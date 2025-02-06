Почему в театрах Казани мало говорят о родном городе

Попытка аналитики: много 16+ и застоявшегося материала

В этом году камаловский спектакль «Җанкисәккәем»/«Свет моих очей» отметит 30-летие.. Фото: предоставлено пресс-службой театра Камала

Какие спектакли показывают государственные театры Казани, на что делают ставку? Чтобы попробовать ответить на этот вопрос, «Реальное время» собрало февральские афиши пяти театров Казани: Камаловского, Тинчуринского, Кариевского, Качаловского и ТЮЗа. Изучив их репертуар: на кого они ориентируются, какие авторы и режиссеры у них востребованы, насколько живучи некоторые постановки, можно прийти к выводу, что на казанской сцене мало говорят о родном городе.

Кариевский театр

Театральный репертуар не сразу подвергся анализу. Во-первых, исключили гастрольные спектакли, показанные за пределами Казани. Во-вторых, собрали «фантазии» и «легенды» в прокрустово ложе привычных жанров. Постарались учесть, что некоторые постановки в течение месяца повторяются. Отдельным пунктом идут детские спектакли, которые в разной мере представлены в репертуаре.

Театр в бывшем Доме офицеров (Кариевский) в феврале покажет 19 разных спектаклей. Три из них детские, а вот восемь рассчитаны на аудиторию 16+, к примеру, инсценировка по Гаязу Исхаки «Суннатчи бабай». Поскольку значительная часть репертуара рассчитана на обладателей «Пушкинской карты», интересно, как эта проблема решается?

В февральской афише татарского ТЮЗа — всего пять комедий и 11 драм. И всего две переводные истории (в частности, «Алые паруса», которые покажут в феврале дважды).

Десять спектаклей — инсценировки. В частности, инсценировку по Грину, как и еще 12 спектаклей, поставил главный режиссер театра Ренат Аюпов. Еще две постановки от амбициозного актера Булата Гатауллина, включая новый хоррор «Шайтан. Егет. Кыз»/«Шайтан. Он. Она». Кроме того, с ТЮЗом сотрудничали Екатерина Гороховская, Тимур Кулов, Ильсур Казакбаев, Лилия Ахметзянова.

Помимо «Алых парусов», вторая популярная постановка в феврале — «Муса. Моабит» про историю Джалиля с музыкой Миляуши Хайруллиной.

У Кариевского в целом очень большой репертуар — некоторые спектакли идут с паузами в два месяца, а в представленном списке нет некоторых премьер 2024 года.

Что касается авторов, то ТЮЗ очень демократичен. Ему пишут врач Равия Мухина, инсценировку по Амирхану Еники делает Булат Минкин, а «Лейли и Меджнун» — востребованная по России Юлия Тупикина. И так — вплоть до Туфана Миннуллина и Ркаиля Зайдуллы.

Одна из свежих постановок Кариевского — хоррор «Шайтан. Он. Она». предоставлено пресс-службой театра Кариева

Тинчуринский театр

Бывший передвижной театр продолжает в еженедельном режиме осваивать районы республики. А в стационарном режиме они покажут всего 17 спектаклей. Только один из них — 16+. Это постановка «Гомер буе сине көтәм»/«Я всю жизнь тебя жду», которую под псевдонимом Ильхама Гали написал вместе с Шамилем Фархутдиновым, а потом поставил бывший в то время главным режиссером Рашид Загидулин.

Вопреки расхожему мнению, в Тинчуринском играют не только комедии. Да, их в феврале девять, но есть и драмы. В частности, самая активно «кормящая» театр сейчас — ностальгическая постановка «Туган-тумача»/«Родные люди» о деревне 50—70-х годов прошлого века по тексту и в постановке Ильгиза Зайниева.

В Тинчуринском не ставят переводы и здесь всего одна инсценировка — готовящаяся к премьере по рассказам Амирхана Еники, посвященная СВО: «Сезне Ватан Онытмас!»/«Слава Воинам Отечества!» (в феврале ее покажут дома и на выезде восемь раз). Над ней работал играющий режиссер Зульфат Закиров (показанная в прошлом году «Тахир-Зухра» в его постановке также сделана явно на «экспорт» для школьной аудитории).

У главного режиссера театра Туфана Имамутдинова в феврале всего два спектакля, по сюжету и концепции не выбивающиеся из общей канвы. Одна из них — «Хыялга бер адым»/«Один шаг до мечты». Главный образ в нем — забытый в степи поезд с труппой актеров.

А вот Рашид Загидуллин, с которым несколько лет назад не продлили контракт, отвечает за половину репертуара месяца. Также по два спектакля — у давно их поставивших покойной Исламии Махмутовой и отошедшей от режиссерства Резеды Гариповой. Кроме того, здесь есть редкий опыт сотрудничества с гостеатром Регины Саттаровой — за «Безумный никах или похищение жениха»/«Кияү урлау», который в феврале покажут дважды, она требует сейчас через суд отчисления от показов.

Кроме того, дважды в феврале пройдут «Кияүләр»/«Женихи», классика от мэтра комедии Хая Вахита, поставленная еще в 2011-м. И «Яратам! Бетте-китте!»/«Люблю и точка!» — ее поставили в 2023 году по пьесе актанышской учительницы Лейсан Аминовой. Спектакль играют двумя составами.

Самый популярный автор Тинчуринского — «свой», пишущий на заказ Шамиль Фархудинов. В феврале покажут четыре пьесы.

«Родные люди» — хит этого сезона в Тинчуринском. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Камаловский театр

Главный академический театр ставит на двух сценах, а также в музее «Шәрык клубы» 26 спектаклей.

Из них 11 можно смотреть с 12 лет, а тринадцать — с 16. В репертуаре на февраль — 15 драм и 12 комедий. Причем три из них переводные — «Пепел» Коки Митани, «Пять вечеров» Александра Володина, «Однажды летним днем» Йона Фоссе.

Также здесь четыре инсценировки, включая «золотомасочных» «Мухаджиров».

Возглавляющий театр более 22 лет Фарид Бикчантаев ответственен за 10 спектаклей. А вот у пришедшего в театр в 2017-м Айдара Заббарова — уже восемь. К трем он сам собрал материал, включая «Тормышмы бу?»/«И это жизнь?» по текстам Гаяза Исхаки. Из-за достаточно откровенного материала спектакль идет под маркой 18+.

До сих пор, почти 30 лет, в Камаловском ставят один спектакль Марселя Салимжанова — это «Гөргөри кияүләре»/«Зятья Гэргэри». Три из своих пяти «камаловских» актуальных пьес здесь поставил сам Ильгиз Зайниев.

Помимо него, Камаловский все еще чтит Туфана Миннуллина (три пьесы), достаточно у него доверия и к новичкам, вроде Артура Шайдуллина и Рустема Гатауллина.

Самые главные спектакли в феврале — свежие комедии «Ситса туй»/«Ситцевая свадьба», «Көзге кайтаваз»/«Осенний отголосок», редкий детский спектакль «Кәҗә, сарык һ.б.»/«Коза, овца и др.» и премьера сезона, байопик «Әлфия Авзалова. Мәңгелек юл»/»Альфия Авзалова. Путь в вечность».

В Камаловском делают ставку на новые постановки. Это байопик о певице Альфие Авзаловой. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Качаловский театр

У стабильно игнорирующих республиканскую премию «Тантана» качаловцев работают обе сцены. Здесь в феврале покажут 33 спектакля, преобладают постановки 12+. При этом не то чтобы Большой драматический балует нас премьерами.

Самая последняя — «Гамлет» — получила метку 18+. За роль Клавдия Илья Славутский в этом году выдвинут на «Золотую маску». В феврале в театре покажут 15 комедий, а также четыре мюзикла. Много иностранного материала — переводных пьес здесь 12. А вот инсценировок всего две. Значительную часть постановочной работы выполнил главный режиссер Александр Славутский.

Илья Славутский в «Гамлете». предоставлено пресс-службой театра Качалова

ТЮЗ

Театр юного зрителя бог знает сколько еще будет гастролировать по разным площадкам города в связи с долгим ремонтом и реконструкцией своего здания. Но переезды между КЦ «Московский» и ДК химиков не останавливают труппу.

У ТЮЗа очень «дружелюбный» сайт — спектакли можно отбирать во возрасту, жанру и даже по тому, в какой компании на него можно сходить.

В феврале у театра 24 спектакля. Возрастные цензы здесь самые хитрые, к примеру, пять спектаклей получили метку 12+, восемь — 14+ (это возраст, когда можно получить «Пушкинскую карту», а три — 16+. И есть два спектакля «для взрослых» — это аудиопутешествие «Ночной трамвай» и дерзкое переосмысление шварцевской «Тени».

В феврале в ТЮЗе преобладают драмы, их 11. С другой стороны, жанровое разнообразие здесь занятное — есть у театра не только аудиоспектакли, но и пластическая баллада «Людмила и Руслан», и приключение.

Последнее — это самый часто встречающийся в афише спектакль «Гончаровательные истории» в жанре сторителлинга, который проходит в мастерской. Также здесь повторяются детские спектакли, поскольку ТЮЗ — единственный государственный театр в городе, где идут детские спектакли на русском языке.

ТЮЗ, также как и Кариевский, любит инсценировки. Это сборник рассказов Шукшина «Одна нога на берегу, другая — в лодке». предоставлено пресс-службой Казанского государственного театра юного зрителя / Ирина Ерохина

У ТЮЗа — всего две переводные пьесы («Пигмалион» и «Юбилей ювелира»). Но много инсценировок. Девять спектаклей поставил возгавляющий театр с 2020 года Радион Букаев. До сих пор в репертуаре — три спектакля Владимира Чигишева (главреж умер в 2013-м). Здесь, вообще, много режиссеров — девять. Нет в феврале только Туфана Имамутдинова, несколько лет работавшего в театре. Авторы и пишут новые тексты, и переделывают старые. Примеры — «Недоросль» в обработке Марии Конторович и «Омут» Островского в версии Ирины Васьковской.

Выводы

Словом, человеку, решившему посетить театр в Казани, есть из чего выбирать. Нельзя не отметить, что многие театральные коллективы продолжают жить с разбухшим портфелем постановок, играя некоторые спектакли раз в полтора месяца, не снимая их с репертуара.



Проблема замены оригинальных пьес инсценировками не везде стоит остро и, скорее, обусловлена тем, что театр ориентируется на подростков с «Пушкинской картой», а драматургия не то чтобы широко представлена в школьной программе.



Какие-то театры приняли режиссерский стиль управления, другие до сих пор находятся в борьбе с ним. Ну а пьесы, которые говорят не о прошлом, не ностальгируя на основе проверенных пьес, а рассуждают о настоящем — это в основном комедии. Находясь в Казани, театры редко говорят о родном городе серьезно.