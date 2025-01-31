Болгар зовет, но не заселяет: как избавиться от «туризма одного дня»

Под контролем Минтимера Шаймиева в Болгаре построен гостиничный комплекс на 150 мест, чтобы снизить остроту дефицита мест

Фото: Михаил Козловский

«Болгар хранит у себя 14 объектов культурного наследия России и ЮНЕСКО, а также массу памятников республиканского значения. Тут полгода можно жить, а туристам дают один день — не хватает отелей для остановки на ночь», — критиковала Талия Минуллина власти Спасского района за недальновидность в раскрытии туристических возможностей исламского центра. Находясь под охраной ЮНЕСКО, Болгар притягивает до 1 млн гостей в год, а отели способны предоставить 1,8 тысячи мест. О том, где Минтимер Шаймиев решил построить загородный комплекс «Ибн Фадлан», зачем ХК «Чистополье» пришла в Болгар и что заставило главу пожаловаться на уклонение от уплаты налогов местным бизнесом, — в материале «Реального времени».

Не сразу попал «в тему»

Главным гостем традиционного «муниципального часа» в Агентстве инвестиционного развития Татарстана стал глава Спасского района Фаргат Мухаметов. И сразу было понятно, что его «история» обещает быть про Болгар, про туризм и культуру и еще раз про туризм. Тут нет места ни гигантскому производству, ни воротилам бизнеса, ни миллиардным инвестициям. Ведь заповедный Болгар — древнейшая земля России. Волжская Булгария принимала здесь в 922 году ислам. Рядом с ней можно поставить остров-град Свияжск. Таких святынь — единицы.

— Болгар — это наша жемчужина, которую нужно оберегать и дорожить. Первое, что приходит на ум, — это ЮНЕСКО, принятие ислама в 922 году, — отметила глава АИР Талия Минуллина, предоставляя слово хозяину Спасской земли.

Будучи крепким хозяйственником, Фаргат Мухаметов расставил акценты по-своему. Как и остальные, он сфокусировался на социально-экономических результатах района 2024 года, не отходя от привычного шаблона. Так, объем ВТП прогнозируется в 7,9 млрд рублей, а инвестиции составили 1,9 млрд рублей.

предоставлено пресс-службой АИР

Глава муниципалитета упирал на аграрную специфику района, подчеркнув, что «район является лидером в республике по возделыванию подсолнечника, сои, рапса, конопли». Мало кто в Татарстане занимается выращиванием технических культур, говорил он.

— В Спасском районе они были посеяны на площади 25 775 гектаров, средняя урожайность составила 21,2 ц/га, — с гордостью отметил он.

Но позже замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Рустем Гайнуллов заметил, что «район» ходит в «середнячках» и немало сельхозземель остаются заброшенными, не вовлекаясь в коммерческий оборот.

Чувствовалось, что руководство больше озабочено повседневными хлопотами, нежели туризмом. О нем «замолвили слово» позже. Фаргат Мухаметов сообщил, что за 10 лет после включения Болгарского музея-заповедника в список Всемирного наследия ЮНЕСКО туристический поток вырос до 910 тысяч человек. Но в Болгаре работает 10 гостиниц на 1,8 тысячи мест. Поэтому туристы приезжают только на экскурсию, на один день. По этой причине расцвел общепит и стало больше речных рейсов.

— В 2024 году Болгар принял 254 «Метеора» и 165 теплоходов, — рассказал он.

«Тут полгода можно жить»

«Туризм одного дня» — это мало для гостей Болгара, остановила его глава Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина. По ее мнению, власти не могут использовать преимущества исторического наследия под «шильдиком» ЮНЕСКО.

— Болгар хранит у себя 14 объектов культурного наследия России и ЮНЕСКО, а также массу памятников республиканского значения. Тут полгода нужно жить, а туристам дают один день — не хватает отелей для остановки на ночь, — раскритиковала местные власти Талия Минуллина.

Она предложила проработать проекты по расширению номерного фонда для презентации инвесторам.

Вице-президент «Опоры России» Азат Газизов согласился с тем, что инвесторам нужна цельная и понятная стратегия развития, а не фрагментные выкладки. В пример он привел Великий Новгород, который, находясь в 2 часах от Санкт-Петербурга, стал привлекать 3,5 млн туристов в год. «Это благодаря рывку губернатора», — объяснил Газизов.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Колкие замечания не могли не задеть главу Спасского района. Фаргат Мухаметов в ответ сказал, что хорошо знаком с опытом властей Великого Новгорода, но переформатированию туристической отрасли мешает сам бизнес. По его словам, предприниматели уклоняются от уплаты налогов.

Сейчас гостиничная инфраструктура объединяет 10 отелей. Ее доминантой является пятизвездочный «Кул Гали», который загружен на 100%. В прошлом его посетили 43 тысячи гостей. Построена рыболовная база отдыха на берегу Волги в деревне Ржавец на 34 места, кафе-халяль «Найля» на 200 посадочных мест в Болгаре, отель «Регина». Инвестиции в сферу услуг составили 63,5 млн рублей.

Шаймиев откроет отель в честь Ибн Фадлана

За устранение дефицита мест размещения взялся Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан. Под руководством Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева строится загородный комплекс на 150 мест. Он расположен в 600 метрах от Белой мечети, куда пытаются попасть все туристы, посещающие Болгар. Комплекс назван в честь арабского писателя и путешественника Ибн Фадлана. Почему?

— Если бы не было записок Ибн Фадлана, мы бы не доказали, что в 922 году в Болгаре был принят ислам, — говорил десять лет назад сам Шаймиев, выступая на выставке «Путешествие Ибн Фадлана: Волжский путь от Багдада до Булгара» в казанском центре «Эрмитаж-Казань».

предоставлено пресс-службой Госсовета РТ

Несмотря на близость к Белой мечети, фонд решил строить отель уровня трех звезд.

— Самые востребованные гостиницы — по приемлемым ценам, — рассказал заместитель исполнительного директора Республиканского фонда «Возрождение» Айрат Сафаргалин.

По его словам, туристический поток растет благодаря мероприятиям, которые проводит фонд «Возрождение», а мест не хватает. Под строительство гостиницы выделен участок в 5,5 га, а сам отель строился с нуля. В состав входят два двухэтажных здания на 44 номера.

— Всего сможет вместить 96 гостей. В настоящее время завершаются отделочные работы. В апреле отель откроется, — сообщил он.

Строительство велось на средства благотворителей.

предоставлено пресс-службой АИР

Рядом холдинговая компания «Чистополье», контролируемая сыном вице-премьера России Марата Хуснуллина Альбертом, планирует запустить мясоперерабатывающий комплекс на 1080 т/год. Об этом сообщил глава компании Наиль Залаков. Для этого ХК «Чистополье» учредила дочернюю компанию ООО «Агрофирма 16» (с регистрацией в Спасском районе), приобрела здание для переработки мяса в Болгаре и убойный цех в селе Три Озера.

По словам Наиля Залакова, мясоперерабатывающий комплекс собирается выпускать чистое мясо по стандартам халяль, колбасные изделия премиум-класса. Прогнозируемая выручка — 1,3 млрд.

— Это будет наш первый шаг в переработку, — отметил Залаков.

Одновременно с этим ХК «Чистополье» находится в процессе запуска фермы по выращиванию индейки в Лениногорском районе.