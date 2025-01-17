1,6 млн тонн отходов за 2,5 года: в Казани проинспектировали вторую карту полигона «Восточный»

Он станет последним на территории города

Фото: Мария Зверева

В конце прошлого года в Казани запустили в эксплуатацию вторую карту полигона «Восточный», который планировалось открыть еще в декабре 2023 года. Согласно расчетам, ее хватит на 2,5 года, затем мусор начнут вывозить в Зеленодольский и Пестречинский районы, или, как надеются власти столицы Татарстана, к тому времени в городе заработает мусоросжигательный завод. Полигон должен стать последним на территории Казани. Сегодня на площадке побывали журналисты, подробнее — в репортаже «Реального времени».

Хищные птицы, запахи и первая в России станция очистки

В декабре 2024 года в Казани на второй карте полигона «Восточный» начался прием отходов. Вместимость площадки составляет 1,6 млн тонн отходов, и, исходя из расчета 550 тыс. тонн в год, ее хватит всего на 2,5 года. За новогодние праздники сюда завезли уже 50 тыс. тонн мусора.

— За 2,5 года здесь вырастет 31-метровая мусорная гора. Емкость полигона рассчитана на 1,6 млн тонн. Завоз происходит из Казани и Зеленодольска, остальные районы мы отсекли. Ежедневно сюда мы завозим около 1,6 тыс. тонн мусора, — отчитался во время обхода перед мэром Казани Ильсуром Метшиным генеральный директор УК ПЖКХ Евгений Чекашов.

Полигон на данный момент самый новый на территории России, поэтому его пришлось подстраивать под более жесткие условия экологического законодательства.

— Поскольку это последний построенный полигон в России, он уникальный. Мы находимся в самом центре полигона и не чувствуем никакого запаха, на который еще 10 лет назад жаловались горожане, живущие близ Самосыровской свалки, — рассказал Ильсур Метшин.

«Мы находимся в самом центре «Восточного» полигона и не чувствуем никакого запаха». Мария Зверева / realnoevremya.ru

Отсутствие неприятного запаха заметили и журналисты. Как пояснил Чекашов, это связано с особым способом складирования мусора — его располагают слоями. Сначала привезенные отходы утрамбовывают специальными катками весом в 45 тонн, чтобы прекратить поступление кислорода. Затем сверху насыпают минеральный грунт и также уплотняют. После процедура повторяется.

— Таким образом, в мусор не поступает кислород, что не позволяет развиваться микроорганизмам. Получается некий саркофаг, который не дает распространиться неприятным запахам. А насколько мы знаем, неприятный запах не что иное, как продукт разложения, — объяснил Чекашов.

При проектировании полигона возникла еще одна сложность — он находится в подлетной зоне, а скопление птиц, которое обычно бывает на свалках, может вызывать риски для самолетов. При этом пернатые быстро привыкают к традиционным ультразвуковым и акустическим установкам. На площадке введут биорепеллетную защиту, то есть специально подготовленных хищных птиц. В феврале для этого планируется приобрести двух соколов.

— Сейчас здесь происходит как биологическая очистка, так и бактериальная. В день мы прогоняем порядка 150 кубов фильтрата. Выходит чистая вода рыбохозяйственного назначения и концентрат, который мы возвращаем на карту, — рассказал о еще одной особенности полигона Чекашов.

Отсутствие неприятного запаха заметили и журналисты. Как пояснил Чекашов, это связано с особым складированием мусора — его располагают слоями. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Также на въезде на полигон установлены рамки с радиационным контролем, что исключает завоз опасных отходов. В основании объекта — защитная пленка, гидроизоляционный материал, препятствующий загрязнению почвы.

«Мусор — проблема всего мира»

Открытие новой карты полигона — это хорошо, заметил мэр Казани. Но у медали есть и другая сторона: высокое производство бытовых отходов и быстрая заполняемость свалок.

— Мы радуемся, что построен очередной этап полигона, но это одна сторона медали. С другой стороны, нам его хватит менее чем на три года. «Химическую» (полигон на ул. Химической, — прим. ред.) мы сдавали в 2010 году и были уверены, что его хватит на 28 лет. Из-за того, что соседние муниципалитеты не занимались вопросами ТБО, полигонами, вся «заказанская» зона повезла к нам мусор. Мы заполнили «Химическую» за 14 лет. Этот полигон рассчитан на 2,5 года, и больше нет возможности строить полигоны на территории Казани, — высказал опасения Метшин.

В связи с этим перед властями Казани и Татарстана стоит важная задача — завершение строительства мусоросжигательного завода, подвел итог мэр:

— Мы выросли в объеме мусора. Если после 1000-летия Казани в 2005 году город ежедневно свозил 550 тонн мусора, то сегодня число возросло до 1 600 тонн — в три раза больше. В праздники мы принимаем 2 100 тонн. Изменилась морфология и количество мусора. На сегодняшний день город принял все меры, и у нас на достойном столицы уровне проходят сбор, утилизация, хранение и переработка ТБО. Но на ближайшие три года перед нами встает вызов сделать подобное уже на мусоросжигательном заводе.

Открытие новой карты полигона — это хорошо, заметил мэр Казани. Но у медали есть и другая сторона: высокое производство бытовых отходов и быстрая заполняемость свалок. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Напомним, вызвавший бурные протесты жителей Авиастроительного района Казани проект мусоросжигательного завода в начале 2024 года поставили на «паузу», как минимум до конца 2025-го, в связи с тем, что у инвестора возникли проблемы с поставщиками оборудования для завода. Проект завис, будучи реализованным всего на 24%.

— Мусор — это проблема всего мира, и везде с ней борются по-разному. Казань пошла по пути строительства сжигающей станции. Бесконечное появление полигонов вокруг городов как минимум забирает большие площади земли, — добавил заместитель генерального директора УК ПЖКХ Альмир Курбанов.

Альмир Курбанов. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Открыть вторую карту планировалось год назад

Строительство второй карты полигона «Восточный» началось в 2023 году, а после этого ввод в эксплуатацию переносился трижды — сначала его планировалось открыть в декабре 2023 года, затем в III квартале 2024 года, но что-то пошло не по плану, и объект начал свою работу лишь через год после первоначально озвученного срока. Более того, и строительство сооружения должно было начаться раньше.



Возведение второй карты пришлось приостановить по независящим от регионального оператора обстоятельствам. Как раз в тот момент выяснилось, что сооружение находится в границах приаэродромной зоны военного аэродрома Борисоглебский. В частности, в пределах шестой подзоны, где некоторое время запрещалось возводить полигоны и другие объекты, способствующие массовому скоплению птиц (полигоны привлекают птиц, а те могут попасть в двигатели и спровоцировать аварию).

Строительство второй карты полигона «Восточный» началось в 2023 году, а после этого ввод в эксплуатацию переносился трижды. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Эти ограничения были введены в конце 2021 года, а отведение земельного участка и проектирование полигона велось гораздо раньше — с 2014 по 2016 год, когда этих норм не существовало. Выход из затруднительного положения был найден. В 2023 году в правительстве России утвердили проект постановления, предусматривающий двукратное сокращение радиуса действия шестой подлетной зоны до 7,5 км (тогда размер шестой подзоны составлял 15 км от контрольной точки аэродрома).



До ввода в эксплуатацию второй карты мусор в Казани продолжали вывозить на полигон на ул. Химической, который уже на тот момент был почти полностью заполнен. Заявлялось, что его площади хватит до конца II квартала 2024 года. Однако в результате его закрыли лишь в конце декабря.

Первая карта полигона «Восточный» в Казани приостановила ввоз мусора в 2021 году из-за заполнения. Объект рассчитан на 3 млн тонн отходов, а его площадь составляет 19,2 тыс. га.

1 / 24 realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева