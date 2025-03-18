«Сдаваться нужно, когда виноват»: замглавы района Казани готов защищать активы семьи

Советский суд Казани приступил к рассмотрению иска прокуратуры к Денису Воробьеву по объектам в Татарстане и Крыму

Фото: Ирина Плотникова

«Мне скрывать нечего, поэтому я и пришел», — объяснил сегодня свою явку на суд в качестве ответчика замглавы Советского района Казани Денис Воробьев. На предварительных слушаниях интересы чиновника и его семьи представляли двое адвокатов. Представитель прокуратуры поддержала антикоррупционный иск по шести объектам недвижимости на 22 млн рублей, но просила время для изучения развернутых возражений ответчиков. Что думает о претензиях по части доходов и расходов сам Воробьев — в материале «Реального времени».

Комиссия исполкома Казани расхождения доходов и расходов не нашла

На заседании суда сторона ответчиков не возражала против журналистов и фотосъемки в зале заседания. Стоит отметить, Денис Воробьев — один из немногих госслужащих на значимом посту, кто лично пришел в суд отстаивать свое имя и имущество. По уже рассмотренным делам о «раскулачивании» суд первой инстанции вниманием не почтили ни теперь уже бывший ректор КНИТУ-КАИ Тимур Алибаев, ни бывший руководитель следственного отдела по Приволжскому району Казани Марсель Мустафин.

Впрочем, на предварительных слушаниях заместитель главы администрации Советского района не выступал. Свой комментарий «Реальному времени» он дал позже.

Иск прокурора района поддерживала его старший помощник Алина Закирова. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Интересы Воробьевых на заседании представляли адвокаты казанского бюро «А2К Лигал» Тимур Уразаев и Ильдар Хабибуллин.

Иск прокурора района поддерживала его старший помощник Алина Закирова. «Мы просим обратить в доход государства имущество, приобретенное в 2009—2024 годах на неподтвержденные доходы», — заявила она и озвучила перечень из шести объектов, расположенных на двух улицах казанского жилого массива Вознесенское и в городе Керчи:

Двухэтажный дом площадью 440 кв. м с земельным участком 580 кв. м в Казани, купленные в декабре 2022-го за 10,2 млн рублей (указанная в договоре между продавцом и покупателем Воробьевым цена, — прим. ред.).

Двухэтажный дом общей площадью 176 кв. м с земельным участком в 10 соток в Казани, полученные Воробьевым, согласно документам, от бабушки. Кадастровая стоимость этой недвижимости оценена в 7 млн рублей.

Смежные участки общей площадью 936 «квадратов» в Керчи, в полукилометре от Черного моря, оформленные на мать заместителя главы района Казани Веру Воробьеву (прокуроры считают ее номинальным владельцем) в январе 2024 года, цена покупки в договоре — 4,5 млн рублей.

Защита представила письменные возражения на иск от Дениса Воробьева и членов его семьи. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Закирова попросила суд приобщить к материалам банковские реквизиты управления Росимущества — на случай удовлетворения исковых требований об обращении имущества в доход РФ.

В свою очередь адвокаты заявили три ходатайства — о приобщении письменных возражений на иск со стороны Дениса Воробьева с супругой и родителей главного ответчика.

— Здесь мы в табличной форме изложили источники приобретения спорного имущества, — пояснил адвокат Уразаев. — Любой математический расчет этой таблицы покажет, что у ответчиков есть средства.

Также он представил копии деклараций муниципального чиновника, начиная с 2006 года: «Денис Сергеевич указывал все свои доходы и имущество, никогда эти сведения не скрывал». А еще попросил приобщить решение комиссии по урегулированию конфликта интересов исполкома Казани, вынесенное в декабре 2024-го. Тогда расхождений в доходах и расходах Воробьева комиссия не выявила.

«Я пришел сюда доказать, что я прав»

Также защитники просили привлечь к процессу представителя Сбербанка в качестве третьего лица, поскольку один из казанских объектов приобретался в ипотеку и находится в залоге у банка.

Дополнительные материалы судья Салават Шамгунов приобщил со словами, что суду требуется время для их изучения. С просьбой предоставить время обратилась и представитель прокуратуры. Против привлечения к делу Сбербанка она не возражала.

К делу будет привлечен Сбербанк, в залоге у которого по ипотечному кредиту находится один из объектов Воробьевых в Константиновке. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Оглашать новые материалы суд сегодня не стал. Защита высказала свою краткую позицию по исковым требованиям. «Не признаем. Считаем не обоснованными. Вся деятельность ответчика является транспарентной», — отметил от лица всех доверителей Тимур Уразаев. И в финале заседания заявил еще одно ходатайство — истребовать налоговые декларации, которые при жизни подавала бабушка Воробьева, чтобы оценить уровень ее доходов и возможность заработать на один дом.

Старт процесса по существу суд назначил на 14 мая.

После него Денис Воробьев поделился с «Реальным временем» — почему пришел судиться лично:

— Потому что я представляю интересы в целом своей семьи — родителей, супруги. Мы открыты. Все справки о доходах и расходах я предоставлял как от себя, так и от супруги. Мне скрывать нечего. Поэтому я и пришел.

По словам ответчика, он и его близкие намерены предоставить суду все имеющиеся документы, как доказательство источников приобретения имущества. На вопрос — почему этого не удалось доказать в ходе проверки, сообщил: «Все сведения были предоставлены, но в исковом заявлении появились какие-то другие вопросы, которые ранее не были озвучены».

Пост заместителя главы администрации Советского района Казани Денис Воробьев занял почти пять лет назад. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Воробьев подчеркнул: при рассмотрении вопроса по доходам и расходам в аппарате раиса республики по инициативе его близких была предоставлена информация и по родителям. «В принципе, мы могли этого не делать, но еще раз повторюсь — мы полностью открыты», — объяснил он, уточняя, что на протяжении долгого времени его семья проживала вместе с родителями, сестрой и бабушкой в одном доме, ныне являющемся предметом иска. «Совместное хозяйство вели, там все общее было», — добавил Денис Воробьев.

Относительно «кусочка Крыма» в собственности мамы замглавы заметил — это имущество родителей, к которому он отношения не имеет: «У них задумка была, когда-нибудь в старости возможно что-то там построить. А почему делили участок? Чтобы один сестре отдать».

— Проверка в отношении меня началась прошлой осенью. До этого документы ежегодно запрашивали, и никогда вопросов по справкам о доходах и имуществе не возникало, — сообщил он.

— Вам предъявлены серьезные претензии по части несоответствия [доходов расходам] и коррупции. Вам есть в чем себя упрекнуть? — поинтересовалась журналист «Реального времени».

— Вам по роду службы с коррупционными проявлениями приходилось сталкиваться?

— Нет.

— Вам уже приходилось достаточно плотно сталкиваться с силовиками. Как пережили ту историю и с чем вышли из нее? Многие ведь считают — надо сразу сдаваться, легче отделаешься. Но это по уголовным делам...

— Сдаваться нужно, когда виноват. Здесь вопрос вот в этом. Поэтому я и пришел сюда доказать, что я прав, что имущество было приобретено законно — на кредитные средства, личные накопления и сбережения членов моей семьи, — подытожил свою позицию муниципальный руководитель.

...В администрацию Советского района Казани Воробьев пришел 19 лет назад — в 2006-м. Через 10 лет возглавил отдел по благоустройству и работе с жилыми массивами. На этом посту он попал в уголовное дело и под домашний арест по подозрению в злоупотреблении полномочиями и афере с госконтрактом на дорожную разметку. В 2018-м дело с треском развалилось в Советском райсуде Казани. Тогда судья Эрнест Муртазин полностью оправдал всю четверку обвиняемых, сославшись на отсутствие доказательств. Верховный суд РТ признал этот приговор законным. После чего Денис Воробьев продолжил службу и в апреле 2020-го занял пост замглавы Советского района.