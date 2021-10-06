В Тинчуринском украли жениха и прошлись по татарскому кино
Первая татарская премьера сезона — «Безумный никах, или Похищение жениха»
В Тинчуринском театре сегодня пройдет первая премьера сезона — комедия, основанная на пьесе Салавата Юзеева «Безумный никах, или Похищение жениха». В этой абсолютно смеховой по своей атмосфере комедии нашлось место критике «национальной культуры» и обнаружились параллели с творчеством нового главного режиссера театра Туфана Имамутдинова.
Как сошлись две татарские династии
У Салавата Юзеева, до сих пор упоминаемого в прессе как сына поэта Ильдара Юзеева, в театре Камала шли пьесы «Дачный сезон» и «Улетные танцы», на лабораториях звучали и его тексты. Пишет он, кстати, по-русски, но явно со знанием фактуры.
«Безумный никах» — постановка без какого-либо второго дна. Это просто забавная история, в которой, однако, отразилась гораздо более важная ипостась Юзеева — он кинорежиссер, автор документальных («Кукморские парни», «Шихаб хазрат», «Шуну, который придет») и художественных («Фарида», «Курбан-роман») фильмов, среди которых ближе всего к этой пьесе его «татарометражки».
Поставила «Безумный никах» Регина Саттарова, раньше известная по работе с фондом «Живой город», но с недавних пор пробующая себя и в сфере татарской драматургии. Работала она, в частности, с театром Кариева (новогодняя «Бабушка Мороз», лабораторная «Сенной базар, или Новый Кисекбаш» ). При этом Саттарова — представитель видной династии. Дед Гумар — филолог, автор популярных книг «Исемең матур, кемнәр куйган?» («Имя красивое, кто нарек?») и «Татар исемнәре ни сөйли?» («О чем говорят татарские имена?»). Отец Айвар — автор десятка мечетей, в частности, в числе группы, мечети Кул-Шариф.
Старик Азват (Зуфар Харисов, который иногда начинает писклявым голосом изображать больного Альцгеймером) сообщает сыну Бахету (Ирек Хафизов), что ему начал являться его друг Садри, умерший 20 лет назад. Когда-то они пообещали друг другу женить детей, но у обоих родились мальчики. Теперь дух друга предлагает соединить узами брака его внука и внучку Азвата, а тот должен выполнить уговор. К тому же чует, что умрет он через три дня. Дед и сын, кстати, одеты в одинаковые красные бейсболки, которые выделяются на фоне скупой сценографии Лейсан Хусаиновой — стол, стулья, пара столбов. Хоть сейчас вези в тур по селам, благо история простая и смешная.
Жена Файруза (Лилия Махмутова) поначалу против. Но потом соглашается попробовать, благо еще муж рассказывает дочери Илюзе (Айсылу Мусаллямова) историю их знакомства. Правда, выясняется, что песни лягушек он путал с соловьями. Для того чтобы соединить два не знающих друг о друге сердца, два организатора свадьбы, Равиль (к месту и не к месту подвижный Зульфат Закиров) и Риваль (косящий по дурачка Салават Хабибуллин), крадут жениха Дилюса (Ильфак Хафизов). Так сказать, апгрейдят древний обычай.
Как Юзеев прошелся по татарскому кино
Все это, разумеется, играется с преувеличенными эмоциями, заламыванием рук и чуть ли не с истериками. Но смешно. И без провисания темпоритма, лишних философствований, диалогов и монологов. Порой настолько прямолинейно, что смех не угасает несколько минут — к примеру, когда подруга Дилюса Насима (Диляра Фаттахова) врывается в одной из сцен с диким криком, дед Азват восклицает: кажется, за мной пришли! В остальном — дань традиции.
Раз есть никах, есть и мулла — читающий с придыханиями Ренат Шамсутдинов. Поскольку было похищение, не обходится без полицейского по имени Ханиф (Булат Зиннатуллин) и спецназа. Это сильно напоминает спектакль «Полиционер», который нынешний главный режиссер Туфан Имамутдинов поставил еще до утверждения в должности. Впрочем, говорят, его эксперименты все еще впереди. Здесь же выкручиваться пришлось синхронисту — женщина, у которой был конечный текст, пропала перед показом. Говорят, что-то ее в тексте не устроило. Пришлось выкручиваться и даже переводить с нуля.
А что могло не понравиться? В первой трети пьесы Равиль и Риваль, которые, помимо организации событий, мечтают и о кино, придумывают сценарий фильма, который потянул бы на «Оскар». Юзеев говорит, что у него была реплика про то, что кино снимают в Казани, — и ответ, что ничего толкового там нет.
У ребят картина называется «Ограбление по-татарски», причем это будет «настоящее народное татарское ограбление». По сюжету бандиты врываются в банк, забирают деньги, а потом начинают играть на баяне и петь, а им подпевают посетители и управляющий. А потом следуют танцы — и к пляскам присоединяются и солдаты спецназа, прибывшие по сигналу. В этот момент в зале можно увидеть несколько недовольных лиц — мол, опять измываются над татарской сверхидеей. С другой стороны, критика «татарской идентичности» как компонента по добыче грантов, субсидий и просто любви простого народа тоже начинает надоедать.
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