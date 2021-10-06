В Тинчуринском украли жениха и прошлись по татарскому кино

Первая татарская премьера сезона — «Безумный никах, или Похищение жениха»

Фото: Ринат Назметдинов

В Тинчуринском театре сегодня пройдет первая премьера сезона — комедия, основанная на пьесе Салавата Юзеева «Безумный никах, или Похищение жениха». В этой абсолютно смеховой по своей атмосфере комедии нашлось место критике «национальной культуры» и обнаружились параллели с творчеством нового главного режиссера театра Туфана Имамутдинова.

Как сошлись две татарские династии

У Салавата Юзеева, до сих пор упоминаемого в прессе как сына поэта Ильдара Юзеева, в театре Камала шли пьесы «Дачный сезон» и «Улетные танцы», на лабораториях звучали и его тексты. Пишет он, кстати, по-русски, но явно со знанием фактуры.

«Безумный никах» — постановка без какого-либо второго дна. Это просто забавная история, в которой, однако, отразилась гораздо более важная ипостась Юзеева — он кинорежиссер, автор документальных («Кукморские парни», «Шихаб хазрат», «Шуну, который придет») и художественных («Фарида», «Курбан-роман») фильмов, среди которых ближе всего к этой пьесе его «татарометражки».

Поставила «Безумный никах» Регина Саттарова, раньше известная по работе с фондом «Живой город», но с недавних пор пробующая себя и в сфере татарской драматургии. Работала она, в частности, с театром Кариева (новогодняя «Бабушка Мороз», лабораторная «Сенной базар, или Новый Кисекбаш» ). При этом Саттарова — представитель видной династии. Дед Гумар — филолог, автор популярных книг «Исемең матур, кемнәр куйган?» («Имя красивое, кто нарек?») и «Татар исемнәре ни сөйли?» («О чем говорят татарские имена?»). Отец Айвар — автор десятка мечетей, в частности, в числе группы, мечети Кул-Шариф.

Старик Азват (Зуфар Харисов, который иногда начинает писклявым голосом изображать больного Альцгеймером) сообщает сыну Бахету (Ирек Хафизов), что ему начал являться его друг Садри, умерший 20 лет назад. Когда-то они пообещали друг другу женить детей, но у обоих родились мальчики. Теперь дух друга предлагает соединить узами брака его внука и внучку Азвата, а тот должен выполнить уговор. К тому же чует, что умрет он через три дня. Дед и сын, кстати, одеты в одинаковые красные бейсболки, которые выделяются на фоне скупой сценографии Лейсан Хусаиновой — стол, стулья, пара столбов. Хоть сейчас вези в тур по селам, благо история простая и смешная.

Жена Файруза (Лилия Махмутова) поначалу против. Но потом соглашается попробовать, благо еще муж рассказывает дочери Илюзе (Айсылу Мусаллямова) историю их знакомства. Правда, выясняется, что песни лягушек он путал с соловьями. Для того чтобы соединить два не знающих друг о друге сердца, два организатора свадьбы, Равиль (к месту и не к месту подвижный Зульфат Закиров) и Риваль (косящий по дурачка Салават Хабибуллин), крадут жениха Дилюса (Ильфак Хафизов). Так сказать, апгрейдят древний обычай.

Как Юзеев прошелся по татарскому кино



Все это, разумеется, играется с преувеличенными эмоциями, заламыванием рук и чуть ли не с истериками. Но смешно. И без провисания темпоритма, лишних философствований, диалогов и монологов. Порой настолько прямолинейно, что смех не угасает несколько минут — к примеру, когда подруга Дилюса Насима (Диляра Фаттахова) врывается в одной из сцен с диким криком, дед Азват восклицает: кажется, за мной пришли! В остальном — дань традиции.

Раз есть никах, есть и мулла — читающий с придыханиями Ренат Шамсутдинов. Поскольку было похищение, не обходится без полицейского по имени Ханиф (Булат Зиннатуллин) и спецназа. Это сильно напоминает спектакль «Полиционер», который нынешний главный режиссер Туфан Имамутдинов поставил еще до утверждения в должности. Впрочем, говорят, его эксперименты все еще впереди. Здесь же выкручиваться пришлось синхронисту — женщина, у которой был конечный текст, пропала перед показом. Говорят, что-то ее в тексте не устроило. Пришлось выкручиваться и даже переводить с нуля.

А что могло не понравиться? В первой трети пьесы Равиль и Риваль, которые, помимо организации событий, мечтают и о кино, придумывают сценарий фильма, который потянул бы на «Оскар». Юзеев говорит, что у него была реплика про то, что кино снимают в Казани, — и ответ, что ничего толкового там нет.

У ребят картина называется «Ограбление по-татарски», причем это будет «настоящее народное татарское ограбление». По сюжету бандиты врываются в банк, забирают деньги, а потом начинают играть на баяне и петь, а им подпевают посетители и управляющий. А потом следуют танцы — и к пляскам присоединяются и солдаты спецназа, прибывшие по сигналу. В этот момент в зале можно увидеть несколько недовольных лиц — мол, опять измываются над татарской сверхидеей. С другой стороны, критика «татарской идентичности» как компонента по добыче грантов, субсидий и просто любви простого народа тоже начинает надоедать.

1 / 29 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов