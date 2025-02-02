Анастасия Шабалина: «Всегда хотела помогать людям. Рада, что могу делать это каждый день»

Участковый терапевт из Набережных Челнов — о счастливом материнстве, о важности диспансеризации и о том, что такое счастье

Фото: Евгения Гришанина

Анастасия Александровна Шабалина — участковый терапевт в городской поликлинике №6 Набережных Челнов. В Челны они с мужем приехали несколько лет назад из Коми — и счастливы, что решились на это. Она уверена: участковый врач — идеальная работа для мамы троих детей. Главным в своей врачебной практике она считает разговор с пациентом. По мнению Анастасии Александровны, слово, внимание, сочувствие и умение «достучаться» до пациента — вот главные инструменты участкового терапевта. А еще она уверена: лучшее, что могли придумать в первичной сети для пациентов, — диспансеризация. О счастливых случаях и трагедиях, о спасении жизней и о коронавирусных сложностях, о материнстве и о жизнелюбии — традиционный портрет в «Реальном времени».

«Я всегда знала, что буду помогать людям»

Анастасия Шабалина родилась в Коми, в небольшом городе Печоре. В свое время ее родители приехали туда на комсомольскую стройку огромной Печорской электростанции: мама — из Чувашии, отец — из Горьковской области. Врачей в семье до нее не было, зато есть медсестра — старшая дочь в семье пошла по медицинской стезе и сделала серьезную сестринскую карьеру. Вдохновившись примером старшей сестры, Настя тоже задумалась об этой сфере.

— Я всегда знала, что буду помогать людям, мне этого хотелось. Ближе к десятому классу пришло осознание того, что поступать, наверное, буду в медицинский вуз. Родители были очень рады и поддержали это решение, — рассказывает наша героиня.

Выбирая из нескольких вариантов, куда поехать учиться, остановились на Кировской медицинской академии. Сегодня Анастасия Александровна предполагает, что решение это было продиктовано в первую очередь тем, что в Кирове студентке было дешевле устроиться жить, чем, например, в Санкт-Петербурге или Ярославле. В 2003 году по целевому направлению из Сыктывкара девушка уехала учиться.

С самого начала в институте она знала, что станет терапевтом. Ее не тянуло ни в гинекологию, ни в хирургические специальности. Наша героиня хотела делиться знаниями с пациентами, лечить их в том числе и словом.

Евгения Гришанина

Желания оставаться в Коми на всю жизнь у нас не было — все-таки это север, там холодно. Муж сразу сказал, что мы едем получить медицинский опыт

Во время студенчества Анастасия Александровна вышла замуж за своего будущего коллегу-медика. В 2009 году, окончив академию, оба они с мужем приехали в Сыктывкар. Сначала обучились в интернатуре, потом начали работать — так прошло 10 лет.

— Желания оставаться в Коми на всю жизнь у нас не было — все-таки это север, там холодно. Муж сразу сказал, что мы едем заработать денег (там ведь платят «северные») и главное — получить медицинский опыт. Там мы и работали: я — терапевтом в стационаре, а муж — в поликлинике педиатром и дежурил неонатологом в стационаре, — вспоминает доктор.

«Поликлиника — прекрасное место для многодетной работающей мамы»

За 10 лет в семье родились трое детей, и в итоге супруги приняли решение: пора переезжать туда, где природа теплее и гостеприимнее. Выбрали Набережные Челны. Город они уже знали, он им очень нравился. Дело в том, что муж нашей героини родом из Вятских Полян, семья часто отдыхала там и ездила в Челны. В 2019 году Шабалины перебрались сюда. Здесь семейству очень нравится — наша героиня признается, что жалеют они с мужем только об одном. О том, что слишком долго откладывали переезд.

— Я счастлива, что мы здесь, я очень полюбила Челны. Мне нравится, что здесь цветы на клумбах. Нравится, что здесь есть весна и осень. Так люблю, когда здесь цветут яблони! В Коми этого всего нет, наш северный народ живет совсем в других условиях, — говорит наша героиня.

Анастасия Александровна в это время еще была в декрете с третьим ребенком, а параллельно выбирала, куда прийти работать. Благо в Челнах переизбытка докторов нет, хороший, знающий терапевт здесь всегда найдет, куда трудоустроиться.

— Я поездила по городу, прошла по территории и выбрала городскую поликлинику №6. Мне изначально хотелось работать именно участковым терапевтом. Потому что с тремя маленькими детьми в стационаре работать очень сложно. Поликлиника — прекрасное место для многодетной работающей мамы. Потому что у тебя хороший комплаенс с руководством — от заведующего отделением до главного врача — они идут навстречу. График приема мне ставят такой, что я успеваю сама отводить детей в садик и в школу, а вечером забирать их. Для меня это просто изумительно. Я и как доктор реализуюсь, и помогаю своим многочисленным пациентам, и семья моя при этом не страдает. Дети должны видеть маму с папой, и когда я им нужна, я всегда рядом. Я считаю, это правильно, — объясняет наша героиня.

Поликлиника — прекрасное место для многодетной работающей мамы, считает наша героиня. Евгения Гришанина

Работа терапевтом в поликлинике ей очень нравится еще и тем, что здесь наша героиня видит самые разнообразные нозологии. А значит, постоянно развивается как врач. Она признается: стать узким специалистом ей не хотелось никогда, ее привлекает именно то, что приходится постоянно переключаться, оставаться в тонусе. Ведь к ней приходят и с гипертонической болезнью, и с хондрозами, и с артрозами, и с патологией ЖКТ, и с респираторными заболеваниями, и с отоларингологической патологией, и порой даже с конъюнктивитами!

— Я имею уникальную возможность постоянно переключаться. Возможно, это и помогает мне не выгореть, а всегда оставаться в ресурсе, — говорит Анастасия Александровна. — А еще ведь заходят здоровые люди — например, получить справку в бассейн или для какой-нибудь путевки в санаторий. И эта часть моей работы тоже хорошая — она меня отвлекает.

«Это моя работа — разговаривать с человеком, убеждать его»

Анастасия Александровна вышла на работу в сентябре 2020 года, когда в мире бушевала пандемия коронавируса. Она признается, что, конечно, страшно было всем, включая медиков. Но меры предосторожности никто не отменял: маски, перчатки, костюмы, шапочки… А вскоре появилась и вакцина. Наша героиня сделала прививку одной из первых в городе — про нее даже репортаж в местную прессу снимали. Доктор своим примером показала, как важна вакцинация. И день за днем объясняла на приеме пациентам: прививка не гарантирует, что вы не заразитесь, зато спасет вас от тяжелого течения коронавируса и убережет от смерти, в буквальном смысле слова.

— Были, конечно, те, кто упрямились и не хотели прививаться. Я всегда стремилась переубедить, показать на своем живом примере: вот я, я привилась, со мной все в порядке. Говорила: «Конечно, вы можете заболеть коронавирусом, но если будет прививка, вы не умрете». Были, конечно, и скептики, и даже такие пациенты, которые вообще не верили в то, что коронавирус есть. Они считали, что все это обман и заговор. А мы вместе с медсестрой с каждым пациентом разговаривали, убеждали. Это моя работа — разговаривать с человеком, доносить информацию, убеждать его внимательно относиться к своему здоровью, — объясняет доктор.

Анастасия Александровна уверена: с пациентом нужно говорить. Обязательно. Если человек услышит грамотные, подробные ответы на все вопросы, которые его интересуют и волнуют — он крайне редко отказывается от прививки, профилактики или лечения. В этом состоит ее искреннее и давнее убеждение. Не зря она раз за разом повторяет: терапевт лечит словом и убеждением, в этом специфика профессии. Доктор замечает, что если пациент видит заинтересованность и внимательность со стороны медика, он и сам начинает ходить в поликлинику активнее, и даже соседей к этому призывает. И это хорошо, ведь регулярное посещение врача служит делу профилактики. А любое заболевание проще предупредить, чем излечить, это золотое правило медицины.

Евгения Гришанина

Были, конечно, и скептики, и даже такие пациенты, которые вообще не верили в то, что коронавирус есть. Они считали, что все это обман и заговор.



Участковый терапевт, как правило, хорошо осведомлен о том, как живут его постоянные пациенты. Знает, кто их родственники и чем они болеют, зачастую в курсе жизненных пертурбаций и важных событий. Доктор смеется: знает даже порой, как зовут собачку или кошку пациента. И это нормально, так и должно быть — в этом Анастасия Александровна уверена.

«Наша боль — недостаток кадров»

На участке у нашей героини 2 400 пациентов, но терапевтов в поликлинике не хватает. Поэтому люди с участков, на которых прикрепленного врача нет, перераспределяются между имеющимися докторами.

— Наша боль — недостаток кадров. При этом наша поликлиника, самая большая в городе, обслуживает больше 60 000 человек. С таким количеством населения у нас должно быть 30 участковых врачей. А в реальности нас на сегодняшний день 18. Поэтому пациентов приходится делить на всех работающих врачей. Так что я отвечаю по факту более чем за 4 000 человек.

Анастасия Александровна работает на участке, куда прикреплен один из старых комплексов города. Поэтому среди ее пациентов довольно много пенсионеров, но есть и люди среднего возраста, активно едет в Челны и молодежь.

По вызовам участковые терапевты из челнинской поликлиники №6 не ходят — это делают фельдшеры. Но если фельдшер видит, что справиться сам не может — передает вызов в поликлинику, и вот в этом случае к пациенту выезжает врач. Зато у доктора выделен день, когда она раз в месяц должна обойти особую категорию своих пациентов — маломобильных, людей с инвалидностью, хронических больных, ветеранов.

— Я считаю, это правильно, что у нас терапевты не ходят по вызовам каждый день. У меня в поликлинике прием идет шесть с половиной часов — за это время я могу помочь большему количеству пациентов здесь. И, наверное, это ведь более резонно, если доктор с высшим образованием будет своими знаниями качественно помогать людям здесь, чем пойдет на вызов к пациенту, которому нужно просто продлить больничный лист — а это совсем нередкая ситуация, — рассуждает доктор.

Анастасия Александровна работает на участке, куда прикреплен один из старых комплексов города. Поэтому среди ее пациентов довольно много пенсионеров, но есть и люди среднего возраста. Евгения Гришанина

Ведь не секрет, что и в Челнах, и в любом другом городе иные пациенты давно освоили «лайфхак»: если неохота записываться или идти ногами в поликлинику, они даже в самых легких состояниях норовят вызвать врача на дом. «Он же обязан, он же за это деньги получает».

«Стрессоустойчивость — качество, необходимое всем медикам без исключения»

В челнинской поликлинике редко можно встретить очередь из пациентов в очереди к терапевту. К нашей героине большая часть людей попадает по записи, потому что внезапно заболевшие пациенты сначала обращаются в специализированные кабинеты неотложной помощи. В них разделены потоки: люди с признаками вирусных респираторных инфекций идут в один кабинет, а те, у кого, к примеру обострился хондроз или поднялось давление — в другой. Это уберегает людей от того, чтобы в очереди еще и вирус подцепить.

Вышеописанная схема уберегает и врачей, и пациентов от классической истории в поликлинике, когда в кабинет к одному врачу сидит очередь из записанных и экстренных пациентов, все нервничают и успевают накопить раздражение, а потом выплескивают все на доктора. Здесь такого не бывает. Впрочем, от хорошей жизни человек в поликлинику идет редко. Поэтому не каждый пациент находится в благодушном настроении — порой к Анастасии Александровне люди заходят «заведенные».

— Но в таких ситуациях я разговариваю спокойным тоном, все объясняю, вхожу в его положение. И до конфликта не доходит. Всякие бывают ситуации, но я стараюсь не воспринимать их близко к сердцу и быстро забывать негатив. Конечно, порой бывает обидно, но это же часть работы. Когда ты идешь работать в медицину, да еще и на участок — важно сразу настроить себя на позитив, а не на негатив. И, конечно, стрессоустойчивость — это качество, необходимое всем медикам без исключения, — размышляет наша героиня.

Доктор смеется: когда у тебя трое детей, стрессоустойчивость развивается как бы сама собой. И с годами она развивается у любого медика. Сама она рассуждает, что даже если пациент раздражен и ведет себя не по канонам Института благородных девиц, это объяснимо. Ведь он болеет. Он пришел, потому что его что-то беспокоит, он ждет помощи. И эту помощь нужно оказать.

Евгения Гришанина

Когда ты идешь работать в медицину, да еще и на участок — важно сразу настроить себя на позитив, а не на негатив

— Я стараюсь помочь чем могу. И знаете, бывают ситуации, когда все, что ему нужно — чтобы с ним внимательно поговорили, выслушали его проблему. Слово лечит, я не устану это повторять, — говорит Анастасия Александровна.

«Нельзя идти на врачебную стезю, если ты эмоционально беден»

Доктор уверена: для врача любой специальности работа будет всегда — к сожалению, люди всегда болели и всегда будут болеть. Для нее важно уметь помочь, облегчить боль, привести пациента к выздоровлению. Но всегда были и будут болезни, которые невозможно вылечить. Но это не значит, что доктор не может помочь. В этом случае его задача — облегчить боль, улучшить качество жизни. Такова работа участкового терапевта с онкологическими больными на своем участке. Да, конечно, они находятся под наблюдением онкологов, но рутина, базовое наблюдение — все равно за участковым терапевтом.

— И паллиативные больные тоже на нашем попечении. Эмоционально, конечно, это тяжело для меня. Но если я буду плакать вместе с пациентом, никому лучше не станет. Ему от меня не это нужно. Мне надо быть в ресурсе для каждого пациента. Поэтому у меня есть внутренняя собранность, я нужна им с трезвой головой и холодным сердцем. Но всегда стараюсь подбодрить пациента. Очень важно еще то, как он сам настроен. Иногда бывают люди с четвертой стадией рака, но они не понимают, что с ними происходит. А у некоторых работает отрицание — они не хотят верить в то, что у них онкозаболевание, знать не хотят ничего про свой рак, — грустно рассказывает доктор. — Но я всегда, в любом случае доношу до пациента, что сейчас медицина на очень высоком уровне, и онкологи колоссально продвинулись в своем деле за последний десяток лет. Даже то, что 5 лет назад считалось неизлечимым, сегодня успешно лечится, и человек будет жить еще много лет!

Евгения Гришанина

Если я буду плакать вместе с пациентом, никому лучше не станет. Ему от меня не это нужно. Мне надо быть в ресурсе для каждого пациента.

Анастасия Александровна — человек очень эмпатичный. В работе с онкологическими пациентами ее уверенность в том, что слово лечит, обретает особенно четкие очертания. Например, приходит женщина, которая проходит химиотерапию и потеряла волосы. Она грустит. А доктор ее успокаивает: «Волосы отрастут, но нужно слушаться своего онколога, и тогда вы будете жить». Всегда настраивает на хороший исход. Доктор говорит: очень важно, чтобы онкологический пациент был эмоционально стабилен и настроен на лечение. В таких случаях процент выздоровления высок, а пациент чувствует себя гораздо лучше. Этого результата пытаются добиться и онкологи, со своей стороны, и участковый терапевт.

— Я пытаюсь успокоить человека. Ведь каждому врачу нужно всегда уметь представить себя на месте пациента. Как бы ты хотел, чтобы доктор с тобой поговорил? Что бы ты хотел услышать на месте пациента? Вот так и поступай сам с людьми, которые пришли к тебе за помощью! — безапелляционно говорит наша героиня.



Конечно, она сочувствует всем, кто приходит к ней с тяжелыми диагнозами, излечить которые медицина пока не может.

— Это один из важнейших компонентов работы врача — сочувствие. Нельзя идти на врачебную стезю, если ты эмоционально беден! — говорит наша героиня.

«Я даже в пределах своего кабинета вижу, как здорово работает диспансеризация»

Анастасия Александровна, как и все врачи первичного звена, убежденно призывает население приходить на диспансеризацию. Она приводит массу примеров, когда вовремя пройденный осмотр сохранил жизнь человеку. Ведь если у вас ничего не болит — это еще не значит, что вы здоровы. Коварные, агрессивные болезни могут до поры до времени никак себя не проявлять. При этом чем раньше они выявляются, тем лучше прогнозы на выздоровление. Этой задаче и служит диспансеризация. Доктор воодушевленно рассказывает:

— Диспансеризация — это вообще лучшее, что могли придумать для сохранения здоровья! Сколько на этой кушетке у меня сидело пациентов, у которых на диспансеризации выявились серьезные заболевания! Была женщина, у которой благодаря анализу кала на скрытую кровь диагностировали рак прямой кишки на ранней стадии. Ее прооперировали, она получила курс щадящей химиотерапии, и теперь ведет полноценный образ жизни. С помощью диспансеризации на моем участке десяткам пациентов выявили полипы и вовремя их удалили — а ведь это предрак. Пару лет назад во время диспансеризации обнаружили дисплазию шейки матки у молодой женщины — ее успешно прооперировали, и недавно она стала мамой. А ведь не найди мы эту дисплазию вовремя, она бы ее не беспокоила, а лет через десять из нее мог развиться рак. Поэтому — да! Я даже в пределах своего кабинета вижу, как здорово работает диспансеризация. Как она спасает людей.

В челнинской поликлинике №6 внезапно заболевшие пациенты сначала обращаются в специализированные кабинеты неотложной помощи. Евгения Гришанина

Доктор с грустью вспоминает и тех, кого спасти не удалось: например, мужчину, который 20 лет не проходил флюорографию. И когда участковые терапевт с медсестрой, наконец, настояли на том, чтобы это сделать, у него обнаружился рак легких. Поэтому Анастасия Александровна отдельно отмечает: флюорография — это не для галочки, и это не только туберкулез.

Во время диспансеризации и профилактических осмотров в поликлинике обнаруживается, конечно же, не только подозрение на рак. Здесь выявляется и сахарный диабет, и сердечно-сосудистые патологии, и железодефицитная анемия, и патологии функции легких, и печени, и масса других патологий. И все они подчиняются одному непреложному правилу: чем раньше нашли болезнь, тем проще взять ее под контроль и тем лучше будет качество жизни пациента.

«На сегодняшний день в участковой службе профилактика — главная, основная работа»

После пандемии ковида пациентам, которые тяжело и с осложнениями перенесли коронавирус, назначается углубленная диспансеризация. В ней особый акцент делается на функцию легких, идут расширенные обследования работы печени, почек, проводятся тесты на общее воспаление. А с нынешнего года проводится диспансеризация репродуктивного здоровья для людей возраста от 18 до 49 лет. Особенно актуально это для тех, кто планирует беременность.

— У нас в стране до сих пор как-то не принято готовиться к беременности. Женщина шла к доктору, только когда беременность уже наступила. Я надеюсь, сейчас ситуация исправится и со временем придет в более здравое русло, люди станут готовить организм к беременности заранее. А всеобщая диспансеризация репродуктивного здоровья позволяет выявить заболевания половой сферы и вылечить их на стадии планирования семьи, — объясняет Анастасия Александровна.

Евгения Гришанина

У нас в стране до сих пор как-то не принято готовиться к беременности. Женщина шла к доктору, только когда беременность уже наступила.



Однако в обществе царят иные настроения: многие считают, что диспансеризация проводится для галочки, а на самом деле на анализы пациентов никто внимания не обращает. Наша героиня возмущенно возражает: это не так!

— Это вовсе не для галочки, а для вашего здоровья! У нас формируются отдельные карты по диспансеризации, я все внимательно просматриваю, контролирую. Если мы видим в анализах и данных отклонения, то пациенту звоним и приглашаем его на второй этап, чтобы более углубленно обследовать. На сегодняшний день в участковой службе профилактика — главная, основная работа!

В поликлиниках стараются сделать все, чтобы облегчить людям прохождение диспансеризации, сделать ее удобнее. Можно пройти ее в утреннюю или в вечернюю смену — подгадать под рабочий график. Можно прийти в субботу — в этот день с 08:00 до 12:00 работает и кабинет диспансеризации, и флюорография, и маммография. Можно обратиться к своему участковому терапевту, чтобы он разъяснил результаты обследований, а можно — к специально выделенному в поликлинике доктору, который занимается только диспансеризацией. Словом, все для людей.

Однако в «серой зоне» — вне поля зрения докторов — по-прежнему множество пациентов. Врачи в поликлиниках ждут, что в них все-таки пробудится ответственность за свое здоровье.

Анастасия Александровна рассказывает, что многих приходится уговаривать лечиться, даже когда болезнь уже диагностирована. Даже настаивать в каких-то случаях и прибегать к помощи родственников. К примеру, она вспоминает недавний случай из своей практики: пришел мужчина в возрасте забрать результаты ЭКГ. Доктор попутно поинтересовалась, как у него здоровье. Пациент вскользь упомянул, что второй день болит сердце. Наша героиня заглянула в свежую ЭКГ — и увидела, что она значительно ухудшилась, по сравнению с предыдущей.

— Ну просто ужас — ишемия идет, и я это вижу. То есть в любой момент может начаться инфаркт. В таких случаях мы вызываем скорую прямо сюда, и пациент отправляется к кардиологам. А он вдруг начал отказываться: «Никуда не поеду». Я ему начала рассказывать, что с ним происходит. Он ни в какую. Я его даже немножечко напугать пыталась. А он в отказ идет. Пришлось его сыну позвонить, и тот его уже уговорил. Мы тихонечко дождались скорой помощи, мужчину этого увезли в БСМП, он там успешно пролечился. Потом приходил благодарить. Такое бывает…, — рассказывает доктор.

Евгения Гришанина

В таких случаях мы вызываем скорую прямо сюда, и пациент отправляется к кардиологам. А он вдруг начал отказываться: «Никуда не поеду»

Наша героиня объясняет, что к каждому пациенту подход нужно находить свой. С кем-то эффективнее разговаривать строго. Кто-то будет слушать врача, только если она будет мягкой и ласковой. Кого-то надо слегка напугать, чтобы он взялся за свое здоровье. На кого-то — воздействовать через родственников. Как справляться в каждом конкретном случае — Анастасия Александровна определяет уже на месте. Главная задача — «достучаться» до человека и обратить его внимание на его же здоровье.

«Сегодня смогла помочь. Значит, день прожит не зря»

Анастасия Александровна рассказывает, что за стенами поликлиники она в первую очередь мама. Но, медленно прогуливаясь от работы до детского сада, чтобы забрать младших детей, каждый раз мысленно подводит итог рабочего дня:

— Иду и думаю: «Вот, сегодня смогла помочь этому человеку. И вот этому. Значит, день прожит не зря». Ну, а потом, когда мы все собираемся дома, у меня начинается вторая смена. Здесь я врач, а там — конечно же, мама. И я считаю, что я счастливый человек, потому что имею возможность полноценно реализовываться в обеих этих ипостасях.

Старшей дочке Шабалиных 12 лет, мальчикам-погодкам — 8 и 7. Их мама занята абсолютно теми же заботами, что и миллионы других мам. В свою очередь, ей помогают собственные родители — устроившись на новом месте, наша героиня перевезла их сюда, в более спокойный и подходящий для пенсионеров климат.

На наш традиционный вопрос о том, что доктор больше всего любит в своей профессии, она, чуть подумав, отвечает:

— Я всегда хотела помогать людям. И я рада, что могу делать это каждый день. Когда пациент, уходя от меня, говорит мне от двери «Рахмат!», — вот лучшая благодарность. И если я хотя бы раз за прием это услышу — значит, день прожила не зря. Значит, сделала этот мир немного лучше.

Евгения Гришанина

Я счастлива. У меня замечательный муж, чудесные дети. Рядом с нами наши родители. У меня прекрасная работа, на которой я реализовываюсь



Мы спрашиваем: а есть что-то, что хотелось бы изменить в работе? В процессе лечения? Доктор, не задумываясь, обозначает все те же проблемы, о которых говорят ее многочисленные коллеги из первичной сети. Во-первых, поликлиническая сеть страдает от недостатка кадров — вот бы участковых терапевтов было больше! Ведь тогда нагрузка будет распределяться равномерно, а не обрушиваться на тех немногих докторов, кто все-таки выбирает эту дорогу. И во-вторых, хорошо было бы увеличить время на прием пациента. 15 минут, отводимые на это в челнинской поликлинике, — слишком мало.

— Хорошо бы на пациента было 30 минут времени. Вот в этом и состоит моя врачебная мечта, — улыбается Анастасия Александровна. — Наверное, она пока несбыточная, но мечтать же можно? А так — повторюсь, я счастлива. У меня замечательный муж, чудесные дети. Рядом с нами наши родители. У меня прекрасная работа, на которой я реализовываюсь. Меня на сегодняшний день всё устраивает, а главное — я однозначно на своем месте!