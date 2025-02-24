«Технодинамике» не дали помириться с ОКБ им. Симонова

За два дня до подписания мирового соглашения в дело решил вступить ЦНИИ ВКС Минобороны России

Фото: взято с сайта Ростех

Холдинг «Технодинамика» не смог взять под контроль обанкроченное казанское АО «НПО ОКБ им. Симонова», накопившее долг в 1,2 млрд рублей. Арбитражный суд Татарстана отказался утвердить предложенное им мировое соглашение, несмотря на то, что кредиторы его одобрили большинством голосов. «Суд всех нас удивил», — сокрушался представитель интересов холдинга Николай Микушин после заседания арбитража. К срыву, возможно, привело ходатайство Центрального научно-исследовательского института Воздушно-космических сил Минобороны РФ — его считают одним из заказчиков тяжелого БПЛА.

Мировое соглашение вернули обратно

Неожиданным провалом завершилась попытка оборонного холдинга «Технодинамика» закончить досрочно банкротство казанского ОКБ им. Симонова. Будущий правопреемник еще в январе получил согласие большинства кредиторов на заключение мирового соглашения, но, как оказалось, подвох ожидал прямо на финишной прямой.

Арбитражный суд Татарстана, принявший к рассмотрению ходатайство об утверждении мирового соглашения, отказал в его удовлетворении. Информацию об этом «Реальному времени» подтвердили представитель интересов холдинга «Технодинамика» Николай Микушин и конкурсный управляющий ОКБ им. Симонова Владимир Заплава.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Судьбоносное заседание суда по рассмотрению условий мирового соглашения состоялось несколько дней назад. Обычно дело о банкротстве ОКБ проходило в открытом режиме, как того требует федеральный закон о банкротстве. Поэтому публично рассматривались все обстоятельства процесса: требования каждого из кредиторов бюро о включении в реестр, вопросы привлечения к субсидиарной ответственности экс-гендиректора Александра Гомзина.

Отказ в закрытом режиме

Но в этот раз судья Арбитражного суда РТ приняла решение о проведении заседания в закрытом режиме. Об этом ходатайствовал конкурсный управляющий Заплава, ссылаясь на оборонный статус предприятия–банкрота и необходимость соблюдать секретность. Остальные участники процесса не возражали. По словам представителя интересов «Технодинамики» Николая Микушина, к утверждению соглашения все было готово заранее.

— Мы представили полный пакет документов о результатах собрания кредиторов, сведения об источниках погашения задолженности перед кредиторами, — рассказал он.



Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«Технодинамика» (входит в «Ростех») изначально не являлась кредитором ОКБ Симонова. Но к моменту выдвижения мирового соглашения холдинг выкупил долговые требования ФНС России к предприятию-должнику в сумме 40 млн рублей, уточнил в разговоре с «Реальным временем» Микушин. Погашение налоговой недоимки происходило по согласованию с правительством Татарстана, уточнил он. Ведь «Технодинамика» рассматривается в качестве стратега по развитию БПЛА в Татарстане.

«Суд всех нас удивил»

Однако судебное заседание завершилось с непредсказуемым итогом: мировое соглашение не утвердили. «Суд всех нас удивил», — изумлялся Николай Микушин спустя несколько часов после заседания. По его словам, возражений со стороны кредиторов не последовало.

— Просто почему-то суд решил не утверждать мировое соглашение. Почему? Появится судебный акт — поймем, — рассуждал он.

Судебное определение так и не появилось в картотеке арбитража. Но ясно, что казавшаяся технической процедура утверждения мирового соглашения превратилась в головную боль.

АО «НПО ОКБ им. Симонова» — одно из оборонных предприятий Татарстана, с которым связывали надежды на развитие БПЛА. Ему предстояло создать первый в России ударный беспилотный летательный аппарат. В октябре 2011 года ОКБ выиграло конкурс Министерства обороны РФ на научно-исследовательскую работу по созданию беспилотника весом до 5 тонн. На эти цели был выделен 1 млрд рублей. В заделе остались и другие проекты, но ни один из них не взлетел.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В июле 2021 года ОКБ Симонова признали банкротом. Общая сумма требований кредиторов — 1,2 млрд рублей, а предположительная стоимость имущества — 2,7 млрд рублей, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». В реестре значится свыше 10 кредиторов-предприятий ОПК. Самыми крупными являются ОКБ «Аэрокосмические системы», АО НТЦ «Элинс», АО «Казанский завод «Электроприбор».

До начала банкротства гендиректор Александр Гомзин попал под уголовное преследование. В настоящий момент его дело находится на пересмотре в Верховном суде РФ. Одновременно с этим Александра Гомзина и его заместителей В. Лачугина и И. Акулова хотят привлечь к субсидиарной ответственности по всем обязательствам предприятия, то есть на 1,2 млрд рублей. Конкурсный управляющий Владимир Заплава считает, что кризисная ситуация у бюро возникла в конце декабря 2018 года, и руководство должно было обратиться с заявлением о банкротстве не позднее конца января 2019 года. Окончательное решение по делу не принято. Но если бы «Технодинамика» смогла добиться утверждения мирового соглашения, тогда претензии отпали бы сами собой.

Джокер из Минобороны ?

Что могло привести к срыву «мировой»? Как следует из картотеки арбитража, за два дня до судебного заседания в арбитраж поступило ходатайство «Центрального научно-исследовательского института Воздушно-космических сил» Минобороны РФ. Его считают заказчиком тяжелого БПЛА «Альтиус» и других моделей БПЛА. Он выставил небольшие требования — всего 255,8 тысячи рублей. Похоже, что ходатайство готовили наспех, так как судья указала на недочеты и отложила рассмотрение до 21 марта.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Будет ли мировое соглашение выноситься повторно?

— Сложно сказать, нужно дождаться решения суда, — уклончиво рассуждает Николай Микушин, — Суд утверждает мировое соглашение, если не противоречит закону. Конечно, кредиторов осталось еще много, но большинство проголосовали за утверждение мирового соглашения. Оно было предпринято не единолично. Все кредиторы проголосовали за мировое соглашение. Конечно, странно, что банкротство растянулось почти на 5 лет, но так бывает.

Что будет дальше, как отмена мирового соглашения повлияет на ход конкурсного производства? «Если его не утвердили, значит процесс идет дальше. Пока мы погасили долги перед налоговой, у остальных долги должны быть погашены во время работы. Но сейчас эта перспектива отменяется», — полагает он. Второй вариант — распродажа имущества. «Но у этого должника специфическое имущество, как металлом. От него кредиторам ничего не достанется. Поэтому кредиторы поняли, что лучше заключить мировое соглашение и получить деньги, чем в конкурсном производстве ждать распродажи имущества и ничего не получить. Но суд не согласился, ему виднее, значит», — поделился мнением собеседник издания.

