой — есть игровые пространства, — объясняет Камилла Ибрагимова. — Сюда же выходит активный фронт коммерции — кафе, рестораны, которые расположатся на первых этажах домов жилого комплекса. Но все же лучшие видовые раскрытия на Волгу будут в приватных дворах — пространства стилобатов превратятся в видовые площадки для жильцов.

Чтобы защитить пространство от ветра, архитекторы спроектировали буферные посадки разноуровневых растений. Все общественные пространства будут озелененными, здесь отказались от сплошной брусчатки и бетона.

— Мы выражаем огромную благодарность застройщику — ГК СМУ-88. Они поддерживали все наши решения. Долго и кропотливо работали над тем, чтобы совместить технические коммуникации и пожарные проезды с изящным соединением набережной и внутреннего пространства ЖК «Яналиф». Это комплексный проект, в котором мы работали все вместе: девелопер, архитекторы объемов и архитекторы среды. Думаю, что у нас получится уникальный финальный продукт, — заявила Камилла Ибрагимова.

«Татинвестгражданпроект», Аракелян и «СМУ-88» — триумфаторы форума

В финальный день форума традиционно подвели итоги городского смотра-конкурса на лучшие архитектурные и градостроительные решения года. В категории реализованных проектов больше всех наград собрал ГУП «Татинвестгражданпроект» за проекты школ, больниц и спортивных объектов, в том числе адаптированных для людей с ОВЗ. Еще одним участником конкурса, чьи работы высоко оценили в профессиональном сообществе, стало «СМУ-88» — как и в прошлом году, генеральный директор компании Наиль Галеев чаще остальных девелоперов поднимался на сцену за дипломами. Так, проекты компании получили пять наград в ключевых номинациях:

Проект реконструкции здания фабричного товарищества братьев Крестовниковых получил гран-при в номинации «Лучший объект реновации». Проект разработал именитый архитектор Рубен Аракелян (сооснователь бюро Wall). На сегодняшний день на объекте проводится комплекс противоаварийных работ. Идея была высоко оценена профессиональным сообществом, например, портал «Архи.ру» назвал ее «единичной для России».

Проект детского сада на 340 мест на Новой Портовой, тоже разработанный бюро Wall, получил гран-при в номинации «Лучший социальный объект». Архитекторы предложили замкнутую на себе структуру с зеленым двором в центре, деревянными домиками-ячейками и галереей вместо забора.

В номинации «Лучшее благоустройство территории» победили три жилых комплекса «СМУ-88»: ЖК «Минтимер»** занял абсолютное первое место, ЖК «Яналиф» получил премию за качественный профессиональный подход при благоустройстве территории, ЖК «Вознесенский квартал»*** — за оригинальное решение при проектировании дворового пространства.

Проект реконструкции здания фабричного товарищества братьев Крестовниковых получил гран-при в номинации «Лучший объект реновации». предоставлено ГК "СМУ-88"

— «Казаныш» продолжает укреплять свои позиции как авторитетная международная платформа для обмена опытом и лучших практик в архитектуре и градостроительстве. Выражаю искренние слова мэру Казани Ильсуру Метшину и главному архитектору города Ильсияр Тухватуллиной за ту огромную работу, которая позволила нам всем увидеться, поучиться у настоящих легенд архитектуры, поделиться опытом и вдохновиться для дальнейшей работы. Мы гордимся тем, что наши проекты становятся частью этого важного процесса, создавая новые стандарты для Казани и других городов, — отметил генеральный директор СМУ-88 Наиль Галеев.

Реклама. ООО «ДиВиЭм Групп»

Людмила Губаева