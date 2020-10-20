Казанский «Мебельград» закрывается в год своего 20-летия
Свыше 50 арендаторов получили уведомления о досрочном расторжении договоров и вынуждены паковать вещи
Как стало известно «Реальному времени», один из старейших и крупнейших мебельных рынков Казани «Мебельград», основанный в 2000 году, прекращает свою работу. Известные производители и якорные арендаторы торгового центра — «Пинскдрев», «Лазурит», «Муром-мебель», «Калинка» и другие — получили уведомления о досрочном расторжении договоров аренды в одностороннем порядке и пребывают в растерянности. К 12 ноября из торгового центра должна съехать основная часть брендов российской и белорусской мебели. Что послужило истинной причиной форс-мажорного закрытия в администрации ТЦ «Мебельград» не объясняют, но, скорее всего, земельный участок под ТЦ ушел в собственность другому владельцу и будет перепрофилирован либо под жилую застройку, либо под промышленный проект (рядом проходят железнодорожные пути).
«Мебельград» попросил арендаторов «на выход»
Первая волна ограничений на фоне COVID-19 начала выносить «на берег» первые крупные жертв из сферы ретейла. Гипермаркет «Мебельград», спустя 20 лет, дал финансовую трещину и предупредил о предстоящем закрытии. Как стало известно «Реальному времени», на прошлой неделе администрация ТЦ «Мебельград» разослала арендаторам уведомления о досрочном расторжении договоров аренды (копия имеется в распоряжении Реального времени» — прим. ред.).
В документе говорится, что «в связи с тяжелой экономической ситуацией ТЦ объявляет закрытие» (стилистика сохранена, — прим. ред.). А ведь когда-то именно «Мебельград» первым использовал набившую потом оскомину и разлетевшуюся по всей стране маркетинговую идиому «Мы открылись!». Правдивость этой байки проверить невозможно, но звучит красиво. Кроме того, в 2020 году мебельный комплекс полностью обновил сайт. «Изменили систему поиска, сделали дизайн более простым и понятным. Совсем скоро на нашем сайте можно будет покупать мебель онлайн. Отличная новость для тех, кто не любит тратить время на хождение по шумным торговым центрам», — вдохновенно обещают на странице «Мебельграда».
Однако жизнь внесла свои коррективы. «Согласно п. 5.3.2 договора аренды нежилого помещения, уведомляем Вас о расторжении договора в одностороннем порядке» — уведомления подписаны директором ТЦ «Мебельград» Сергеем Кузьминым.
Точная дата закрытия ТЦ не указана. Однако письмо датировано 12 октября 2020 года. Учитывая нормы гражданского права, когда арендатор обязан за месяц предупредить о съезде, то можно сказать, что последним днем работы мебельщиков станет 12 ноября. В глаза бросается и то, что уведомление сделано по единому шаблону и без именного обращения, как будто собственник «распускает» всех разом без выходного пособия. Информацию о выезде из ТЦ с 12 ноября подтвердили «Реальному времени» продавцы всех российских брендов, за исключением подмосковной фабрики «Цвет диванов».
Гипермаркет «Мебельград» стал одним из первых мебельных центров в Казани — он открылся 20 лет назад. По одному из праздничных поводов 28 сентября 2003 года сюда — на дремучие в те времена выселки города приезжал выступать аж Вячеслав Бутусов, суперпопулярный персонаж после фильмов «Брат» и «Брат-2». Его общая площадь — 15 тысяч кв. м, она включает подвальные помещения, лестницы и подсобки. Торговая площадь — 10 тысяч кв. м. Администрация не называет точное количество арендаторов, но ранее сообщалось о 100 торговых точках. Причем особенность продажи мебели в том, что для экспозиции необходимы большие площади, а не 20—30 «квадратов». Поэтому каждый арендатор снимает минимум 50—70 кв. м.
ТЦ принадлежит ООО «Мебельград», которым на 90% владеет его директор Сергей Кузьмин. Пять лет назад этими площадями он владел пополам с инвестором — московской компанией (ее название директор уточнять не стал). Его прямыми конкурентами являются «Mегга Мебель», ЦДМ на улице Вахитова, Савиново и МУМ на улице Лазарева.
Прощальная распродажа? Следите за ценой
Официального сообщения о предстоящем закрытии ни на входе, ни в залах ТЦ нет, но готовность к отъезду «выдают» яркие призывы о распродаже. Многие фирменные салоны мебели завлекают редких покупателей 30%-скидками, но, внимание — только на выставочные образцы. Особенно, щедры оказались производители мягких диванов. Ими уставлены первые этажи «старого» и «нового» здания.
Неофициально продавцы называют «прощальную распродажу» не более, чем обычным маркетинговым ходом.
— У большинства мебельщиков есть другие торговые точки в городе, есть склады. Увезти утварь на другую точку труда не составит. Но продавать за бесценок никто не станет, — доверительно рассказал «Реальному времени» представитель одного из производителей.
И действительно, стоило корреспонденту «Реального времени» под видом покупателя всерьез заинтересоваться покупкой, как заманчивые ценники, распечатанные когда-то на принтере, были сорваны прямо на глазах. После этого продавец мебели выдала повышенные цифры, но уже из личной компьютерной базы данных производителя.
Съезжают в «Меггу» Алексея Семина
Между тем, выселяемые арендаторы ведут переговоры о переезде в конкурирующие мебельные центры Казани. Так, фабрика «Формула диванов» (Кировская область) не распродает выставочные образцы, но куда переедет, не знает, сообщил ее представитель-продавец. По ее словам, у фабрики есть три точки в Казани, возможно, откроют новый салон. Продавец «Пинскдрева» сообщила, что новую мебель они выставили неделю назад, когда и стало известно о переезде и, скорее всего, заедут в «Мегга-Мебель». По словам других продавцов, есть вакантные площади в ТЦ «Савиново» и «МУМ» На Лазарева, а ставки — до 1000 рублей.
Однако представитель «Мебельграда» (так представилась женщина) заинтриговала «Реальное время» любопытным известием. По ее словам, «Мебельград» остается на рынке, но работать в нем будут только девять производителей из Кирова, Пензы, Беларуси, Ульяновска, Казани, Химок, и Нижегородской области. А торговый представитель подмосковной фабрики «Цвет диванов» сообщил, что фабрика выкупила весь этаж и съезжать не собирается. Однако мебельщики уверены, что с уходом известных брендов ТЦ не сможет привлекать покупательский трафик, и «все плохо кончится». «Не сможет «Цвет диванов» дать столько выручки, сколько дают действующие арендаторы», — уверяют они.
Что послужило истинной причиной форс-мажорного закрытия доподлинно неизвестно. По версии мебельщиков, скорее всего, земельный участок под ТЦ ушел в собственность другому владельцу и будет перепрофилирован либо под жилую застройку, либо под промышленный проект (рядом проходят железнодорожные пути). По данным выписок из ЕГРН, два земельных участка — в 5 тысяч кв.м. где находится сам ТЦ, и второй — под парковку в 2 тысячи кв.м. все еще принадлежат ООО «Мебельград». Однако, как известно, данные о недавней сделке могут занести в реестр и с опозданием в несколько недель. По адресу же местонахождения ТЦ — Рахимова, 8 всего зарегистрировано 223 собственника помещений.
В администрацим ТЦ «Мебельград» пообещали «Реальному времени» позднее раскрыть настоящие мотивы ухода с рынка. Перед сдачей материала в редакцию обратился представитель компании и выразил готовность изложить полную картину о сложившейся ситуации. «Жизнь преподносит такие сценарии, которые нарочно не придумаешь», — заметил он. Комментарий будет опубликован по получении.
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