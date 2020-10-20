Казанский «Мебельград» закрывается в год своего 20-летия

Свыше 50 арендаторов получили уведомления о досрочном расторжении договоров и вынуждены паковать вещи

Фото: Луиза Игнатьева

Как стало известно «Реальному времени», один из старейших и крупнейших мебельных рынков Казани «Мебельград», основанный в 2000 году, прекращает свою работу. Известные производители и якорные арендаторы торгового центра — «Пинскдрев», «Лазурит», «Муром-мебель», «Калинка» и другие — получили уведомления о досрочном расторжении договоров аренды в одностороннем порядке и пребывают в растерянности. К 12 ноября из торгового центра должна съехать основная часть брендов российской и белорусской мебели. Что послужило истинной причиной форс-мажорного закрытия в администрации ТЦ «Мебельград» не объясняют, но, скорее всего, земельный участок под ТЦ ушел в собственность другому владельцу и будет перепрофилирован либо под жилую застройку, либо под промышленный проект (рядом проходят железнодорожные пути).

«Мебельград» попросил арендаторов «на выход»

Первая волна ограничений на фоне COVID-19 начала выносить «на берег» первые крупные жертв из сферы ретейла. Гипермаркет «Мебельград», спустя 20 лет, дал финансовую трещину и предупредил о предстоящем закрытии. Как стало известно «Реальному времени», на прошлой неделе администрация ТЦ «Мебельград» разослала арендаторам уведомления о досрочном расторжении договоров аренды (копия имеется в распоряжении Реального времени» — прим. ред.).



В документе говорится, что «в связи с тяжелой экономической ситуацией ТЦ объявляет закрытие» (стилистика сохранена, — прим. ред.). А ведь когда-то именно «Мебельград» первым использовал набившую потом оскомину и разлетевшуюся по всей стране маркетинговую идиому «Мы открылись!». Правдивость этой байки проверить невозможно, но звучит красиво. Кроме того, в 2020 году мебельный комплекс полностью обновил сайт. «Изменили систему поиска, сделали дизайн более простым и понятным. Совсем скоро на нашем сайте можно будет покупать мебель онлайн. Отличная новость для тех, кто не любит тратить время на хождение по шумным торговым центрам», — вдохновенно обещают на странице «Мебельграда».

ТЦ принадлежит ООО «Мебельград», которым на 90 процентов владеет его директор Сергей Кузьмин

Однако жизнь внесла свои коррективы. «Согласно п. 5.3.2 договора аренды нежилого помещения, уведомляем Вас о расторжении договора в одностороннем порядке» — уведомления подписаны директором ТЦ «Мебельград» Сергеем Кузьминым.

Точная дата закрытия ТЦ не указана. Однако письмо датировано 12 октября 2020 года. Учитывая нормы гражданского права, когда арендатор обязан за месяц предупредить о съезде, то можно сказать, что последним днем работы мебельщиков станет 12 ноября. В глаза бросается и то, что уведомление сделано по единому шаблону и без именного обращения, как будто собственник «распускает» всех разом без выходного пособия. Информацию о выезде из ТЦ с 12 ноября подтвердили «Реальному времени» продавцы всех российских брендов, за исключением подмосковной фабрики «Цвет диванов».

Гипермаркет «Мебельград» стал одним из первых мебельных центров в Казани — он открылся 20 лет назад. По одному из праздничных поводов 28 сентября 2003 года сюда — на дремучие в те времена выселки города приезжал выступать аж Вячеслав Бутусов, суперпопулярный персонаж после фильмов «Брат» и «Брат-2». Его общая площадь — 15 тысяч кв. м, она включает подвальные помещения, лестницы и подсобки. Торговая площадь — 10 тысяч кв. м. Администрация не называет точное количество арендаторов, но ранее сообщалось о 100 торговых точках. Причем особенность продажи мебели в том, что для экспозиции необходимы большие площади, а не 20—30 «квадратов». Поэтому каждый арендатор снимает минимум 50—70 кв. м.

ТЦ принадлежит ООО «Мебельград», которым на 90% владеет его директор Сергей Кузьмин. Пять лет назад этими площадями он владел пополам с инвестором — московской компанией (ее название директор уточнять не стал). Его прямыми конкурентами являются «Mегга Мебель», ЦДМ на улице Вахитова, Савиново и МУМ на улице Лазарева.

Официального сообщения о предстоящем закрытии ни на входе, ни в залах ТЦ нет

Прощальная распродажа? Следите за ценой

Официального сообщения о предстоящем закрытии ни на входе, ни в залах ТЦ нет, но готовность к отъезду «выдают» яркие призывы о распродаже. Многие фирменные салоны мебели завлекают редких покупателей 30%-скидками, но, внимание — только на выставочные образцы. Особенно, щедры оказались производители мягких диванов. Ими уставлены первые этажи «старого» и «нового» здания.

Неофициально продавцы называют «прощальную распродажу» не более, чем обычным маркетинговым ходом.



— У большинства мебельщиков есть другие торговые точки в городе, есть склады. Увезти утварь на другую точку труда не составит. Но продавать за бесценок никто не станет, — доверительно рассказал «Реальному времени» представитель одного из производителей.



И действительно, стоило корреспонденту «Реального времени» под видом покупателя всерьез заинтересоваться покупкой, как заманчивые ценники, распечатанные когда-то на принтере, были сорваны прямо на глазах. После этого продавец мебели выдала повышенные цифры, но уже из личной компьютерной базы данных производителя.

Неофициально продавцы называют «прощальную распродажу» не более, чем обычным маркетинговым ходом

Съезжают в «Меггу» Алексея Семина

Между тем, выселяемые арендаторы ведут переговоры о переезде в конкурирующие мебельные центры Казани. Так, фабрика «Формула диванов» (Кировская область) не распродает выставочные образцы, но куда переедет, не знает, сообщил ее представитель-продавец. По ее словам, у фабрики есть три точки в Казани, возможно, откроют новый салон. Продавец «Пинскдрева» сообщила, что новую мебель они выставили неделю назад, когда и стало известно о переезде и, скорее всего, заедут в «Мегга-Мебель». По словам других продавцов, есть вакантные площади в ТЦ «Савиново» и «МУМ» На Лазарева, а ставки — до 1000 рублей.

Однако представитель «Мебельграда» (так представилась женщина) заинтриговала «Реальное время» любопытным известием. По ее словам, «Мебельград» остается на рынке, но работать в нем будут только девять производителей из Кирова, Пензы, Беларуси, Ульяновска, Казани, Химок, и Нижегородской области. А торговый представитель подмосковной фабрики «Цвет диванов» сообщил, что фабрика выкупила весь этаж и съезжать не собирается. Однако мебельщики уверены, что с уходом известных брендов ТЦ не сможет привлекать покупательский трафик, и «все плохо кончится». «Не сможет «Цвет диванов» дать столько выручки, сколько дают действующие арендаторы», — уверяют они.

Что послужило истинной причиной форс-мажорного закрытия доподлинно неизвестно. По версии мебельщиков, скорее всего, земельный участок под ТЦ ушел в собственность другому владельцу и будет перепрофилирован либо под жилую застройку, либо под промышленный проект (рядом проходят железнодорожные пути). По данным выписок из ЕГРН, два земельных участка — в 5 тысяч кв.м. где находится сам ТЦ, и второй — под парковку в 2 тысячи кв.м. все еще принадлежат ООО «Мебельград». Однако, как известно, данные о недавней сделке могут занести в реестр и с опозданием в несколько недель. По адресу же местонахождения ТЦ — Рахимова, 8 всего зарегистрировано 223 собственника помещений.

В администрацим ТЦ «Мебельград» пообещали «Реальному времени» позднее раскрыть настоящие мотивы ухода с рынка. Перед сдачей материала в редакцию обратился представитель компании и выразил готовность изложить полную картину о сложившейся ситуации. «Жизнь преподносит такие сценарии, которые нарочно не придумаешь», — заметил он. Комментарий будет опубликован по получении.