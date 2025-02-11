В Казани наградили лауреатов премии «Научный прорыв. Фәнни алга китеш»

Сегодня в казанском ИТ-парке им. Башира Рамеева наградили лауреатов премии «Научный прорыв. Фәнни алга китеш». От деятелей науки поступило 130 заявок, в финал прошел 21 номинант. Премиальный фонд составил 5,5 млн рублей. Лучшим ученым признали завкафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов КФУ Михаила Варфоломеева.
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