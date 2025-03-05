Больше льгот и социальных гарантий: в «ТАИФ-НК» принят улучшенный коллективный договор

Фото: Артем Рябов

Важное событие произошло в АО «ТАИФ-НК» — подписан новый коллективный договор на 2025—2027 годы. Этот документ стал знаковым для работников компании, так как существенно увеличивает льготы и социальные гарантии. Изменения коснутся ключевых социальных выплат. Подробности в материале «Реального времени».

Вопреки санкциям

На подписание нового коллективного договора на ближайшие три года собрались 246 делегатов — представители всех подразделений и заводов компании. Как отметил генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков, несмотря на сложные политические условия и уход иностранных брендов с российского рынка, компания успешно адаптировалась к новым реалиям и продолжила свое устойчивое развитие.

На подписание нового коллективного договора на ближайшие три года собрались 246 делегатов — представители всех подразделений и заводов компании. Артем Рябов

— Эти годы нельзя назвать простыми. Вся страна столкнулась с испытаниями. Наша отрасль не стала исключением. От нас отвернулись знаменитые бренды — мировые лидеры производства промышленного оборудования. Это был очередной вызов для нашей компании. Тем не менее мы смогли мобилизовать свои силы и найти надежных и качественных партнеров. Результат этих поисков положительный. Мало того, в это сложное время мы завершили следующий этап глубокой переработки. Есть остаток КГПТО, для которого нужно было найти методы переработки. Мы нашли. В прошлом году мы запустили установку КОГГ (концентрированный остаток гидрокрекинга гудрона). Качество этого продукта превосходит аналоги, получаемые при переработке нефтяных остатков. Эта продукция всегда будет востребована. Таким образом, мы подвели итог нашей совместной работы по освоению истинной глубокой переработки тяжелых остатков, — подчеркнул он.



Совместные усилия компании позволили выпустить еще один уникальный продукт — нефтяной пек. Что еще раз подтверждает способность коллектива эффективно находить инновационные решения в сложных условиях.

Максим Новиков отметил, что компания успешно адаптировалась к новым реалиям и продолжила свое устойчивое развитие. Артем Рябов

— Когда мы начинаем совместно работать над какой-либо задачей, это дает результат. И что самое интересное, мы находим технологии. Наш нефтяной пек — один из лучших в мире и уже оценен. Мы не стоим на месте. Мы дошли до того, что нашли технологию по производству литейного кокса. Его цена в два раза дороже, чем сырье — нефть, — отметил Максим Новиков.



Более 71 миллиарда рублей на налоги



Несмотря на сложившуюся геополитическую ситуацию, предприятие выполнило все обязательства по коллективному договору на 2022—2024 годы. Общая сумма налоговых платежей за последние три года в бюджеты всех уровней составила более 71 миллиарда рублей. В бюджет Татарстана перечислено более 14 миллиардов рублей, в бюджет Нижнекамска — 807 миллионов рублей.



Ежегодно значительно росла заработная плата работников. В общей сложности на оплату труда и социальные выплаты за три года было направлено 15 миллиардов рублей.

Более 675 миллионов рублей, или 4,5% от фонда оплаты труда, были направлены на социальные выплаты. Основную долю составили выплаты работникам при уходе в отпуск, расходы на добровольное медицинское страхование, единовременные пенсионные выплаты, праздничные выплаты, материальная помощь по случаю рождения ребенка и бракосочетания, выплаты материальной помощи работникам, имеющим детей-инвалидов.

Кадровые и социальные — приоритетные вопросы для компании, отметила заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ТАИФ-НК» Гузелия Абзалина. Артем Рябов

— Таких результатов удалось добиться благодаря слаженным действиям персонала и вложенному труду каждого работника компании. Сохранение коллектива и создание благоприятных условий для работы — это большая ответственность и задача для руководителей всех уровней. Нам важно сохранить стабильный и профессиональный коллектив с достойным уровнем оплаты труда, обеспечив качественный уровень жизни сотрудников. Кадровые и социальные вопросы всегда являются приоритетными для руководства компании, — отметила заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ТАИФ-НК» Гузелия Абзалина.



Улучшение условий труда



Общие затраты на медосмотры за три года составили более 18 миллионов рублей. АО «ТАИФ-НК» обеспечивает и бесперебойную работу службы первой медицинской помощи на заводах и в управлении, следит за состоянием материальной базы и комплектует ее необходимыми медикаментами и медицинскими препаратами.



Особое внимание компания уделяет созданию и поддержанию благоприятных, а самое главное — безопасных условий труда. Работники «ТАИФ-НК» получают необходимую специальную одежду и средства индивидуальной защиты. С 2022 по 2024 год на обеспечение работников спецодеждой, обувью и другими средствами защиты направлено более 243 миллионов рублей.

Работники «ТАИФ-НК» получают необходимую специальную одежду и средства индивидуальной защиты. Артем Рябов

На предприятии внедрены корпоративные программы, которые сосредоточены на поддержание здоровья сотрудников и их детей. Активно ведется работа с молодежью — школьниками и студентами, которые знакомятся с деятельностью компании и узнают о рабочих профессиях. АО «ТАИФ-НК» вкладывает силы в воспитание будущих профессионалов с юных лет, систематично развивая кадровый потенциал и создавая условия для всестороннего роста молодых специалистов, уже трудящихся на производстве.



Поддерживать мощный потенциал, неиссякаемую энергию, внимательность и скорость на производстве помогает корпоративный спорт. На протяжении многих лет компания финансово поддерживает профессиональный спорт в Республике Татарстан и создает все условия для занятия физической культурой и сплочения большой и дружной команды на родном предприятии.



Предприятие помогает людям с ограниченными возможностями. Пенсионеры и ветераны получают материальную поддержку и продуктовые наборы. Компания участвует в благотворительных и экологических акциях, социальных инициативах, участвует в крупных городских мероприятиях.



Рост социальных выплат



Новый коллективный договор на 2025—2027 годы обещает быть еще более весомым. Документ значительно расширяет льготы и социальные гарантии.

Документ значительно расширяет льготы и социальные гарантии. Артем Рябов

С 1 марта 2025 года социальные выплаты в АО «ТАИФ-НК» увеличились в 2-3 раза:

Материальная помощь по случаю рождения ребенка, бракосочетания и смерти близкого родственника.

Помощь родителям в отпуске по уходу за ребенком.

Ежегодная помощь родителям детей-инвалидов.

Ежеквартальная помощь неработающим пенсионерам.

Введены выплаты родителям первоклассников.

Кроме того, значительные средства компания инвестирует в повышение квалификации сотрудников, охрану труда и здоровье, так же, как и транспортировку работников.

Ведущий инженер-энергетик завода Бензинов Алмаз Багаутдинов, который трудится на предприятии уже 20 лет, увеличение социальных выплат воспринял более чем положительно.



— Я собираюсь в отпуск с 10 марта и уже подал заявление на материальную помощь. Особенно радует новость об увеличении выплат неработающим пенсионерам. Это важно, так как, вероятно, скоро буду выходить на пенсию, — признался он.

Оператор технологической установки КГПТО Азат Салихянов тоже доволен изменениями нового коллективного договора.



— Мотивация всегда играет большую роль. Рад, что наши предложения были учтены. Я являюсь членом нештатного аварийно-спасательного формирования. У нас постоянно проходят соревнования, и благодаря этому у меня есть дополнительные дни отпуска. Новый коллективный договор подразумевает еще больше социальных гарантий, — рассказал он.



Мастер цеха КГПТО Рузиль Масалимов отметил важность мер социальной поддержки, таких как выплаты для детей работников, впервые идущих в школу. По его словам, увеличение социальных гарантий положительно скажется на моральном климате в коллективе.



Мастер цеха Рузиль Масалимов отметил важность мер социальной поддержки, таких как выплаты для детей работников, впервые идущих в школу. Артем Рябов

— Я горжусь своей организацией. Хочу выразить благодарность за то, что наши предложения были услышаны. Как отметил Максим Анатольевич, несмотря на текущее положение в мире, качество жизни работников улучшается, — заключил он.



Компания фокусируется на создании дружного и устойчивого коллектива, готового к любым вызовам, включая кадровый дефицит в регионе.



— Будущий период — это очередной вызов, и этот вызов связан с кадровым дефицитом в регионе. Поэтому в наших планах много мероприятий по привлечению молодежи и популяризации нашего предприятия. Я обращаюсь к руководителям технологических цехов. Вы все прекрасно понимаете, какие направления сейчас выбирает молодежь. Заводы не совсем популярны. Поэтому считайте, что Колледж нефтехимии и нефтепереработки — это наше структурное подразделение. Работа со студентами — наша первоочередная задача. Недавно мы также утвердили положение о наставничестве, которое является важным аспектом деятельности любого руководителя. Нам нужно выявить лучших ребят, заинтересовать их и сделать так, чтобы они работали у нас, — уверен Максим Новиков.

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Изменения в коллективном договоре, уверены работники, открывают широкие возможности не только для личного развития, но и для создания крепкой и дружной команды, способной преодолевать любые трудности.



— Еще раз хочу сказать — мы все одна команда. Пока у нас горят глаза, будут расти технологии и производственные показатели. Прошу всех включаться во все сферы жизни компании, участвовать в спортивных и общественных мероприятиях и экологических акциях. Большое всем спасибо за тот труд, который был проделан за прошедшие три года. Планку мы подняли. Давайте будем активнее, будем одной семьей, — подытожил Максим Новиков.