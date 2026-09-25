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Происшествия

Над Татарстаном и соседними регионами сбили БПЛА

08:54, 25.09.2026

Всего за ночь над Россией сбили 592 вражеских беспилотника

Над Татарстаном и соседними регионами сбили БПЛА. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Всего за ночь над Россией, по данным министерства, сбили 592 вражеских беспилотника. Помимо Татарстана, дроны уничтожили над соседними Удмуртией, Ульяновской и Самарской областями.

Ранее сообщалось, что в соседнем с Татарстаном Ульяновске при атаке БПЛА пострадали восемь человек.

Никита Егоров

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