В Казани осудили за взятки начальника свияжской колонии Хуснетдинова

К 5 годам колонии общего режима за взятки приговорил начальника свияжской колонии №5 Малика Хуснетдинова Приволжский райсуд Казани. Он признан виновным во всех шести эпизодах получения средств за пронос сотовых телефонов осужденным, все действия квалифицированы по ч. 3 ст. 290 УК РФ, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Согласно приговору, преступления были совершены с июля по декабрь 2018-го, когда полковник Хуснетдинов руководил казанской колонией №18. В деле фигурируют передачи средств от 10 до 30 тысяч рублей, всего на сумму 160 тысяч рублей. А еще — 20 мобильников, незаконно доставленных через проходную.

Ранее сотрудники СК и ФСБ установили, что несколько заказов на эти гаджеты зэки делали с подключенных к интернету компьютеров самой колонии — в школьном классе, а рулил подпольным бизнесом с онлайн-закупками наркозависимый парикмахер — главстаршина зоны.

Хуснетдинов вину не признавал и не признает. Его задержали по данному делу два года назад — в августе 2020-го. Поначалу отправили под домашний арест, однако Верховный суд РТ согласился с прокуратурой, что данная мера является слишком мягкой и постановил — взять полковника под стражу.

Приговор пока не вступил в силу. Его обжаловал сам осужденный.

За плечами у Малика Хуснетдинова — 20 лет службы в системе исполнения наказаний. За первые 5 лет прошел путь от сотрудника оперативного отдела до замначальника Казанской воспитательной колонии. Еще через 4 года, в 2010-м, занял такой же пост зама в казанской ИК-2, причем отвечал за безопасность и оперативную работу. С 2012-го работал замом начальника в ИК-18 и спустя 5 лет занял его место. А в 2020-м получил перевод на такую же должность в свияжской ИК-5.