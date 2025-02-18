«Это может усугубить ситуацию»: в России хотят разрешить уходить в декрет на любом сроке беременности
«Это может повысить гендерную дискриминацию», — высказалась о новой инициативе Госдумы руководитель отдела по подбору персонала компании «Ювика» Айгуль Чивикова. Депутаты готовят к внесению новый законопроект, которым предлагается разрешить женщинам уходить в декрет на любом сроке беременности. По мнению экспертов «Реального времени», здесь будет несколько подводных камней, в том числе нежелание работодателей нанимать молодых женщин. Однако, как заявила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец, решить эту проблему можно. Подробнее — в материале «Реального времени».
Предложение уходить в декрет на любом сроке
Депутаты Госдумы готовят законопроект, которым предлагается разрешить женщинам уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности с момента постановки на учет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
— В ходе Рождественских парламентских встреч в Госдуме святейший патриарх Кирилл высказал абсолютно правильное предложение — распространить декретный отпуск на первый триместр беременности. Наша фракция предлагает расширить и законодательно оформить эту инициативу. Мы разработали поправки, позволяющие будущим мамам уходить в декрет фактически на любом сроке, с выплатой пособий по беременности и родам, — рассказал агентству автор законопроекта Сергей Миронов.
При этом законопроект подразумевает ранний выход в декрет только при желании женщины.
По словам Миронова, отпуск по беременности и родам будет предоставляться по заявлению женщины и на основании выданного листка нетрудоспособности с момента постановки на учет в женской консультации. Сроки окончания отпуска остаются прежними — 70 дней после родов (86 дней — в случае осложненных родов, 110 дней — при многоплодной беременности).
На данный момент врачи рекомендуют женщинам вставать на учет по беременности до 12 недель, предпочтительно в первом триместре, что соответствует 7—9 акушерским неделям. Авторы инициативы считают, что постановка на учет в первом триместре и выход в декрет в это же время позволят своевременно вести диагностику, принимать меры сохранения беременности, прогнозировать потенциальные осложнения во время беременности и минимизировать их, выявлять женщин, нуждающихся в госпитализации, и обеспечивать их оздоровление.
Феминизация рынка
Инициатива направлена на улучшение здоровья женщины и плода, а также на повышение рождаемости. Однако анализировать вероятность выполнения этих целей на данный момент рано, выразила свое мнение в разговоре с «Реальным временем» руководитель отдела по подбору персонала компании «Ювика» Айгуль Чивикова.
Вместе с тем законопроект несет в себе ряд рисков:
- снижение процента работоспособного населения;
- повышение гендерной дискриминации при трудоустройстве;
- повышение финансового бремени для работодателя;
- увеличение профессиональной паузы женщины;
- снижение профессиональных навыков.
При этом Чивикова отметила, что на данный момент проблема гендерной дискриминации стоит не остро, особенно в связи с феминизацией рынка.
— Нет, это естественное следствие изменившихся обстоятельств. Каждый участник рынка труда будет всегда стараться уменьшить свои риски. Возможно, если данная инициатива будет принята не как обязательная, а как рекомендуемая, с учетом интересов работодателя (по примеру закона об инклюзивности), то риски будут ниже, — ответила она на вопрос о том, возможно ли избежать дискриминации в случае принятия закона.
В целом эксперт заверила: рынок способен адаптироваться под любые обстоятельства, но на это нужно время.
— Со своей стороны не могу проанализировать вероятность повышения рождаемости, если данный закон будет принят. Здесь можно ответить фразой, которую часто используют медики при назначении лекарств беременным: «Применение препарата возможно только в случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода», — подытожила она.
«Без государственной поддержки будет трудно»
Согласилась с некоторыми рисками, которые сопутствуют законопроекту, детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. По ее мнению, работодатели, действительно, иногда менее охотно нанимают молодых женщин.
Кроме того, по мнению Волынец, можно предоставлять женщинам на начальных сроках беременности не полноценный отпуск, а послабления в виде сокращения рабочего дня или дистанционной работы.
— Работодатель опасается, что наймет сотрудницу, а она возьмет и уйдет в декрет. Но давайте начнем с того, что у нас сейчас кризис на рынке труда. Поэтому многие работодатели уже не отказывают женщинам из этих соображений. Более того, многие даже в декрете продолжают выполнять свои обязанности. При этом иногда и бездетные люди оказываются безответственными сотрудниками, — подчеркнула Волынец.
В целом детский омбудсмен полностью поддерживает эту инициативу:
— Прекрасно, что никто не обязывает женщину уходить в декрет и она может выбрать сама. У всех разное самочувствие во время беременности, кто-то способен работать, кто-то — нет. Иногда вовсе происходят патологии. Ну а иногда нет никаких патологий и женщине просто постоянно хочется спать и проводить время дома. Это нормально. У нее в этот момент перестраивается весь организм.
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