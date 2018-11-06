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ООО Санаторий Нехама

ООО Санаторий Нехама Фото: mednehama.ru

Общая информация

Санаторий «Нехама» — это санаторно-курортный комплекс в Казани, где проводят реабилитацию по индивидуально разрабатываемым для каждого пациента программам и оздоровление. Партнерами и консультантами в нем являются специалисты высокого класса. Прием ведут врачи высшей категории и ведущие специалисты Республики Татарстан.

Направлениями работы центра являются:

  • Различные виды реабилитации (Ортопедическая, Неврологическая, Гинекологическая, Кардиологическая).
  • Санаторно-курортное лечение, отдых и общее оздоровление организма.
  • SPA- услуги (Вихревые ванны для конечностей, Альфа SPA-капсула, Фито-сауна «Кедровая бочка», Финская сауна, русская баня).

Директор — Скоблионок Михаил Абрамович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420053, Татарстан респ, г. Казань, ул. Поперечно-Ноксинская, д. 46
  • Телефон: (843) 223-06-39
  • Email: info@mednehama.ru
  • Сайт: mednehama.ru

Дата последнего обновления: 06.11.2018

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