«Зачем здесь туризм, если хотите закидать нас мусором»

Жители Пестречинского района в чате АИР поставили вопрос ребром — быть или не быть мусорному объекту на их земле

Фото: предоставлено пресс-службой АИР

«Пестрецы — это одна из возможных точек размещения комбината по переработке отходов, и не окончательная», — объяснял журналистам новый глава Пестречинского района Раис Сулейманов после бурного диалога во время «Муниципального часа» в Агентстве инвестиционного развития. Свыше 70 сообщений от жителей Куюков, Богородского и Пестрецов поступило во время его трансляции в прямом эфире, и большая часть содержит опасения по поводу строительства крупного сооружения для приема отходов из Казани. К тому же несостоявшийся мусоросжигательный завод могут вынести из Осиново, но куда — еще под вопросом. Пока же Раису Сулейманову удалось договориться с девелоперами «Антей» и «Бриз» о безвозмездной передаче земли под детский сад и МФЦ, но улучшить транспортное сообщение с Казанью не выходит. Подробнее — в материале «Реального времени».

Сначала устраним пороки «жилищного расцвета»

При полном аншлаге проходила сегодня встреча с главой Пестречинского района Раиса Сулейманова, приехавшего с презентацией инвестиционного потенциала в гости в Агентство инвестиционного развития. Год назад экс-депутат Госсовета РТ и гендиректор УК «Агро Инвест» возглавил этот район, и чувствовалось, что наследство ему досталось с «болезнями роста».

Во-первых, близость к Казани (а это всего 34 км, если ехать по прямой) сыграла злую шутку. На территории района давно идет молниеносная жилищная застройка, а дорожная и социальная инфраструктура так и осталась прежней. Во-вторых, усиливается миграция. Ежедневно 20 тысяч жителей ЖК «Усадьба Царево» выезжают на работу в Казань и возвращаются обратно, а дорожная сеть не расширяется. В результате самый густонаселенный микрорайон Куюки стал местом постоянного социального недовольства: семьям по-прежнему не хватает мест в детских садах, школах, а дорога на общественном транспорте до Казани занимает несколько часов. Понятно, что тема привлечения инвестиций в повестке Раиса Сулейманова ушла на второй план. Ему приходится разгребать последствия «жилищного расцвета» в Пестрецах.

предоставлено пресс-службой АИР

Кстати, район до сих пор занимает первое место в Татарстане по вводу жилья на душу населения, сообщил Раис Сулейманов. По его словам, показатель на 4 квадратных метра больше, чем в остальных городах. По итогам 2024 года здесь было введено почти 290 тысяч кв. м — это больше, чем в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. И в этом году прогноз оптимистичный — 260 тысяч кв. м (!). Это значит, что первую скрипку по-прежнему играют девелоперы «Унистрой», «Антей», «Паритет» и «Бриз», которые запускают жилые комплексы один за другим. Правда, их представителей на встрече в АИР не было.

«Алла бирса, второй детсад построим к концу года»

Отвечать на наболевшие вопросы о социальной и транспортной инфраструктуре пришлось главе. Так, его спросили, когда построят обещанный второй детский сад в Куюках (сейчас здесь один) и наладят транспортное сообщение с Казанью (здесь работают два маршрута с большим интервалом).

— При размежевании сельских поселений не было ни генплана, ничего, и получилось — как получилось. Теперь на уровне республики эту проблему «расшиваем», — оправдывался Раис Сулейманов.

Что сделано на текущий момент?

Сначала взялись за строительство детских садов, так как рождаемость выше, чем в городах. В прошлом году запустили первый детсад на 360 мест. Для второго сада выбрано место в ЖК «Светлый», участок оснащен инженерными коммуникациями. Второй детсад будет больше первого — на 510 детей. «Так мы снимем проблему очередности в детские сады в Богородском сельском поселении», — объяснил Сулейманов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Правда, строительство пока не началось, так как нужно изменить категорию участка. «Но объект находится на контроле Минстроя РТ, там идут еженедельные совещания. Алла бирса, до конца года надеемся построить», — заверил глава Пестречинского района. Единственная школа на 4 тысячи человек перегружена, но вопрос строительства новой пока не обсуждается.

«Антей» и «Бриз» безвозмездно отдали 1,5 га

— Соцкультбыта нет от слова «совсем», — согласился Раис Сулейманов.

Но в ближайшее время будет строиться МФЦ, под него подобран земельный участок. Ведется проектирование ДК на 350 посадочных мест. Кроме того, в этом году появится две спортплощадки. «Это немного, но хоть что-то. Конечно, напрашиваются крытые спортсооружения, но это дело будущего, постепенно все будет, не сомневайтесь», — обещал он.

Участки площадью 1,5 га под строительство социальных объектов в этом году безвозмездно передали девелоперы, сообщил Раис Сулейманов, — «Антей» и «Бриз».

Как планируется изменить транспортное сообщение? Сулейманов сообщил, что городские маршруты №90 и №92, которые следуют от площади Тукая до Куюков, будут реформированы. Комитет по транспорту Казани предлагает сократить их до станции метро «Проспект Победы», чтобы увеличить частоту движения автобусов и сократить время ожидания. «Конечно, эти маршруты очень востребованы, но их обслуживает казанский перевозчик (то есть имеет контракт с городскими властями)», — оправдывался глава, говоря, что «расторговаться» в двух муниципалитетах перевозчик не может. Поэтому схему движения диктует Казань, а не власти Пестрецов.

предоставлено пресс-службой АИР

В перспективе рассматривается открытие выезда из Куюков и Пестрецов через М-7 (то есть через поселок Дербышки). «Возможности выйти на Казань две: либо через Мамадышский тракт, либо по «платке» Вознесенского тракта, — рассказал Раис Сулейманов. — Расширить дорогу на Приволжский район нет возможности. Оптимальное решение — через М-7», — подчеркнул он.

Чтобы остановить миграцию, власти обсуждают с бизнесом создание нового промпарка. Один из них появится рядом с ЖК «Усадьба Царево».

В течение первого часа эфира в чат поступило 40 сообщений от жителей Куюков, Богородского и Пестрецов. И большая часть вопросов была связана со строительством мусорного объекта. «Зачем обсуждаете здесь туризм, если хотите закидать нас мусором», — написал один пользователь. Действительно, сначала заговорили об уникальности этих мест:

— Здесь немало памятников Волжской Булгарии, наследие золотоордынского времени и периода Казанского ханства. Здесь были стоянки еще во II—III веке до нашей эры, — отмечала глава АИР Талия Минуллина.

После этого гостям показали глэмпинги, построенные в Пестрецах. Позже они превратились в дорогостоящие отели. Но теперь им может угрожать новая напасть — комбинат по переработке отходов.

предоставлено пресс-службой АИР

«Уберут ли мусоросжигательный завод из Осиново?»

— Пестрецы — это одна из возможных точек размещения комбината по переработке отходов, и не окончательная, — объяснял позже журналистам Раис Сулейманов.

Он рассчитан на прием и переработку мусора, образующегося в Казани. В настоящее время столичные полигоны переполнены: последний может продержаться полтора-два года, а мусоросжигательный завод в Осиново так и не построен. Куда вывозить отходы?

По словам Раиса Сулейманова, есть несколько вариантов размещения комбината по переработке мусора. Первый — в Закамье. Здесь рассматриваются Лениногорский и Тукаевский районы. Второй — в пригороде Казани: Верхний Услон и Пестрецы. Отчасти итоговое решение зависит от того, уберут ли мусоросжигательный завод из Осиново. «Это тоже как вариант, но окончательно не утверждено», — пояснил глава. Предполагаемая мощность комбината по переработке отходов — от 250 до 500 тонн в год. Там предусмотрено извлечение фракций стекла и бумаги, а то, что подвержено гниению, будет закапываться на полигоне.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Не секрет, что при выборе локации берется в расчет логистическое плечо. Ведь в мусорный тариф закладываются расходы на транспортировку отходов, что чувствительно для населения. «Если примут решение о размещении в Пестрецах, то автоматически будет рассматриваться вопрос улучшения дорожной инфраструктуры. Все понимают опасность грузопотоков, это решается в комплексе», — допустил Раис Сулейманов.

— Никто не хочет иметь под боком такой объект — это нормальная человеческая реакция, — рассуждал он. — Окончательных решений не принято, — подчеркнул глава.

Но журналисты не унимались и продолжали закидывать его вопросами на злободневную тему. «Вы, как экс-депутат Госсовета, наверное, знаете решение, вы же входите в их тусовку», — уговаривала пресса. «Сейчас у меня «тусовка» — Пестрецы и Пестречинский район: с 6 утра и до девяти вечера — приходите!» — пошутил Раис Сулейманов в ответ.