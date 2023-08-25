«Ситцевая свадьба»: проблемы семейной жизни первого года брака

Камаловский театр начал сезон с комедии о молодых парах

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

25—27 августа Камаловский театр представляет первую премьеру сезона — комедию «Ситса туй» («Ситцевая свадьба»). Ее Ильгиз Зайниев написал специально для Мензелинского театра — и сам же поставил в 2021 году. В Казани его текст представил Айдар Заббаров, даже назвавший постановку мюзиклом. Это спектакль для семейных пар, которые узнают в происходящем себя и обеспечат Камаловскому полные залы.

Хиты и конфликты

В Мензелинске для спектакля Эльмир Низамов написал музыку, а Резеда Губаева — песню. Айдар Заббаров, впервые в Камаловском замахнувшийся на комедию, в качестве сопровождения взял 11 песен татарской эстрады: «Өзелеп ярлар сөймәгез» Айдара Галимова, «Оныт мине» Наиля Табанакова, «Гафу ит, иркәм» Салавата Фатхутдинова, «Оныттырма» Габдельфата Сафина… Также в его постановке звучит трек «Не покидай» группы «Империя» (как саундтрек к «пьяному» танцу). Песни вживую исполняют артисты, чтобы у зрителя был еще один повод прийти в театр.



Кроме того, открывается постановка хитом «Туй күлмәге», с коллективного танца от хореографа Софьи Гуржиевой и бросания подвязок и букетов. Помимо основных героев, четырех пар, есть еще голос мудрости и регистраторши Васили. Лейсан Рахимова в этом образе смотрится очень чувственно, ничем не уступая молодым коллегам. Но самый ее звездный момент — выход с баяном с песней «Беренче мәхәббәт», которой, следуя зову сердца и надписи на стене, начинают подпевать зрители.

Василя проводит четыре регистрации, а далее мы видим истории четырех семей спустя год, в годовщину ситцевой свадьбы. Роли мужей исполняют актеры, родившиеся в 80-х, их жен — актрисы, появившиеся на свет в 90-е. Исключение — второй вариант третьей пары, Фаннур Мухаметзянов и Райхан Габдуллина, оба проведшие детство в эпоху первоначального накопления капитала. Нельзя не отметить, что в мензелинской версии на сцены актеры выходили, что называется, в домашнем. Здесь же женщины, к примеру, носят вечерние платья и деловые костюмы, а после — элегантные пижамы и халаты.

Открывается постановка хитом «Туй күлмәге», с коллективного танца от хореографа Софьи Гуржиевой и бросания подвязок и букетов. Максим Платонов/realnoevremya.ru

От полицейского до учителя

Первая пара — полицейский Нияз (Эмиль Талипов) и его неработающая жена, дочь председателя колхоза Хания (Алина Мударисова). Он, носивший за ней портфель с восьмого класса деревенский пацан, теперь всегда в бронежилете, не берущий взяток. Но сегодня вместо подарка на свадьбу купил себе удочку. Оба говорят с мишарским акцентом, и подобные фишки режиссер будет использовать часто. Иногда это несколько отвлекает от текста.

Вторая пара — смотрящий в интернете ролики про Ротшильдов картавящий Дилюс (Раиль Шамсуаров, также в этой роли — Ришат Ахмадуллин) и любительница сериалов Рамиля (Гузель Гюльвердиева). Они прекрасно провели праздничный вечер (ресторан, цветы), но вот теперь муж уткнулся в телефон. Дилюс хочет такого семейного счастья, когда и говорить не хочется. Нет, парень, над отношениями надо работать.

Третья пара — «трейдер» в бейсболке Ильсур (Ильнур Закиров) и обладательница томного, но вызывающего поначалу смех низкого голоса Гульнара (Айгуль Шакурова — в песне она переходит на нормальный тон, и это звучит гораздо лучше). Он купил дорогие подарки, но даже не на свои деньги.

Четвертая пара — деловая женщина Дина (Лейсан Гатауллина) и учитель истории Айвар (Алмаз Сабирзянов). Она про ситцевую свадьбу забыла, а домой ее подвез молодой сотрудник на мотоцикле. Любопытно, что в интонациях Гатауллиной слышится Люция Хамитова, которая часто играла подобного рода сосредоточенных женщин. С Сабирзяновым Лейсан занята в «Угасших звездах», где именно противостояние главной героини и обиженного судьбой статусного ухажера выглядит самой интересной линей. Здесь органика сохраняется: с ходу видно, что проблемы в семье не уровня обычных склок. Жизнь превратилась в рутину, хочется приключений, а не детей. Не будь этой истории, «Ситцевая свадьба» была бы комедией с шутками, беготней и киданием подушек. Здесь же она перерастает в нечто большее.

Это четыре истории, не влияющие друг на друга. Четыре пары проживают одно и то же — через склоку разного уровня серьезности приходят к решению о разводе, а потом к примирению (три из четырех). Действие происходит в одной и той же роскошной евродвушке, словно из каталога «Икеи». Есть даже работающий душ, в котором одна из героинь, скинув в темноте полотенце, моется, так что зритель получает на несколько секунд вид ее силуэта сквозь тонированное стекло. Вероятно, сделано это, чтобы побудоражить взор и указать, кто из героинь сделал неверный шаг.

Действие происходит в одной и той же роскошной евродвушке, словно из каталога «Икеи». Максим Платонов/realnoevremya.ru

Трилогия о семье



Зайниев написал несколько пьес о семейной жизни, которые ставились в Камаловской (сейчас в театре идет шесть постановок по его пьесам, это определенно «зайниевский» театр). Можно выстроить гиперисторию. Начинается все с «Өйләнәм.tat», где герой хочет жениться. Продолжается «Ситцевой свадьбой». А завершается уже снятой с репертуара «В ожидании» со сценами из роддома. Пожалуй, новейшая — самая удачная. Несмотря на схожую методику — все состоят из череды эпизодов, — здесь голос автора почти не выходит на передний план, уступая место жизненным наблюдениям. Читал в прессе, что драматург винит во всем женщин. По-моему, во всех семейных конфликтах всегда есть доля вины обеих сторон.

Зайниев, как всегда, выдает множество запоминающихся фраз. Здесь не очень много громких фраз в пустоту (за это отвечает Василя), а больше явно где-то услышанных и переработанных конфликтов. Многие герои перед песнями выдают монологи, но они работают, когда они делятся историей, а не фразами о пользе внимания.

Вторую часть спектакля пары проводят в тот период, когда после заявления о разводе им дается месяц «на подумать». Кто-то погружается в воспоминания, кто-то просто не может устоять перед проверенными ласками, а кого-то выручает просто самодельная чесалка для спины и внезапный поцелуй. Кассовый спектакль выстраивается так, чтобы женатые пары (а это, конечно, постановка для них) узнали в сюжетах энное количество моментов.

Вероятно, без каких-то режиссерских решений воспринимать это было бы проще. С другой стороны, начало спектакля смотришь, примеривая методику оценки. Привыкнув к ней (а также к парикам героев), можно уже не обращать внимания на игры с акцентами и сленгом.

Смущает несколько вещей. Когда полицейский наручниками пристегивает жену, чтобы доказать свою любовь, под смех зрителей. За такое можно и по статье привлечь. И, конечно, странная история третьей пары, в которой муж, оказывается, вовсе не нищеброд, а обладатель крупной суммы. Почему они потом помирились — загадка.

Что хотел сказать автор? Видимо, что все можно простить, решить, переосмыслить, кроме измены. Потому что есть такое понятие, как уважение к себе.

1 / 27 Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru