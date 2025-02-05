05 фев 2025

Online-конференция с Игорем Астафьевым — первым заместителем генерального директора АНО «Казань Экспо»

Online-конференция с Игорем Астафьевым — первым заместителем генерального директора АНО «Казань Экспо»

5 февраля в 12:00 состоится онлайн-конференция, в прямом эфире которой на вопросы читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит Игорь Астафьев, первый заместитель генерального директора АНО «Казань Экспо».

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