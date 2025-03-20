ДОМ.РФ заинтересован в льготном кредитовании восстановления ОКН в Татарстане

Но в число пилотных наш регион не входит

Дом купца Шамсутдинова в Чистополе. Фото: предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

В конце прошлого года компания ДОМ.РФ запустила программу льготного кредитования на разработку проектной документации, восстановление и приспособление к современному использованию памятников архитектуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Татарстан не вошел в число регионов, где 24 пилотных ОКН можно восстановить по ставке 7%, но специалисты компании заинтересованы в сотрудничестве с республикой. Подробнее — в материале «Реального времени».

Восстановят тысячу, необходимо — 50 тысяч

Срок реализации проекта не должен превышать 8,5 года. При текущих значениях ключевой ставки для инвесторов 24 пилотных объектов культурного наследия (ОКН) в восьми регионах будет действовать льготная ставка в 7% (Забайкальский край, Новгородская, Рязанская, Смоленская, Ярославская, Самарская, Нижегородская и Тверская области). Для всех остальных ОКН кредиты будут выдавать под 17%.

Председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин напомнил о перечне поручений по реализации прошлогоднего февральского послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, по которому правительство страны совместно с исполнительными органами субъектов должно к 2030 году привести в порядок не менее 1 тысячи объектов культурного наследия — при участии АО «ДОМ.РФ». На эти цели будет выделен 51 млрд рублей. В России сейчас находится более 150 тыс. объектов ОКН, из них треть нуждается в помощи.

Клуб банковских и торговых работников в Елабуге. предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

Как работает условный рубль

При этом схожая схема в республике уже работает, это продажа объектов по цене в один рубль.

— Понятно, что за этой цифрой скрываются определенные условия — внесение задатка, аренда земельного участка, но не продажа, — отметил Гущин. — Все это направлено на то, чтобы смотивировать добросовестных приобретателей-инвесторов приобретать объекты и восстанавливать их в установленный срок.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

За последние два года в Казани, Елабуге и Чистополе таким образом было передано 17 объектов. В этом году были заключены сделки по итогам конкурсной процедуры — две в Чистополе и одна в Елабуге. Гущин отметил, что в купеческих городах объект передается, что называется, «в упаковке», с проектной документацией.

— Пока это стадия эскизных проектов, — указал глава комитета. — Но, естественно, после приобретения объекта и заключения договора купли-продажи мы продолжаем сопровождать на уровне государства инвестора и вместе с ним ему помогаем, в том числе и финансово, занимаемся проектированием и приспособлением объектов.

Для инвестора установлен срок в пять лет и алгоритм действий. Он должен максимально быстро привести в порядок фасад, после сделать ремонтно-реставрационные работы. А вот как здание будет приспособлено — здесь ограничений нет. Но спустя пять лет комитет должен подписать отчетную документацию и осуществить приемку.

Как рассказала руководитель направления регионального развития ДОМ.РФ Александра Соболева, срок реализации в случае льготного кредитования варьируется от 6 до 8,5 года. В первые полтора года можно взять кредит на разработку проектно-сметной документации. После 2,5—5 лет — вести работу по восстановлению. Также в течение двух лет действует льготная процентная ставка на получение первой прибыли от объекта культурного наследия.

Главный дом усадьбы помещиков Молоствовых в Верхнеуслонском районе. предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

Что продают?

В восьми регионах (Новгородская, Тверская, Смоленская, Рязанская, Ярославская, Самарская, Нижегородская области, Забайкальский край) отмечено 24 объекта с кредитом в 7%. Для остальных эта цифра зависит от ключевой ставки, сейчас это 17%.

20 объектов по Татарстану можно посмотреть на сайте. Среди них сразу замечаешь, к примеру, усадьбу Молоствовых в селе Куралово в Верхнеуслонском районе. В Елабуге уже нашли инвестора на огромный клуб банковских и торговых работников (1 041 м²). Как указал замруководителя исполкома Елабужского района по экономическому развитию Ильфак Хабибуллин, историческая часть занимает половину города, а из-за туристической популярности здесь не хватает объектов инфраструктуры.

Из 20 зданий 12 находятся в Чистополе. Как отметил заместитель руководителя исполкома Чистопольского района по инфраструктурному развитию Павел Емельянов, до этого, в 2019-м, было подписано соглашение о реализации совместного проекта Российской Федерации и Нового банка развития БРИКС на развитие исторического наследия города. Сдать проектно-сметную документацию должны в июле 2025 года. Проект поможет 18 музейным зданиям (включая обеспечение оборудованием) и еще шести объектам в Чистополе. Заниматься этим необходимо еще и потому, что на Каме завершается строительство пассажирской пристани — ожидается, что здесь вновь появится много туристов.

Один из домов в Чистополе. предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

При этом в аварийном состоянии в городе множество зданий, 32 из них также продаются за условный рубль.

Среди тех, что уже приспособлены, — бывшее здание медресе и здание Чистопольской епархии. В старинных зданиях также размещают магазины, офисные центры и просто живут. А часовой завод «Восток» планирует в здании бывшего Мариинского детского приюта открыть музей часов.

— Для сохранности еще не проданных объектов каждое здание закреплено за одним из учреждений или организацией города, — указал Емельянов. — При нарушении целостности консервации проводится работа по ограничению доступа. Бывали случаи поджогов.

На сайте ДОМ.РФ самый крупный чистопольский объект — дом купца Шамсутдинова (416,9 м²).

— Пока для инвестора приобретение и восстановление таких объектов, во всяком случае, в нашем городе, скорее социальный проект, нежели коммерческий, — резюмировал Емельянов.