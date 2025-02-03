Топ-30 самых популярных кардиологов Казани

Рейтинг «Реального времени» составлен на основе данных о квалификации и стаже врача, отзывов пациентов и стоимости услуг

Фото: Реальное время

С января в России стартовал новый нацпроект в сфере здравоохранения «Продолжительная и активная жизнь», цель которого — поднять продолжительность жизни до 78 лет. Достигнуть ее невозможно без профилактики сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний, поэтому население призывают не откладывать визит к врачу. В помощь гражданам «Реальное время» запускает серию исследований о врачах разной специализации. В первой части приведен рейтинг самых популярных, квалифицированных и опытных кардиологов, которых казанцы посещают чаще всего.



Как составлены рейтинги

К какому врачу лучше обратиться за консультацией, если беспокоит сердце, и зависит ли качество медицинской помощи от категории врача, наличия у него ученой степени и звания? Для того чтобы помочь казанцам сориентироваться в выборе узкого специалиста, «Реальное время» составило топ самых квалифицированных, опытных и популярных кардиологов в городе. Отзывы о докторах можно найти на различных специализированных ресурсах (prodoctorov.ru, vrachi-goroda.ru/kazan, doctu.ru и другие).



Составляя рейтинг, редакция рассматривала не всех практикующих в области кардиологии казанских врачей, а выбирало из первой сотни специалистов с наиболее высоким количеством положительных рекомендаций, оставленных пациентами. При этом из перечня исключены медики, которые приобрели специальность «кардиолог» на различных курсах и не указывают ее как основную.

«Реальное время» составило 4 варианта рейтингов. Первый — с ранжированием по квалификации, второй — с учетом стажа врачей, третий — на основе «популярности», четвертый — по стоимости приема. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При составлении рейтинга учитывались те критерии, по которым казанцы выбирают узких специалистов чаще всего. Во-первых, ранжирование врачей провели по квалификации, причем за условный ноль баллов принято отсутствие указаний на квалификацию, 1 балл соответствует второй врачебной категории, 2 — первой, 3 — высшей, 4 — званию кандидата медицинских наук, 5 — званию доктора медицинских наук, 6 — званию профессора.

Во-вторых, рейтинг составлен с учетом стажа врачей (за каждые полные 5 лет стажа начислялся 1 балл), в-третьих — с учетом количества отзывов о них. Рейтинги на различных профильных сайтах, составленные на основе оценки врачей пациентами, оказались недостаточно информативными. Так, низкий рейтинг многих докторов напрямую связан с малым количеством отзывов (к примеру, если имеются всего два отзыва, где работу оценили на «отлично», общий балл может составить — 2,2). Кроме того, достаточно одного недовольного (причем не всегда обоснованно) пациента, чтобы рейтинг врача потерял три из пяти возможных «звезд». Издание пошло другим путем: в топе лидируют доктора, о которых оставлено больше отзывов (при условии высокой общей оценки пациентов).

Результаты исследования мы объединили в общем топе-30 казанских кардиологов.

Топ-30 кардиологов Казани:

Рейтинг «Реального времени» Ф.И.О. Ученая степень, звание, категория Стаж Отзывы Баллы «Реального времени» Наличие Баллы Лет Баллы Коли-чество Баллы 1 Хазеева Невена Николаевна высшая 3 30 5 72 14 22 2 Караксина Елена Юрьевна высшая 3 32 6 62 12 21 3 Ослопов Влалдимир Николаевич высшая, профессор 6 57 11 5 1 18 4 Ацель Евгения Александровна Д.м.н. 5 25 5 32 6 16 5 Мамакова Людмила Рамазановна нет информации 0 44 8 34 6 14 6 Погорельцев Валерий Ильич высшая, к.м.н. 4 41 8 14 2 14 7 Мурзина Екатерина Александровна первая 2 11 2 50 10 14 8 Бектимиров Ирек Искандерович первая 1 41 8 24 4 13 9 Айнутдинова Ирина Анатольевна высшая 3 36 7 15 3 13 10 Дворцова Татьяна Олеговна первая 2 7 1 54 10 13 11 Хабибулаев Ринат Рамзарович высшая 3 44 8 38 1 12 12 Маранова Любовь Юрьевна высшая 3 41 8 8 1 12 13 Закирова Венера Азатовна высшая 3 37 7 11 2 12 14 Маянская Светлана Дмитриевна д.м.н. 5 37 7 11 0 12 15 Галяутдинов Геншат Саляхутдинович высшая, профессор 6 34 6 0 0 12 16 Маврина Людмила Ивановна к.м.н. 4 38 7 3 0 11 17 Никонова Марина Анатольевна высшая 3 36 7 5 1 11 18 Набережнова Ирина Геннадиевна высшая 3 36 7 5 1 11 19 Якупов Искандер Файрузович высшая, к.м.н. 4 28 5 10 2 11 20 Хайруллина Светлана Геннадиевна к.м.н. 4 26 5 13 2 11 21 Терентьева Анна Евгеньевна нет информации 0 45 9 7 1 10 22 Малеина Ольга Альбертовна высшая 3 33 6 7 1 10 23 Афлятумова Гульфия Нагимовна высшая, к.м.н. 4 33 6 22 0 10 24 Ахметзянов Вадим Фаритович высшая, к.м.н. 4 32 6 3 0 10 25 Голубчикова Екатерина Алексеевна высшая 3 13 2 25 5 10 26 Хафизова Мунира Мухаметовна нет информации 0 44 8 5 1 9 27 Сабитова Далиля Гарифулловна высшая 3 34 6 1 0 9 28 Ким Зульфия Фаридовна к.м.н. 4 30 5 4 0 9 29 Маврина Татьяна Валерьевна высшая 3 29 5 6 1 9 30 Калимуллина Гульнара Хасановна высшая 3 28 5 7 1 9

Два профессора, два доктора наук и 14 кандидатов

Отдельно в материале представлены рейтинги по каждому критерию: квалификация врача, его стаж, оценка пациентов и стоимость приема.

Так, топ наиболее высококвалифицированных кардиологов, по версии «Реального времени», возглавили два известных казанских профессора — замдекана лечебного факультета КГМУ Геншат Галяутдинов и ветеран КГМУ, заслуженный деятель науки Владимир Ослопов. Третью и четвертую строчки заняли два доктора медицинских наук: Евгения Ацель из «Джи Клиник» и ведущая прием в РКБ Светлана Маянская.



Далее следуют 14 кандидатов медицинских наук, затем — 21 врач высшей категории, с учетом того, что сведения о квалификации многих врачей в открытых источниках найти не удалось. Поскольку у многих врачей схожие данные о квалификации и баллы, в отдельной колонке приводится их общая позиция в рейтинге издания.

Топ-40 наиболее квалифицированных кардиологов Казани

№ п.п. Ф.И.О. ученая степень, категория баллы рейтинг «Реального времени» 1 Галяутдинов Геншат Саляхутдинович высшая, профессор 6 1 2 Ослопов Владимир Николаевич высшая, профессор 6 1 3 Ацель Евгения Александровна д.м.н. 5 2 4 Маянская Светлана Дмитриевна д.м.н. 5 2 5 Якупов Искандер Файрузович высшая, к.м.н. 4 3 6 Погорельцев Валерий Ильич высшая, к.м.н. 4 3 7 Куршаков Андрей Анатольевич к.м.н. 4 3 8 Хамедова Майя Шамильевна высшая, к.м.н. 4 3 9 Хайруллина Светлана Геннадиевна к.м.н. 4 3 10 Галяви Рустем Альбертович к.м.н. 4 3 11 Афлятумова Гульфия Нагимовна высшая, к.м.н. 4 3 12 Малишевский Семен Григорьевич к.м.н. 4 3 13 Иванцов Евгений Николаевич к.м.н. 4 3 14 Иманаева Альфия Яхъяевна к.м.н. 4 3 15 Маврина Людмила Ивановна к.м.н. 4 3 16 Ким Зульфия Фаридовна к.м.н. 4 3 17 Ахметзянов Вадим Фаритович высшая, к.м.н. 4 3 18 Мингалимова Ильвера маратовна высшая, к.м.н. 4 3 19 Мухитова Эльза Илхамовна высшая 3 4 20 Закирова Венера Азатовна высшая 3 4 21 Сабитова Далиля Гарифулловна высшая 3 4 22 Маврина Татьяна Валерьевна высшая 3 4 23 Никонова Марина Анатольевна высшая 3 4 24 Малеина Ольга Альбертовна высшая 3 4 25 Набережнова Ирина Геннадиевна высшая 3 4 26 Голубчикова Екатерина Алексеевна высшая 3 4 27 Айнутдинова Ирина Анатольевна высшая 3 4 28 Руднева Татьяна Владиславовна высшая 3 4 29 Сафина Эльвира Ильдусовна высшая 3 4 30 Калимуллина Гульнара Хасановна высшая 3 4 31 Хабибуллин Ильдар Мусович высшая 3 4 32 Сафина Эльмира Гумаровна высшая 3 4 33 Коклихина Елена Анатольевна высшая 3 4 34 Горнаева Лия Ильгизовна высшая 3 4 35 Тимофеева Ксения Сергеевна высшая 3 4 36 Мингазутдинова Лилия Фаридовна высшая 3 4 37 Караксина Елена Юрьевна высшая 3 4 38 Шарипова Гузель Фирдависовна высшая 3 4 39 Хазеева Невена Николаевна высшая 3 4 40 Хабибулаев Ринат Рамзарович высшая 3 4

«Важен только опыт»

Топ наиболее опытных кардиологов, по версии «Реального времени», возглавил опять же профессор КГМУ Владимир Ослопов с 57-летним стажем. На второй строке оказалась посвятившая своей профессии 45 лет врач Анна Терентьева из поликлиники МКДЦ (врачебная категория не указана). На третьей — сразу три врача с опытом работы 44 года: Людмила Мамакова из клиники «МАК» и «Клиники Димеевых» (врачебная категория не указана), Ринат Хабибулаев из центра «АртМед» (врачебная категория не указана), Мунира Хафизова из госпиталя ветеранов войн (врачебная категория не указана).

Далее следуют кандидат медицинских наук, врач высшей категории Валерий Погорельцев из казанского Центра неврологии и ортопедии «Основа здоровья» и кардиолог из казанской городской поликлиники №7 Ирек Бектимиров (врачебная категория не указана), у обоих 41 год стажа. Замыкает пятерку врач из клиники «Ам Медика» Любовь Маранова с 40-летним стажем (врачебная категория не указана).

Следующие позиции разделили между собой 32 казанских врача, причем на нижних строчках кардиологи с таким же внушительным стажем в четверть века.

— Важен только опыт, — ответил на вопрос «Реального времени», чем в первую очередь должен руководствоваться пациент в своем выборе узкого специалиста, заслуженный врач РФ, экс-председатель правления Ассоциации медицинских работников РТ Ростислав Туишев. — Ученая степень, категория тоже могут учитываться в определенной степени, потому что это тоже опыт. А стоимость приема… Говорят, иногда чем услуга дороже — тем она лучше, но это только говорят.

Топ-40 самых опытных кардиологов Казани (исходя из стажа работы):



№ п.п. Ф.И.О. стаж лет рейтинг «Реального времени» 1 Ослопов Владимир Николаевич 57 1 2 Терентьева Анна Евгеньевна 45 2 3 Мамакова Людмила Рамазановна 44 3 4 Хабибулаев Ринат Рамзарович 44 3 5 Хафизова Мунира Мухаметовна 44 3 6 Погорельцев Валерий Ильич 41 4 7 Бектимиров Ирек Искандерович 41 4 8 Маранова Любовь Юрьевна 40 5 9 Хайрутдинов Артут Ринатович 39 6 10 Маврина Людмила Ивановна 38 7 11 Закирова Венера Азатовна 37 8 12 Маянская Светлана Дмитриевна 37 8 13 Никонова Марина Анатольевна 36 9 14 Набережнова Ирина Геннадиевна 36 9 15 Айнутдинова Ирина Анатольевна 36 9 16 Сабитова Далиля Гарифулловна 34 10 17 Галяутдинов Геншат Саляхутдинович 34 10 18 Малеина Ольга Альбертовна 33 11 19 Афлятумова Гульфия Нагимовна 33 11 20 Караксина Елена Юрьевна 32 12 21 Ахметзянов Вадим Фаритович 32 12 22 Асапова Эльмира Наилевна 30 13 23 Хазеева Невена Николаевна 30 13 24 Ким Зульфия Фаридовна 30 13 25 Минуллина Гюзель Ниеровна 30 13 26 Маврина Татьяна Валерьевна 29 14 27 Стрельцова Лидяи Родионовна 29 14 28 Сафина Эльмира Гумаровна 29 14 29 Готелиани Нино Джондовна 29 14 30 Горнаева Лия Ильгизовна 29 14 31 Якупов Искандер Файрузович 28 15 32 Кедрина Екатерина Вадимовна 28 15 33 Коробицына Майя Николаевна 28 15 34 Калимуллина Гульнара Хасановна 28 15 35 Хакимова Рушания Радифовна 28 15 36 Иванова Наталья Михайловна 27 16 37 Хайруллина Светлана Геннадиевна 26 17 38 Ацель Евгения Александровна 25 18 39 Коклихина Елена Анатольевна 25 18 40 Зайнуллин Риян Рейсович 25 18

Отзывы или популярность — на что смотреть?

В рейтинге кардиологов, которых оценили пациенты, оставившие наибольшее количество отзывов, первые пять строчек заняли:

врач высшей категории Невена Хазеева (стаж — 39 лет);

врач высшей категории Елена Караксина (стаж — 32 года);

врач первой категории Татьяна Дворцова (стаж — 10 лет);

врач первой категории Екатерина Мурзина (стаж — 11 лет);

врач высшей категории Ринат Хабибулаев (стаж 44 года).

Причем они лидируют не просто по количеству отзывов, львиная доля этих откликов — положительная оценка больных. Среди лидеров по отзывам пациентов на сайте prodoctorov.ru имеют круглую «пятерку» двое — Хазеева и Мурзина, чуть-чуть до нее не дотянули Дворцова (4,9) и Хабибулаев (4,8), а вот у Елены Караксиной — всего 4,1 «звезды».

Топ-30 наиболее популярных у пациентов кардиологов Казани (на основании отзывов):

№ п.п. Ф.И.О. количество отзывов рейтинг «Про докторов» рейтинг «Реального времени» по количеству отзывов 1 Хазеева Невена Николаевна 72 5 1 2 Караксина Елена Юрьевна 62 4,1 2 3 Дворцова Татьяна Олеговна 54 4,9 3 4 Мурзина Екатерина Александровна 50 5 4 5 Хабибулаев Ринат Рамзарович 38 4,8 5 6 Выжанова Анжела Араратовна 37 5 6 7 Мамакова Людмила Рамазановна 34 4,2 7 8 Ацель Евгения Александровна 32 5 8 9 Голубчикова Екатерина Алексеевна 25 5 9 10 Ялалетдинова Алсу Эсхатовна 24 4,5 10 11 Бектимиров Ирек Искандерович 24 3,4 10 12 Афлятумова Гульфия Нагимовна 22 4,7 11 13 Мухитова Эльза Илхамовна 16 5 12 14 Абдульминова Ольга Вадимовна 16 4,7 12 15 Сорокина Оксана Юрьевна 15 3,3 13 16 Айнутдинова Ирина Анатольевна 15 2,2 13 17 Погорельцев Валерий Ильич 14 2,7 14 18 Хайруллина Светлана Геннадиевна 13 4,3 15 19 Редах Надер Суби 13 4,8 15 20 Галяви Рустем Альбертович 12 4 16 21 Хусаинова Динара Равилевна 11 4,5 17 22 Закирова Венера Азатовна 11 4,2 17 23 Маянская Светлана Дмитриевна 11 3,7 17 24 Хлопунова Надежда Викторовна 10 5 18 25 Якупов Искандер Файрузович 10 4 18 26 Асапова Эльмира Наилевна 10 3,3 18 27 Готелиани Нино Джондовна 10 2,7 18 28 Малышева Екатерина Вадимовна 9 4,2 19 29 Малишевский Семен Григорьевич 9 3,2 19 30 Трифонова Ирина Деонидовна 8 4,5 20

Дорогой доктор? Нет, солидная клиника

По доступности платных услуг на первом месте со стоимостью приема в 1200 рублей оказалась вошедшая в пятерку самых квалифицированных кардиологов Казани Елена Караксина. В 3 тысячи обойдется прием у главных казанских «светил» в этой области — Владимира Ослопова и Геншата Галяутдинова. А дороже всего стоит прием у Евгении Ацель — 5,5 тысячи рублей.

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории Искандер Якупов поставит диагноз за 4 тысячи рублей, в такую же цену обойдется платный визит к кандидату медицинских наук Светлане Хайруллиной.

Топ-45 кардиологов Казани по стоимости приема (данные открытых источников):

Рейтинг «Реального времени» Ф.И.О. Стоимость приема, руб. 1 Караксина Елена Юрьевна 1200 1 Сабитова Далиля Гарифулловна 1200 2 Маврина Татьяна Валерьевна 1300 3 Эркенова Асият Магомедовна 1350 4 Сорокина Оксана Юрьевна 1500 4 Фролова Юлия Олеговна 1500 4 Никонова Марина Анатольевна 1500 4 Куршаков Андрей Анатольевич 1500 4 Хабибулаев Ринат Рамзарович 1500 5 Мамакова Людмила Рамазановна 1600 6 Асапова Эльмира Наилевна 1650 6 Зайнуллин Риян Рейсович 1650 7 Ильина Анастасия Александровна 1700 7 Мингалимова Ильвера Маратовна 1700 8 Трифонова Ирина Деонидовна 1800 8 Выжанова Анжела Араратовна 1800 8 Хусаинова Динара Равилевна 1800 8 Аль-Зобайе Мурад Абдали 1800 8 Ялалетдинова Алсу Эсхатовна 1800 9 Хлопунова Надежда Викторовна 1900 9 Мухитова Эльза Илхамовна 1900 9 Малышева Екатерина Вадимовна 1900 10 Закиров Марат Салаватович 2000 10 Каримова Наиля Радифовна 2000 11 Курмышева Мария Юрьевна 2100 11 Малеина Ольга Альбертовна 2100 12 Погорельцев Валерий Ильич 2200 13 Закирова Венера Азатовна 2400 14 Голубчикова Екатерина Алексеевна 2500 14 Иманаева Альфия Яхъяевна 2500 15 Маранова Любовь Юрьевна 2700 16 Дворцова Татьяна Олеговна 2900 16 Абдульминова Ольга Вадимовна 2900 16 Сафина Эльвира Ильдусовна 2900 17 Гапар Луиза Мунировна 3000 17 Галяутдинов Геншат Саляхутдинович 3000 17 Хамедова Майя Шамильевна 3000 17 Набережнова Ирина Геннадиевна 3000 17 Кедрина Екатерина Вадимовна 3000 17 Ослопов Владимир Николаевич 3000 18 Хазеева Невена Николаевна 3700 19 Якупов Искандер Файрузович 4000 19 Хайруллина Светлана Геннадиевна 4000 20 Афлятумова Гульфия Нагимовна 4300 21 Ацель Евгения Александровна 5500

Проконсультироваться у Невены Хазеевой, о которой блестяще отзывается много пациентов, стоит 3,7 тысячи рублей. В 2,9 тысячи встанет консультация у Татьяны Дворцовой и всего в 1,5 тысячи — у обладающего без малого полувековым стажем и опытом Рината Хабибулаева.

«Надо понимать, что клиника с хорошей репутацией никогда слабого врача не пригласит». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Говоря о высокой или низкой стоимости приема у того или иного врача, мы должны понимать, что речь не столько о враче, сколько о клинике, где он ведет прием, — считает владелец медицинских центров «Звезда» Артур Уразманов. — Надо учитывать, сколько забирает от этой стоимости не врач, а клиника. И надо понимать, что клиника с хорошей репутацией никогда слабого врача не пригласит. Получается, надо смотреть на репутацию клиники. Ну и сознавать, что где-то ты отдашь больше, но получишь необходимую помощь.

Посмотри врачу в лицо

Артур Уразманов рассказал, как правильно выбирать врача, располагая всеми «исходными данными». Прежде всего он подчеркнул, что консультироваться лучше не у докторов с громкими учеными степенями и званиями, а с обширной врачебной практикой в «анамнезе»:

— Большой опыт и стаж имеют значение, но если мы говорим, например, о профессоре, который занимается только наукой, то к нему не стоит идти. Профессор должен быть еще и практиком, он должен применять на пациентах свои методики.

Что касается отзывов, то надо быть аккуратными именно с негативными, считает собеседник издания. Плохой отзыв может быть оставлен совершенно справедливо, а может исходить, мягко говоря, от человека, воспринимающего врача не вполне адекватно. Например, обиженного за то, что тот не смог совершить заведомо невозможное или не оправдал необоснованных ожиданий пациента. И еще он посоветовал посмотреть страничку выбранного врача в соцсетях, заметив, что «важно увидеть его лицо и как он себя подает — может быть, вам это не подходит».

Что касается отзывов, то надо быть аккуратными именно с негативными, считает собеседник издания. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По мнению Уразманова, для практикующего врача важно знать Калгари-Кембриджскую модель поведения и следовать ей. Она построена на принципах эмпатии, предполагает создание доверительной обстановки в общении с пациентом и умение врача задавать вопросы и слушать.

— Как правило, врач должен объяснять каждое свое действие пациенту. Сообщать, что делает, какие обследования назначает и зачем — буквально пошагово, чтобы пациенту было все понятно и комфортно, чтобы он чувствовал себя раскрепощенно, и тогда к этому врачу пациент обязательно вернется, — приоткрыл «секрет» ведения своего бизнеса владелец сети казанских клиник.