Экономист: «Трехзначные курсы в этом году будут нормой»

Доллар ниже 90 рублей впервые с сентября 2024 года — надолго ли и как ситуация отразится на российском рынке

Фото: Татьяна Демина

На фоне недавнего разговора президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, доллар опустился ниже 90 рублей впервые с сентября 2024 года. Но, как считают эксперты «Реального времени», радоваться пока рано. Возможно ли дальнейшее укрепление российской валюты? Здесь мнения экономистов разошлись: «валютный рынок похож на истеричную даму». Какие существуют возможные сценарии развития событий и как резкий взлет рубля может повлиять на экономику — в материале «Реального времени».

Доллар ниже 90 рублей впервые за полгода

Накануне доллар на российском межбанковском рынке опустился ниже 91 рубля впервые с 18 сентября 2024 года. При этом на Forex он опустился до 89 рублей — также впервые за полгода. На данный момент курс зафиксировался на отметке в 91 рубль.

Однако рост рубля — это еще не все. Вчера Мосбиржа сообщила о рекордных объемах торгов акциями, зафиксированных на фоне новостей о телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Совокупный объем торгов акциями 12 февраля достиг 422,5 млрд рублей, что является максимальным показателем с марта 2022 года. Объем торгов на вечерней сессии составил 237 млрд рублей, также достигнув рекордного значения.

Накануне доллар на российском межбанковском рынке опустился ниже 91 рубля впервые с 18 сентября 2024 года. Сейтумерова Анна / realnoevremya.ru

В ходе телефонного разговора, длившегося полтора часа, Путин и Трамп обсудили вопросы обмена гражданами, урегулирование ситуации на Украине, ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу и двусторонние российско-американские отношения. Лидеры договорились о продолжении личных контактов.

На утренней сессии четверга рост продолжился, индекс Мосбиржи достигал максимума с мая прошлого года, 3289,64 пункта. Биржа также зафиксировала рекордный объем торгов акциями и облигациями за всю историю — 85 млрд рублей. Ценовой индекс гособлигаций Мосбиржи RGBI обновил максимум с 24 декабря 2024 года, достигнув 107,41 пункта.



«Это спекулятивная активность»

Текущее удорожание рубля, несомненно, связано с недавним разговором президентов России и США. Других причин, как и предпосылок, нет. Такое мнение в разговоре с «Реальным временем» выразил главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.



— В большей степени удорожание рубля — это спекулятивная активность. Видимо, на фоне политических событий просто перестали покупать иностранную валюту и в последние дни стали очень активно ее продавать, — считает он.

При этом дальнейшее удешевление рубля неизбежно, уверен Надоршин. Такое внезапное укрепление валюты является крайне краткосрочным, и в скором времени курс снова станет трехзначным.

— Трехзначные курсы в этом году будут нормой, — прогнозирует собеседник издания, — Есть еще вопрос, как долго рубль продержится на двухзначных значениях. Но я не считаю текущий курс выгодным для доходов федерального бюджета. Из-за более дорогого рубля ситуация с доходами лучше не станет — просто не с чего.

Такие значения курса продлятся недолго, и курс попросту не успеет повлиять на экономическую ситуацию. Эксперт уверен — причин для замедления инфляции или снижения цен из-за курса нет:

— Сложно понять, каким курсом сейчас оперируют импортеры, чья продукция продается и будет продаваться на российском рынке. Скорее всего, снижать цены из-за курса на уже ввезенную продукцию никто не будет. Возможно, в Россию товар завозили по курсу в 100 и выше рублей. С какой стати они должны снижать цены?

Такие значения курса продлятся недолго, и курс попросту не успеет повлиять на экономическую ситуацию. Татьяна Демина / realnoevremya.ru

При этом условия ввоза для новых поставок пока не определены. Не понятно, будут ли работать прежние механизмы ввоза или они станут неактуальными. И, по мнению экономиста, часть импортеров сама пока взяла паузу и следит за дальнейшим развитием ситуации, что сказывается на из покупках валюты и курсе рубля.

«То эйфория, то уныние»

Не согласился с такими пессимистичными прогнозами глава компании «Р-Инвест» Рустем Шайахметов. В разговоре с «Реальным временем» он рассказал, что непредсказуемость дальнейшего развития событий на политической арене не дает возможности составлять прогнозы.



— Трамп очень непредсказуем. Сам мир очень нестабилен, потому что происходит много конфликтов, а рынок как истеричная барышня. Он реагирует на любые мелочи. Резко возникает то эйфория, то уныние.

При этом существует и сценарий благоприятного развития событий — в частности, новые договоренности России и США. В этом случае есть шанс на дальнейшее укрепление рубля. Более того, существует и вероятность замедления инфляции, предположил Шайахметов.

— Но дело даже не в том, что курс рубля может стать еще выше. Это все равно пока нестабильно. А все импортеры и экспортеры закладывают эти риски. Им всем важна стабильность, важно знать, что сегодня доллар стоит 100 рублей, но и завтра курс останется прежним, — считает экономист.

Стоит ли сейчас закупать доллары? Выгоднее хранить накопления в рублях, считает эксперт. Это связано с высокой ставкой Центробанка и нестабильностью курса.