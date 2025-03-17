«Татфондбанк» не спешат хоронить

«Реальное время» изучило ход банкротства второго по величине банка Татарстана

Фото: Роман Хасаев

Прошло 8 лет со дня краха «Татфондбанка», в результате которого пострадали свыше 18 тысяч его клиентов, на их счетах зависло 173 млрд рублей. «Реальное время» ознакомилось с ходом конкурсного производства и выяснило, сколько денег удалось вернуть кредиторам второго по величине банка Татарстана, как долго еще продлится его ликвидация и кто зарабатывает на его банкротстве.

Как обанкротился ТФБ

Со дня краха «Татфондбанка» прошло уже восемь лет — Центральный банк России отозвал у него лицензию 3 марта 2017 года, решив, что кредитная организация с мая 2016 года находилась в тяжелейшем финансовом положении. В декабре 2016 года «дыра» в капитале (то есть недостаток имущества для исполнения обязательств), по оценкам ЦБ, составляла около 43 млрд рублей, а к началу марта — на момент отзыва лицензии — 97 млрд. Позднее назначенная ЦБ временная администрация доложила о «дыре» на сумму свыше 118 млрд руб.: общая стоимость активов оценивалась в 71,4 млрд руб., а сумма обязательств — в 189,74 млрд руб. По мнению регулятора, основная проблема банка заключалась в кэптивной бизнес-модели: 65% кредитного портфеля банка составляли кредиты, связанные с бизнесом собственников, и основная часть заемщиков была неплатежеспособна.

11 апреля 2017 года арбитражный суд Татарстана признал «Татфондбанк» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. Конкурсным управляющим была утверждена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

11 апреля 2017 года арбитражный суд Татарстана признал «Татфондбанк» банкротом. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Прежде же «Татфондбанк» был вторым по величине кредитным учреждением Татарстана, занимал 42-е место в банковской системе РФ. Его крупнейшим акционером являлась Республика Татарстан (прямо и косвенно правительство региона контролировало более 45% уставного капитала), совет директоров финансовой организации возглавлял премьер-министр республики Ильдар Халиков. Второй по величине пакет банка принадлежал экс-главе банка Роберту Мусину, который был задержан в день отзыва лицензии. В сентябре 2021 года Вахитовский райсуд Казани признал его виновным в шести эпизодах злоупотребления полномочиями с ущербом 30 млрд руб. и приговорил к 12 годам колонии общего режима. Верховный суд Татарстана сократил этот срок до 11 лет, и позднее это решение утвердил Верховный суд РФ.

В ноябре 2024 года Вахитовский райсуд Казани признал Роберта Мусина виновным по второму делу о злоупотреблениях полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и приговорил к 6 годам и 6 месяцам колонии общего режима. По совокупности с первым приговором срок заключения Роберта Мусина был определен в 12 лет и 6 месяцев. В настоящее время это решение обжаловано в Верховном суде Татарстана.

Кому остался должен «Татфондбанк»

Реестр требований кредиторов «Татфондбанка» был закрыт 31 июля 2017 года. Однако с тех пор он претерпел изменения как по количеству, так и по сумме требований. Последняя выросла на 18,4 млрд руб., а ряд кредиторов, в том числе — третьей очереди, выплаты которым не могут быть произведены до тех пор, пока не погашены долги перед кредиторами первой и второй очередей, решили проблемы с возвратом средств.



Сведения о требованиях кредиторов Очередность удовлетворения Кол-во кредиторов на март 2017 года Сумма установленных требований на март 2017

(тыс. руб.) Кол-во кредиторов на февраль 2025 года Сумма установленных требований на февраль 2025 года

(тыс. руб.) Требования, включенные в реестр требований кредиторов: кредиторы первой очереди 11 634 71 049 083 11 963 71 003 879 кредиторы второй очереди 26 267 24 99 кредиторы третьей очереди 6 087 75 273 029 5 056 80 652 807 ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов): 17 747 146 322 379 17 043 151 656 785 Требования, не включенные в реестр требований кредиторов: кредиторы первой очереди 281 240 921 795 1 786 564 кредиторы второй очереди 0 0 0 0 кредиторы третьей очереди 262 184 688 922 10 582 587 ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов): 543 425 609 1 717 12 369 151 Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления 13 7 471 536 20 8 551 592 ВСЕГО установленных требований кредиторов: 18 303 154 219 524 18 780 172 577 528

В АСВ объяснили изменения в реестре тем, что кредиторы по закону «О несостоятельности (банкротстве)» вправе предъявить требования в течение всего периода конкурсного производства.

— Количество кредиторов и сумма обязательств перед ними меняются на основании судебных решений, а также в связи с производимыми кредиторами операциями: по предъявлению требований, их отзыву, уступке требований и т. д. Реестр вырос за счет включения в него требований кредиторов, основанных на судебных решениях, в том числе по включению в реестр восстановленных вкладов в результате оспаривания сомнительных сделок, а также присоединения к договору доверительного управления имуществом ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс», — пояснили «Реальному времени» в АСВ.

Кроме того, в АСВ сказали, что требования ряда кредиторов «Татфондбанка» были выкуплены Республиканским фондом поддержки (РФП), созданным властями Татарстана для поддержки лиц, которые пострадали от деятельности ряда кредитных организаций, зарегистрированных на территории республики, в том числе от деятельности ТФБ.

— Деятельность фонда была направлена на оказание помощи кредиторам путем приобретения у них требований к банку. Конкурсный управляющий осуществлял замену кредиторов в реестре на фонд, в результате чего количество кредиторов третьей очереди сократилось, — сообщили в АСВ.

Согласно данным на сайте РФП, по состоянию на 10 марта 2025 года фонд выкупил требования в пределах 500 тыс. руб. более чем у 4,4 тыс. кредиторов первой очереди «Татфондбанка», «Интехбанка» и инвестиционной компании «ТФБ Финанс» и 3,6 тыс. — кредиторов третьей очереди на общую сумму более 2,66 млрд рублей.

Согласно данным на сайте РФП по состоянию на 10 марта 2025 года фонд выкупил требования в пределах 500 тыс. руб. у более чем 4,4 тыс. кредиторов первой очереди «Татфондбанка». Максим Платонов / realnoevremya.ru

По данным АСВ, на 1 февраля 2025 года удовлетворено 32,16% всех требований в реестре и 68,68% первой очереди кредиторов «Татфондбанка». Публично раскрыть текущий реестр — по итогам выплат — в госагентстве отказались.

— В соответствии с законом о банкротстве реестр может быть предоставлен только по требованию кредитора (или его уполномоченного представителя) в случае, если сумма задолженности такому кредитору составляет не менее 1% общей кредиторской задолженности. СМИ не относятся к перечню лиц, установленных законом, которым могут предоставляться персональные данные кредиторов банка, — пояснили в АСВ отказ предоставить актуальную информацию по реестру кредиторов.

Куда ушли активы

Первоначально, на 1 августа 2017 года, балансовая стоимость имущества «Татфондбанка» оценивалась в 214,8 млрд руб., из которых 117,6 млрд руб.— кредиты, 25,8 млрд руб.— активы, переданные в доверительное управление, 31,1 млрд руб.— вложения в ценные бумаги.

Самым дорогим объектом недвижимости считался центральный офис «Татфондбанка» площадью чуть более 5 тыс. кв. м на пересечении улиц Чернышевского и Бурхана Шахиди в Казани. В 2017 году актив оценивали в 133,56 млн руб., а 1,77 тыс. кв. м земли под ним — в 16,88 млн руб. Однако такая оценка вкладчикам показалась несправедливой. Лот выставили на торги по стартовой цене 417,9 млн рублей. Но покупателя найти не удалось, аукцион был признан несостоявшимся. На повторных торгах цена была снижена на 10% — до 376 млн руб., но и она никого не устроила. В итоге в ноябре недвижимость в ходе торгов с понижением цены за 253 млн руб. выкупила Аделя Фахриева, дочь казанского предпринимателя, бывшего гендиректора присоединенной к «Ростелекому» компании «ВолгаТелеком» Айрата Фахриева.

Самым дорогим объектом недвижимости считался центральный офис «Татфондбанка» площадью чуть более 5 тыс. кв. м на пересечении улиц Чернышевского и Бурхана Шахиди. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

В списке принадлежавших «Татфондбанку» ценных бумаг также находились 9,7 млн штук акций нижегородского «Радиотехбанка», составлявшие 29,85% его уставного капитала. Этот пакет неоднократно выставлялся на торги, цена предложения понизилась со 105 млн до 3,16 млн руб., но так и не привлекла покупателей. В апреле «Радиотехбанк» был признан банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство.

Одним из самых привлекательных активов считалась доля в 100% в ООО «Газовик» номинальной стоимостью свыше 482,4 млн рублей. Оценщики полагали, что за компанию, которая занималась растениеводством в Пестречинском районе Татарстана, можно получить 1,55 млрд рублей. В мае 2019 года его выставили на продажу за 1,8 млрд руб., в июле того же года — уже за 1,6 млрд. К ноябрю 2019 года цена предложения опустилась до 16 млн руб., но актив реализовать так и не удалось. Еще до торгов, в августе 2018 года, предприятие было признано банкротом. К июню 2024 года оно было ликвидировано.

Активы банка вообще раскупались довольно вяло. Даже золотые монеты и слитки, остававшиеся на его балансе, как правило, уходили лишь с повторных торгов.



Реальное время / realnoevremya.ru

На что еще могут рассчитывать кредиторы

Сейчас на торгах, которые организованы на интернет-площадке bankrot.zakazrf.ru, лишь изредка можно встретить недвижимость и остатки автопарка «Татфондбанка». Но даже такие, обычно востребованные, объекты часто уходят лишь после повторных торговых процедур. Пример тому одна из недавних сделок — 13 соток ИЖС в деревне Лудорвай в Удмуртии были реализованы за 570 тыс. руб. при старте 496 тыс. рублей. В Чувашии сельскохозяйственный участок в Моргаушском районе площадью 1,3 га был продан лишь на торгах с понижением цены — за 15,6 тыс. рублей.

Сейчас в распродаже в основном представлена дебиторская задолженность. И сделки с ней — большая редкость. Например, вероятно, самый дорогой из последних лотов — долг бывшего генерального директора разорившегося ООО «ТатИнк-Финанс» Алексея Клочкова на сумму 5,19 млрд руб., возникший в рамках субсидиарной ответственности по обязательствам компании, пока не вызвал интереса покупателей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Однако в АСВ не теряют надежды на существенное пополнение конкурсной массы за счет топ-менеджеров «Татфондбанка». Недавно агентство сообщило о подвижках в длящейся с декабря 2019 года серии судебных тяжб о привлечении бывшего руководства банка к субсидиарной ответственности по обязательствам банкрота на сумму свыше 141 млрд рублей. Суды трех инстанций подтвердили ответственность восьми контролировавших банк лиц, в том числе экс-бенефициара Роберта Мусина. Основаниями для привлечения их к субсидиарной ответственности послужили «выдача технических кредитов и иные схемы вывода ликвидных активов из банка», отмечают в АСВ. Впрочем, взыскание столь грандиозной суммы с физических лиц представляется маловероятным, тем более, многие из них уже объявлены банкротами.

— Задача ГК «АСВ» — рассчитаться с кредиторами в максимально возможном объеме, поэтому работа будет продолжаться до тех пор, пока есть возможности пополнять конкурсную массу банка», — сказали «Реальному времени» в АСВ. — Мероприятия по пополнению конкурсной массы идут, по мере поступления денежных средств выплаты будут продолжены. Задача ГК «АСВ» — рассчитаться с кредиторами в максимально возможном объеме, поэтому работа будет продолжаться до тех пор, пока есть возможности пополнять конкурсную массу банка.

Учитывая сложность ликвидационных процедур в ПАО «Татфондбанк», конкурсное производство не будет завершено ранее 2027 года, — заявили в госкорпорации.

Говоря о защите интересов кредиторов, АСВ в первую очередь имеет в виду себя, поскольку выплатив вкладчикам свыше 55,77 млрд руб. (на 05.03.2025) в рамках системы страхования вкладов, госкорпорация встала вместо них в первую очередь кредиторов. В результате этого на АСВ приходится почти 78% выплат, проводимых сейчас из конкурсной массы. По подсчетам «Реального времени», АСВ как кредитор к настоящему времени получило около 38 млрд рублей.

Кто зарабатывает на банкротстве «Татфондбанка»

Каждый день банкротства «Татфондбанка» — это минус 1,9 млн руб. из конкурсной массы, подсчитало «Реальное время». С 11 апреля 2017 года до 1 февраля 2025 года на ликвидационные процедуры было израсходовано более 5,5 млрд рублей.

Более половины (53,3%) этих расходов приходится на московское ООО «Вектор права», которое обеспечивает для АСВ юридическое сопровождение процедур конкурсного производства. На банкротстве «Татфондбанка» эта компания уже заработала свыше 2,9 млрд рублей. За свой гонорар юристы «Вектора права» предъявили в суды более 27,3 тыс. исков на сумму более 1 млрд руб. и выиграли свыше 24,2 тыс. дел на сумму 295,2 млн рублей. По 1,8 тыс. исков на 108 млн руб. суды вынесли отказные решения. Рассмотрение 348 дел на 592,7 млн руб. еще продолжается.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», «Вектор права» на 75% принадлежит Андрею Дронову, на 25% — Ярославу Семину. Андрей Дронов — весьма известный на алкогольном рынке менеджер. Он возглавляет «Росспиртпром», а также компании «Крымский винный дом», «Русский север» и «Родник и К», перешедшие к Росимуществу в результате конфискации активов холдинга Global Spirits, владеющего брендом водки «Хортица».

Бухгалтерское сопровождение процедур конкурсного производства обошлось кредиторам «Татфондбанка» в 528,9 млн рублей. Его осуществляет московское ООО «Созидание и развитие», принадлежащее ее руководителю Василию Кошелеву. Это 9,6% расходов на конкурсное производство.

Реальное время / realnoevremya.ru

Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что банкротство «Татфондбанка» нельзя назвать затянувшимся, а расходы на конкурсное производство, хотя и «очень существенные», но не «выбиваются» из среднестатистических.

Мария Михеева, руководитель практики реструктуризации и банкротства Intana legal:



— Средняя продолжительность конкурсного производства обычного юрлица составляет три года, а вместе с процедурой наблюдения — почти четыре года. Процедура банкротства банков такого масштаба и резонанса (количество вкладчиков, размер требований всех кредиторов, структура оставшихся активов, количество подозрительных сделок и пр.) априори требует значительно больше времени.

Например, по 10 лет длилось конкурсное производство в банках «Капитал Кредит» и «Охотный ряд». В результате требования кредиторов первой очереди «Капитал Кредита» были удовлетворены на 11,47%, всех кредиторов — на 5,11%, «Охотного ряда» — на 54,36% и 44,69% соответственно. Процедура банкротства «Европейского индустриального банка», которая была введена в ноябре 2013 года, не завершена до сих пор, а доля удовлетворенных требований кредиторов первой очереди сейчас составляет 15,12%.

Безусловно, на сроки проведения процедуры в некоторой степени повлияли ограничения, связанные с пандемией COVID-19. Кроме того, управляющий «Татфондбанка» проводит работу по взысканию с дебиторов, часть из которых находятся в процедуре банкротства, а торги по продаже их имущества, в том числе находящего в залоге банка, еще не проведены. Продолжаются споры, связанные с привлечением должностных лиц банка к субсидиарной ответственности, а также мероприятия по реализации имущества (большая часть торгов признается несостоявшимися и проводится повторно).

С учетом этого расходы на проведение мероприятий не выбиваются из среднестатистических.

С моей точки зрения, интересам кредиторов «Татфондбанка» отвечает эффективное осуществление всех мероприятий, которые могут повлиять на возможность и размер погашения требований кредиторов — оспаривание сделок, реализация имущества, взыскание задолженности с контрагентов и должностных лиц и пополнение конкурсной массы. Прекращение процедуры без надлежащего завершения указанных мероприятий приведет лишь к фиксации непогашенного долга перед кредиторами.

Олег Дубинин, управляющий партнер консалтинговой компании «Дубинин & партнеры», член Ассоциации юристов России:



— Согласно сведениям на сайте АСВ, к настоящему времени остаются нерассмотренными около 350 исков в рамках процедуры банкротства «Татфондбанка». Суд скрупулезно изучает заявления и доказательную базу кредиторов для включения их в реестр. Кроме того, арбитражный управляющий оспаривает сделки по выводу активов и старается вернуть в конкурсную массу ликвидное имущество и денежные средства. Затем эти активы должны быть реализованы на торгах. Поэтому говорить о затягивании процесса банкротства преждевременно.

Впрочем, у кредиторов есть возможность своим общим решением сменить управляющего на более активного. Кроме того, они могут применить к нему «рычаги давления»: жалобы в суд, в саморегулируемую организацию, где состоит конкурсный управляющий, в Росреестр, в прокуратуру.

В ускорении процедуры банкротства, как правило, наиболее заинтересованы крупные кредиторы. Для юридических лиц скорейшее окончание банкротного дела и признание долга бесперспективным или нереализованным является основанием списать его с бухгалтерского баланса и оптимизировать свою бухгалтерию.

Сумма, потраченная на конкурсное производство «Татфондбанка» — очень существенная. Но кредиторы имеют право до окончания процедуры банкротства обжаловать действия конкурсного управляющего и признать ту или иную трату необоснованной и заставить его вернуть потраченные суммы в конкурсную массу.

