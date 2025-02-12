Песков: Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в среду утром. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Разговор длился полтора часа, в ходе обсуждения лидеры обсудили ключевые вопросы, такие как ближневосточное урегулирование и состояние российско-американских отношений, а также была затронута тема обмена граждан России и США, при этом Вашингтон подтвердил готовность выполнять достигнутые соглашения.

Накануне стало известно, что США освободят россиянина Александра Винника в результате обмена на американца Марка Фогеля.



В разговоре Владимир Путин пригласил Трампа посетить Москву.

Трамп в свою очередь охарактеризовал диалог как «продуктивный» и выразил надежду на скорейшую остановку боевых действий на Украине, согласившись с Путиным в том, что долгосрочное урегулирование конфликта возможно лишь через переговоры. Песков подчеркнул настроенность двух президентов на совместные усилия в данной области.

Анастасия Фартыгина