Открытие АРТ Центра, усиление HR-бренда и роботизация строительства

Итоги 2024 года в UD Group

Фото: Реальное время

В UD Group, казанской компании, чья экспертиза состоит в создании инфраструктурных объектов и сервисов городской среды, необходимых для успешного ведения бизнеса, а жителям города — для получения лучших эмоций и впечатлений, 2024 год прошел продуктивно. Состоялось открытие АРТ Центра — многофункционального комплекса, который объединил под одной крышей бизнес-центр, торговые пространства, места для развлечений и отдыха, уникальный для города фуд-холл. Получил разрешение на ввод в эксплуатацию МФК UNO. Лидером* мнений и посещаемости стал ТРЦ KazanMall. Продолжилась работа собственного проектного бюро компании и корпоративной венчурной студии. Компания продолжает плодотворно работать на благо Казани и ее бизнеса, приводя в город все новые и новые уникальные проекты. Подробнее об итогах прошедшего года в UD Group — в материале «Реального времени».

Комьюнити-центр АРТ: долгожданное открытие и начало работы

АРТ Центр открыл свои двери для первых посетителей 27 ноября 2024 года. Комьюнити-центр работает в техническом режиме с 10:00 до 22:00, и посетителям уже доступны торговая галерея с магазинами различных брендов, товарами для дома, электроники и аксессуаров, фудхолл «ДНК», открытый коворкинг, фитнес-клуб DDX, продуктовый супермаркет EUROSPAR и магазин товаров для животных «4 Лапы».

АРТ Центр — место для тех, кто ценит комфорт, удобство и искусство. Пространство украшают картины, оптические иллюзии, неоновые вывески и многое другое. Здесь можно закрыть практически все повседневные потребности жителя мегаполиса: выпить чашку кофе утром, поработать в коворкинге днем, пообедать, сходить на тренировку или на свидание после окончания рабочего дня. Машину на это время — оставить на мойке, а перед уходом купить продукты для дома или лакомства для питомца.

На фудхолле ДНК (слоган которого звучит как «Дело не в кухне — дело во вкусе») представлены 17 различных фуд-концепций и кухонь мира. Это первое в Казани гастропространство, организованное в формате фуд-холла. Его основные особенности — отсутствие фастфуда, качественный сервис и еда ресторанного уровня, а также дополнительные опции, которые не встретишь на обычном фуд-корте.

АРТ Центр — место для тех, кто ценит комфорт, удобство и искусство. Пространство украшают картины, оптические иллюзии, неоновые вывески и многое другое. предоставлено UD Group

В дальнейшем здесь планируют проводить танцевальные вечеринки, лекции и мастер-классы. Уже сейчас можно посещать мероприятия для взрослых и детей на выходных, которые АРТ Центр анонсирует каждую неделю в своих социальных сетях (регистрация по ссылке в телеграм-канале).

Также в АРТ Центре предусмотрены офисные пространства класса А. Резидентам обеспечен круглосуточный доступ в них, прямо в офис можно заказывать доставку еды с фуд-холла, а в теплый сезон можно работать на открытых верандах.

В 2025 году в комьюнити-центре АРТ планируется открытие нового офиса продаж Унистрой, ресторана питерской сети «Счастье», магазина парфюмерии и косметики «Рив Гош», ресторана сети WhiteRabbitGroup «Горыныч».



МФК UNO получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

На данный момент ведутся отделочные работы в бизнес-центре, идет подготовка к передаче квартир и помещений стрит-ретейла арендаторам для старта отделочных работ. Открытие планируется на второй квартал 2025 года.

В многофункциональном центре UNO будет работать фитнес-центр и коллекция заведений общепита с уютными террасами по периметру комплекса.

предоставлено UD Group

KazanMall — лидер мнений и первый по посещаемости

KazanMall — флагманский объект UD Group, один из крупнейших торгово-развлекательных центров Татарстана площадью в 140 тысяч квадратных метров. В 2024 году, согласно исследованию агентства «СканМаркет», KazanMall продолжает удерживать лидирующую позицию по уровню узнаваемости и посещаемости среди торговых центров Казани.

В исследовании был задан прямой вопрос о ТРЦ, который городские жители считают лидером в столице Татарстана. 65% респондентов смогли выделить лучший ТРЦ Казани, каждый третий респондент считает, что это ТРЦ KazanMall.

KazanMall — флагманский объект UD Group, один из крупнейших торгово-развлекательных центров Татарстана площадью в 140 тысяч квадратных метров. предоставлено UD Group

В ТЦ «ГоркиПарк» прошел масштабный редизайн

В 2024 году в торговом центре прошел масштабный редизайн галереи. Обновились вывески всех арендаторов — теперь они соответствуют новой единой концепции торгового центра. Фриз и стены имеют светлые, уютные оттенки, а подсветка фриза заменилась на теплый свет. Это сделало галереи визуально более привлекательными, комфортными и при этом визуально просторными.

Для удобства проезда на парковку была внедрена современная парковочная система Hippo Parking, которая обеспечивает гостям удобный проезд и гарантирует наличие свободных парковочных мест.

В 2024 году в Горки Парке обновили дизайн торговых галерей и внедрили новое оборудование на парковках. предоставлено UD Group

В 2024 году сеть электрозарядных станций Greengy продолжила рост

К концу 2024-го таких станций стало уже 29. При этом сеть увеличила территорию присутствия, и сейчас станции Greengy можно найти не только в Татарстане (в Казани и Альметьевске), но и у соседей, в Башкортостане (в Уфе и ее пригородах).

Станции продолжают устанавливать на парковках торговых и бизнес-центров, в местах досуга и отдыха горожан, в жилых комплексах.

К концу 2023 года станции работали в тестовом режиме бесплатно, а в 2024 году зарядиться можно за безналичную оплату. За 2024 год сеть отдала на заряд более 33 000 кВт электроэнергии. Общее количество зарядных сессий — более 1 700 за год.

Проект в целом и команда в частности набирают экспертизу на рынке заряда электромобилей и планирует экспансию в новые регионы. Прямо сейчас идет обновление бизнес-модели и построение стратегии развития в соответствии с этими планами.

К концу 2024 года в сети Greengy было уже 29 зарядных станций. предоставлено UD Group

Корпоративный венчурный фонд UDTX роботизирует строительство

Корпоративная венчурная студия и фонд UDTX, основанный в 2023 году, инвестирует в инновационные решения, меняющие облик строительной отрасли. Основное направление работы компании — разработка и внедрение технологий, связанных с роботизацией и автоматизацией строительных процессов. В портфеле студии — проекты по строительной 3D-печати, автоматизированному контролю качества, геоаналитике и другим технологическим решениям, формирующим будущее отрасли.



Особого внимания заслуживает проект «Оригами», основанный на применении аддитивных методов производства. Эти технологии упрощают создание сложных геометрических форм и находят применение в архитектуре фасадов, интерьерах и дизайне предметов быта. Проект открывает новые возможности для функционального и эстетического совершенствования архитектурных объектов.



На данный момент UDTX реализует более 10 перспективных проектов. Компания сосредоточена на развитии технологий, которые задают новые стандарты эффективности, качества и устойчивости в строительной сфере, приближая отрасль к полностью роботизированному будущему.

В работе команды — проекты по 3D-печати полноразмерных строений, префабов-зданий, домов для целей компании и рынка индивидуального жилищного строительства. предоставлено UD Group

Усиливается HR-бренд компании

В 2024 году продолжается целенаправленная работа по развитию персонала. Цель — создать команду, способную кратно нарастить EBITDA и NPS клиентов. В компании улучшают условия работы сотрудников, развивают компетенции команды на всех уровнях, чтобы сотрудники развивали компанию. По мнению руководства UD Group, успешная компания — это та, в которой сотрудники, знают свое дело, умеют его делать и хотят вносить свой вклад в развитие.

В 2024 году руководители подразделений прошли программу «Осознанное лидерство». Основной фокус внимания обучающего модуля был направлен на управление по целям, повышение эффективности бизнес-процессов, навыки работы с командой в меняющихся условиях. Фокус развития линейных сотрудников в течение года был направлен на прокачку корпоративных компетенций. Разработана корпоративная программа UD КОД, состоящая из цикла вебинаров и практических занятий.

Большое внимание уделяли ресурсному состоянию сотрудников. На фоне интенсивной работы, многозадачности, постоянных изменений внешнего контекста важно помогать людям сохранять психологический баланс и проводить профилактику выгорания. В компании запустили проект Work&life balance. Практические инструменты и полезные рекомендации, которые в него вошли, гибкий график работы, удаленный формат и другие опции оказались полезными и востребованными сотрудниками. Действует программа «Антихрупкость», направленная на развитие устойчивости и целостности в условиях высокой турбулентности и неопределенности. По результатам опроса сотрудников, «индекс счастья» команды UD Group составил 90%.

предоставлено UD Group

Приоритетом остается привлекательность работодателя на внешнем рынке — в компании требуются люди с высокими инженерно-техническими компетенциями. UD Group запустила программу практико-ориентированных стажировок UD GO для студентов строительных и архитектурных специальностей. Со студентами-стажерами работают опытные сотрудники UD Group, которые обеспечивают плотное погружение в профессии: инженер ПГС, архитектор, конструктор.

В 2025 году компания продолжит системную работу по формированию внешнего и внутреннего кадрового резерва для ключевых позиций, независимо от наличия открытых вакансий.



* По данным исследований «СканМаркет»



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