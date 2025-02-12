Игорь Астафьев: «В конце февраля Казань станет центром обсуждения вопросов машиностроения в нашей стране»

Как пройдет KazanTrackExpo, для кого организована новая выставка и что будут делать министры промышленности российских регионов в Казани

Фото: Мария Зверева

26—27 февраля на площадке Kazan Expo пройдет новая выставка — KazanTruckExpo. К ней будет приурочено заседание Координационного совета по машиностроению, которое возглавит министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. На заседании соберутся профильные министры всех российских регионов. Зачем решено было организовать еще одну профильную выставку на Kazan Expo, кого еще, кроме министров, на ней ожидают, почему не приедут зарубежные производители и что еще ждет посетителей и бизнесменов на KazanTruckExpo — обо всем этом рассказал в интервью «Реальному времени» Игорь Астафьев, первый заместитель генерального директора МВЦ Kazan Expo.

«Тематика автомобилестроения для Татарстана, можно сказать, родная»

— Скоро на вашей площадке состоится первая выставка KazanTruckExpo, посвященная грузовой технике и машиностроению. Почему возник интерес к этой тематике и что это будет за мероприятие?

— Тематика автомобилестроения для Татарстана, можно сказать, родная. Машиностроение входит в число базовых для нашей республики отраслей, наряду с нефтегазообработкой и энергетикой. Безусловно, мы всегда уделяли этому внимание, отслеживали рынок, мероприятия на других площадках, посвященные этой тематике.

Традиционно сложилось так, что выставки наподобие «КомТранс», организатором которой в свое время была Messa Frankfurt, и «Комвекс», которую организовывала Messa Muenchen, проходили в Москве на площадке МВЦ «Крокус», на площадке «Экспоцентра». Но с самого нашего основания мы вели большую работу с татарстанской компанией КАМАЗ — говорили о том, чтобы провести большое профессиональное мероприятие, посвященное грузовому транспорту, автокомпонентам, компаниям, которые так или иначе взаимодействуют с этой отраслью.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Машиностроение входит в число базовых для нашей республики отраслей.

Спектр очень широкий — это и производители, и компании, оказывающие услуги в сфере лизинга, банковской отрасли. Это целый мир, и, безусловно, он должен найти отражение в деловом календаре нашего выставочного центра. Тем более что Татарстан — один из лидеров машиностроения, автомобилестроения в Российской Федерации: здесь и КАМАЗ, и Sollers, и огромное количество компаний, так или иначе связанных с этим направлением.

— Фокусировка будет делаться не только на татарстанских производителей и не только на грузовой транспорт, верно?

— При подготовке мы в первую очередь уделяли внимание деловой программе. Огромная заслуга Министерства промышленности и торговли — в том, что своевременно было сформировано предложение о проведении Координационного совета по машиностроению на федеральном уровне.

Таким образом, мы ожидаем прибытия Антона Андреевича Алиханова и всех министров промышленности и торговли субъектов РФ. То есть в конце февраля Казань станет центром обсуждения вопросов промышленности, и в частности — машиностроения, в нашей стране. Все регионы соберутся для того, чтобы определить общий статус того, где находится сейчас отрасль, куда она должна двигаться, какие меры поддержки нужно принимать. Ведь мы понимаем, что это одна из базовых, важнейших отраслей нашей экономики, которая, наверное, должна быть максимально импортозамещена одной из первых и максимально защищена от возможных рисков — с учетом текущей ситуации и недружественных действий руководства ряда стран.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Все регионы соберутся для того, чтобы определить общий статус того, где находится сейчас отрасль, куда она должна двигаться.

«Если контракт заключается по итогам выставки — это наш главный результат»

— Кому будет интересна эта выставка — и с точки зрения экспонента, и с позиции посетителя?

— В первую очередь, конечно, выставки, которые мы проводим, ориентированы на бизнес, а конкретно — на сегмент b2b. Мы ждем представителей тех компаний, которые хотят познакомиться с крупными производителями. На выставке будут представлены крупнейшие производители нашей страны, в том числе компания АвтоВАЗ.

Кроме того, 26—27 февраля у бизнес-сообщества будет возможность воочию увидеть людей, которые принимают решения на самых разных уровнях — от закупщиков до главных инженеров и руководства компаний. Это способствует поиску новых партнеров, поиску рынка и возможностей.

Мы ожидаем, что при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и при непосредственном участии Альберта Каримова, который курирует эту отрасль в федеральном министерстве, состоится Единый день поставщика. Будет интересная программа, мы всегда большое внимание уделяем этому направлению. Ведь это как раз то, для чего выставка и проводится. Если контракт не заключается непосредственно на полях нашей площадки, но по итогам выставки, — это, безусловно, наш главный результат, наша главная заслуга.

На Едином дне поставщика будет рассказано, как заключать договоры, что нужно компаниям. Ведь спектр их потребностей бывает самым широким, начиная от финансовых и страховых услуг, заканчивая вопросами обеспечения питания и кибербезопасностью.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

На Едином дне поставщика будет рассказано, как заключать договоры, что нужно компаниям.

— Что еще запланировано в рамках деловой повестки?

— Откроется мероприятие коллегией Министерства промышленности и торговли РТ с участием раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова. Без его поддержки, без его участия отрасль в нашей республике не развивалась бы такими семимильными шагами. Безусловно, его роль в ее развитии просто неоценима. На коллегии будет обмен опытом и анализ того, как Татарстан смог добиться таких впечатляющих результатов — и по доле рынка, и по количеству производств, и по темпу производства. Можно сказать, что это предмет зависти многих регионов, но тем не менее мы всегда открыты к сотрудничеству.

Кроме того, важнейшим событием будет сам Координационный совет, о котором я рассказал. Также будем оказывать максимальное содействие компаниям в организации MatchMaking-встреч, встреч формата one-to-one, чтобы бизнесмены имели возможность пообщаться и обсудить перспективы сотрудничества. Ожидаются порядка 10 стендов регионов РФ, которые заинтересованы в развитии автопрома.

Словом, надеюсь, что получится очень насыщенная, красивая и интересная выставка, как в плане экспозиции, так и с точки зрения деловой программы.

«15 тысяч квадратных метров экспозиции — абсолютно реальная цифра»

— 10 стендов регионов, плюс производители техники, запчастей, компонентов, плюс сервисные компании… Насколько масштабной в целом предполагается экспозиция? Сколько из вашего большого объема площадей планируется задействовать?

— Мы не ожидали такого взрывного интереса к мероприятию. Когда мы планировали экспозицию, то решили, что разместим ее на 5 тысячах квадратных метров. Но сейчас мы уже полностью заняли десятитысячный павильон — то есть 10 тысяч метров выставка уже собрала.

Площадь экспозиции в 15 тысяч квадратных метров — абсолютно реальная цифра. Это поможет нам решить задачу, которую поставил министр промышленности и торговли РТ Олег Владимирович Коробченко: сформировать действительно достойную экспозицию не только продукции компаний нашей республики, но и тех компаний, которые задействованы в этой отрасли в целом по стране.

— Сегодня на российском рынке грузовой техники широко представлены китайские производители. Будут ли зарубежные производители присутствовать на экспозиции KazanTruckExpo?

— Мы очень тщательно формировали выставочную экспозицию и, безусловно, не создавали никаких препятствий их участию в этом мероприятии. Но поскольку основной акцент сделан на наших компаниях, от зарубежных участников заявок не поступало. Все-таки это мероприятие в первую очередь посвящено отечественной отрасли и вопросам ее импортозамещения. А это, возможно, не настолько интересно деловым партнерам из дружественных стран.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Мероприятие в первую очередь посвящено отечественной отрасли и вопросам ее импортозамещения.

«Стенды таких компаний, как АвтоВАЗ, Sollers, КАМАЗ будут украшением любой выставки»

— Будет ли День студента на выставке? Какие новеллы будут организованы в рамках выставки?

— По этому мероприятию программа сформирована давно и утверждена Министерством промышленности и торговли РФ, поскольку министр лично принимает участие. Мы максимально ограничили направление, с точки зрения смежных вопросов, поскольку деловая программа у министров очень насыщенная, а наша задача как площадки — в первую очередь обеспечить их работу и работу бизнеса. Поэтому мы решили, что для первого раза организация Молодежного дня будет слишком сложна для компаний, ведь им придется для этого отвлечь дополнительные ресурсы.

Мы хотим, чтобы максимум времени, который есть у региональных министров, был посвящен именно этому. Так что 26 февраля у нас формат, который будет носить деловой характер, а 27-го — g2b, «правительство для бизнеса». На этом мы планируем остановиться при подготовке этой выставки. Идей по ее развитию очень много, но в первую очередь ее нужно провести, посмотреть, какой запрос у компаний, какими будут итоги, доработать формат. И если мы поймем, что запрос на подбор персонала действительно есть, то в следующих мероприятиях мы будем уделять этому дополнительное внимание.

— Любая выставка проводится не только для того, чтобы компании и регионы могли бы себя представить, но и для посетителей, которые пришли бы и смогли для себя узнать что-то новое. Что планируется для этой категории?

— Стенд каждой компании — это всегда уникальная квинтэссенция всего, над чем она работает в течение всего года. На нем можно увидеть, потрогать руками, понять как работают те или иные разработки. Безусловно, если есть к этому интерес, стремление или желание связать свою жизнь с машиностроением, то есть смысл прийти на выставку. Думаю, что стенды таких компаний, как АвтоВАЗ, Sollers, КАМАЗ будут прекрасным украшением любой выставки. Но в нашем случае, думаю, это будет очень интересно еще и с профессиональной точки зрения.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Стенд каждой компании — это всегда уникальная квинтэссенция всего, над чем она работает в течение всего года.

— Что нужно для того, чтобы стать посетителем выставки? Это платно?

— Традиционно, мы создаем комфортные условия для наших гостей. Посетить выставку можно бесплатно. Но для этого надо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, например, паспорт. По нему вы сможете пройти на выставку и прикоснуться к тому, что является гордостью нашей страны — к комплексу машиностроения.

«Работаем 24/7, принимаем заявки, невзирая на часовые пояса»

— Есть ли еще возможность стать экспонентом?

— Поток желающих у нас еще не прекратился, он идет каждый день. Площади для размещения стендов уже практически закончились, до конца этой недели — до 16 февраля принимаем заявки. Те, которые придут после этой даты, будут проходить дополнительный контроль, отбор на то, чтобы можно было их разместить. Уже сейчас мест практически не осталось, очень сложно помочь всем желающим представить свою продукцию на выставке. Но тем не менее мы открыты к диалогу, работаем 24/7, невзирая на часовые пояса. Всех желающих по-прежнему приглашаем и ждем.

— Все, что начинается в Казани, остается в Казани. А значит, на следующий год выставка KazanTruckExpo тоже состоится. Те, кто не успеет или не сможет стать экспонентом в этом году, имеют возможность поучаствовать в выставках следующих лет.

— Верно. Мы гордимся тем, что наши партнеры (в том числе организующие мероприятия федерального уровня) не уходят с нашей площадки. У нас сформировался качественный, хороший пул организаторов федерального значения по различным направлениям: это и дорожное строительство, и медицинские конгрессы. Особо радует, что в Татарстане сформировался хороший круг организаторов мероприятий. Буквально на следующей неделе — с 12 по 14 февраля — состоится очередная выставка «Казань Агро» в новом брендинге. Там будут представлены достижения сельского хозяйства.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

У нас сформировался качественный, хороший пул организаторов федерального значения по различным направлениям: это и дорожное строительство, и медицинские конгрессы.

Все это свидетельствует о том, что Республика Татарстан развивается, наш выставочный комплекс живет и насыщен событиями. Мы делаем все для того, чтобы это направление в республике было представлено как ведущее.

— Что еще запланировано на этот год на площадке Kazan Expo?

— В первую очередь это Kazan Forum, который по указу Владимира Владимировича Путина ежегодно проходит на нашей площадке. Это ключевой инструмент взаимодействия между Россией и группой «Исламский мир». В этом году он сопровождается еще и 80-летней годовщиной Великой Победы.

В апреле пройдут Татарстанский энергетический форум и специализированная выставка KazanEnergyExpo, а также Российский венчурный форум.

Вторая международная ярмарка объектов торговли и питания «Мир». Это наш совместный проект с группой компаний «Росхолод».

Кроме того, на Kazan Expo традиционно пройдет Татарстанский нефтегазохимический форум и Международная нефтегазохимическая выставка Kazan Oil, Gas&Chemistry. В этом году прошел ребрендинг, и теперь мы все больше внимания уделяем не только нефтегазовым компаниям, но и химической промышленности.

В сентябре под эгидой и при поддержке Министерства цифровизации РФ на нашей площадке вновь пройдет масштабный форум Kazan Digital Week, на который соберутся ИТ-компании из нашей страны и не только. Министр цифровизации Максут Игоревич Шадаев в очередной раз стал председателем оргкомитета.

Словом, планов множество, у нас в календаре более 70 мероприятий, и я думаю, что их количество будет только расти. Мы видим это с каждым месяцем по общему оживлению ситуации на рынке. Поэтому предстоит много работы. Мы ждем всех в Kazan Expo на наших концертных мероприятиях, на выставках, на торжественных событиях. Думаю, что 2025-й нас порадует во всех смыслах этого слова.