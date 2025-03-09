Рак и татуировки, адский дракон и роковые хирургические пятницы

Новости науки за неделю с 3 по 9 марта

Фото: Реальное время

ИИ помог найти молекулу вещества от ожирения без вредных побочек

Ученые из Стэнфорда использовали искусственный интеллект, чтобы он помог им найти молекулу лекарства от ожирения, у которой не было бы такого букета побочных явлений, как у семаглутида.

Широко разрекламированный препарат на основе семаглутида действительно помогает распрощаться с лишним весом — он отбивает аппетит так эффективно, что люди теряют до 20% массы тела. Однако некоторые вместе с фигурой мечты получали и постоянную сильную тошноту, и даже эректильную дисфункцию. А при применении на мышах получены данные о том, что прием семаглутида может увеличить риск опухоли щитовидной железы.

Но худеть-то хочется. Что делать? Ученые из Стэнфордского университета использовали искусственный интеллект, чтобы исследовать более 2 600 ранее не охарактеризованных фрагментов человеческих пептидов. Молекулярные биологи нашли среди них природный пептид, который подавляет аппетит и работает так же, как семаглутид, только без тошноты, запоров и потери мышечной массы.

Широко разрекламированный препарат на основе семаглутида действительно помогает распрощаться с лишним весом — он отбивает аппетит так эффективно, что люди теряют до 20% массы тела. сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Новое вещество поэтично назвали BRP. Ожиревшие мыши после ежедневных инъекций препарата за две недели потеряли 3 грамма. Мыши контрольной группы за то же время, наоборот, стали толще на те же 3 грамма. Если учесть, что среднестатистическая мышка весит до 30 граммов, результат серьезный. Это все равно что семидесятикилограммовая женщина, за две недели скинувшая 7 кило.

Меркурий «похудел» после столкновения с другим небесным телом?

Меркурий — самая маленькая планета Солнечной системы. Он крупнее Луны всего лишь в полтора раза, зато весит в четыре с половиной раза больше. По плотности его можно сравнить с Землей и Венерой. По мнению планетологов, 70% массы Меркурия приходится на железное ядро, а остальное — на слой силикатов (своеобразный меркурианский аналог Земли), в котором есть небольшое количество летучих веществ.

Ученые давно пытаются понять, чем обусловлено такое странное строение Меркурия. Одна группа предполагает, что это остаток другой планеты, преимущественно ядро. Но как была разрушена эта планета? Неужели выжжена Солнцем? Есть и другая версия: Меркурий когда-то был полноценной большой планетой, но столкновение с крупным небесным телом разорвало его на части. То, что нам осталось, мы и назвали именем римского бога торговли.

Астрономы из Бразилии, Германии и Франции на этой неделе опубликовали препринт, в котором размышляют, с каким космическим гостем столкнулся прото-Меркурий.

Меркурий когда-то был полноценной большой планетой, но столкновение с крупным небесным телом разорвало его на части. Людмила Губаева / realnoevremya.ru

По их расчетам, изначальная планета была в 2,36 раза массивнее нынешнего Меркурия, а врезалась в него планета с массой до половины Земли. Участники этой несчастливой встречи летели друг к другу примерно на скорости 30 км/с и столкнулись под углом до 41 градуса. Причем произошло это не там, где сейчас кружит вокруг Солнца Меркурий. Местом «космической аварии» мог стать участок примерно между орбитами Венеры и Земли.

Палеонтологи нашли «адского дракона»

Самыми крупными летающими существами в истории Земли были птерозавры — беззубые и длинношеие пресмыкающиеся хищники с перепончатыми крыльями. Они появились под занавес мезозойской эры и владели небесами до самого ее окончания. Птерозавры исчезли с лица Земли в конце мелового периода вместе с «коллегами»-динозаврами, аммонитами и мозазаврами. Самого крупного птерозавра назвали кетцалькоатлем (в честь ацтекского божества), и в размахе крыльев это чудовище достигало 11 метров.

Более мелкие «пресмыкающиеся птички» появляются в классификации птерозавров с завидной регулярностью. Называют их в последнее время все больше драконами (что в целом вполне логично). Так, уже есть род танатодраконов («смертельный дракон»), криодраконов («ледяной дракон»).

И вот на этой неделе вышла статья, в котором описан новый род этих симпатяг. Без драконов опять не обошлось, но на этот раз палеонтологи решили добавить больше ада к названию рода. Получился инфернодракон («адский дракон»). Нашли останки в американском штате Монтана, в формации Хелл-крик. Разумеется, птерозавр не был настолько любезным, чтобы сохраниться целиком. Ученым достался шейный позвонок. Но современные палеонтологи, вооруженные уже немалым количеством знаний и информационными технологиями, не лыком шиты. Как минимум они поняли, что позвонок принадлежит новому роду летающих ящеров. Предполагают, что размах крыльев адского дракона был четыре метра.

Предполагают, что размах крыльев инфернодракона был четыре метра. Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Татуировки увеличивают риск рака

Ученые ополчились на татуировки: еще в 2017-м доказали, что вещества из чернил для татуажа накапливаются в лимфоузлах, а позже заподозрили повышенный риск злокачественной лимфомы у татуированных людей.

И вот новый удар для любителей татуировок. Датские ученые взяли готовую статистику по раку кожи и лимфатических узлов среди 2 367 близнецов, которые родились в Дании с 1960 по 1996 год. Благо информация есть в национальном онкологическом регистре.

Выяснилось, что в рассмотренной выборке рак кожи у людей с татуировками в 1,62 выше, чем у противников тату. В парах однояйцевых близнецов выяснилось, что у тех близнецов, у кого рисунков на теле не было, на треть реже выявлялся рак кожи, чем у их татуированных сиблингов.

Но на этом плохие новости не заканчиваются. Если верить исследованию, то получается, что крупные татуировки (размером больше человеческой ладони) в 2,4 и 2,7 раза соответственно увеличивают вероятность рака кожи и рака лимфатических узлов.

Механизм увеличения рисков пока не объяснили. Ученые осторожно пишут, что, возможно, вещества из чернил из-под кожи попадают по кровеносной и лимфатической системе в лимфоузлы. Там накапливаются. Вызывают хроническое воспаление, вследствие чего клетки повреждаются и начинают неконтролируемо расти. И здравствуй, рак.

Крупные татуировки (размером больше человеческой ладони) в 2,4 и 2,7 раза соответственно увеличивают вероятность рака кожи и рака лимфатических узлов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Роковые» хирургические пятницы

Похоже, ложиться на операцию в пятницу — плохая примета. По крайней мере, об этом говорит свежее исследование группы канадских ученых, опубликованное на этой неделе. Исследователи взяли показатели смертности, повторных госпитализаций и послеоперационных осложнений в течение 30, 90 и 365 дней после операций. Исследовали две группы пациентов — всего 430 тысяч человек. Одни были прооперированы перед выходными днями (то есть по пятницам), другие — в понедельники. Людям выполняли хирургические вмешательств из числа топ-25 по популярности. Период, за который поступили данные, — с 2007 по 2019 год.

Выяснилось, что у пятничных пациентов риск смерти, осложнений и повторного попадания в больницу был в среднем выше на 5%, чем у тех, кому операцию сделали в понедельник. В плановых операциях эта тенденция была выше, самыми «опасными» вмешательствами в этом плане стали ортопедическая хирургия и урология. Вероятность умереть в течение 30 дней у прооперированных в пятницу оказалась выше на 9%, спустя три месяца — выше на 10%, а через год — на 12%.

Вероятность умереть в течение 30 дней у прооперированных в пятницу оказалась выше на 9%, спустя три месяца — выше на 10%, а через год — на 12%. Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Причем это не первое такое исследование: «эффект выходного дня» изучали и в других странах, и везде итоги были похожими. Что же могло стать причиной такого странного эффекта? Авторы работы пишут, что в выходные в клиниках остается меньше персонала. А человек, прооперированный в пятницу, имеет большие риски в первые сутки — двое после операции. Однако в субботу и воскресенье меньше и врачей, и медсестер, причем на пятницу ставят оперировать более неопытных хирургов. Поэтому ученые предлагают больницам сосредоточить внимание на феномене выходного дня и увеличить безопасность операций.

