В доработанном проекте застройки у «Сувар Плазы» и озера Кабан сократили площадь жилья

Первый проект новой застройки появился еще в конце 2023 года

Фото: Мария Зверева

Зеленая зона вместо многоэтажек

В Казани в очередной раз доработали проект территории около торгового центра «Сувар Плаза» и озера Кабан в границах улиц Хади Такташа, Нурсултана Назарбаева и Марселя Салимжанова. Одним из ключевых изменений стало сокращение жилой застройки по сравнению с версией документа от июля 2024-го.

Изначально площадь нового жилого строительства должна была составить 33,1 тыс. кв. м:

ЖК-1 (5 060 кв. м жилья, 1 667 кв. м помещений нежилого назначения);

ЖК-2 (21 106 кв. м жилья, 5 240 кв. м помещений нежилого назначения);

ЖК-3 (7 000 кв. м жилья, 3 000 кв. м помещений нежилого назначения).

В новом проекте отсутствует последний квартал, который изначально должен был находиться ближе всех к озеру Кабан и новому театру Камала. Теперь на его месте собираются разместить благоустроенную зеленую зону.

Реальное время / realnoevremya.ru

Согласно документации, плотность жилищного фонда в новом проекте составила 10,9 тыс. кв. м на гектар для первого жилого комплекса и 22,2 тыс. кв. м на гектар для второго.

Что касается благоустройства, проектом предусмотрено создание зеленых территорий:

бульвар общей площадью 0,57 гектара;

благоустроенная зона площадью 0,74 гектара.

Проект дорабатывают в третий раз

Площадь территории в границах улиц Хади Такташа, Нурсултана Назарбаева и Марселя Салимжанова, о которой идет речь, составляет 30 гектаров. На данный момент она включает в себя несколько десятков уже построенных зданий: три детских сада, гимназию №27 и школу №41, пожарную часть, общежитие и многоквартирные дома. Рядом расположены сквер Хади Такташа, остановка общественного транспорта «Улица Марселя Салимжанова», Закабанная мечеть, ИТ-парк имени Башира Рамеева, торгово-офисный центр «Сувар Плаза», который сейчас находится на реконструкции, и набережная озера Кабан. Неподалеку реализуется масштабный проект — строительство нового театра Камала.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Текущая версия — уже третья. Первый проект обновления территории появился еще в ноябре 2023 года. Согласно ему, напротив ресторана «Пашмир» должны были построить новый жилой дом. Многоквартирная четырехэтажка по проекту занимала участок площадью чуть более 4,6 тыс. кв. метров. По соседству с ней на 900 «квадратах» заложили новое торгово-административное здание и парковку на 107 машино-мест. Также было запланировано строительство автодороги, которая свяжет улицы Туфана Миннуллина и Хади Такташа, и обустройство озелененного бульвара площадью 9,2 тыс. кв. м.

Однако по итогам общественных обсуждений проект отклонили и отправили на доработку. Об этом попросил близкий казанской мэрии застройщик — компания «КамаСтройИнвест», которая и собиралась возводить жилой дом. Согласно ППТ, земля под ним находилась в зоне размещения существующих объектов нежилого назначения. Судя по карте, здесь небольшой пустырь и несколько гаражей. Поэтому компания предложила изменить зону участка в ППТ на зону размещения многоквартирной жилой застройки со встроенно-пристроенными объектами обслуживания. Городская комиссия сочла целесообразным учесть это предложение.



Доработанный проект поступил в середине июля 2024-го на антикоррупционную экспертизу. Предложения застройщика были учтены: согласно данным публичной кадастровой карты, участок площадью 4,6 тыс. кв. метров под будущим домом теперь можно использовать под малоэтажную многоквартирную жилую застройку.

Вместе с тем в новом проекте в несколько раз увеличена жилая застройка — до 23,6 тыс. кв. метров. Она появится вдоль улицы Хади Такташа — в старом проекте это была зона размещения существующих объектов нежилого назначения, теперь же там также можно возводить многоквартирные дома. В итоге жилая застройка появится в трех местах. В связи с увеличением застройки появилась потребность в новых объектах инфраструктуры. Проектом запланирована реконструкция школы №41 и увеличение вместимости до 1 500 мест, а также стройка нового детсада на 120 мест.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Также в новых домах появятся опорный пункт охраны правопорядка, женская консультация, раздаточный пункт молочной кухни.

Анастасия Фартыгина, Дарья Пинегина