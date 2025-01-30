Асгат Сафаров: «Многие игроки динамовских команд входят в национальные сборные»

Общество «Динамо РТ» провело пленум накануне столетнего юбилея

Асгат Сафаров председательствовал на пленуме «Динамо РТ». Фото: Динар Фатыхов

В Казани торжественно отметили 99-летие со дня создания физкультурно-спортивного общества «Динамо РТ». Будучи на три года моложе федеральной организации, татарстанское «Динамо» достигло значительных успехов, особенно в последние годы, став фундаментом для формирования олимпийских составов. «Реальное время» побывало на празднике спортивного общества, чья сила в движении.

Кто стал лучшим в «Динамо РТ»

Если бы все собравшиеся на 99-летие физкультурно-спортивного общества «Динамо РТ» надели свои спортивные, государственные, а кое-кто и боевые награды, то в хозуправлении МВД РТ сэкономили бы на освещении зала совещаний. Тем более что к концу пленума число лауреатов увеличили те, кто отличился в 2024-м.

В номинации «Лучшие спортсмены» были отмечены волейболистка Брайелин Мартинес, фехтовальщица Марта Мартьянова, хоккеист Марат Гафаров, стрелок Сергей Демин, пловец Алексей Крутых, легкоатлет Владислав Цедилкин. Что логично, в номинации «Лучший тренер» были отмечены преимущественно их наставники Валентина Апельганец и Араик Маргарян (хоккей на траве), Максим Дедловский (плавание), Зоран Терзич (волейбол), Ильдар Шаймарданов (фехтование).



Немного смущает, что среди лучших наставников не были отмечены родители Сергея Демина-младшего, Сергей Александрович и Светлана Александровна, которые всего-то (!) за 10 лет сделали из серебряного призера первенства России по хоккею с шайбой абсолютно лучшего стрелка страны. Но, надо полагать, что они деликатно пропускают нынешний год, чтобы быть награжденными в числе лучших, куда они входят по определению, на следующий, юбилейный сезон.



Первый заместитель председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Хоть нас и мало, всего 400 курсантов, но мы в тельняшках»

Хотя необходимо отметить, что конкуренция будет огромной. Тот же Араик Маргарян целых два раза выходил на награждение, за каждую победу в Кубке страны и в чемпионате России, которых накопилось уже 22. Корреспонденты переспрашивали — неужели 22? В некотором недоумении находилась и темнокожая Мартинес, поскольку трудно себе представить чествование спортсменов в Министерстве внутренних дел ее родной Доминиканы. Она же больше привыкла к другим названиям команд и городов — Сан Кристобаль и Санто Доминго, Сан Хосе и Сан Хуан.



Дважды выходил на награждение и Максим Дедловский, тренер Александра Крутых и других крутых пловцов спортивного общества, которые великолепно выступили на международных соревнованиях в столице Таджикистана Душанбе. Напомним, что в прошлом сезоне лучшим пловцам России не дали возможность стартовать на Играх стран БРИКС, заменив их на членов молодежного состава, но Максим Дедловский нашел международный старт, на котором смогли отличиться его подопечные.

Среди награждаемых был и начальник казанского юридического института Фоат Зиннуров, громогласно объявивший «Служу России и обществу «Динамо». В общении с прессой Фоат Канафиевич рассказал, что сейчас сам уделяет внимание плаванию, а в целом он в спортивном движении уже 40 лет. Свой настрой он передает и подопечным, которые, по его словам: «хоть нас и мало, всего 400 курсантов, но мы в тельняшках», побеждают на внутриведомственных спартакиадах. Затем Зиннуров повторил свой спич на татарском, вызвав восхищение легендарного гребца Александра Плюшкина. «Отлично выступили, товарищ генерал! Хоть и на татарском, но я все понял».



Брайелин Мартинес награждается как одна из лучших спортсменов 2024 года. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Понятно, что Играм стран БРИКС были посвящены основные страницы доклада первого заместителя председателя ОГО ФСО «Динамо РТ» Салавата Гайсина. Он перечислил чемпионов Игр стран БРИКС, уже названную Мартьянову, синхронисток Агнию Тулупову и Александру Кленину, бадминтонистов Евгению Косецкую и Сергея Сиранта, тяжелоатлетов Кирилла Бажина и Зульфата Гараева, боксера Сергея Сергеева.

«Динамо РТ» — это реальная сила в непрекращающемся движении

Председатель физкультурно-спортивного общества «Динамо РТ» Асгат Сафаров, как это привычно для него, был подтянут, излучая предпраздничный оптимизм. Его поздравительная речь включала в себя обращение к истории, переплетенной с современностью:

«В нашем спортивном обществе был возрожден бокс, значительную роль мы видим в развитии стрелкового спорта и самбо. Именно в нашем спортивном обществе появилась такая важная составляющая, как спортивная медицина.

Спортсмены и тренеры динамовского общества сражались в годы Великой Отечественной войны, это и подрывная работа в тылу врага, и доблестный труд в тылу, и служба в рядах ОМСБОН, Отдельных мотострелковых бригад особого назначения. Это приобретает особый символизм в канун празднования 80-летия Великой Победы, в год, который был объявлен Годом защитника Отечества.

Сергей Демин-младший: был призером в хоккее, стал абсолютным чемпионом в стрельбе. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На данный момент особую гордость спортивного общества Татарстана вызывают команды по игровым видам спорта. Это мужская и женская команды по хоккею на траве, волейболу, хоккею с мячом. Игроки этих команд во многом привлекаются в составы национальных сборных страны.

Сегодня «Динамо» — это единственная общественно-государственная спортивная организация, чьи подразделения есть во всех регионах России, и которая принимает участие в решениях государственных задач в области физической культуры и спорта».

Ольга Павлова: «То, что мы СВОих не бросаем, это у нас в крови»

Советник председателя динамовского общества Ольга Павлова является неким связующим звеном между Татарстаном и новыми регионами страны: «То, что мы СВОих не бросаем, это у нас в крови, переданное нашими предками. С первого дня начала СВО спортсмены «Динамо РТ» сплотились в помощи фронту: спортсмены, тренеры, судьи, все! Многие сейчас находятся на полях сражений с оружием в руках.

Особое внимание было уделено помощи и взаимодействию с новыми территориями, особенно с нашими подшефными городами Лисичанск и Рубежное».

Советник председателя ОГО ФСО «Динамо РТ» Ольга Павлова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ольга Ивановна рассказала, как татарстанцы вовлекали подшефных в мероприятия по сдаче норм ГТО, проводили соревнования, привозя наиболее отличившихся в Татарстан для проведения учебно-тренировочных сборов, других спортивных мероприятий. Общими усилиями была отремонтирована спортивная школа, разрушенная ракетой ЗСУ, а руководство Дирекции спортивных проектов передало в дар занимающимся там детям микроавтобус.

Федерация бадминтона взяла на себя труд по внедрению этого вида спорта, активно помогая инвентарем, методической литературой. Это выглядит символично, поскольку республиканскому бадминтону полтора десятка лет назад также помогали становиться на ноги специалисты, приехавшие из Белоруссии. По сути, это самая настоящая эстафета добра.

Павлова рассказала о том, что усилиями федерации стрелкового спорта Татарстана была разработана система обучения, направленная на противодействие угрозам от низколетящих БПЛА с использованием гладкоствольного стрелкового оружия. Руководил процессом президент федерации Сергей Демин, при упоминании которого теперь уже следует добавлять — старший. В процессе разработки методики был учтен практический опыт его заместителя по спортшколе Альберта Бадртдинова, лично участвовавшего в боевых действиях. Вице-президент Федерации водно-моторного спорта России Вячеслав Колотовкин побывал на линии боевого соприкосновения 38 раз, выезжая с гуманитарной помощью.

1 / 29 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов