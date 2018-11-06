ООО Санаторий Нехама
Общая информация
Санаторий «Нехама» — это санаторно-курортный комплекс в Казани, где проводят реабилитацию по индивидуально разрабатываемым для каждого пациента программам и оздоровление. Партнерами и консультантами в нем являются специалисты высокого класса. Прием ведут врачи высшей категории и ведущие специалисты Республики Татарстан.
Направлениями работы центра являются:
- Различные виды реабилитации (Ортопедическая, Неврологическая, Гинекологическая, Кардиологическая).
- Санаторно-курортное лечение, отдых и общее оздоровление организма.
- SPA- услуги (Вихревые ванны для конечностей, Альфа SPA-капсула, Фито-сауна «Кедровая бочка», Финская сауна, русская баня).
Директор — Скоблионок Михаил Абрамович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420053, Татарстан респ, г. Казань, ул. Поперечно-Ноксинская, д. 46
- Телефон: (843) 223-06-39
- Email: info@mednehama.ru
- Сайт: mednehama.ru
Дата последнего обновления: 06.11.2018