«Возведут жилье элитного или бизнес-класса: в Казани утвердили проект застройки у «Сувар Плазы» и озера Кабан

Риелторы выразили уверенность в перспективности района

Фото: Мария Зверева

В Казани с третьей попытки утвердили проект планировки строительства на территории возле Нижнего Кабана и ТЦ «Сувар Плаза». Здесь появятся два жилых комплекса, детский сад и зеленый бульвар. Район очень перспективный, выразили уверенность эксперты, опрошенные «Реальным временем». По их прогнозам, стоимость квадратного метра здесь будет стартовать от 450 тыс. рублей. Подробнее о привлекательности еще не достроенного района и том, почему проект планировки утвердили лишь спустя полтора года после первой версии, — в материале «Реального времени».

На территории появятся жилые дома, садик и бульвар

В Казани спустя 1,5 года наконец утвердили проект планировки строительства на территории возле Нижнего Кабана и ТЦ «Сувар Плаза». Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии Казани. Речь идет об участке в границах улиц Хади Такташа, Нурсултана Назарбаева и Марселя Салимжанова.

Утверждена была последняя версия проекта, созданная в январе 2025 года.

Утверждена была последняя версия проекта, созданная в январе 2025 года. Реальное время / realnoevremya.ru

Так, согласно документу, общая площадь новой жилой застройки составит 26,16 тыс. квадратных метров:

ЖК-1 (5 060 кв. м жилья, 1 667 кв. м помещений нежилого назначения);

ЖК-2 (21 106 кв. м жилья, 5 240 кв. м помещений нежилого назначения).

Плотность жилищного фонда в новом проекте составит 10,9 тыс. кв. м на гектар для первого жилого комплекса и 22,2 тыс. кв. м на гектар для второго. Высотность домов должна начинаться от четырех этажей и не превышать десяти.

Так, согласно документу, общая площадь новой жилой застройки составит 26,16 тыс. квадратных метров. Мария Зверева / realnoevremya.ru

При этом на данный момент на территории застройки уже расположено 13,8 тыс. квадратных метров жилья.

Кроме того, проект предусматривает строительство нового детского сада на 120 мест и реконструкцию средней школы №41. Ее вместимость планируется увеличить с 350 до 1 500 мест.

В документе утверждается, что хватит и парковочных мест. Для первого жилого комплекса планируется создать паркинг на 75 машино-мест, для второго — на 289.

Также в границах территории появится новый бульвар площадью 570 «квадратов» и благоустроенная зона на 740 кв. м.

Цена за «квадрат» может стартовать от 450 тыс. рублей

— Однозначно район для строительства ЖК очень перспективный. Интересная локация, удобна и для тех, кто ездит на метро, и для автомобилистов. Для проживания, сдачи в аренду или инвестирования этот вариант будет очень привлекательный, — выразил свое мнение в разговоре с «Реальным временем» вице-президент Ассоциации гильдии риелторов Татарстана Руслан Садреев.

Плюсов у района много — и ценник будет соответствующим. По мнению Садреева, стоимость одного квадратного метра жилья в этой локации может стартовать от 450 тыс. рублей. Более того, реализации проекта ждать долго, и цена, скорее всего, еще подскочит.

— Это очень привлекательная локация: центр города, транспортная доступность, рядом набережная озера Кабан. Думаю, фасадное решение тоже будет интересным. Скорее всего, возведут жилье элитного или бизнес-класса, — добавил эксперт.

На вопрос корреспондента «Реального времени» о том, достаточно ли парковочных мест для столь масштабной застройки, Садреев ответил: возможности поступить по-другому у застройщика, скорее всего, не будет.

— Сегодня средний коэффициент составляет 0,6 парковочного места на одну квартиру, и все это понимают. Это еще приемлемо. Геодезические показатели, скорее всего, не позволяют сделать многоуровневую подземную парковку, поэтому возможности сделать больше мест не будет. Застройщики в любом случае всегда стараются сделать их как можно больше, поскольку каждое место стоит своих денег — это такие же объекты недвижимости, как квартиры, — пояснил он.

«Это очень привлекательная локация: центр города, транспортная доступность, рядом набережная озера Кабан». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Я уже вижу серьезный интерес к локации»

Согласился с коллегой другой эксперт «Реального времени» — руководитель центра недвижимости «Квартет» Рустем Сафин. Он выразил уверенность, что район станет очень привлекательным для жилья:

— Даже по моей базе клиентов, которым я рассказал о планах застроить территорию, уже вижу серьезный интерес к локации. Жилье будет безумно востребованным. Такой формат бизнес-класса очень интересен.

В возможном ценнике эксперты также сошлись — Сафин прогнозирует, что он будет варьироваться в диапазоне 450—700 тыс. рублей за квадратный метр. При этом Рустем Сафин подчеркнул: «Застройщики не будут продавать по самым высоким ценам».



— Кроме того, локация находится вдали от магистралей — это не сказать, что уединенное, но точно тихое место. Второе преимущество — близость к центру города, третье — наличие необходимой инфраструктуры. Причем она соответствует бизнес-классу — хорошие рестораны, бизнес-центры, фитнес-центры. И, конечно, к плюсам относятся ближайшие Кабан и новый театр Камала, — подчеркнул спикер.

По мнению Сафина, район «очень грамотно вольется» в общую картину старой Казани, поскольку к застройщику выдвигается много требований: «локация станет украшением города».

Проект дорабатывали трижды

Площадь территории в границах улиц Хади Такташа, Нурсултана Назарбаева и Марселя Салимжанова, о которой идет речь, составляет 30 гектаров. На данный момент она включает в себя несколько десятков уже построенных зданий: три детских сада, гимназию №27 и школу №41, пожарную часть, общежитие и многоквартирные дома. Рядом расположены сквер Хади Такташа, остановка общественного транспорта «Улица Марселя Салимжанова», Закабанная мечеть, ИТ-парк имени Башира Рамеева, торгово-офисный центр «Сувар Плаза», который сейчас находится на реконструкции, и набережная озера Кабан. Неподалеку реализуется масштабный проект — строительство нового театра Камала.

Текущая версия — уже третья. Первый проект обновления территории появился еще в ноябре 2023 года. Согласно ему, напротив ресторана «Пашмир» должны были построить новый жилой дом. Многоквартирная четырехэтажка по проекту занимала участок площадью чуть более 4,6 тыс. кв. метров. По соседству с ней на 900 «квадратах» заложили новое торгово-административное здание и парковку на 107 машино-мест. Также было запланировано строительство автодороги, которая свяжет улицы Туфана Миннуллина и Хади Такташа, и обустройство озелененного бульвара площадью 9,2 тыс. кв. м.



Площадь территории в границах улиц Хади Такташа, Нурсултана Назарбаева и Марселя Салимжанова, о которой идет речь, составляет 30 гектаров. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Однако по итогам общественных обсуждений в январе 2024 года проект отклонили и отправили на доработку. Об этом попросил близкий казанской мэрии застройщик — компания «КамаСтройИнвест», которая и собиралась возводить жилой дом. Согласно ППТ, земля под ним находилась в зоне размещения существующих объектов нежилого назначения. Судя по карте, здесь небольшой пустырь и несколько гаражей. Поэтому компания предложила изменить зону участка в ППТ на зону размещения многоквартирной жилой застройки со встроенно-пристроенными объектами обслуживания. Городская комиссия сочла целесообразным учесть это предложение.



Доработанный проект поступил в середине июля 2024-го на антикоррупционную экспертизу. Предложения застройщика были учтены: согласно данным публичной кадастровой карты, участок площадью 4,6 тыс. кв. метров под будущим домом теперь можно использовать под малоэтажную многоквартирную жилую застройку.

Вместе с тем во втором варианте проекта в несколько раз увеличили жилую застройку — до 23,6 тыс. кв. метров. Вместо одного дома там решили построить несколько — разместить их хотели в трех жилых комплексах. Уже тогда в планах появились реконструкция школы №41 и создание нового детского сада.

Наконец, в январе 2025 года появилась текущая, утвержденная версия проекта. Одним из ключевых изменений стало сокращение жилой застройки — здесь убрали один квартал, а вместо него решили обустроить зеленую зону.