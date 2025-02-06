«Куранты» пробили в «Мебельграде»: что за фирма выкупила казанский ТЦ в Левченко

Татарстанский предприниматель Андрей Мартыгин приобрел торговый комплекс с 50%-ным дисконтом от рыночной стоимости

Фото: коллаж "Реального времени"

Бывший торговый центр «Мебельград», простаивавший в Казани почти пять лет, обрел новых собственников. Имущественный комплекс целиком выкупила местная полиграфическая фирма «Куранты» с годовым оборотом около 400 млн рублей. Ее считают крупным игроком на рынке печати этикеток для алкоголя, календарей и буклетов. Рыночная стоимость «Мебельграда» по текущим ставкам оценивается в диапазоне 500—750 млн рублей, но участники рынка недвижимости сходятся во мнении, что объект продавался с большим дисконтом, в пределах 250–300 млн рублей. «Владельцам ТЦ нужно было быстрее продать, а «Курантам» — срочно покупать. Чьи позиции в торге оказались сильнее, тот и определил конечную цену», — полагают эксперты. Не исключено, что на понижение повлиял отказ федерального застройщика «Самолет» развивать эту территорию.

«Куранты» перепрофилируют ТЦ под полиграфию

Торговый центр «Мебельград», чье закрытие пять лет назад вызвало сильный шок у малого бизнеса, сменил и собственников, и профиль. Новым владельцем здания стала казанская полиграфическая фирма «Куранты», сообщили источники «Реального времени».

«Ничего общего у них нет ни с продажей диванов и столов, ни с производством мебели. «Куранты» — это прежде всего поставщик этикеток с наименованием алкоголя», — рассказали собеседники издания.

Очевидно, новый владелец с полиграфическим бэкграудом не станет возобновлять торговлю мебелью. Так что «Мебельград» как торговый центр ушел безвозвратно.

Владелец с полиграфическим бэкграудом не станет возобновлять торговлю мебелью. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

О появлении нового владельца комплекса знают и арендаторы БЦ «Союз» по ул. Рахимова, работающего рядом с бывшим мебельным центром в Левченко. «По этому поводу мы шутили перед Новым годом: «Куранты» пробили в «Мебельграде», — поделился в разговоре с «Реальным временем» один из предпринимателей. Подтвердили факт покупки здания и в окружении друзей Андрея Мартынова, владельца полиграфической фирмы «Куранты». По их словам, предприятие въехало в здание, установив в нем полиграфические станки и оборудование.

Собственно, «выдает» нового владельца и поисковая система 2GIS.ru, указывающая на новое местонахождение фирмы (раньше она располагалась в здании на Сибирском тракте, 34). «Реальное время» связалось с руководством «Курантов» с просьбой рассказать о сделке. Но представитель компании сообщила: «Андрей Юрьевич решил, что не станет комментировать». Причины отказа не приводились.

Разогнали арендаторов и зависли с продажей

Бывший торговый центр «Мебельград» закрылся осенью 2020 года, что совпало с его 20-летием. Как рассказывало тогда «Реальное время», управляющая компания ТЦ «Мебельград» разослало 50 арендаторам уведомления о досрочном расторжении договора, потребовав освободить площади в течение одного месяца. В уведомлении управляющая компания ссылалась на «тяжелую экономическую ситуацию ТЦ». В результате комплекс покинули известные российские и белорусские производители мебели — «Пинскдрев», «Лазурит», «Муром-мебель», «Калинка» и другие бренды.

Затем ТЦ впервые выставили на продажу за 420 млн рублей, но заявок от покупателей не поступило. Через два года снова объявили о продаже с аукциона, но с понижением до 260 млн рублей. После неудачных попыток продать торговый центр простоял почти 5 лет в законсервированном состоянии.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

ТЦ представляет собой комплекс из двух корпусов. Общая площадь — более 15,3 тысячи кв. м. Есть четыре свободных земельных участка почти в 13 тысяч кв. м. Здание сохранило чистовую отделку, инженерные коммуникации и остальные системы жизнеобеспечения. Рыночная стоимость «Мебельграда» оценивается от 500 до 750 млн рублей, исходя из минимальной цены коммерческой недвижимости в 70 тысяч руб./кв. м в Казани.

— Собственники поступили неправильно: разогнали арендаторов, чтобы продать недвижимость, — рассказали источники «Реального времени». — Так поступают многие: сначала выселяют, а потом продают. Но тут бывшие владельцы «пролетели» на 4 с лишним года. Это не ТЦ «Мебельград» как бренд обанкротился, просто была выбрана неверная стратегия продажи имущества. Собственники решили продать, так как нужны были деньги на другие проекты. Эта погоня обернулась большими потерями.

По их словам, это место идеально подходило для размещения завода по сборке беспилотных летательных аппаратов, но для этого предприятия в итоге выбрали локацию в Авиастроительном районе.

Каким образом владелец «Курантов» приобретал недвижимость, в его окружении не знают. Возможно, актив оформлен на самого Мартынова, хотя и не исключают, что он остался на балансе его компании. Приобрел ли он еще и свободные земельные участки на 13,7 тысячи кв. м, также неясно. Собеседники издания уверены, что предприниматель мог быть заинтересован в девелопменте. Но его больше волнует базовое производство офсетной и цифровой печати. «Съезжать или сносить «Мебельград» точно не будет — здесь будет развиваться полиграфическое производство», — уверены они.

Поставщик этикеток для «Татспиртпрома»?

Компанию, купившую ТЦ, считают одним из заметных игроков на рынке полиграфической печати Казани. По данным портала госзакупок, на счету «Курантов» значится свыше 150 заключенных госконтрактов на общую сумму в 320 млн рублей (видимо, с момента регистрации компании в сентябре 2010 года). Среди заказчиков — «Татспиртпром», республиканское госучреждение «Безопасность дорожного движения», Министерство образования и науки РТ, КНИТУ-КАИ.

По данным портала госзакупок, на счету «Курантов» значится свыше 150 заключенных госконтрактов на общую сумму в 320 млн рублей, среди заказчиков — «Татспиртпром». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Правда, есть информация о том, что сам Андрей Мартыгин долгое время работал на филиал нижегородской полиграфической компании «Типография РОСТ», которая закрепилась в 2015–2017 годах как основной поставщик этикеток для наименования водки «Татспиртпрома» (при прежнем гендиректоре ТСП). Но со сменой руководства фавориты поменялись, самым крупным поставщиком этикеток ТСП стала питерская компания «Полиграф-Защита СПб». Вообще нужно сказать, на каждый тендер татарстанского алкогольного холдинга выходит по 3-4 полиграфические компании, что приводит к снижению начальной цены как минимум на 10%. Победители зашифрованы.

Мартыгин о бизнесе: «Два года просто намазывали масло в три слоя на хлеб»

Судя по материалам арбитража, «Куранты» начали поиск нового помещения в прошлом году. До этого они арендовали около 2 тысяч кв. м в двухэтажном здании по ул. Сибирский тракт, 34, принадлежащем ИП Людмиле Агеевой. Городские власти КЗИО провели проверку обоснованности начисления арендной платы в казну и подали иск о доначислении. Власти доказали, что плата занижалась, так как здание должно было использоваться под хранение автотранспортных средств, а фактически в нем действовало производство. Известно также, что «Куранты» пытались приобрести помещение в центре «Искож», но сделку аннулировали через суд.

В результате владельцу «Курантов» удалось расширить производственные площади с 2 тысяч кв. м до 15 тысяч кв. м. По словам участников рынка, их заполнят полиграфическим оборудованием. По итогам 2023 года выручка предприятия составила 445 млн рублей, а чистая прибыль — 10 млн рублей.

По словам участников рынка, производственные площади заполнят полиграфическим оборудованием. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

«Все покупают оборудование. Просто невообразимое количество техники затащили в страну. Я поэтому думаю, что развитие есть у всех», — рассказывал Андрей Мартыгин в интервью профильному ресурсу Publish.ru. Затем он высказал мнение о перегреве рынка услуг. «Дали на первом этапе очень дешевые кредиты предприятиям, подняли ключевую ставку, а кредиты так и оказались дешевыми, сбили курсы валют, мы все побежали в Китай и купили технику. Все выросли на 25% за год. Сейчас боремся с торможением экономики. Два года мы просто намазывали масло в три слоя на хлеб, а иногда без хлеба. А сейчас ощутили прямо стоп-кран. И это продолжается вот до сего момента», — пожаловался он.

«Самолет» приземлится в Левченко?

Пока шли переговоры о покупке «Мебельграда» интерес к земле в Левченко проявил федеральный девелопер ГК «Самолет». Дочерняя компания «Самолет-Регионы» зарегистрировала сразу 6 фирм со статусом специализированного застройщика по адресу Васильченко, 1. Это ООО «СЗ «Проект-С-27», ООО «СЗ Проект-С-55» и т.д. Обычно это делается перед покупкой земельного участка для последующей застройки многоквартирного жилья.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Но директор направления регионального PR ГК «Самолет» опроверг интерес к территориям в поселке. По его словам, федеральный застройщик не приобретал здесь земли и, соответственно, не собирается их осваивать. Регистрацию СЗ назвал техническими компаниями, которые не ведут хозяйственной деятельности. В настоящее время «Самолет» ведет строительство жилого микрорайона на Сибирском тракте. Здесь на условиях КРТ возводятся одновременно 7 жилых домов со сдачей в 2027 году. Не исключено, что это обстоятельство могло повлиять на цену продажи ТЦ.

Выкупили с большим дисконтом

«Производственный комплекс «Зарница» продолжает работать в Левченко. Земли мы не освобождали, и не планируем», — сообщил глава компании Артур Абдульзянов. По его оценке, бывший ТЦ мог быть выкуплен за 550 млн рублей. «Сейчас стоимость квадрата на рынке неустойчива, минимальная цена идет от 70 тысяч за квадратный метр. Думаю, 550 млн рублей — разумная цена для такого объекта», — отметил он.

Руководитель казанского агентства недвижимости «Квартет» Рустем Сафин полагает, что покупатель выкупил торговый комплекс с большим дисконтом — в пределах 250–300 млн рублей.

«Объект стоял 5 лет, скорее всего, продавцу потребовался кэш, и возможно, ценник был ниже 750 млн рублей. Тут больше вопрос к «Курантам». Возможно, у них появился большой проект, который требует быстрого расширения производства, и для них это здание оказалось востребованным. Чьи позиции оказались сильнее во время торга, тот и определил конечную стоимость сделки. Но тыкать пальцем в небо не буду. Долгое время объект стоял невостребованным, и я думал, что вряд ли кто-то его купит в ближайшее время», — признался он.

В качестве торгового помещения объект, по его словам, был неинтересным, а как производственное здание — «не все устраивало». «Для меня удивительна эта сделка, потому что остальные типографии остаются на своих местах (им достаточно 2-5 тысяч квадратных метров, — прим. авт.). И минимальная цена в 765 млн рублей много для них. Скорее всего, был большой дисконт, купили из расчета 20-40 тысяч за квадратный метр», — уверен он.