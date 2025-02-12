Первый крупный визит Минниханова в Саудию за несколько лет: станет ли Казань исламской культурной столицей?

Татарстан готов провести Конференцию министров культуры стран ОИС и хочет объявить Сабантуй культурным наследием

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов совершил первый за последние несколько лет визит в Саудовскую Аравию. В последний раз татарстанский лидер посещал королевство еще в статусе президента: тогда ему удалось «выбить» для российских мусульман возможность отправиться в хадж. О том, какие возможности откроются перед республикой на этот раз, — в материале «Реального времени».

Казань претендует на звание культурной столицы исламского мира

Накануне раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию. Сразу по прилете он направился в Мекку, где совершил один из важных религиозных обрядов в исламе — умру. Вместе с татарстанским лидером малое паломничество совершил муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин.

Пресс-служба раиса Республики Татарстан

На 13-й Конференции министров культуры исламского мира, проходившей в городе Джидда под эгидой Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO), Минниханов заявил: Казань претендует на звание культурной столицы исламского мира.

— С учетом богатого опыта дружеского взаимодействия с исламским миром, многовековым культурно-историческим наследием ислама мы выражаем свою заинтересованность стать частью программы Культурных столиц ICESCO. Столица Татарстана — город Казань — номинирована на звание Культурной столицы исламского мира в 2026 году. Надеемся на вашу поддержку нашей заявки, — подчеркнул он.

Также раис Татарстана добавил, что сегодня прорабатывается вопрос о включении национального праздника Сабантуй в Список нематериального наследия ICESCO. Напомним, еще несколько лет назад власти республики добивались включения Сабантуя в аналогичный реестр ЮНЕСКО, но тогда попытка не увенчалась успехом. Возможно, в этот раз татарский праздник все же будет признан на международном уровне: ICESCO объединяет 54 государства из 57 стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС). Россия имеет статус наблюдателя в организации с 2007 года.



предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов пригласил всех присутствовавших стать почетными гостями заседания Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». «Она будет посвящена опыту России и стран исламского мира в сфере молодежной политики. Заседание состоится в рамках KazanForum. Ежегодно он собирает представителей власти, бизнеса, финансовых организаций и экспертного сообщества», — сообщил раис.

Татарстан готов провести Конференцию министров культуры стран ОИС

На встрече с гендиректором ICESCO по вопросам образования, науки и культуры Салемом Бин Мохаммедом Аль Маликом Минниханов поблагодарил его за личное участие в форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» и Казанском глобальном молодежном саммите.

— Казань для меня как второй дом. Я всегда с удовольствием посещаю вашу республику, — ответил глава ICESCO. Он также подчеркнул важность информации о связях России с исламским миром, представленной на мероприятиях в Казани.



предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана пригласил гендиректора ICESCO принять участие в первом съезде министров культуры стран ОИС, который должен пройти в этом году на полях KazanForum. Кроме того, Минниханов выразил готовность провести в следующем году Конференцию министров культуры государств-участников организации.

Помимо этого, Рустам Минниханов поздравил с 55-летием ОИС генсека организации Хусейна Ибрахима Таху. «Вас хорошо знают в России как авторитетного представителя влиятельной организации, объединяющей мусульманские страны, с которой мы плотно взаимодействуем», — подчеркнул татарстанский лидер и пригласил Хусейна Ибрахима Таху посетить предстоящий KazanForum.



— Для меня большая честь встретиться с вами. Высоко ценим работу Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». И рассчитываем на расширение сотрудничества возглавляемой вами Группы с Организацией исламского сотрудничества, — заявил генсек ОИС.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Отметим, по итогам 2023 года товарооборот Татарстана со странами-членами ОИС увеличился на 83% и составил $5,7 млрд. Значительно выросли объемы торговли с Египтом, Малайзией, ОАЭ, Тунисом, Турцией и государствами Средней Азии. Укрепляются связи с партнерами из стран Азии и Африки.

По данным СМИ, товарооборот Саудовской Аравии с Татарстаном в 2020 году составил $18,6 млн. «Реальное время» направило в Агентство инвестиционного развития (АИР) республики запрос о том, каких объемов этот показатель достиг в 2024 году. Данные будут опубликованы по получении.

Как Минниханов «выбил» для мусульман России возможность поехать в хадж

Напомним, ранее Рустам Минниханов посещал Саудовскую Аравию с крупным визитом почти четыре года назад, в ноябре 2021-го: он участвовал в заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Тогда Татарстан заявил, что готов сотрудничать в вопросе исламского банкинга. Эксперимент по партнерскому финансированию официально стартовал в России лишь два года спустя. Кроме того, республика видит интерес и активно работает с Саудовской Аравией в области энергетики и сельского хозяйства, добавил Минниханов в ходе встречи с принцем, советником короля, правителем провинции Мекка Эмиром Халедом бен Фейсалом Аль Саудом.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На том заседании Минниханов предложил присвоить Казани особый статус, провозгласив ее «городом первого печатного Корана в мусульманском мире». Стоит отметить, что об этом так и не было объявлено. Подробнее ознакомиться с тезисами выступления главы РТ можно в материале «Реального времени».



Тогда же татарстанскому лидеру удалось «выбить» для российских мусульман возможность отправиться в хадж в 2022 году, несмотря на пандемию коронавируса. При этом годом ранее отправиться в Мекку смогли лишь 60 тыс. мусульман из числа жителей королевства. На встрече с заместителем министра Саудовской Аравии по делам хаджа и умры Абдельфаттахом бен Сулейманом Машатом татарстанский лидер попросил «заранее договориться, чтобы российских паломников пускали с вакцинацией [«Спутник V»]». На тот момент препарат только проходил процедуру регистрации в ВОЗ.

Уже в декабре власти Саудовской Аравии разрешили россиянам, вакцинированным двумя дозами вакцины «Спутник V» от коронавируса, совершать хадж и умру. Для них установили квоту в 11 318 человек, из них 810 мест пришлось на Татарстан.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

С того момента Минниханов совершал в Саудовскую Аравию лишь краткосрочные визиты. К примеру, год назад татарстанский лидер встретился с Хусейном Ибрахимом Тахой, обсудив форум «Россия — Исламский мир: KazanForum».

— На примере Татарстана мы стремимся отладить практические механизмы взаимодействия с исламским бизнесом. Открываются большие перспективы в области развития исламской экономики. В частности, развивается индустрия еды — халяль, халяль-туризма, халяль-медицины, — подчеркнул тогда татарстанский лидер.

Галия Гарифуллина