Птицы — не враги Ту-160: «Восточный» встанет рядом с аэродромом «Борисоглебское»

Татарстанские власти смогли согласовать размещение второй карты полигона на 1,6 млн кубометров отходов после смягчения авиационных требований

Вторая карта мусорного полигона «Восточный», чье строительство год находилось под запретом из-за близости к приаэродромной территории Казанского авиационного завода им. Горбунова, преодолела ограничения. В этом году федеральные власти существенно смягчили требования к застройке вблизи аэродромов, разрешив размещать объекты ТБО в шестой подлетной зоне, но при наличии положительной орнитологической экспертизы. Казанский регоператор УК «ПЖКХ» стал первым, кто получил разрешение на строительство полигона по новым правилам. ФГБУН «Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова» выдал положительное заключение об орнитологической безопасности местности, но предупредил, что парящие птицы-хищники все равно будут пролетать на высоте 1 000 метров вне зависимости, будет здесь полигон или нет.

«Восточный» останется на своем месте

Региональный оператор УК «ПЖКХ» сумел урегулировать вопрос строительства новой карты казанского полигона вблизи аэродрома экспериментальной авиации «Борисоглебское», где проходят летные испытания бомбардировщиков Ту-160М, Ту-22М и другой боевой авиатехники. Площадку не будут переносить, она останется в радиусе действия шестой подлетной зоны аэродрома, несмотря на то, что изначально в «Объединенной авиастроительной корпорации» выступали против такого соседства. Согласно проекту, вторая очередь полигона «отнимет» 8,46 га земли в радиусе 15 километров от контрольной точки аэропорта «Борисоглебское». При этом общая площадь полигона «Восточный» вырастет до 18 га

— Искать новое место для полигона «Восточный» больше не нужно, — сообщил «Реальному времени» первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Алексей Фролов. — Сняты ограничения (по шестой подлетной зоне, — прим. авт.). Эти поправки касаются не отдельно взятого полигона «Восточный», оказавшегося под угрозой закрытия, а всех объектов ТБО, размещенных на приаэродромных территориях, — уточнил он. Общее для всех федеральное решение было принято полтора месяца назад, добавил он.

В частности, в настоящее время внесены изменения в Воздушный кодекс РФ, которые конкретизируют порядок размещения объектов по обращению с отходами в шестой подзоне приаэродромной территории.

Регоператор закрыл вопрос со стройкой новой карты полигона «Восточный» вблизи аэродрома «Борисоглебское». Максим Платонов/ realnoevremya.ru

В УК «ПЖКХ» подтвердили «Реальному времени», что вторая карта «Восточного» будет построена в том месте, где изначально была запроектирована в 2014 году — в зоне аэродрома экспериментальной авиации.

— В настоящее время получено разрешение на строительство, начаты работы по возведению второй карты полигона. Его проектная мощность — 1,6 млн кубов отходов. Планируется, что полигон будет введен в эксплуатацию в начале 2024 года, — уточнили в пресс-службе регоператора.



Ожидаемые инвестиции — 900 млн рублей. Компания выделила собственные средства на строительство новой карты, не привлекая кредитов, заявлял ранее гендиректор УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов.

Казус Петрова



Об угрозе сворачивания проекта второй карты полигона «Восточный» из-за авиационных ограничений стало известно в сентябре 2022 года. Тогда на совете муниципальных образований РТ прежний гендиректор УК «ПЖКХ» Дмитрий Петров доложил, что разрешение на строительство не выдано, ведутся подготовительные работы. Хотя первоначально сдача объекта планировалась в конце 2023 года.

Отставание в сроках он объяснил тем, что вторая карта «Восточного» оказалась в границах аварийной зоны посадки Казанского авиационного завода им. Горбунова, где размещение объектов ТБО запрещено нормативными актами. В частности, запрет наложен постановлением №1460, в котором говорится, что мусорные полигоны нельзя строить в радиусе 15 км от контрольной точки шестой подлетной зоны аэродрома. Запрет объясняется тем, что мусорные полигоны привлекают к себе большое скопление птиц, которые при подлете могут попасть в двигатель самолета и привести к аварии. Спроектированная вторая очередь полигона «Восточный» проходила по краю приграничной территории: на расстоянии 14,37 км от контрольной точки аэродрома «Борисоглебское» при нормативном радиусе в 15 км. До этого здесь функционировала первая очередь полигона «Восточный» общей площадью 10 га, которую впоследствии рекультивировали.

Вторая очередь «Восточного» попала под запрет неожиданно. Проект расширения был готов в 2014 году, а ограничения по застройке территории в подлетных зонах ввели в 2017 году, пояснял прежний гендиректор УК «ПЖКХ» Дмитрий Петров в своей колонке для «Реального времени» в начале этого года. То есть проектировщики не могли заранее знать, что натолкнутся на нормативные табу. Но без строительства второй карты Казань захлебнется в «мусорном коллапсе», предупреждал он.

Прежний гендиректор УК «ПЖКХ» Дмитрий Петров докладывал, что разрешение на строительство новой карты не выдано. предоставлено realnoevremya.ru УК «ПЖКХ»

Чаще всего конфликты возникают по шестой зоне

Вообще, в приаэродромной зоне выделяют семь подзон, в которых установлены ограничения по застройке земельных участков. Так, в первой и второй зонах могут размещаться только объекты аэропорта. В третьей зоне действуют ограничения по высоте возводимого объекта, которые должны соотносится с параметрами аэропорта. В четвертой и пятой зонах запрещено строить объекты, угрожающие безопасному взлету/посадке воздушных судов (ЛЭП, радиостанции и другие. В шестой зоне нельзя размещать объекты, привлекающие колонии птиц, например мусорные свалки и фермы. В седьмой зоне запрещается размещать объекты, эксплуатация которых требует ограничения уровня шума.

Но чаще всего конфликты возникают именно при застройке в шестой зоне. «Исторически сложилось, что на больших участках приаэродромной зоны размещены полигоны (ТБО), свалки, звероводческие и животноводческие фермы и др., которые привлекают птиц. С одной стороны, невозможно вынесение данных объектов, а с другой — угроза, которую представляет собой скопление птиц возле аэродромов, должна быть устранена», — признают в Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс». По их данным, порядка 80 организаций столкнулись с этой проблемой, и обращения продолжают поступать.

Один в один по «казанскому» сценарию развивалась ситуация с полигоном ТБО на одноименном аэродроме «Борисоглебское» в Воронеже. Тогда военный прокурор Воронежского гарнизона обратился с иском к ООО «Благоустройство», администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области с требованием обязать провести согласование размещения полигона ТБО с Минобороны РФ. В противном случае полигон угрожали закрыть. В результате мусорщикам удалось согласовать его размещение с военными. «Официально его могут закрыть через суд, или Росприроднадзор может отозвать лицензию. Но этих действий не было предпринято», — сообщила исполнительный директор «Опоры России» в Воронежской области Татьяна Шкред.

В приаэродромной зоне выделяют семь подзон, в которых установлены ограничения по застройке земельных участков. realnoevremya.ru

Победили экологи

В федеральном масштабе исправлять картину взялись по поручению вице-премьера России Виктории Абрамченко. С ее подачи еще в прошлом году был запущен проект по внесению изменений в правила застройки подлетных зон аэропортов, следует из данных портала федеральных нормативных актов www.regulation.gov.ru. В частности, в нем содержится новая норма радиуса разрешенной застройки 7,5 км вместо 15 км. Представители аэропортов России изначально выдали отрицательное заключение, но в конечном варианте их замечания были учтены.

В окончательном варианте изменения по сокращению радиуса устояли, но при соблюдении двух условий. Объекты закрытого типа (крытые) могут быть на расстоянии 10 км. А открытые должны быть оснащены автоматической системой обнаружения и отпугивания птиц.

При этом застройщики ТБО должны получить заключение об орнитологической безопасности у двух уполномоченных институтов. Это ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды» и ФГБУН «Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова» (утверждены распоряжением правительства Российской Федерации от 27.03.2023 №725-р).



Представители аэропортов России дали на это отрицательное заключение. realnoevremya.ru

Нет риска большого скопления птиц

УК «ПЖКХ», которая до этого успела получить положительное орнитологическое заключение КФУ, заказала повторное обследование. Как сообщили в пресс-службе регионального оператора, в августе 2023 года специалистами Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова проведено орнитологическое исследование «Восточного» и прилегающих территорий на предмет отсутствия факторов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц на полигоне. «По результатам экспертизы 4 сентября текущего года выдано заключение о возможности строительства и эксплуатации объекта, а также рекомендации по установке специального оборудования, отпугивающего птиц», — рассказали в компании. Благодаря этому в настоящее время получено разрешение на строительство, начаты работы по возведению второй карты полигона. Планируется, что полигон будет введен в эксплуатацию в начале 2024 года.

Старший научный сотрудник института проблем экологии и эволюции Сергей Букреев рассказал «Реальному времени», что перед орнитологической группой стояло две задачи. Во-первых, изучить видовой состав птиц в этой местности и динамику их активности. Во-вторых, определить состав отпугивающего оборудования для эффективной защиты территории от птиц.

«В летнее время здесь активно летают 60 видов птиц, так как полигон отличается хорошим разнообразием ландшафта. Здесь можно встретить и редкого орлана-белохвоста, черного коршуна, полевого луня. Но большинство из семейства воробьиных, которые не представляют опасности для военного аэродрома. Они летают на высоте в пределах 50-60 метров, поэтому не смогут столкнуться с самолетами, курсирующих на высоте 300 метров», — отметил он. Воробьи опасны, когда находятся непосредственно на взлетной полосе. Но большинство птиц не могут подняться выше 100 метров.

Впрочем, в сезон миграции сюда прилетают птицы-парители, которые находятся в небе на запредельной высоте. Эти хищные птицы летают на сходных высотах, что и бомбардировщики. Есть и те, кто летает на высоте 1000 метров. Но эффект концентрации птиц-парителей никак не связан с полигоном, они все равно будут здесь пролетать. Это локальная особенность местности, что мы отразили в отчете. Операторы аэродромных служб должны будут это учитывать, им нужна будет в работе карта сезонных миграций птиц.

Исходя из нашего описания птиц, технические специалисты института подготовили список необходимого оборудования для эффективного отпугивания птиц с этой территории и не допускать их концентрации.

