РОО Еврейская национально-культурная автономия РТ
Общая информация
Председатель Правления — Аркадий Дмитриевич Плискин
Организация содействует формированию толерантности и гражданского общества в России путем взаимодействия с государством, развития межнационального диалога и укрепления еврейской общины.
ОО «ФЕНКА» ставит своей целью сохранение национальной самобытности, развитие еврейского языка, образования, национальной культуры.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, РТ, г. Казань, ул. Профсоюзная, 15
- Телефон: (843) 234-94-53
- Email: TAKPO.Kazan@yandex.ru
- Сайт: http://фенка.рф/region/respublika-tatarstan/
Дата последнего обновления: 22.01.2025