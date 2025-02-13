В Татарстане объем экспорта продукции АПК составил $460 млн в 2024 году

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Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) Татарстана в 2024 году составил $460 млн, что на уровне планового показателя. Замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Рустем Гайнуллов сообщил об этом на выставке «Казань агро».

По словам Гайнуллова, в 2024 году 258 участников-экспортеров отгрузили товары в 56 стран. В прошлом году объем экспорта составил $457,6 млн, что свидетельствует о стабильном спросе на татарстанскую продукцию.

На 2025 год запланирован рост экспорта до $466,7 млн. Для достижения этой цели ведется активная работа по расширению географии поставок.

— Мы используем ресурсы наших консулов и атташе Минсельхоза России, а также участвуем в международных выставках для поиска новых партнеров, — добавил Гайнуллов.

Напомним, что глава республики Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан по итогам 2024 года стал лидером в рейтинге цифровой трансформации и инноваций в АПК.



Анастасия Фартыгина