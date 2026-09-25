Над Татарстаном и соседними регионами сбили БПЛА

Всего за ночь над Россией сбили 592 вражеских беспилотника

Над Татарстаном и соседними регионами сбили БПЛА. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Всего за ночь над Россией, по данным министерства, сбили 592 вражеских беспилотника. Помимо Татарстана, дроны уничтожили над соседними Удмуртией, Ульяновской и Самарской областями.

Ранее сообщалось, что в соседнем с Татарстаном Ульяновске при атаке БПЛА пострадали восемь человек.

Никита Егоров