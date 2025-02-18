«Это может усугубить ситуацию»: в России хотят разрешить уходить в декрет на любом сроке беременности

Фото: Максим Платонов

«Это может повысить гендерную дискриминацию», — высказалась о новой инициативе Госдумы руководитель отдела по подбору персонала компании «Ювика» Айгуль Чивикова. Депутаты готовят к внесению новый законопроект, которым предлагается разрешить женщинам уходить в декрет на любом сроке беременности. По мнению экспертов «Реального времени», здесь будет несколько подводных камней, в том числе нежелание работодателей нанимать молодых женщин. Однако, как заявила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец, решить эту проблему можно. Подробнее — в материале «Реального времени».

Предложение уходить в декрет на любом сроке

Депутаты Госдумы готовят законопроект, которым предлагается разрешить женщинам уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности с момента постановки на учет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

— В ходе Рождественских парламентских встреч в Госдуме святейший патриарх Кирилл высказал абсолютно правильное предложение — распространить декретный отпуск на первый триместр беременности. Наша фракция предлагает расширить и законодательно оформить эту инициативу. Мы разработали поправки, позволяющие будущим мамам уходить в декрет фактически на любом сроке, с выплатой пособий по беременности и родам, — рассказал агентству автор законопроекта Сергей Миронов.

При этом законопроект подразумевает ранний выход в декрет только при желании женщины.



Депутаты Госдумы готовят законопроект, которым предлагается разрешить женщинам уходить в декрет на любом сроке беременности с момента постановки на учет. freestocks на Unsplash

По словам Миронова, отпуск по беременности и родам будет предоставляться по заявлению женщины и на основании выданного листка нетрудоспособности с момента постановки на учет в женской консультации. Сроки окончания отпуска остаются прежними — 70 дней после родов (86 дней — в случае осложненных родов, 110 дней — при многоплодной беременности).

На данный момент врачи рекомендуют женщинам вставать на учет по беременности до 12 недель, предпочтительно в первом триместре, что соответствует 7—9 акушерским неделям. Авторы инициативы считают, что постановка на учет в первом триместре и выход в декрет в это же время позволят своевременно вести диагностику, принимать меры сохранения беременности, прогнозировать потенциальные осложнения во время беременности и минимизировать их, выявлять женщин, нуждающихся в госпитализации, и обеспечивать их оздоровление.

Феминизация рынка

Инициатива направлена на улучшение здоровья женщины и плода, а также на повышение рождаемости. Однако анализировать вероятность выполнения этих целей на данный момент рано, выразила свое мнение в разговоре с «Реальным временем» руководитель отдела по подбору персонала компании «Ювика» Айгуль Чивикова.

Вместе с тем законопроект несет в себе ряд рисков:

снижение процента работоспособного населения;

повышение гендерной дискриминации при трудоустройстве;

повышение финансового бремени для работодателя;

увеличение профессиональной паузы женщины;

снижение профессиональных навыков.

При этом Чивикова отметила, что на данный момент проблема гендерной дискриминации стоит не остро, особенно в связи с феминизацией рынка.

— Нет, это естественное следствие изменившихся обстоятельств. Каждый участник рынка труда будет всегда стараться уменьшить свои риски. Возможно, если данная инициатива будет принята не как обязательная, а как рекомендуемая, с учетом интересов работодателя (по примеру закона об инклюзивности), то риски будут ниже, — ответила она на вопрос о том, возможно ли избежать дискриминации в случае принятия закона.

При этом Чивикова отметила, что на данный момент проблема гендерной дискриминации стоит не остро, особенно в связи с феминизацией рынка. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В целом эксперт заверила: рынок способен адаптироваться под любые обстоятельства, но на это нужно время.

— Со своей стороны не могу проанализировать вероятность повышения рождаемости, если данный закон будет принят. Здесь можно ответить фразой, которую часто используют медики при назначении лекарств беременным: «Применение препарата возможно только в случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода», — подытожила она.

«Без государственной поддержки будет трудно»

Согласилась с некоторыми рисками, которые сопутствуют законопроекту, детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. По ее мнению, работодатели, действительно, иногда менее охотно нанимают молодых женщин.



— Это (закон, — прим. ред.) может, действительно, усугубить ситуацию, если работодателям не дать каких-то дополнительных льгот. Естественно, компании, особенно частные, не очень рады продолжительному отпуску сотрудников. Экономика у нас переживает не самый лучший период, и без государственной поддержки будет трудно. Можно было бы ввести налоговые послабления для компаний, в которых устроены женщины в декрете, — предложила она.

Кроме того, по мнению Волынец, можно предоставлять женщинам на начальных сроках беременности не полноценный отпуск, а послабления в виде сокращения рабочего дня или дистанционной работы.

— Работодатель опасается, что наймет сотрудницу, а она возьмет и уйдет в декрет. Но давайте начнем с того, что у нас сейчас кризис на рынке труда. Поэтому многие работодатели уже не отказывают женщинам из этих соображений. Более того, многие даже в декрете продолжают выполнять свои обязанности. При этом иногда и бездетные люди оказываются безответственными сотрудниками, — подчеркнула Волынец.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом детский омбудсмен полностью поддерживает эту инициативу:

— Прекрасно, что никто не обязывает женщину уходить в декрет и она может выбрать сама. У всех разное самочувствие во время беременности, кто-то способен работать, кто-то — нет. Иногда вовсе происходят патологии. Ну а иногда нет никаких патологий и женщине просто постоянно хочется спать и проводить время дома. Это нормально. У нее в этот момент перестраивается весь организм.