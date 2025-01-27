«Не хватит на замену и одного окна»: страховка не покрыла ущерб в «Лазурных небесах»

Свыше 20 владельцев квартир ЖК «Лазурные небеса» признаны потерпевшими от атаки БПЛА 21 декабря

«Среди жителей немало тех, кто успел застраховать квартиру до прилета БПЛА. Но те, у кого были повреждены окна, а это считается серьезным ущербом, получили обычную страховку. Им выплатили копейки», — рассказали «Реальному времени» жители ЖК «Лазурные небеса» о страховых компенсациях. Теперь владельцы свыше 20 поврежденных квартир рассчитывают на адекватное возмещение от властей республики. В настоящее время межведомственная комиссия с участием Минстроя РТ и ГИСУ завершает обследование жилья, после чего будет определена сумма компенсации. «Если в договоре страхования риск теракта не был прописан, то, скорее всего, от страховой ничего не получите», — объяснил причину минимальных выплат глава «ПСК» Рустэм Сабиров. Оказалось, немногие страховые компании соглашаются покрывать нестандартные риски, включая атаку беспилотников, военные действия или диверсию.

Пострадавшими признаны свыше 20 собственников квартир

Во время массированной атаки БПЛА стометровый небоскреб «Лазурные небеса» в центре Казани пострадал больше других домов, в которые врезались беспилотники. Его жители до сих пор тяжело переживают последствия внезапного нападения. Свыше 20 квартир получили повреждения с разной степенью ущерба.

— У одной семьи квартира полностью выгорела, у другой — выбило окна, а кто-то отделался легким испугом. Есть те, у кого просто перестала работать оконная створка или подоконник «отошел» на несколько миллиметров, — рассказал один из жителей комплекса.

Все эти квартиры на верхних этажах высотки попали под удар дальнобойного украинского беспилотника типа «Лютый». Дом выстоял, получив повреждения лишь по фасаду. Инженерные сети, энергетика остались невредимыми.

Во время массированной атаки БПЛА стометровый небоскреб «Лазурные небеса» в центре Казани пострадал больше других домов. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Ущерб пока не подсчитан, сообщили «Реальному времени» в управляющей компании ЖК «Лазурные небеса». По словам представителя УК, его оценкой в настоящее время занимается ГИСУ вместе с различными структурами Минстроя РТ и мэрии Казани. Пострадавшими признаны свыше 20 собственников квартир, уточнил он. Перед комиссией стоит задача определить конкретную величину компенсации для каждого из них.

Как ГИСУ подсчитает ущерб от порчи мебели

В настоящее время завершено обследование и составлены акты об осмотре и порче имущества у 80% поврежденных квартир, уточнил представитель УК ЖК «Лазурные небеса». Жители с нетерпением ждут окончания работы комиссии с тем, чтобы определиться с дальнейшими действиями. В УК не исключают, что суммы возмещения устроят не всех:

— Кто-то согласится, а кто-то нет, тут все индивидуально. Зависит и от того, как подсчитают ущерб от порчи мебели. Ущерб у жителей разный. У кого-то серьезный, у кого-то минимальный. Выплаты будут разные.

Конкретных цифр не называют, так как методика оценки находится в распоряжении ГИСУ. Но главное, что власти не отказываются помогать и готовы помочь не только в ремонте жилья, но и всего дома, подчеркнул он.

Власти не отказываются помогать и готовы помочь не только в ремонте жилья, но и всего дома. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В субботу 21 декабря 2024 года Казань подверглась массированной атаке дронов. Было отражено восемь налетов БПЛА самолетного типа «Лютый». Мишенью утренней атаки беспилотников по Казани стали мирные жители, отметил в своем комментарии раис республики Рустам Минниханов. «Из восьми беспилотников только два, ну три, были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса, которые все были уничтожены. Они пошли другим путем, били по жилым домам. А в это время в субботу многие еще отдыхают, спят», — сказал он.

ЖК «Лазурные небеса» выдержал атаку двух БПЛА, которые летели по разным направлениям, третий был сбит поблизости. К счастью пострадавших и погибших не было, оперативные службы вовремя мобилизовались. По окончании ударов украинских дронов Владимир Путин провел телефонный разговор с Миннихановым.

Следующая массированная атака БПЛА произошла 20 января. Казань снова отразила налеты украинских дронов «Лютый», но в этот раз они сосредоточились на оборонных предприятиях Авиастроительного и Кировского районов Казани. Последствия ударов ощутили жители прилегающих жилых домов. Так, жилой дом на улице Молодежной, вблизи Казанского авиационного завода, слегка «встряхнуло», а стекла «звенели», рассказали «Реальному времени» его жильцы. «Самое главное, не поддавайтесь панике», — призывал ранее раис Татарстана в своем телеграм-канале. Он поручил, чтобы население оповещали о местах эвакуации.

Страховщики оценили ущерб от БПЛА в пределах 10 тысяч рублей

Пока межведомственная комиссия под руководством ГИСУ проводит оценку ущерба ЖК «Лазурные небеса», его жители обратились за возмещением в страховые компании Казани. По словам собеседника «Реального времени», кто-то успел застраховать жилье до атаки БПЛА, у кого-то квартира находится в ипотеке и подлежит страхованию по требованию банка-кредитора. «Все ли из них получили возмещение — не знаю. А те, у кого были повреждены окна, получили обычную страховку. Им выплатили копейки. Их не хватит на замену даже одного окна, хотя у одного из пострадавших оказались разбитыми сразу пять окон», — поделился он. Точную сумму страховщик не назвал.

Минимальную сумму возмещения специалисты связывают с тем, что в договоре страхования, возможно, не было оговорено покрытие риска военных действий. Предоставлял ли пострадавший справку Следственного комитета по Татарстану, подтверждающую факт теракта от атаки БПЛА, неизвестно.

Пока межведомственная комиссия под руководством ГИСУ проводит оценку ущерба ЖК «Лазурные небеса». взято с телеграм-канала мэрии Казани

После такого прецедента жильцы пострадавшего дома больше надеются на помощь государства. «С одной стороны, страховое возмещение — отдельная история. Одно другому не противоречит. Но те, кто застраховал жилье, сомневаются — а стоит ли идти в страховую или дождаться компенсации от государства», — рассказал эксперт о сомнениях жителей.

Кроме того, от ударов БПЛА пострадали припаркованные у дома легковые автомобили. «Автовладельцы сами вызывали Следственный комитет, управляющую компанию и подготовили акт об экспертизе повреждений. Чем закончилось — неизвестно», — сообщил собеседник издания.

Фасад восстановят по лекалам Schuco

Единственное, что уже известно — то, как будут восстанавливать фасад небоскреба, у здания большая площадь остекления. БПЛА пробили его в нескольких местах. Восстановление внешнего облика здания будет проходить под контролем министра строительства и ЖКХ РТ Марата Айзатуллина. «Насколько я знаю, сейчас выбирают, кто будет проводить ремонтные работы. Скорее всего, начнут весной, с наступлением тепла. А закончить должны к концу лета», — рассказал собеседник «Реального времени».

Единственное, что уже известно — то, как будут восстанавливать фасад небоскреба, у здания большая площадь остекления. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Главная сложность была в поиске поставщика оконных профилей. «До этого фасад создавался при помощи бельгийских профилей, но его поставщик отказался перенастраивать оборудование на прежнюю марку. Насколько понимаю, готова поставить немецкая компания Schuco», — рассказал специалист. С применением витражных систем Schuco построено немало объектов в Казани, к примеру, театр кукол «Экият» на ул. Петербургской.

Риск теракта должен быть в договоре

«Если в договоре страхования риск теракта не был прописан, то, скорее всего, ничего не получите»,— объяснил действия страховщиков глава «ПСК» Рустэм Сабиров. Оказывается, немногие страховые компании соглашаются покрывать нестандартные риски, включая падение БПЛА, военные действия или диверсии.

— Я бы поделил страховое сообщество на две части: у одних есть такая опция, как теракт или противоправное действие третьих лиц, а у других — понятие «теракт» отсутствует, — рассказал Сабиров, — Поэтому перед тем, как страховать имущество от этого риска, нужно поинтересоваться — заложено в договоре обязательство по страхованию от теракта или нет.

Во-вторых, для получения страхового возмещения нужна справка от компетентных органов. «Если вас обокрали, то нужна справка из полиции, если собака укусила — то от участкового, если пожар — справка от МЧС. А если что-то упало на дом, то нужна справка от компетентных органов. Росавиация такую справку не даст, так как БПЛА — не их аппарат. Такую справку может выдать только Следственный комитет. Наверняка, там будет написано, что это теракт или что-то в этом роде», — пояснил спикер. «Если теракт в условиях договора прописан, тогда возмещение получите. Если не прописан, то, скорее всего, ничего не получите», — подчеркнул он.

Выплаты даются при полном покрытии

В наиболее часто атакуемых БПЛА регионах страны — Курская, Белгородская области — часть компаний страхуют имущество от теракта, подняв тариф, а некоторые приостановили оказание этой услуги, отметил руководитель страховой компании. «Несмотря на атаки БПЛА, тарифы остались прежними, как до военных действий. Не думаю, что сильно подорожало, потому что статистика страховых случаев — нулевая», — сообщил Рустэм Сабиров.

Хотя он не исключает, что степень риска может повлиять на тариф. «Если риск будет расти, то вырастет и тариф. Но повторю — если теракт в договоре не прописан, то он расценивается как форс-мажор, и выплаты по нему — минимальные. Получить возмещение по теракту не получится. Думаю, что в Казани половина страховых компаний покрывает риск, другая половина — нет», — сообщил он.

Если теракт в договоре не прописан, то он расценивается как форс-мажор, и выплаты по нему — минимальные. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Российское законодательство не содержит определения вмененного страхования. «Договор страхования имущества физических лиц, в данном случае жилых помещений, является добровольным, — прокомментировали ситуацию во Всероссийском союзе страховщиков. — Это означает, что страховое покрытие не регламентировано каким-либо законодательным нормативным актом и страховщик вправе устанавливать то покрытие, которое он считает нужным, и при согласии страхователя заключить договор страхования».

— Практика страхования последних 3-4 лет показывает, что страховщики включают в страховое покрытие ущерб от падения летательных объектов (БПЛА) на жилые дома и квартиры. Это если говорить про полное покрытие. Если так — при падении БПЛА на дом возмещение выплачивается. Эта практика действительна для всей территории Российской Федерации, — пояснили в пресс-службе ВСС.