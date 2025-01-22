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РОО Еврейская национально-культурная автономия РТ

Общественные организации

Общая информация

Председатель Правления — Аркадий Дмитриевич Плискин

Организация содействует формированию толерантности и гражданского общества в России путем взаимодействия с государством, развития межнационального диалога и укрепления еврейской общины.

ОО «ФЕНКА» ставит своей целью сохранение национальной самобытности, развитие еврейского языка, образования, национальной культуры.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, РТ, г. Казань, ул. Профсоюзная, 15
  • Телефон: (843) 234-94-53
  • Email: TAKPO.Kazan@yandex.ru
  • Сайт: http://фенка.рф/region/respublika-tatarstan/

Дата последнего обновления: 22.01.2025


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