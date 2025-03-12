Евгений Баляйкин: «С Нобоа мы помогали друг другу в изучении языков»

Интервью с чемпионом России по футболу в составе «Рубина» из сибирского региона

Евгений Баляйкин. Фото: Динар Фатыхов

Родина Евгения Баляйкина город Братск — это Мекка бобслея и санного спорта. Бобслеист Александр Зубков и саночник Семен Павличенко — спортивная гордость Иркутской области. Однако отсюда вышли также сразу три футболиста «Рубина»: Федор Кудряшов, Иван Темников и собеседник «Реального времени» Евгений Баляйкин. В составе казанской команды он дважды становился чемпионом России и один раз — бронзовым призером первенства страны.

«В дубле «Сибиряка» я познакомился с Федором Кудряшовым»

— Евгений, ранее Арсен Найденов рассказывал, что поспособствовал созданию в вашем городе футбольной команды, когда там строилась Братская ГЭС. Плюс к ней шла санная трасса, а также была создана ваша родная команда «Сибиряк».

— Это я помнить не могу, поскольку родился позже строительства ГЭС и создания команды. Я с детства ощущал какую-то тягу к мячу, играл в футбол с друзьями во дворе. Причем они были старше меня по возрасту: мне было семь, а им по 11–12. В какой-то период старшие ребята, с кем я играл, предложили мне пойти и записаться на футбол. Поскольку родители в тот период были на работе, я пошел на тренировку, хотя это были старшие ребята. Позднее тренер принял решение, что меня надо оставить, но уже подключив к своему возрасту.

Вернулся домой, родители в панике: куда я подевался. Говорю — все нормально, я на футбол записался. Моим первым тренером стал Евгений Харланов, работая с ним, начал попадать в сборную Братска, оттуда в дубль «Сибиряка». Там, кстати, познакомился с Федором Кудряшовым, который уже совмещал матчи в дубле с основой «Сибиряка». Затем он перешел в «Спартак», а я перешел в основу, игравшую во второй лиге, под начало Валерия Борисовича Ерковича.

— Помню Ерковича по «Кубани», сам он оказывается не краснодарский, а алма-атинский. Но большая часть игроков того «Сибиряка» была с Алтая (Бриткин и Игнатьев), сибиряки (Кудинов и Обгольц), дальневосточники (Коберский и Мельник). Общее у них то, что это очень возрастная команда на момент вашего дебюта.

— По возрастным соглашусь, с этим было сложновато, но зато общение было. Тот же Жека Обгольц — один из самых веселых людей, которых я встречал по жизни. Да, он мог «напихать», но и пошутить вовремя, и благодаря таким людям адаптация в профессиональном футболе проходила легче. Полгода у нас поиграл голкипер Сергей Чепчугов, в составе квартета красноярцев, которые пришли в «Сибиряк». На тот момент он запомнился как хороший голкипер, веселый парень.

Кстати, у нас, среди воспитанников, был еще Иван Темников, который в молодежном возрасте уехал в Раменское и выпускался уже как воспитанник местного «Сатурна». Потом оказался в «Рубине» в сезонах, когда уже меня не было в Казани. Постарше нас всех был Андрей Черниговский, который играл за российскую молодежку как футболист того же «Сатурна».

(Если добавить, что из Братска вышли Владимир Березнов, игравший за омский «Иртыш», Василий Потехин в «Шиннике», плюс тот же Харланов во второй команде Волгограда «Сталь», то создание в сибирском городе футбольной школы с лихвой оправдало себя, — прим. авт.).





Евгений Баляйкин отвечает на вопросы корреспондента «Реального времени». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Селекционеры «Рубина» увидели меня в Саранске на турнире «Надежда»

— Где вас увидели селекционеры «Рубина»?

— В Саранске на молодежном турнире «Надежда», где было пять команд вторых лиг и сборная первой лиги. Правда, я не сразу принял приглашение, еще один год поиграл за «Сибиряк», чтобы окрепнуть. Тогда было несколько предложений, но я еще заканчивал обучение в средней школе, и, пообщавшись с Евгением Федоровичем, мы решили, что не стоит торопиться с переходом. Затем у меня появился агент Алексей Николаевич Сафонов, которому я хотел бы выразить благодарность в принципе за все. По истечении моего второго полноценного сезона в «Сибиряке» и очередной «Надежды» Сафонов выразил уверенность в том, что именно переход в «Рубин» станет хорошим вариантом для меня: «Там и хороший тренер, у которого многому можно научиться, и коллектив дружный, чем Казань всегда славилась».

В 2007 году, когда я дебютировал за основу, в «Рубине» было много новичков, собственно, как и в два последующих чемпионских сезона. Результат сезона был неудовлетворительный, запомнилось большое количество командных собраний.

— Отличительная черта «Рубина» 2007 года — это молодость большой группы игроков. Касаемо вас, если в «Сибиряке» пришлось дебютировать рядом с ветеранами, то тут прямо молодежь, когда на финальный турнир по юниорам уехали Сергей Голяткин, Владимир Дядюн. Чуть постарше их играли Александр Рязанцев, местные воспитанники Александр Бухаров, Ленар Гильмуллин.

— Плюс Сергей Нестеренко и Александр Яркин из Барнаула. Но в целом я бы не сказал, что у нас команда была прямо молодая, потому что перечисленные вами игроки в большинстве играли за дубль, из которого их подтягивали к основе, где хватало поигравших футболистов. Ансар Аюпов, Дмитрий Васильев, Андрей Федоров, их трудно отнести к молодежи, но я школу общения с ветеранами прошел еще по «Сибиряку», и уже было понимание, что необходимо прислушиваться к мнению старших. Плюс у нас еще было воспитание, когда ты понимал, как можно говорить со сверстниками, а как с людьми постарше. Если он что-то высказывает, пусть даже в форме, которая тебе может показаться неприятной, важно понять посыл этой претензии. «Пихать» из-за одной ошибки никто не будет, только при повторении, из чего ты не делаешь выводы. Я всем благодарен, кто помогал мне при адаптации в переходе из второй в Премьер-лигу, при подсказках, тем более что это не было со зла, мы же не зря говорили ранее о хорошем коллективе, созданном в Казани.

С Голяткиным, Дядюном я играл в составе сборных. Касаемо меня, то я, к сожалению, не прошел в финальную часть молодежного чемпионата Европы, когда мы играли заключительные матчи с прямыми конкурентами из сборной Румынии. Но дома мы не смогли выиграть, хотя соперники быстро остались в меньшинстве.



У Баляйкина есть вопросы к своим подопечным. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Мой дебют в «Рубине» состоялся в Казани против Владивостока»

— Среди событий 2007 года запомнились трагическая гибель Ленара Гильмулина, а среди радостных — победа над «Спартаком» 25 августа, в день 55-летнего юбилея Бердыева. Но это воспоминания со стороны, а что чувствовали вы, находясь внутри команды?

— Гибель Ленара — это отдельная тема, соглашусь, что наиболее трагическая, очень тяжело переживаемая коллективом. Лично для меня весь сезон выдался запоминающимся, когда я испытывал весь спектр эмоций. Все было очень интересно и очень тяжело.

— Вы попали в команду, где было много иностранцев. Вы с ними общалисьбили без помощи испаноговорящего Юры и англоговорящего Артема невозможно выстроить общение?

— Мне как-то запомнилось то, что общение было нормальным и без помощи переводчиков. С тем же Крисом Нобоа, который, казалось бы, эквадорец, и где там найти общий язык, но мы сделали это. Он мне предложил помочь ему с русским, в ответ подтягивал меня в английском. В очередной раз повторюсь, что хороший коллектив предполагал общение, даже когда собеседником был иностранец, который еще и намного старше тебя. Мы выработали ломаный русско-английско-испанский язык.

— Против кого дебютировали?

— Против Владивостока в Казани.

С чемпионом России Александром Кузнецовым на первом плане. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«На первом сборе «Рубина» я вообще не понимал, где нахожусь»

— Тут сложно было ожидать чего-то нового, после того, как вы отыграли два сезона во второй Зоне с соперниками из этого региона. Единственное, уровень сопротивления был повыше.

— Да, конечно, все было на более качественном уровне, чем я привык. Во второй лиге, как мы шутили, были команды, которым не важно было наличие мяча на поле, главным объектом были ноги игроков команды соперника, но были и команды с техничной игрой. Что касается Премьер-лиги, то тут оказалось сочетание вышеназванного, когда и по ногам могли отоварить, и игра была, только все на такты быстрее. Впрочем, я это ощутил еще на первом сборе, когда вообще не понимал, где я нахожусь. Причем я все видел, все понимал, другое дело, что нигде не успевал, только поворачивал голову за мячом, а он уже летел в другую сторону.

Меня часто спрашивают, где лучше набираться опыта? В играх со взрослыми партнерами и соперниками в той же второй лиге или более молодыми, быстрыми, но пока еще перспективными дублерами. И я не могу ответить однозначно, поскольку не обращал внимание на привходящие обстоятельства, просто любил играть в футбол. Ключевой для меня была игра, а против кого — не имело значение.

— Переехав в Казань, вы застали ее в момент капитального строительства. Это напрягало?

— Общался с партнерами по команде, они рассказывали, что изменения начались незадолго до тысячелетия Казани, а уж в полный рост эти преобразования происходили в момент, когда я сюда приехал. Надо учитывать, что я из небольшого Братска, по сравнению с Казанью, которая мне сразу понравилась, как только приехал. Единственное, что нервировало, это пребывание в пробках, во время полномасштабного строительства дорожных развязок, но было понимание, ради чего все это.

Я остался жить в Казани, более того, еще когда уезжал играть в Самару, то запомнил, как партнер по «Крыльям Советов» высказался, что чувствует себя «как в Европе».

Команда Баляйкина вышла в Финал четырех зимнего чемпионата Татарстана. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«После поражения от «Спартака», нам сказали: «Что вы головы повесили? Следующую игру надо выигрывать»

— Когда и с кем сыграли в основе в чемпионском сезоне?

— С «Динамо» в Москве, в седьмом туре, на излете победной серии. Трясло настолько сильно, что партнеры по команде перед выходом на поле успокаивали. Мы в итоге победили 2:0, после чего были 0:3 со «Спартаком» дома. Причем я бы не сказал, что мы плохо сыграли, просто в этом матче случилась сезонная концентрация наших немногочисленных ошибок, которыми соперники воспользовались. По игре мы точно не уступали. Такое бывает, что по игре ты смотришься нормально, но совершаешь ошибки, за которые следует наказание, что в итоге выливается в подобный результат. Мы же не бросили играть в восьмом туре, мол, у нас есть семь побед и все. Так можно к концу чемпионата остаться все с теми же семью победами. К счастью, реакция на этот результат была простой: «Что вы головы повесили? Проиграли, значит, следующую игру надо выигрывать». Мы так и сделали, победив в гостях «Москву».

— Футбольный чемпионат можно сравнить с марафоном, поскольку здесь важно хорошо пробежать и начало, и середину дистанции и набежать на финише. Поэтому команды послабее практикуют тактику форсажа, когда стремятся набрать очков на старте, чтобы обезопасить себя к концу сезона. Поэтому в сильных командах предполагается ротация. Как происходило в вашем случае: менял ли Бердыев состав в зависимости от физического состояния лидеров?

— Думаю, что Курбан Бекиевич лучше бы ответил на этот вопрос. Понятно, что в командных игровых видах спорта есть набор игроков, на которых ложится большая часть нагрузки, в том числе и потому, что их вызывают в различные сборные. А потому необходима равноценная замена. Касаемо нас, то в 2008 году у нас был период, когда наступила ничейная полоса, где мы теряли свои очки, может быть, она была связана и с состоянием лидеров команды.

Лично для меня вопрос по физическому состоянию прост: либо я могу играть, либо нет. Но сыграв с «Динамо» и «Спартаком», во второй части чемпионата я был больше игроком ротации, сыграв немного.

— Перерыв на чемпионат Европы помог перезарядить батарейки или же команда на тот период находилась в состоянии: давайте играть, мы всех порвем?

— Мы же тот период провели на сборе, как раз в Австрии, где проходила часть того чемпионата Европы. С таким тренером, как Курбан Бекиевич, мы имели возможность подправить какие-то моменты, не удовлетворяющие его, поскольку он очень досконально ко всему относится. Хотя, находясь внутри команды, я не задумывался о том, что она приближается к физиологической яме.

Но хорошо, что хорошо кончается, поскольку после чемпионата Европы, ближе к концовке, вся команда сплотилась, отчетливо понимая, что имеет все шансы на чемпионство.

Баляйкин с кромки поля наблюдает за игрой команды-конкурента. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«С возвращением в Казань Домингеса у нас появилось больше свободы в атакующих действиях»

— Два подряд чемпионства «Рубина» были достигнуты по двум сценариям. В первом сезоне мы выигрывали за счет крепкой обороны и прекрасной реализации моментов, зато во втором и забили больше всех, и с крупным счетом побеждали в каждом третьем матче. И два лучших бомбардира чемпионата играли за нас — Александр Бухаров и Домингес. Кстати, и вы гораздо чаще выходили на поле.

— Касаемо разных победных сценариев: каждый тренер исходит из того состава, который у него под рукой, и строит игру из наличия конкретных игроков. В первый чемпионский год Бердыеву важно было просто добиться результата, поскольку в мире много примеров, когда команда проигрывала, играя в красивый футбол.

Если же оценивать 2009 год, то с возвращением в Казань Алехандро Домингеса, одного из лучших игроков, с кем мне довелось выходить на футбольное поле, который мог придумать голевой момент из ничего, у нас появилось больше свободы в атакующих действиях. Легче стало вскрывать оборону соперника, и поменялся наш футбол, помимо того, вся команда получила уверенность в себе, после победного сезона. Это я уже говорю о себе, поскольку, когда играешь с позиции силы, а твои соперники в большинстве своем обороняются в противостоянии с тобой, то тогда полегче.

— После этого у вас был бронзовый сезон, а затем произошел переход из

«Рубина» в «Томь»? Вам 22 года, вы провели три подряд сезона, два чемпионских, один с бронзой, с чем был связан переход?

— С необходимостью получения игровой практики. В Томске это получалось сделать и у Павла Погребняка, и у Артема Дзюбы, и у ряда других футболистов, а потому я рассчитывал на прогресс, особенно под руководством Валерия Кузьмича Непомнящего. В итоге я оценил бы первую часть сезона в Томске шагом вперед, как для себя, так и для всей команды. Увы, затем в клубе начались проблемы.

— И следующая пятилетка разделилась для вас в поездках по маршруту Томск — Самара, когда вы играли то за «Томь», то за «Крылышки».

— Эти переезды зачастую связаны с тем, что часто менялись тренеры, а у футболиста так складывается, что у кого-то он играет, у кого-то нет. Например, в Самару меня позвал Андрей Кобелев, и я играл под его руководством, затем, со сменой тренера, я сел на скамейку. Помимо того, могли иметь влияние события личного характера.

Касаемо «Крылышек», могу вспомнить свой разговор с одним из местных фанатов, когда он сказал, что они все готовы простить за победы над Казанью. Кроме того, там еще «Локомотив» фигурировал в качестве принципиальных соперников.

Сейчас Баляйкин в роли играющего тренера. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«В Грузии я играл за команду, за которую начинал Хвича»

— Чем запомнились ваши выступления в чемпионатах закавказских стран — Армении, Грузии?

— Там делается акцент на техничный футбол, причем в Грузии я играл за команду, выступавшую в первой лиге. Тем не менее в ней начинал Хвича Кварацхелия.

— Причем за сезон до вашего прихода за эту же команду играли Дато Квирквелия и Николай Кипиани, бывший и будущий игроки «Рубина», и Георгий Мамардашвили, нынешний голкипер сборной Грузии.

— Когда я пришел в команду, из них уже никого не было, но и мои партнеры по потенциалу могли достичь многого: техничные, быстрые, неуступчивые в борьбе. Не было такого, что опыт игрока Премьер-лиги России позволял бы играть в чемпионате Грузии вполсилы.

— У вас в профайле есть запись о выступлениях за команду «Фемида».

— Скорее всего, речь идет о мини-футболе, где существует команда «Верховный суд», за которую играют мои друзья, и они пригласили меня, чтобы усилиться перед турниром. Не знаю, каким было усиление, поскольку в мини-футбол мне играется не сказать чтобы легко. Когда ты привыкаешь играть на большом поле, то переход на эту площадку требует привычки, в том числе и обратный переход. По моим ощущениям — это вообще другой вид футбола, который требует иных качеств у игроков.