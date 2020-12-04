«Сейчас мы все продаем сами»: «Мебельград» «развелся» с арендаторами из-за смены формата

ТЦ Сергея Кузьмина, откуда в ноябре разогнали мелких продавцов мебели, готовится к развитию собственной крупноформатной розницы

В старейшем казанском мебельном гипермаркете «Мебельград», наконец, объяснялись, почему так стремительно расстались с арендаторами и продают здание ТЦ. Как сообщили «Реальному времени» в окружении бенефициара комплекса Сергея Кузьмина, его компания остается на рынке, но возьмется за самостоятельное развитие розницы. Смену формата торговли в ООО «Мебельград» объясняли желанием расстаться с теми продавцами, которым «не хватило запаса прочности» в условиях коронакризиса, и они начали «кидать» клиентов. В ТЦ также опровергли слухи о приходе нового собственника и уточнили, что хотя и продают здание с участком, готовы остаться работать в той же локации или переехать — решать новым владельцам.

«Просто коронакризис ускорил процесс»

Администрация «Мебельграда» все же высказала свою официальную позицию по вопросу массового «разгона» арендаторов. В конце октября такие «якори» мебельного ТЦ, как «Пинскдрев», «Лазурит», «Муром-мебель» и «Калинка», а также арендаторы помельче получили уведомления о досрочном расторжении договоров в одностороннем порядке. Предпринимателей попросили освободить площади с 12 ноября.

Тогда представители «Мебельграда» ничего не комментировали, пообещав позднее пояснить мотивы своего поступка. Спустя полтора месяца в компании наконец рассказали, почему расстались с арендаторами.

— За последние годы изменились покупательские тренды, в Россию пришла шведская мебельная сеть, появились большие федеральные продавцы мебели, активно развиваются продажи мебели через интернет. Притягательность покупки мебели у разных индивидуальных предпринимателей, арендующих уголок в торговом центре, стала снижаться. За этот год мы стали свидетелями, что в условиях «коронакризиса», такие продавцы мебели не смогли выстоять, им не хватило запаса прочности бизнеса и гибкости в новых условиях. Некоторые и вовсе не гнушались обманывать покупателей и отказывались поставлять ранее оплаченную покупателем мебель. Мы старались помогать покупателям в данных случаях, воздействовали на арендаторов и призывали их к ответственности, — сообщили в «Мебельграде».

В конце октября такие «якори» мебельного ТЦ, как «Пинскдрев», «Лазурит», «Муром-мебель» и «Калинка», а также арендаторы помельче получили уведомления о досрочном расторжении договоров в одностороннем порядке. Фото: Луиза Игнатьева

При этом в компании отмечают, что и в других мебельных центрах таких ситуаций немало, там покупатель также не застрахован от покупки у недобросовестного продавца.



— Видя эту ситуацию, «Мебельград» принял решение прекратить сдавать в аренду торговые площади сторонним арендаторам и самостоятельно развивать розничные продажи мебели, — заявили в компании.

Впрочем, позднее начальник отдела маркетинга и рекламы «Мебельграда» Тимур Мирясов в разговоре с «Реальным временем» признал, что далеко не все их продавцы оказались недобросовестными и дело, скорее, в общей ситуации на рынке.

— Мелким компаниям, ИП сейчас достаточно сложно работать на рынке, выполнять обязательства как по срокам, так и по наличию товара. Это связано с общей ситуацией, в том числе в мебельной отрасли, и касается не только продавцов, но и производителей. Поэтому мы решили, что имеет смысл работать самостоятельно. Это понимание, на самом деле, сложилось у нас достаточно давно. Просто коронакризис ускорил процесс, — пояснил Мирясов. — Арендаторов больше не осталось, сейчас мы все продаем сами.

Начальник отдела маркетинга и рекламы «Мебельграда» Тимур Мирясов в разговоре с «Реальным временем» признал, что далеко не все их продавцы оказались недобросовестными и дело, скорее, в общей ситуации на рынке. Фото: vk.com/mgradkazan

«Касательно переезда — рассматриваем разные варианты»

В компании Сергея Кузьмина — директора и владельца (90%) ООО «Мебельград» позиционируют магазин как первый специализированный мебельный торговый центр в Казани: «За 20 лет наша компания предоставляла не только торговую площадь продавцам и производителям мебели, мы активно помогали им организовать процесс продаж, анализировали их ассортимент и цены, достигнутые результаты. Вместе с партнерами искали и находили решения по увеличению продаж».

По словам руководства ТЦ, именно такая открытая, партнерская позиция помогла компании приобрести большой опыт в управлении продажами мебели. Самостоятельно «Мебельград» открыл и развивал салон премиальной мебели «Аметист», сеть салонов мягкой мебели «Цвет диванов».



— Мы получали свой личный опыт розничных продаж и видели ограничения и формата отдельного салона, и формата продаж в торговых центрах. Эксперимент по открытию мебельного супермаркета «Мебельград Маркет», представляющего все категории мебели для дома, дал нам понимание о перспективности именно этого формата продаж мебели, — отметили в компании.

В компании Сергея Кузьмина «Мебельград» позиционируют как первый специализированный мебельный торговый центр в Казани. Фото: vk.com/mgradkazan

Когда в конце октября арендаторы «Мебельграда» неожиданно для себя получили от руководства ТЦ уведомления о расторжении договоров, в отсутствие информации поползли слухи о закрытии комплекса и даже о том, что он перешел в новые руки. Заговорили о том, что участок будет перепрофилирован под жилую застройку или промышленный проект. Вскоре здание ТЦ и земля под ним были выставлены на продажу, что Сергей Кузьмин поначалу тоже никак не комментировал.



Однако сейчас в «Мебельграде» опровергают переход имущества к новым владельцам:

— Земля под торговым центром по-прежнему принадлежит администрации «Мебельграда». Никакие новые собственники не приходили, структура руководящего звена никак не менялась — мы просто перепрофилировали бизнес, — заверил Мирясов.

Торговый комплекс площадью 15 тысяч кв. м и участок под ним в 1,29 га оценили в 420 млн рублей. Собеседник издания подтвердил, что здание и земля действительно продаются, но это не меняет планов компании развивать розницу.

— Продажи мебели будут осуществляться на том же самом месте. То, что здание выставлено на продажу нам не мешает. Касательно возможного переезда, могу сказать, что мы рассматриваем самые разные варианты. Мы будем продавать здание, параллельно торгуя в нем. По открытию на новой локации — все очень не прогнозируемо, — сообщил представитель компании.

Сейчас в «Мебельграде» опровергают переход имущества к новым владельцам. Фото: mgrad.ru

По его словам, «новый «Мебельград» будет выглядеть следующим образом:



гипермаркет любой мебели для дома, в ценовых сегментах от эконом до премиум, от лучших и надежных мебельных фабрик,

удобное и современное зонирование гипермаркета, площадью 3 000 кв. м,

мебель в наличии, на нашем складе в Казани, с отгрузкой уже через 10 минут после оплаты, или доставкой в удобное время,

интернет-магазин мебели,

современный контакт-центр для покупателей,

новый и дружелюбный стиль в рекламе и коммуникациях,

по-прежнему дружная команда, нацеленная на успех!

Обновленный «Мебельград» ждет своих покупателей!», — заключил он.

«Огромные площади больше не нужны»

— Полагаю, никто не режет курицу, несущую золотые яйца, просто так. За их решением явно стоит экономика объекта недвижимости. Можно предположить, что у них не сходились затраты по налогу с торговых площадей, который успел многократно вырасти. Помимо этого, по некоторым данным, в последнее время их загрузка не была стопроцентной. На мой взгляд, желание продать объект возникло у собственника по этим причинам, — предполагает генеральный директор компании «Реагентство» Юрий Чикиров.

Эксперт также не исключает, что на решение о смене формата повлияла описанная «Мебельградом» ситуация с арендаторами.



— Все-таки, речь о малых и микропредприятиях, у которых очевидно возникли свои сложности. Теперь между производителем мебели и покупателем, условно, остался только один посредник в лице собственника. Возможно, они пытаются выровнять свою экономику за счет рентабельности от продажи мебели, — считает эксперт. — В целом сейчас непростое время, в которое мы наблюдаем расцвет онлайн-продаж и подобных электронных сервисов, а не больших выставочных залов. Огромные площади больше не нужны и покупатель в большинстве своем перестраивается в этом направлении плюс покупательная способность очень низкая.

«Интересный замысел»

В свою очередь, директор агентства «Мегалит» Адель Хасбиулин считает решение о перепрофилировании «интересным замыслом», от которого, вероятно, выиграет не только сама компания, но и потребитель.

— Предполагаю, что от перехода к такому формату жители Казани могут получить обновленный торговый центр, в котором будет представлен широкий ассортимент продукции для дома и офиса российских и зарубежных производителей, а также единый качественный сервис по онлайн, оффлайн заказу, оплате, доставке и сборке мебели, по продаже предметов интерьера и смежных товаров, — комментирует эксперт.

Решение собственника, по мнению Хасбиулина, наверняка «основано на имеющейся статистике посещаемости и объема продаж». Плюс, нынешняя ситуация такова, что «некоторые звенья в цепочке, ведущей от производителя к покупателю, могут меняться».

— Не могу сказать, что малые предприятия в этой цепочке полностью изживают себя, поскольку они могут быть более гибкими в быстроменяющемся рынке. В данном случае «Мебельград» сможет предоставить потребителю качественно новый сервис, а также избавиться от рисков, связанных с действиями недобросовестных арендаторов, о которых они рассказывают, — резюмирует Адель Хасбиулин.