Казань станет культурной столицей исламского мира в 2026 году

Фото: Динар Фатыхов

Казань была выбрана культурной столицей исламского мира на 2026 год, решение было принято сегодня в Джидде на встрече министров культуры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов в своем telegram-канале.

Напомним, что Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию. В международном аэропорту Джидды его встретил губернатор провинции Сауд Бен Абдалла Бен Джалави Аль Сауд.

Рустам Минниханов встретился с генсеком Организации исламского сотрудничества Хусейном Ибрахимом Тахой. Раис подчеркнул важную роль Татарстана в развитии связей России с ОИС и с теплотой вспомнил свое участие в заседании организации в Гамбии в прошлом году, где он имел возможность обсудить сотрудничество с лидерами ряда стран-членов ОИС.

Анастасия Фартыгина