Байопик о тяжелом детстве и бесконечном пути

В театре Галиасгара Камала — премьера: спектакль о певице Альфие Авзаловой

Лейсан Гатауллина в роли Альфии Авзаловой. Фото: Динар Фатыхов

Айдар Заббаров представил в театре Галиасгара Камала второй документальный спектакль за год — музыкальный байопик «Әлфия Авзалова. Мәңгелек юл»/«Альфия Авзалова. Путь в вечность» (12+). Текст для него писали Резеда Губаева и Зульфия Нигмедзянова, дочь певицы и президент фонда сохранения и развития ее творчества. Это история сильной женщины, которая всю жизнь отдала служению народу.

Заббаров, Губаева, Нигмедзянова

Альфия Авзалова — одна из самых важных для истории музыкальной эстрады Татарстана певица. Самодеятельная артистка в 24 года стала солисткой Татарского государственного ансамбля песни и танца, работала в Татарской филармонии, основала один из первых татарских ВИА «Казан утлары», выступала по всему миру, давая сотни концертов за год. В последний раз она выходила на сцену в 2013-м, за четыре года до смерти. Авзалову называли «Моң патшабикәсе» — «Царица моң».

Айдар Заббаров весной этого года представил на малой сцене театра Камала спектакль «Казанга Тукай кайткан», в котором решил показать поэта как человека со своими слабостями и страхами. Пьесу писала Резеда Губаева, которая сначала придумывала сценки для очередного празднования Дня поэзии в оперном театре, но проект в итоге, несмотря на протесты некоторых депутатов Госсовета, перерос в важный спектакль.

У пьесы два автора, один из них Резеда Губаева. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как и историю Тукая, его делали этюдным методом, собирая спектакль не по тексту, а прямо на сцене, общаясь параллельно с современниками, изучая источники.



На этот раз, помимо Губаевой, в авторах указана Зульфия Нигмедзянова, младшая дочь Авзаловой, проведшая с ней много времени и за кулисами, и на сцене, а сейчас возглавляющая фонд сохранения и развития ее творчества. В 2022-м была переиздана автобиография Авзаловой, дополненная воспоминаниями ее современников и почитателей творчества. Так что можно сказать, что этот музыкальный байопик — авторизованный.

В 2019 году Ильгиз Зайниев показал в театре кукол «Экият» спектакль «Альфия» — без реплик, только куклы и песни Авзаловой. Действие его разворачивается в 1996 году, когда певица боролась с опухолью.

Второй автор — дочь Авзаловой Зульфия Нигмедзянова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Спектакль Заббарова начинается со сцены гримерки после этих событий. Альфия Авзалова (Лейсан Гатауллина) готовится выйти на сцену после перерыва (работники говорят, что она серьезно болела). Выступление ей устроила дочь Зульфия, и важно отметить, как органична в этой роли была Миляуша Шайхутдинова. Актриса и героиня вышли на поклон вместе.

Да, врачи спасли ее, но состояние у певицы подавленное, она не знает, нужно ли ей выступать, нужна ли она зрителю. Среди потока посетителей, которые приходят ее поддержать — Ильхам Шакиров в модных очках (Раиль Шамсуаров). Они вспоминают былое, а потом Авзалова задумывается, что же такое «моң», с которым она поет. И приходит к выводу, что петь так может человек, который в жизни страдал.

Сцена в деревенском клубе. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Моң из детства

Первая половина спектакля посвящена печальной юности Авзаловой. Вся сцена забита чемоданами и шкафами (со своими скелетами). Это сплошные бытовые неурядицы и вечная дорога. Мать Миньямал (Ляйсан Файзуллина) воспитывает трех дочерей: Альфию, Флюру (Алина Мударрисова) и Гульсиринь. А отец Авзал (Алмаз Бурганов) проигрывает все нажитое в карты. Оставшись сиротой при живом папе, Альфия сначала оказывается у родственников, а потом в детском доме.

Значительная часть событий — это часть упомянутой автобиографии «Обо мне». В русской версии как будто не хватает некоторых резких фрагментов, но Авзалова и без этого пишет о себе открыто.

Лейсан Гатауллина и Артур Шайдуллин. Теме любви в спектакле уделяют немного времени. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Не хочется спойлерить, но обратим внимание, что в детстве и юности певицы как будто нет сильных мужчин. Отца ее в деревне называют «ленивый Авзал», оставшись ни с чем, он надевает женское платье. Муж (Фанис Зиганша) приютившей ее Закиры-апы только и знает, что ест, на что указывают и его непомерно широкие брюки. Работающий в Актаныше руководитель агитбригады (Олег Фазылзянов) не хочет отпускать певицу в Казань по протекции Рашида Вагапова (Алмаз Гараев).

К слову, в реальности это была вторая попытка Авзаловой обосноваться в Казани — она поехала учиться в музыкальное училище, но общежития там не было и жить певице было не на что. А в филармонию ее отправила секретарь райкома комсомола Марсельеза Газетдинова.

При этом в спектакле о ней заботятся тетя Закира (Люция Хамитова), учительница музыки Нафиса (Гузель Шакирова), руководитель в филармонии Зулейха Саттаровна Ахметова (так же Ляйсан Файзуллина), поэтесса и ведущая Гульшат Зайнашева (Гульчачак Гайфутдинова).

Не все в спектакле, конечно, документально, ведь сцена требует стремительности и драматизма. Конечно, Заббаров убирает, упрощает некоторые элементы биографии для динамики, хотя спектакль все равно занимает три с половиной часа.

Особое внимание в спектакле уделено массовым сценам. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Романтика — не отношений, но дорог

Сцена — это конфликт! И романтика. Что касается любовной истории Авзаловой, она подробно рассказала и о первом муже, Зиннуре Биккине, и о втором, Гумере Залялиеве, и о басисте Юсуфе Валитове, который стал ее любовью на многие годы.

В спектакле этому уделяется немного времени, военный Зиннур (Артур Шайдуллин) преодолевает стеснения лишь для того, чтобы осознать, что он не получит жену, которая трудится на кухне.

Многие артисты играют по несколько ролей, включая эффектные массовые сцены, благодаря которым спектакль, который стремится стать неснятым фильмом, то превращается в школьную драму, то в «Стиляг» Тодоровского. Сцен таких в спектакле достаточно много: актеры и актрисы разных возрастов изображают школьников, детдомовцев, посетителей танцплощадки, зрителей концерта. Среди них можно увидеть оперную певицу Айсылу Нуруллину — она даже играет эпизодическую роль Зифы Басыровой (которая при этом не поет).

Что касается голоса, то лишь в одном эпизоде — с «Гөлҗамал» — можно услышать поющую Гатауллину. В остальных случаях в дело вступает фонограмма Авзаловой. При этом Альфия-апа говорит и за кадром — с помощью ее интервью говорить научили искусственный интеллект.

По сути, по версии спектакля Авзалова всего добивается сама и вопреки. Важная сцена, когда молодая девушка пытается устроиться в Казани на работу. Заббаров выводит череду певцов и певиц, обряженных, как западные звезды. Ни у кого нет и грамма сочувствия к Авзаловой, а в итоге она забирает у них, по воле руководителя, хиты, поскольку поет лучше их. В книге прослушивание девушки из Актаныша описывается более благожелательно: «Композитор Александр Ключарев, оказывается, работает в этом ансамбле. Услышав мои слова, он садится за фортепиано, собираясь мне аккомпанировать. Доверившись Аллаху, я пою эти песни — и «Кукушку», и «Гульджамал». Все внимательно слушают и аплодируют с одобрением».

Более занятной в версии авторов выглядит история о создании ВИА «Казан утлары», в который Авзалова собирает людей: музыкантов она находит на танцплощадке, а администратором делает продавца квасом (Алмаз Сабирзянов). И также, как с друзьями в детдоме, она делит с ними все поровну, словно становясь не просто лидером, но мамой коллектива. Их путешествия на автобусе выглядят забавно, но как будто затягивают финал спектакля, который, конечно, завершится песней с проекцией Авзаловой на кулисы.

«Казан утлары»: Фаннур Мухаметзянов, Лейсан Гатауллина, Алмаз Бурганов. Мухаметзянов играет Зиннура Гибадуллина, сочинившего с женой Гульшат Зайнашевой для Авзаловой много песен. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Надежды нет, есть только взгляд назад

У 27-летней Лейсан Гатауллиной это четвертая крупная роль, после «Сүнгән йолдызлар»/«Угасшие звезды», «Болганчык еллар. Мөһаҗирләр»/«Муть. Мухаджиры» и «Ситса туй»/«Ситцевая свадьба». Предполагалось, что она будет играть только молодую Авзалову, но выяснилось, по словам Заббарова, что «Лейсан может все». Так что Гатауллина — и маленькая девочка, и суровая детдомовка, и начинающая певица филармонии, и атаман ВИА, и стареющая звезда в сомнениях. Как и Эмиль Талипов с Тукаем, она не изображает свою героиню во всех мелочах, оставаясь на сцене и Лейсан Гатауллиной.

В отличие от Тукая, чью жизнь мы изучаем по книгам, история «моң патшабикәсе» задокументирована в аудио и видео. В отличие от поэта, Авзалова никогда не выглядела памятником самой себе, а была живым человеком. Такого героя, как ни странно, сложнее интерпретировать.

Авзалова в одной из важных сцен, экспериментируя, выступает с «Казан утлары», когда в зале сидит лишь одна маленькая девочка. Можно сказать, что спектаклю успех обеспечен, ведь, несмотря на некоторую затянутость и изначальную определенность финала, он питает могучую тягу татарского зрителя к ностальгии. Публика, приходя в театр сейчас, не хочет предсказывать будущее или анализировать настоящее, ей интересно, возможно, печальное, но светлое прошлое, в котором девочка из Актаныша поет так, что нет слов, только слезы. «Путь в вечность» — это масштабное шоу, которое, в отсутствии у нас биографических художественных фильмов, заполняет этот пробел.