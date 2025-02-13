Мосбиржа зафиксировала рекордные объемы торгов на фоне геополитических новостей

Фото: Максим Платонов

Мосбиржа сообщила о рекордных объемах торгов акциями, зафиксированных на фоне новостей о телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА «Новости».

Совокупный объем торгов акциями 12 февраля достиг 422,5 млрд рублей, что является максимальным показателем с марта 2022 года. Объем торгов на вечерней сессии составил 237 млрд рублей, также достигнув рекордного значения.

В ходе телефонного разговора, длившегося полтора часа, Путин и Трамп обсудили вопросы обмена гражданами, урегулирование ситуации на Украине, ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу и двусторонние российско-американские отношения. Лидеры договорились о продолжении личных контактов.

На утренней сессии четверга рост продолжился, индекс Мосбиржи достигал максимума с мая прошлого года, 3289,64 пункта. Биржа также зафиксировала рекордный объем торгов акциями и облигациями за всю историю — 85 млрд рублей. Ценовой индекс гособлигаций Мосбиржи RGBI обновил максимум с 24 декабря 2024 года, достигнув 107,41 пункта.

Рената Валеева