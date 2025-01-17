Александр Шадриков учил арифметике УК «ПЖКХ», рассказывал про тотем тюрков и клеймил нарушителей

На коллегии Минэкологии говорили о нарушителях-рецидивистах, о «мусорной» математике, о новом нацпроекте… и о возрождении популяции снежного барса!

Фото: Динар Фатыхов

71,8 млрд рублей было потрачено в Татарстане на защиту окружающей среды за 7 лет, из них 11,3 — в 2024-м. Несмотря на явные успехи по многим направлениям, проблем еще хватает. Министр экологии и природных ресурсов республики Александр Шадриков на коллегии своего ведомства озвучил ряд экологических «болей»: строительство в водоохранных зонах по всей республике, загрязнение воздуха на севере Казани, наличие «серийных» нарушителей и массовое стремление нажиться за счет воровства песка и гравия... А еще — научил УК «ПЖКХ» азам школьной математики, призвал глав районов следить за своими очистными сооружениями и рассказал о том, зачем Татарстану изучать генетику снежного барса

Республика доказывает, что экономика может быть экологичной

За последние 7 лет на природоохранные мероприятия в Татарстане было направлено 71,8 млрд рублей. 41 млрд из них — средства предприятий: несколько лет подряд республика лидирует по объему денег, вложенных бизнесом в защиту окружающей среды. 21,6 млрд пошли на реализацию нацпроекта «Экология». Сумма предотвращенного ущерба превышает 77 миллиардов рублей.

В 2024 году на экологические мероприятия в Татарстане было потрачено 11,3 млрд рублей. Из них больше половины — 5,8 млрд — средства предприятий, 4 млрд — средства национального проекта «Экология», и 1,5 млрд — из средств, выделяемых на целевые природоохранные мероприятия из республиканского бюджета. При этом доходы от экологических платежей без учета НДПИ в части углеводородного сырья составили 1,8 млрд рублей. Министр экологии Татарстана Александр Шадриков сообщил во время выступления на коллегии, что Татарстан — лидер в ПФО по объему средств, вложенных в охрану окружающей среды. Его доклад внимательно слушали первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин и глава Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

— Наша республика доказывает, что экономика может быть экологичной, — сказал министр, напомнив еще и о том, что Татарстан традиционно входит в топ российских регионов в ESG-рейтингах.

В 2024 году на экологические мероприятия в Татарстане было потрачено 11,3 млрд рублей. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С 2025 года начинается новый федеральный проект — «Экологическое благополучие». По нему в Татарстане до 2030 года предусмотрены 8 мероприятий на 2,6 миллиарда рублей. Они распределены по двум федеральным проектам — «Вода России» и «Сохранение лесов».

В федпроект «Вода России» пока включены два объекта в Татарстане: на 2025–2027 гг. запланирован второй этап расчистки русла Мелекески (Набережные Челны), а с 2028-го по 2030-й должна пройти расчистка Ноксы (Казань). На первый проект заложено 320,1 млн рублей из федерального бюджета, на второй — 703,9 млн рублей. Министр сообщил, что начать экореабилитацию Ноксы планируют раньше намеченного срока. Благо уже проведено исследование Казанки (совместно с РГО, АН РТ и институтами РАН), а РГО с 2023 года в рамках проекта «Свободный ток» расчищало завалы на реке — работы продолжатся и в 2025-м.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В докладе на коллегии прозвучали важные акценты, явившиеся косвенным ответом на вопросы, которые поступают в адрес экологического ведомства из различных источников. Так, рассказывая о федеральном проекте «Оздоровление Волги», Александр Шадриков напомнил, что по нему в республике построено и реконструировано 13 очистных сооружений, а в рамках республиканской программы — еще 36, с 2018 года. Однако проверки в рамках правительственной комиссии показали, что к эксплуатации этих сооружений есть вопросы.

— Да, построить построили. Обращаюсь к главам районов: заявку на включение этих объектов в программы подавали вы! Ваша задача — держать на контроле их эксплуатацию. Соответствующее поручение было дано еще в 2022 году на заседании Совета безопасности! — напомнил министр своим экс-коллегам по муниципальному управлению о том, что в задачи Министерства экологии не входит еще и ведение хозяйствования на построенных объектах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Береговая полоса с 1337 препятствиями

Очертив благостную картину по многим областям природоохранной деятельности, министр, по своему обыкновению, не стал ограничиваться позитивными отчетами.

Больной вопрос для Татарстана — тотальное пренебрежение запретом застройки в водоохранных зонах. Министр рассказал: по поручению правительства РФ в Татарстане определили границы большинства водных объектов. Это сделано, чтобы пресекать факты застройки береговой полосы, которые, к сожалению, в республике выявляются в изобилии. Только за 2024 год Минэкологии выявило 1337 мест незаконной застройки на берегах рек и озер республики (в том числе и с ограничением свободного доступа к воде)!

— Статистика показывает и отсутствие работы в части муниципального земельного контроля — он включает не только выявление незаконных строений, но и вопросы использования и охраны земель. По каждому случаю разбираемся отдельно. В органы прокуратуры направлены письма для принятия мер реагирования, — сообщил Александр Шадриков.

И напомнил: раис Татарстана еще в 2015 году протокольно поручил исполкомам согласовывать с Минэкологии решения о предоставлении в пользование земельных участков в водоохранных зонах. В 2024 году министерство получило 583 таких обращения. 47 пришлось вернуть на доработку, еще к 178 возникли замечания. Основными ошибками министр назвал формирование участков в границах береговых полос — и даже на акватории водных объектов!

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом в полномочия министерства не входит выдача окончательных заключений. Оно имеет право только выдать рекомендации — но их должны учесть представители муниципалитетов, проводя выездные замеры. На практике это делается далеко не всегда. Министр привел два примера: капитальную застройку прямо на берегу речушки в Альметьевском районе (здесь правомерность формирования участков уже будет решать суд) и на берегу озера Ковалевское в СНТ «Нептун» Лаишевского района. Ирония судьбы заключается в том, что жители СНТ уже жалуются на то, что озеро высыхает.

— Одна из главных причин высыхания озера — застройка, которая лишает его основного питания снеготалыми водами, — объяснял логику происходящего Александр Шадриков. Министерство направило иск в Лаишевский суд, и заочное решение в его пользу уже вынесено.

«Мусорная константа», или Урок математики от министра экологии

За 2024 год Минэкологии приняло 1675 жалоб на несанкционированные свалки. В противостоянии регоператора и министерства мало что меняется. Экологи фиксируют многочисленные нарушения в области обращения с отходами и направляют информацию дальше по инстанциям, включая прокуратуру. Напомним, летом «Реальное время» выезжало на репортаж и описывало безрадостную ситуацию в частном секторе Казани: явления мусоровоза народу приходится ждать целую неделю (и это — в жару, когда запахи от мусорного контейнера особенно сногсшибательны).

— В прошлом году много говорилось о недостатках законодательства и увеличении объема мусора. Но есть простая арифметика! Один человек физически не может мусорить одновременно на даче и в городе. Общий объем мусора не меняется, есть только неорганизованная работа по его вывозу! Это касается УК «ПЖКХ». Для вас отдельно поясню. 1+2 или 2+1 всегда равно 3! От перемены мест слагаемых сумма не меняется! — вспоминал свое педагогическое прошлое Александр Валерьевич.

Всего за год экологи выявили 1 272 нарушения в области обращения с отходами. Министр показывал красочные картины «мусорного вандализма» — например, свалку в Салмачах, загрязнившую 2,5 тысячи квадратов почвы.

Напомним, летом «Реальное время» выезжало на репортаж и описывало безрадостную ситуацию в частном секторе Казани: явления мусоровоза народу приходится ждать целую неделю. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Антигерои нашего времени: «черные копатели» ОПИ и организаторы молочных рек

Как обычно, Александр Шадриков жестко высказывался в адрес предприятий, которые ведут бизнес неэкологично (во всех смыслах). Заочный антигерой вот уже третьей коллегии подряд — ООО «Арча», виновник того, что в Арском районе текут «молочные реки». Еще бы им не течь, если с молокозавода сливать неочищенные стоки прямо в Казанку!

— ООО «Арча» осуществляет сброс на основании договора с «Водоканал-сервис», причем был период, когда сброс осуществлялся и вовсе без договора. Многочисленные жалобы жителей, зафиксированные факты сброса в Казанку — это неопровержимые доказательства безответственного отношения к экологии, — бушевал министр. — Напомню, эти организации уже подвергались проверке и пытались уйти от ответственности, меняя поднадзорность с региональной на федеральную и наоборот!

Параллельно на экране демонстрировались видеодоказательства слива отходов в Казанку. По инициативе Минэкологии была проведена проверка совместно с прокуратурой Арского района, по выявленным нарушениям приняты меры. Ущерб, нанесенный реке, исчисляется 4,8 миллиона рублей, однако оплата штрафа чистую воду и загубленную флору и фауну не вернет. По данным, представленным в презентации, превышения в пробах сточной воды от ООО «Арча» составили: по аммоний-иону в 2,74 раза, по сульфатам в 4,42 раза, по нефтепродуктам в 10 раз! ООО «Водоканал-сервис» действует еще масштабнее — по нитритам превышение в 155,9 раза, по аммоний-иону — в 70,6 раза: никакого нашатыря не надо! А учитывая систематичность происходящего, похоже, виновники чувствуют себя абсолютно безнаказанными и предпочитают выплачивать штрафы, но в системе своей работы ничего не менять. Впрочем, министр надеется, что по приведенным фактам будут приняты меры прокурорского реагирования.

В Арском районе текут «молочные реки». Еще бы им не течь, если с молокозавода сливать неочищенные стоки прямо в Казанку. скриншот с сайта uslugi.tatarstan.ru

Как и по другим случаям загрязнения рек — к примеру, ООО под диссонирующим с ситуацией названием «Чистые воды» и предприятие «Елмай» тоже получили требования о возмещении ущерба.

Вновь Александр Шадриков обратил внимание на предприятия, которые ведут незаконную добычу общедоступных полезных ископаемых (ОПИ). Он напомнил: в Татарстане действует 321 лицензия на ОПИ, и в 2024 году, благодаря проведению аукционов на пользование недрами, поступления от них выросли почти в пять раз, год к году. Но, конечно, находятся и те, кто не хочет платить за лицензии (занимаясь откровенным воровством, в том числе и под видом дноуглубления на акваториях), и те, кто работают с документами, но стремятся утаить истинный объем добытого.

— В 2024 году Министерством были внесены изменения в порядок пользования участками недр. Теперь недропользователи обязаны установить видеонаблюдение на карьерах и маркировать сырье. Отдельные недропользователи выступили категорически против таких изменений, направляя обращения в различные инстанции. Мы уверены, что эти действия связаны с нежеланием раскрыть схемы занижения объемов и стоимости полезных ископаемых при расчете НДПИ. Так, в 2024 году средняя стоимость ОПИ, указанная недропользователями в налоговых декларациях, составила 125 рублей за 1 кубический метр, при этом рыночная стоимость, по данным статистики, — 487 рублей. По нашим грубым расчетам, это 436 млн рублей недополученного дохода в местный бюджет! — рассказывал министр.

Всего в 2024 году Минэкологии выявило 58 нарушений требований законодательства «О недрах».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Закрытый полигон ТБО на Химической не даст Казани вздохнуть, пока не будет рекультивирован

Одна из самых кровоточащих экологических ран республики — состояние атмосферного воздуха в северной части Казани. Этой проблеме уже не один год, и 2024-й облегчения не принес: по итогам мониторинга было выявлено 1660 превышений ПДК качества атмосферного воздуха. Это 0,038% от общего количества проведенных в Татарстане измерений. По сравнению с прошлым годом, этот показатель ухудшился почти вдвое, ведь в 2023-м плохих проб был всего 0,021%.

Александр Шадриков подтвердил: 75% всех этих превышений было зафиксировано всего на двух станциях (а всего, напомним, в республике функционируют 29!) — в Осиново и в «Салават купере», на том самом многострадальном севере Казани. Министр обратил внимание общественности: в 99% это превышения по сероводороду.

А мы напомним: сероводород — это едкий газ желтоватого цвета, который источает резкий запах тухлых яиц. В природе он образуется при разложении органики, содержащей белки. То есть с большой вероятностью источником невыносимого сероводородного амбре будет любое место, где в открытом режиме содержится в больших объемах гниющая органика. Например, свалка. Кстати, и свалка здесь тоже есть: полигон ТБО на улице Химической, принадлежащий УК «ПЖКХ». Мало того, что его закрыли только 26 декабря 2024 года — а ведь руководство УК «ПЖКХ» обещало сделать это «в кратчайшие сроки» еще в 2023-м. Были и обещания подготовить совместно с исполкомом документы на рекультивацию полигона с системой активной дегазации. Но теперь никакой риторики о рекультивации уже не слышно, хотя УК «ПЖКХ» по закону обязано это сделать.

— Коллеги! Не рассчитывайте на федеральное финансирование, отдельно подчеркиваю: объекты, где есть эксплуатирующие организации, не могут быть включены в федеральные проекты. Рекультивация — это обязанность эксплуатирующей организации, в данном случае — УК «ПЖКХ». А контроль — за Росприроднадзором, — говорил министр.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тема очень важная, ведь мало закрыть полигон. Его еще нужно рекультивировать, причем желательно с активной дегазацией. Вспомним, сколько лет весь юго-восток Казани жаловался на шлейф зловония с давно закрытого Самосыровского полигона! Начиная с прошлого года, когда был окончен проект рекультивации, поток жалоб на качество атмосферного воздуха практически иссяк.

Информацию обо всех превышениях Минэкологии направляет в Росприроднадзор — 97 таких писем было отправлено за 2024 год. Ведь потенциальные источники таких выбросов, согласно всем сводным расчетам, объекты федерального надзора. Объясняя простыми словами, региональное Минэкологии не имеет над ними власти, они подчиняются федеральным органам — то есть оштрафовать или наказать их иным образом полномочен Росприроднадзор. А значит, за татарстанским Минэкологии остаются объекты регионального надзора (которые обеспечивают меньше 90% объема выбросов в Казани), фиксация всех остальных нарушений и передача данных далее по вертикали.

— Коллеги! Проблема сама по себе не исчезнет! Для ее решения необходимо объединить все усилия, — призвал министр и предложил вспомнить, как решали проблему качества воздуха в Нижнекамском промышленном узле. Там количество жалоб на качество воздуха за несколько лет удалось снизить в 32 раза — путем создания межведомственной рабочей группы и нормирования выбросов.

По поручению раиса, для решения проблемы с воздухом в Казани тоже создана МРГ, по аналогии с Нижнекамском. Теперь принимать решения об открытии новых или расширении действующих производств можно будет только после анализа воздействия на воздушную среду. Выбросы, говоря простыми словами, будут нормироваться.

Как предприятия ратуют за чистый воздух

Александр Шадриков вновь благодарил татарстанскую промышленность — «Нижнекамскнефтехим», «Татнефть», «ТАИФ-НК», «ТАНЭКО» и «Казаньоргсинтез». Они открыли свои 12 автоматических станций контроля загрязнений атмосферы (АСКЗА) в дополнение к 17 АСКЗА, и теперь все 29 объединены в системе республиканского мониторинга. Станции предприятий установлены в санитарно-защитных зонах, на них измеряется качество воздуха непосредственно у границ. Тот факт, что их хозяева не боятся обнародовать данные в режиме реального времени, 24/7, каждые 20 минут (с такой периодичностью измерения уходят на сервер), говорит о том, что здесь ничего не скрывают. Напомним, что каждый может открыть экологическую карту республики и посмотреть, что показывает та или иная АСКЗА прямо сейчас (благодаря цифровизации экологии Татарстана, которая тоже двигалась семимильными шагами в 2024 году).

В продолжение этой темы прямо во время коллегии было подписано дополнительное соглашение о передаче данных еще с двух станций «Нижнекамскнефтехима» — промышленный гигант расширяет свой «штат» АСКЗА, ставит еще два измерительных комплекса и открывает их данные для всей республики.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Еще один промышленный гигант — «Казаньоргсинтез» — представил на выставке, предшествовавшей коллегии, экобота для мониторинга атмосферного воздуха. Это передвижная мини-лаборатория, которая контролирует состояние воздуха на заданной территории. Она может работать и автономно, и под управлением оператора. Газоанализаторы, встроенные в экобот, могут одновременно мониторировать 9 показателей качества воздуха. А потом «экологический робот» еще и графики построит, и таблицы, и диаграммы. Принимавшие участие в коллегии первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин и глава Академии наук РТ Рифкат Минниханов с интересом ознакомились с презентацией аппарата.

Сложившийся конструктивный диалог между предприятиями республики и экологами дает ощутимые плоды: за тридцать лет в Татарстане ВРП вырос в 3 раза (в сопоставимых ценах), а выбросы в атмосферу при этом — снизились почти на четверть.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Тотемный зверь» Татарстана и как его будут изучать

Обретает очертания и начинает работу проект по возрождению популяции снежных барсов — ирбисов. Можно спросить: при чем тут Татарстан, ведь ирбис здесь не водится? Александр Шадриков с улыбкой показал на герб республики — дескать, как же это «не водится»? Действительно, природный ареал обитания барсов никогда не находился в наших краях, но предки татар, пришедшие из степей и гор, принесли это величественное животное с собой в своих мифах и преданиях. Барса можно назвать «тотемным зверем» Татарстана, в самом что ни на есть хорошем и уважительном смысле.

Напомним, первые разговоры об организации в Татарстане Центра по изучению диких кошек и, в частности, снежного барса пошли несколько лет назад, еще в доковидные времена. Его думали разместить в Камско-Устьинском районе — там предполагалось построить научный центр для изучения генома, этологии и возможностей размножения и реинтродукции кошачьих. Таких, как тот же ирбис или, к примеру, манул. Однако в 2020-м началась пандемия, а потом внимание экологов было отвлечено на более насущные задачи.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

И вот теперь к проекту вернулись. Правда, сконцентрироваться решили только на снежном барсе, причем только в родном ареале его обитания: зоологи, этологи и генетики пришли к выводу, что в Камском Устье барсы не будут чувствовать себя так же хорошо, как на Алтае — там, где сейчас в дикой природе живет полсотни ирбисов.

Татарстан принимает действенное участие в проекте. Во-первых, одним из его кураторов выступает Минэкологии Татарстана. Во-вторых, ПАО «Татнефть» построила в Майминском районе Республики Алтай основные объекты Центра «Снежный барс» — дома для проживания научных сотрудников, научную лабораторию, вольеры для барсов и другие строения. В-третьих, ученые из КФУ вливаются в активную работу по изучению генетики алтайской популяции барса, по сохранению его генома.

А в марте 2025 года Казань в рамках Соглашения с Межрегиональной ассоциацией «Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис» примет международную конференцию по возрождению популяции снежного барса. Ожидаются ученые, экологи, чиновники природоохранных ведомств из 12 стран, где обитает сегодня ирбис.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В заключение коллегии Александр Шадриков напомнил, что в этом году Россия будет отмечать 80-летие Великой Победы:

— Патриотизм и любовь к природе неразрывны! Забота об окружающем мире — это проявление любви к Родине. Только вместе мы можем воспитать наших детей настоящими патриотами, готовыми защищать Родину и беречь ее природу, которая окружает каждого из нас. Мы вместе! Сила — в единстве!



1 / 38 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов