«Зачем здесь туризм, если хотите закидать нас мусором»
Жители Пестречинского района в чате АИР поставили вопрос ребром — быть или не быть мусорному объекту на их земле
«Пестрецы — это одна из возможных точек размещения комбината по переработке отходов, и не окончательная», — объяснял журналистам новый глава Пестречинского района Раис Сулейманов после бурного диалога во время «Муниципального часа» в Агентстве инвестиционного развития. Свыше 70 сообщений от жителей Куюков, Богородского и Пестрецов поступило во время его трансляции в прямом эфире, и большая часть содержит опасения по поводу строительства крупного сооружения для приема отходов из Казани. К тому же несостоявшийся мусоросжигательный завод могут вынести из Осиново, но куда — еще под вопросом. Пока же Раису Сулейманову удалось договориться с девелоперами «Антей» и «Бриз» о безвозмездной передаче земли под детский сад и МФЦ, но улучшить транспортное сообщение с Казанью не выходит. Подробнее — в материале «Реального времени».
Сначала устраним пороки «жилищного расцвета»
При полном аншлаге проходила сегодня встреча с главой Пестречинского района Раиса Сулейманова, приехавшего с презентацией инвестиционного потенциала в гости в Агентство инвестиционного развития. Год назад экс-депутат Госсовета РТ и гендиректор УК «Агро Инвест» возглавил этот район, и чувствовалось, что наследство ему досталось с «болезнями роста».
Во-первых, близость к Казани (а это всего 34 км, если ехать по прямой) сыграла злую шутку. На территории района давно идет молниеносная жилищная застройка, а дорожная и социальная инфраструктура так и осталась прежней. Во-вторых, усиливается миграция. Ежедневно 20 тысяч жителей ЖК «Усадьба Царево» выезжают на работу в Казань и возвращаются обратно, а дорожная сеть не расширяется. В результате самый густонаселенный микрорайон Куюки стал местом постоянного социального недовольства: семьям по-прежнему не хватает мест в детских садах, школах, а дорога на общественном транспорте до Казани занимает несколько часов. Понятно, что тема привлечения инвестиций в повестке Раиса Сулейманова ушла на второй план. Ему приходится разгребать последствия «жилищного расцвета» в Пестрецах.
Кстати, район до сих пор занимает первое место в Татарстане по вводу жилья на душу населения, сообщил Раис Сулейманов. По его словам, показатель на 4 квадратных метра больше, чем в остальных городах. По итогам 2024 года здесь было введено почти 290 тысяч кв. м — это больше, чем в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. И в этом году прогноз оптимистичный — 260 тысяч кв. м (!). Это значит, что первую скрипку по-прежнему играют девелоперы «Унистрой», «Антей», «Паритет» и «Бриз», которые запускают жилые комплексы один за другим. Правда, их представителей на встрече в АИР не было.
«Алла бирса, второй детсад построим к концу года»
Отвечать на наболевшие вопросы о социальной и транспортной инфраструктуре пришлось главе. Так, его спросили, когда построят обещанный второй детский сад в Куюках (сейчас здесь один) и наладят транспортное сообщение с Казанью (здесь работают два маршрута с большим интервалом).
— При размежевании сельских поселений не было ни генплана, ничего, и получилось — как получилось. Теперь на уровне республики эту проблему «расшиваем», — оправдывался Раис Сулейманов.
Что сделано на текущий момент?
Сначала взялись за строительство детских садов, так как рождаемость выше, чем в городах. В прошлом году запустили первый детсад на 360 мест. Для второго сада выбрано место в ЖК «Светлый», участок оснащен инженерными коммуникациями. Второй детсад будет больше первого — на 510 детей. «Так мы снимем проблему очередности в детские сады в Богородском сельском поселении», — объяснил Сулейманов.
Правда, строительство пока не началось, так как нужно изменить категорию участка. «Но объект находится на контроле Минстроя РТ, там идут еженедельные совещания. Алла бирса, до конца года надеемся построить», — заверил глава Пестречинского района. Единственная школа на 4 тысячи человек перегружена, но вопрос строительства новой пока не обсуждается.
«Антей» и «Бриз» безвозмездно отдали 1,5 га
— Соцкультбыта нет от слова «совсем», — согласился Раис Сулейманов.
Но в ближайшее время будет строиться МФЦ, под него подобран земельный участок. Ведется проектирование ДК на 350 посадочных мест. Кроме того, в этом году появится две спортплощадки. «Это немного, но хоть что-то. Конечно, напрашиваются крытые спортсооружения, но это дело будущего, постепенно все будет, не сомневайтесь», — обещал он.
Участки площадью 1,5 га под строительство социальных объектов в этом году безвозмездно передали девелоперы, сообщил Раис Сулейманов, — «Антей» и «Бриз».
Как планируется изменить транспортное сообщение? Сулейманов сообщил, что городские маршруты №90 и №92, которые следуют от площади Тукая до Куюков, будут реформированы. Комитет по транспорту Казани предлагает сократить их до станции метро «Проспект Победы», чтобы увеличить частоту движения автобусов и сократить время ожидания. «Конечно, эти маршруты очень востребованы, но их обслуживает казанский перевозчик (то есть имеет контракт с городскими властями)», — оправдывался глава, говоря, что «расторговаться» в двух муниципалитетах перевозчик не может. Поэтому схему движения диктует Казань, а не власти Пестрецов.
В перспективе рассматривается открытие выезда из Куюков и Пестрецов через М-7 (то есть через поселок Дербышки). «Возможности выйти на Казань две: либо через Мамадышский тракт, либо по «платке» Вознесенского тракта, — рассказал Раис Сулейманов. — Расширить дорогу на Приволжский район нет возможности. Оптимальное решение — через М-7», — подчеркнул он.
Чтобы остановить миграцию, власти обсуждают с бизнесом создание нового промпарка. Один из них появится рядом с ЖК «Усадьба Царево».
В течение первого часа эфира в чат поступило 40 сообщений от жителей Куюков, Богородского и Пестрецов. И большая часть вопросов была связана со строительством мусорного объекта. «Зачем обсуждаете здесь туризм, если хотите закидать нас мусором», — написал один пользователь. Действительно, сначала заговорили об уникальности этих мест:
— Здесь немало памятников Волжской Булгарии, наследие золотоордынского времени и периода Казанского ханства. Здесь были стоянки еще во II—III веке до нашей эры, — отмечала глава АИР Талия Минуллина.
После этого гостям показали глэмпинги, построенные в Пестрецах. Позже они превратились в дорогостоящие отели. Но теперь им может угрожать новая напасть — комбинат по переработке отходов.
«Уберут ли мусоросжигательный завод из Осиново?»
— Пестрецы — это одна из возможных точек размещения комбината по переработке отходов, и не окончательная, — объяснял позже журналистам Раис Сулейманов.
Он рассчитан на прием и переработку мусора, образующегося в Казани. В настоящее время столичные полигоны переполнены: последний может продержаться полтора-два года, а мусоросжигательный завод в Осиново так и не построен. Куда вывозить отходы?
По словам Раиса Сулейманова, есть несколько вариантов размещения комбината по переработке мусора. Первый — в Закамье. Здесь рассматриваются Лениногорский и Тукаевский районы. Второй — в пригороде Казани: Верхний Услон и Пестрецы. Отчасти итоговое решение зависит от того, уберут ли мусоросжигательный завод из Осиново. «Это тоже как вариант, но окончательно не утверждено», — пояснил глава. Предполагаемая мощность комбината по переработке отходов — от 250 до 500 тонн в год. Там предусмотрено извлечение фракций стекла и бумаги, а то, что подвержено гниению, будет закапываться на полигоне.
Не секрет, что при выборе локации берется в расчет логистическое плечо. Ведь в мусорный тариф закладываются расходы на транспортировку отходов, что чувствительно для населения. «Если примут решение о размещении в Пестрецах, то автоматически будет рассматриваться вопрос улучшения дорожной инфраструктуры. Все понимают опасность грузопотоков, это решается в комплексе», — допустил Раис Сулейманов.
— Никто не хочет иметь под боком такой объект — это нормальная человеческая реакция, — рассуждал он. — Окончательных решений не принято, — подчеркнул глава.
Но журналисты не унимались и продолжали закидывать его вопросами на злободневную тему. «Вы, как экс-депутат Госсовета, наверное, знаете решение, вы же входите в их тусовку», — уговаривала пресса. «Сейчас у меня «тусовка» — Пестрецы и Пестречинский район: с 6 утра и до девяти вечера — приходите!» — пошутил Раис Сулейманов в ответ.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.