Ждем нового триумфа Ильи Малинина и Каори Сакамото

Два месяца спустя, после гибели американских юниоров

Фигурист Илья Малинин. Фото: взято с сайта wikimedia.org/SpiritedMichelle

25 марта в американском Бостоне стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Предпоследний старт, который состоится без россиян, с учетом того, что в апреле в Японии пройдет еще командный чемпионат мира. Перед стартом личного ЧМ «Реальное время» пытается сопоставить отлученное от международных стартов российское фигурное катание с мировым.

Будем сравнивать старт в Бостоне с чемпионатом России

31 января в США случилась авиакатастрофа, в которой погибла часть юных местных фигуристов, плюс бывшие советские тренеры, давно работавшие в Америке. Не будет ничего удивительного, если эта трагедия красной нитью пройдет по стартующему 25 марта чемпионату мира в Бостоне. Сами американцы будут биться за золото в двух дисциплинах фигурного катания, а не во всех четырех, — россиян в составе участников нет, следовательно, необходимо повышать градус зрительского интереса к стартам.

В последний раз россияне стартовали на чемпионате мира 2021 года в столице Швеции Стокгольме, после чего были еще два последних старта глобального масштаба. Это командный чемпионат мира 2021 года, который сборная России впервые в своей истории выиграла, финал Гран-при сезона, а затем чемпионат Европы 2022 года в Таллине. Уже после него номинально мы три года не соревнуемся лицом к лицу, хотя национальная федерация по этому виду спорта придумала столько соревнований, что диву даешься. Надо еще понимать, что и ранее у нас в домашний календарь были «вшиты» соревнования, наподобие чемпионата Москвы, Санкт-Петербурга. Или «Мемориал Панина-Коломенкина», куда приезжали звезды российского фигурного катания, чтобы обкатать программы в соревновательном процессе. Поэтому из числа отлученных от международных стартов, фигуристы оказались самыми не пострадавшими.

Первыми на лед Бостона выйдут одиночницы. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Более того, фигурное катание, в отличие от многих других индивидуальных видов спорта из программы зимних Олимпиад, имеет свои неповторимые особенности. Это в биатлоне и лыжных гонках весь пелотон сильнейших спортсменов в течении сезона конкурирует на этапах Кубка мира, плавно выходя на чемпионат мира. В фигурном катании условная Каори Сакамото может пересечься с российскими конкурентками два раза за сезон, ограничившись финалом Гран-при и чемпионатом мира. В остальное время фавориты могут кататься автономно — наши на чемпионате Европы, Сакамото на Турнире четырех континентов и по разным этапам Гран-при. После этого фанаты фигурного катания могут сравнивать уровень их программ, исполнения и судейского восприятия. Иными словами, как сам вид спорта очень субъективен, так и спортивный календарь не приближает его к объективному восприятию. Поэтому мы с легкой душой можем сравнивать, допустим, чемпионат России с предстоящим чемпионатом мира.

Знакомые все лица в десятке и привычная чемпионка Петросян

Среди одиночниц явственно складывается вектор борьбы за медали между представительницами Японии во главе с трехкратной чемпионкой мира Каори Сакамото и дуэтом американок Изабо Левито и победительницей финала Гран-при текущего сезона Эмбер Гленн. По отношению к японке можно вспомнить фразу Татьяны Тарасовой:

«Мы что, ее не знаем или не доверяем ей?». Сказано это было в отношении Евгении Медведевой, которую мы действительно знали, а Татьяна Анатольевна еще и доверяла ей борьбу на чемпионате мира 2019 года.

Вот и сейчас Сакамото мы знаем, а японцы доверяют ей борьбу с американками. У них, кстати, вернулась на лед, как бы сказал уже Николай Озеров «хваленая» Алиса Лю, ставшая второй на чемпионате страны. В целом, можно прогнозировать, что в десятку сильнейших залетит максимум одна представительница Европы (а помимо трио американок и японок, есть еще такое же количество сильных кореянок).

На внутреннем чемпионате, помнится, преимущество Аделии Петросян над серебряной и бронзовой призерками чемпионата страны было таковым, что соперницы, как будто бы, в Омск не приехали. 28 с лишним баллов! Для понимания: бронзового призера Алину Горбачеву с оставшейся вне пьедестала почета Софьей Муравьевой разделили две сотые. 28 баллов хватило для того, чтобы от серебряного призера Дарьи Садковой разместились еще семь фигуристок, включая Софью Важнову, финишировавшую девятой. Десять лет подряд среди одиночниц побеждает девочка из группы Этери Тутберидзе, что начинает настораживать. Даже не гегемонией школы «Хрустальный», а именно тем, что побеждает девочка, и, в конечном итоге, она оказывается «хрустальной», со сроком действия не более одного олимпийского цикла. В случае с Алиной Загитовой даже и того меньше. Можно также отметить как факт, что женское фигурное катание в России ничуть не «постарело», к чему так стремится международная федерация, повышая возрастной ценз. В случае участия россиян в зимней Универсиаде 2025 года, руководству федерации пришлось бы делегировать только Анну Фролову (6 место) и Ксению Синицыну (10 место), собственно, других студенток-фигуристок в числе участниц чемпионата страны не было.

Аделия Петросян выиграла два подряд чемпионата страны. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Аделия Тиграновна Петросян, отца которой, вполне возможно, называли в честь чемпиона мира по шахматам в период с 1963 по 1969 годы, выиграла второй подряд чемпионат страны, но в прошлом году это была борьба. Причем, фигуристка тогда даже уступила в короткой программе Камиле Валиевой, которую в итоге дисквалифицировали. Сейчас никакой борьбы не было, более того, нынешняя десятка сильнейших у девушек практически полностью совпадает с прошлогодней. За исключением того, что в спорт после травмы вернулась Софья Акатьева и вытеснила из десятки Марию Агаеву. Кстати, если искать фавориток на внутренней арене «прямо сейчас», то после окончательного ухода Алины Загитовой и дисквалификации Валиевой, татарстанские любители фигурного катания могут отдать свои предпочтения именно Акатьевой, чья мама — Альбина — татарка, наша землячка, родившаяся в Казани.





«Стабильности нет»

В десятке происходили изменения только в результатах спортсменок, а в остальном, «знакомые все лица». Как будто это не старт одиночниц, а танцы на льду. Раз уж к танцам перешли, то и здесь преимущество лидеров было бесспорным. Александра Степанова и Иван Букин растеряли конкурентов из-за того, что Дэвис-Смолкин сейчас в сборной Грузии, Аннабель Морозов вернулась в Америку, где родилась и выигрывала детские соревнования среди одиночниц. Она в прошлом году окропила своей кровью на российском Гран-при лед Красноярска, в октябре прошлого года вышла замуж за экс-партнера по льду Игоря Еременко, продолжая кататься теперь уже с Джеффри Ченом.

Помимо того, стабильность покинула наши танцы еще 26 лет назад, когда поменялись партнерами Усова и Жулин, Грищук и Платов. Можно еще вспомнить обмен партнерами Синицыной с Кацалаповым и Ильиных с Жиганшиным, смирившись с ним в тоге. Но то, что начало твориться в последние полтора олимпийских цикла, это просто за гранью добра и зла. Это как сравнительный анализ бракоразводных процессов в СССР и России. Не погружаясь в подробности, отметим, что так или иначе партнеров меняли восемь пар-участниц чемпионата, а стабильностью, как Степанова и Букин, могут похвастать только Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, занявшие седьмое место. Единственная пара, которая имеет совместный опыт выступления на международных соревнованиях, в данном случае, это финал юниорского Гран-при.



Одиночники завершат второй день ЧМ. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Именно стабильность это отличительная черта в танцах на льду. Там до сих пор не только на льду, но и в элите Шарлен Гиньяр (36 ей исполнится в конце лета) и Марко Фаббри, которому уже 37, Мэдисон Чок (ей в начале лета стукнет 35 лет) и её 36-летний партнер Эван Бейтс, Пайпер Гиллес (35 лет) и Поль Пуаре (осенью будет 34). Поэтому ничего удивительного в том, что олимпийский чемпион Гийом Сизерон, которому всего 30, объявил о желании вернуться на лед, создав пару с 32-летней Лоранс Фурнье-Бодри. Партнершу немного помотало по странам и континентам, она родилась в Канаде, но первоначаль выступала с одним из партнеров — Николаем Серенсеном — за его Данию, а потом они стали выступать за ее Канаду, заняв на прошлом чемпионате мира девятое место. По имени фамилии легко понять, что на франкофонка, и легко пошла на предложение Сизерона представлять Францию.



Восемь пар в качестве участников это совсем мало

Единственно, где нам ничего потенциально не светит на чемпионате мира, это мужская одиночка. Американец Илья Малинин, дуэт японцев Юма Кагияма и Шун Сато, кореец Ча Джун Хван, еще один американец Джейсон Браун, перешагнувший 30-летие...

Увы, если в танцах знакомые все лица, то в одиночке мы потеряли Шома Уно, который в прошлом году объявил об уходе в 26 лет, выбрав для этого объявления значимый для россиян день — 9 мая. Скорее всего, все сильнейшие россияне смотрели бы на разборки вышеназванных ребят со стороны.

Владислав Дикиджи стал чемпионом России в одиночном катании, опередив питерца Глеба Лутфуллина. Воспитанник казанской школы фигурного катания сейчас тренируется в группе Алексея Мишина у Елизаветы Туктамышевой, которая довела его до серебряной ступени пьедестала почета, опережая недавних фаворитов Евгения Семененко и Марка Кондратюка, и, угодивших в какую-то затяжную полосу неудач Дмитрия Алиева и Артура Даниеляна.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов катком проехались в парном катании по конкурентам Александре Байковой и Дмитрию Козловскому. В этот раз они оказались не конкурентами, а парой, которая изо всех сил отстаивала второе место от посягательства Натальи Хабибуллиной из Ижевска и Ильи Княжука. Хабибуллина из Ижевска, тренировалась у того же тренера Натальи Антипиной, у которой занималась в столице Удмуртии Алина Загитова. Объединяет их и работа под руководством Этери Тутберидзе, к которой Хабибуллина уходила в период, когда Загитова уже выдвигалась на первые роли в одиночном катании. Любопытно, что та пара не прошла отбор, но оргкомитет чемпионата принял во внимание, что произошло это по уважительной причине, когда Хабибуллина получила травму на тренировке на этапе Гран-при в Казани. Иначе среди участников чемпионата страны осталось бы только семь пар, что выглядело со всем печально для данной дисциплины.

Парники выйдут на лед в ночь на 27 марта по московскому времени. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

С Княжуком ее пара сложилась, после того, как она поняла нюансы парного катания, выступая с Иваном Бальченко, первым партнером Ясмины Кадыровой. С одной стороны, Ясмина с Ильей Мироновым выполнила задачу-минимум, попав в шестерку сильнейших, а это зарплата от федерации фигурного катания, как членам сборной страны. С другой, они обошли только два юниорских дуэта, замыкая секстет взрослых парников. На пятом месте нынешняя представительница Татарстана Елизавета Осокина с Артемом Грицаенко, но им необходимо помнить, что травмы или какие-то другие проблемы не дали начать сезон Юлии Артемьевой с Алексеем Брюхановым, а также Алене Косторной с Георгием Куницей и Екатерине Чекмаревой и Матвею Янченкову.

Что любопытно: большая часть перечисленных в тексте фигуристов, была среди участников нашего последнего финала Гран-при. В парном катании, как кажется, вообще ничего не поменялось. Как были фаворитами Мишина с Галлямовым и Бойкова с Козловским, так и остаются, ожидая своего триумфального возвращения на международные соревнования. По юниорам тогда выступали Хабибуллина с Княжуком, как и Чекмарева с Янченковым, Юлия Артемьева была в запасе, тогда еще катаясь с Михаилом Назарычевым, зато Касторная была в центре внимания, стартуя, как одиночница.

Парного катания без россиян, как бы и нет вовсе. В чем мы, скорее всего, сможем убедиться по итогам Бостона-2025.