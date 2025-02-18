Как у замглавы района Казани нашли кусочек Крыма

Прокуратура хочет изъять два дома и участки в Керчи и Казани на 21,9 млн рублей у семьи Дениса Воробьева

В казанский суд поступил новый иск о «раскулачивании» представителя власти. На сей раз в прицел борцов с коррупцией попал заместитель главы Советского района Казани Денис Воробьев. Семь лет назад ему удалось доказать свою невиновность по уголовному делу, а теперь предстоит побороться за семейные активы на побережье Черного моря и в казанском поселке Вознесенское. Общий размер претензий к Воробьевым по прокурорскому иску чуть не дотягивает до 22 млн рублей, — уточняют источники «Реального времени».

В ответчиках — Воробьев, его жена и родители

Иск к семье казанского чиновника поступил в суд за подписью прокурора Советского района Николая Седова. Именно его подчиненные с лета 2024-го занимались проверкой сведений декларации Дениса Воробьева о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера. Департамент госслужбы при главе Татарстана также изучал сделки с недвижимостью семьи муниципального служащего, причем, по данным источников «Реального времени», несоответствия между доходами и расходами Воробьевых не нашел. К слову, такой же вывод в департаменте ранее сделали относительно активов теперь уже бывшего главы КирМоса Сергея Миронова и его родственников, однако это не помешало подаче прокурорского иска.

Претензии к Воробьевым касаются шести объектов недвижимости, приобретавшихся с 2009 по 2024 годы. По мнению надзорного ведомства, реальным владельцем каждого является замглавы Советского района, хотя официально собственницей двух участков в Керчи числится его мать. Главный аргумент проверяющих — ни у самого заместителя главы района, ни у его близких не имелось официальных источников доходов и сбережений для покупки оспариваемых объектов.

Ходатайств о переносе процесса в другой райсуд Казани с учетом должности главного ответчика пока не поступало. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В Советский райсуд Казани иск поступил 11 февраля. Дата первого заседания еще не назначена. Однако по ходатайству прокуратуры судом уже приняты обеспечительные меры — наложен запрет на отчуждение домов и участков, которые, по мнению истца, подлежат обращению в доход государства.

Кроме самого Воробьева в качестве ответчиков привлекаются его жена — предприниматель и мать с отцом — пенсионеры. По данным «Реального времени», исковые требования никто из них не признает.

Разбираться в этом деле предстоит судье Салавату Шамгунову. Ходатайств о переносе процесса в другой райсуд Казани с учетом должности главного ответчика пока не поступало.

Почем недвижимость у Черного моря и Вознесенского тракта?

По данным источников «Реального времени», прокурор района Николай Седов требует аннулировать права собственности Дениса Воробьева на четыре объекта, расположенные на двух улицах казанского жилого массива Вознесенское:

двухэтажный дом площадью 440 кв. м. с земельным участком 580 кв. м., купленные в декабре 2022-го за 10,2 млн рублей (указанная в договоре между продавцом и покупателем Воробьевым цена, — прим. ред.)

двухэтажный дом общей площадью 176 кв. м. с земельным участком в 10 соток, полученные Воробьевым, согласно документам, от бабушки. Кадастровая стоимость этой недвижимости оценена в 7 млн рублей.

По версии прокуратуры, бабушка главного ответчика была номинальной собственницей. 16 лет назад на нее оформили сделку по выкупу у прежнего собственника участка 1 тыс. кв. м. за 95 тысяч рублей, на котором и выстроили новый дом. Проверяющие считают, что фактически собственником обоих объектов был и остается Денис Воробьев, и он же оплачивает коммунальные услуги.

Заметим, с 2009 года недвижимость в Вознесенском подскочила в цене. Один из источников «Реального времени» отмечает, что на старте проверочных мероприятий, замглавы Советского района дал добро на реализацию «бабушкиных» активов. На «Авито» их выставляли по цене аж 32 млн рублей. Правда, покупателя так и не нашли.

Кадастровая цена воробьевского коттеджа сейчас составляет почти 36 млн, в исковых требования — 10,2 млн. "Реальное время"

При сравнительном анализе сделок с недвижимостью в Вознесенском проверяющие установили — сопоставимые по площади с домом в 440 квадратов кратно превышают указанную в договоре 2022-го года цену. Что до кадастровой цены воробьевского коттеджа, то на момент подписания договора она составляла 13,9 млн рублей, а в данный момент достигает почти 36 млн рублей. Впрочем, в иске прокуратуры по первым двум пунктам учтена именно договорная цена в 10,2 млн, а по вторым — кадастровая в 7 млн рублей с лишним.

Еще два объекта из прокурорского списка находятся в Крыму — точнее на улице Рубежной города Керчи, в полукилометре от Черного моря:

Смежные участки общей площадью 936 «квадратов», оформленные на Веру Воробьеву в январе 2024 года, цена покупки в договоре — 4,5 млн рублей. ФИО продавца земли полностью совпадает с данными человека, ранее состоявшего на государственной службе — в сети можно найти упоминания о нем, как о начальнике пожарно-спасательного отряда в Крыму. Он реализовал один участок, который потом размежевали на два.

На муниципальной службе Денис Воробьев почти 20 лет, пережил многое, включая уголовное дело. скрин видео телеграм-канала Советского района Казани

По мнению надзорного ведомства, мать главного ответчика, как и его бабушка выступили номинальными собственниками. С учетом крымских активов, общий размер претензий составляет 21 млн 913 тысяч рублей.

Позиция Воробьевых: все покупки законны

В должности замглавы района главный ответчик трудится без малого пять лет — с апреля 2020-го. Курирует вопросы благоустройства — начиная от оборудования контейнерных площадок и заканчивая реновацией дворов и парковых зон. А еще занимается вопросами безопасности жителей в период паводка и подготовки к нему.

В будущем году Денис Воробьев может отметить 20-летний юбилей в качестве муниципального служащего. В администрацию Советского района Казани он пришел еще в 2006 году. Через 10 лет возглавил отдел по благоустройству и работе с жилыми массивами. На этом посту он попал в уголовное дело и под домашний арест.

Оправдательный приговор Воробьеву выносили в Советском райсуде Казани. Верховный суд РТ признал его законным. Мария Зверева / realnoevremya.ru

В ноябре 2016-го Воробьева задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями и афере с прошлогодним госконтрактом на дорожную разметку. Сотрудники МВД полагали, что начальник отдела муниципального заказа финуправления исполкома Казани, его тесть-коммерсант, подчиненная последнего и начальник отдела по благоустройству райадминистрации причастны к хищениям из казны на 44 млн рублей по изощренной схеме с вмешательством в аукционные торги, падением цены и незаключением контракта с участником-победителем. В 2018-м дело с треском развалилось в Советском райсуде Казани. Тогда судья Эрнест Муртазин полностью оправдал всю четверку обвиняемых, сославшись на отсутствие доказательств. Верховный суд РТ признал этот приговор законным.

Спустя семь лет после того приговора Денису Воробьеву пришлось вновь объяснятся с силовиками. Как уверяют источники «Реального времени», ВИП-чиновник и его родственники при встрече с проверяющими уверяли — все приобретения законны. Главный ответчик уверял — не принимал никакого участия при покупке бабушкой участка в Вознесенском в 2009-м году, это были ее сбережения. За счет чего пожилая женщина построила дом — объяснить не смог.

Зато представил кредитный договор на 5 млн рублей, заключенный в декабре 2019-го — в день покупки своего дома с участком в Вознесенском в 2022 году. Кредита хватило на выкуп половины стоимости, еще 1,2 млн рублей, по словам покупателя, подарили его родители, годом ранее продавшие свою квартиру, а остальные средства были накоплениями семьи.



Прокурор Советского района Николай Седов не поверил объяснениям Воробьевых. телеграм-канал прокуратуры РТ

За три предшествующих этой покупке года замглавы заработал 2,8 млн рублей (без вычета подоходного налога), а его супруга официально получила 1,4 млн рублей (с учетом дохода от продажи пятилетней иномарки в 2019-м). При этом Олеся Воробьева сообщила проверяющим, что получала доход и в качестве самозанятой. Совокупные поступления семьи, по оценке прокуроров, в 2019—2021 годах составили 5,7 млн рублей.

В июле 2023-го супруга муниципального чиновника зарегистрировала ИП, выбрав в качестве основного вида деятельности покупку и продажу собственной недвижимости, а в качестве возможных — разработку стройпроектов, собственно строительство жилых и нежилых зданий, а также разбор таковых. Полученная за год прибыль в 630 тысяч, по мнению надзорного ведомства, ушла на текущие хозяйственные расходы.

Почему в прокуратуре района не верят, что указанных средств могло бы хватить для оплаты полной стоимости вознесенских активов по сделке 2022 года? Потому что в 2020-м в семье появился еще один актив: супруга Воробьева выкупила квартиру в 19-этажке на проспекте Камалеева. По договору цена составила 1,6 млн рублей. «Данная покупка исключает наличие накоплений за 2019—2022 годы, на которые ссылается Воробьев», — указал в своем иске Николай Седов.

Дата первого заседания по данному делу пока не назначена. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Не поверил прокурор и пояснениям родителей главного ответчика насчет покупки кусочка Крыма в январе прошлого года. Те объясняли — в сентябре 2021-го реализовали квартиру в Казани за 6,6 млн рублей, в июне 2023-го — казанский дом с участком еще за 6 миллионов. Однако в то же время Вера Воробьева выкупила два парковочных места в Казани за 744 тысячи рублей (позднее подарила их сыну) и участок в 500 «квадратов» все в том же массиве Вознесенское, на котором за несколько месяцев появился дом — на момент завершения работ кадастровая стоимость оценивалась в 5,2 миллиона.

Сергей Воробьев, отец замглавы, еще до продажи казанской квартиры вложился в дом с участком в казанском поселке Новая Сосновка, причем к январю 2022-го тот старый домик в 46 кв. м демонтировали и возвели новый, в два раза больший по площади. На тот момент его кадастровая стоимость составляла 2,7 млн рублей.

В прокуратуре уверены — указанные строительные работы, коммунальные услуги и дарственная на 1,2 млн рублей для сына «съели» все доходы от продажи активов Воробьевых— старших, а их пенсионных накоплений для покупки земли в Керчи было недостаточно.

Удастся ли адвокатам семьи муниципального чиновника доказать обратное — покажет время. Дата первого заседания по данному делу пока не назначена.